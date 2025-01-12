Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для співпраці з хмарним вмістом - Найпопулярніші застосунки - Польща
Програмне забезпечення для спільної роботи з хмарним вмістом функціонує як спеціальне хмарне сховище та рішення для обміну файлами для корпоративних документів, зображень, відео, електронних таблиць та інших файлів. Ці інструменти служать гнучкими та синхронізованими сховищами для всього корпоративного вмісту, спрямовані на консолідацію всіх потреб, пов’язаних із вмістом, на одній платформі. Користувачі можуть легко зберігати, ділитися, створювати, співпрацювати та знаходити вміст на різних пристроях. Хоча в основному використовуються для керування документами, хмарні рішення для спільної роботи над вмістом виходять за рамки простої обробки файлів, пропонуючи широкий набір функцій. Вони мають багато спільних функцій із програмним забезпеченням для керування корпоративним вмістом (ECM), хоча й розроблено для ширшої доступності. Інструменти ECM, розроблені для великих підприємств, наголошують на суворих заходах безпеки, великій ємності зберігання та можливостях для локального розгортання. Інструменти для спільної роботи з хмарним вмістом можна легко інтегрувати з ECM та іншими системами керування вмістом, створюючи єдину екосистему для зберігання та керування вмістом.
Запит на новий застосунок
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина її веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі відновлення BitLocker, у хмарі, обмінюватися файлами та синхронізувати файли на мобільних пристроях Android, Windows Phone та iOS, комп’ютерах з Windows і macOS, а також Консолі Xbox 360 і Xbox One. Користувачі можуть завантажувати документи Microsoft Office в OneDrive. OneDrive пропонує 5 ГБ вільного місця для зберігання, а варіанти зберігання 100 ГБ, 1 ТБ і 6 ТБ доступні окремо або за підпискою на Office 365.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — це інтернет-служба передачі комп’ютерних файлів у Нідерландах. Компанію заснували в 2009 році в Амстердамі Рінке Віссер, Бас Беренс і Налден. У жовтні 2018 року WeTransfer перезапустив свій додаток під назвою «Collect by WeTransfer». У травні 2020 року Індія заборонила додаток WeTransfer, посилаючись на міркування безпеки.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетського технологічного інституту Дрю Х’юстоном і Арашем Фердоусі як стартап-компанія, початкове фінансування якої надав прискорювач Y Combinator. Dropbox був визнаний одним із найдорожчих стартапів у США та світі з оцінкою понад 10 мільярдів доларів США, і його назвали однією з найуспішніших інвестицій Y Combinator на сьогодні. Однак Dropbox також зазнав критики та викликав суперечки через проблеми, включаючи порушення безпеки та конфіденційність. Dropbox заблоковано в Китаї з 2014 року. Він отримав п’ять зірок у звіті Electronic Frontier Foundation за 2017 рік «Захист ваших даних від урядових запитів».
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — це набір клієнт-серверного програмного забезпечення для створення та використання служб розміщення файлів. Nextcloud є безкоштовним і має відкритий вихідний код, що означає, що кожен може встановлювати та використовувати його на своїх власних приватних серверах. Додаток Nextcloud за функціональністю схожий на Dropbox, Office 365 або Google Drive, але його можна використовувати на домашніх локальних комп’ютерах або для розміщення файлових сховищ поза приміщенням. Функціональність Office обмежена серверами на базі x86/x64, оскільки OnlyOffice не підтримує процесори ARM. На відміну від пропрієтарних служб, відкрита архітектура дозволяє користувачам мати повний контроль над своїми даними. Оригінальний розробник ownCloud Френк Карлічек розгалужив ownCloud і створив Nextcloud, який продовжує активно розроблятися Карлічеком та іншими членами оригінальної команди ownCloud. 17 січня 2020 року в Берліні була представлена версія 18 під назвою продукту Nextcloud Hub. Вперше тут був безпосередньо інтегрований офісний пакет (тут OnlyOffice), і Nextcloud оголосив своєю метою пряму конкуренцію Microsoft Office 365 і Google Docs. Крім того, на цю дату було оголошено про партнерство з Ionos.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюють сотні компаній, що надають технічні послуги та працюють у сферах технологій, маркетингу, фінансових послуг та інших. Компанія Copilot була заснована в 2020 році, залучила 10 мільйонів доларів Серії А в 2022 році, її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи дослідження акцій, документи компаній, стенограми подій, дзвінки експертів, новини, торговельні журнали та власні дослідження клієнтів. Штаб-квартира компанії AlphaSense розташована в Нью-Йорку, налічує понад 1000 співробітників в офісах у США, Великобританії, Фінляндії, Індії та Сінгапурі.
Cloudup
cloudup.com
Діліться потоками будь-чого – відео, фотографій, музики, посилань і файлів – миттєво й легко за допомогою Cloudup.
Zoho WorkDrive
zoho.com
Онлайнове керування файлами для команд, які працюють разом. Змініть спосіб спільної роботи вашої команди — надайте їм безпечний спільний робочий простір, щоб їхні ідеї були домом від задуму до реалізації. Створюйте, співпрацюйте та створюйте командну роботу.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — це наскрізна зашифрована платформа для спільної роботи з вмістом із нульовим знанням, яка дозволяє компаніям, які піклуються про безпеку, безпечно керувати, синхронізувати, підписувати та ділитися своїми файлами. На відміну від інших постачальників публічних хмар, Tresorit не має доступу до файлів користувачів, що забезпечує максимальну конфіденційність. - Безкомпромісна безпека: ваші файли захищені з моменту, коли ви завантажуєте їх у хмару, доки вони не досягнуть одержувача. Технічно неможливо, щоб хтось інший отримав несанкціонований доступ до ваших файлів. - Безперебійна та безпечна командна робота: будь то особисті дані для кадрових документів, юридичні контракти, фінансові плани чи надсекретні прототипи досліджень і розробок – Tresorit надає цифровий робочий простір, де ваші надзвичайно конфіденційні документи залишаються в безпеці. - Потужні параметри контролю та моніторингу: керуйте та наглядайте за всіма користувачами, їхньою інформацією та діяльністю. Tresorit пропонує потужні функції контролю, тож ви можете бути впевнені, що потрібні працівники отримають доступ до потрібних файлів. -Tresorit є ідеальним додатковим рішенням для будь-якого бізнесу, що працює в жорстко регульованій галузі, де дотримання суворих стандартів є обов’язковим. Tresorit можна розгортати разом із рішеннями Microsoft для підтримки відповідності GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA або ITAR. Наша технологія наскрізного шифрування на стороні клієнта гарантує, що ваші найбільш конфіденційні документи завжди будуть захищені.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!
pCloud
pcloud.com
pCloud — це безпечне хмарне сховище, де ви можете зберігати, ділитися та працювати з усіма своїми файлами. Ви можете отримати доступ до них на будь-якому пристрої, де б ви не були! Отримайте 10 ГБ безкоштовно!
odrive
odrive.com
Уніфікований доступ до всіх сховищ, щоб ви могли синхронізувати, ділитися, створювати резервні копії та шифрувати свої файли в Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP тощо
Datto
datto.com
Як провідний світовий постачальник програмних рішень для безпеки та хмарних програм, спеціально розроблених для MSP, Datto, компанія Kaseya, вважає, що малому та середньому бізнесу можна досягти без обмежень за допомогою правильних технологій. Перевірені рішення Datto Unified Continuity, Networking і Business Management забезпечують кібервідмовостійкість, ефективність і зростання MSP. Рішення Datto, що надаються через інтегровану платформу, допомагають глобальній екосистемі MSP-партнерів обслуговувати понад один мільйон компаній у всьому світі. Від проактивного динамічного виявлення та запобігання до швидкого, гнучкого відновлення після кіберінцидентів, рішення Datto захищають від дорогого простою та втрати даних на серверах, віртуальних машинах, хмарних програмах або будь-якому місці, де зберігаються дані.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere зі штаб-квартирою в Бедфорді, штат Техас, — це служба керування хмарним вмістом і обміну файлами для компаній, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення.
Kloud
kloud.com
Kloud LiveDoc відноситься до інтерактивного документа, який можна відтворювати як фільм. Синхронізації або зустрічі зберігаються в цих документах і можуть бути представлені пізніше через нараду Kloud.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
AvePoint
avepoint.com
Співпрацюйте з упевненістю. AvePoint надає найдосконалішу платформу для оптимізації операцій SaaS і безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого середовища в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Глобальна партнерська програма AvePoint включає понад 3500 постачальників керованих послуг, торговельних посередників і системних інтеграторів, а наші рішення доступні в понад 100 хмарних ринках. Заснована в 2001 році, AvePoint є п’ятикратним міжнародним партнером року Microsoft зі штаб-квартирою в Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams — це хмарне сховище SaaS для компаній, які першими покладаються на p2p-інфраструктуру з нульовими знаннями замість традиційних центрів обробки даних. На відміну від провідних хмарних постачальників, він пропонує найвищий рівень конфіденційності: ніхто, навіть Cubbit, не може отримати доступ до даних, які ви завантажуєте. 1. Cubbit — це перша хмара, яка забезпечує 3 рівні безпеки: дані шифруються за допомогою протоколу військового рівня (AES-256), розбиваються на частини та розподіляються по мережі з нульовим знанням. 2. Простий у використанні: зберігайте, синхронізуйте та діліться в стилі «перетягування» без обмеження розміру файлу, захищеного наскрізним шифруванням. Ви можете надавати та скасовувати дозволи доступу клацанням миші. 3. Безпечне резервне копіювання даних: за допомогою вибіркової синхронізації ви можете вирішити, які файли зберігати лише в хмарі (звільняючи місце!), а які папки зберігати локально на вашому комп’ютері. 4. Екологічний і доступний: з Cubbit ви інвестуєте у свою конфіденційність, а не в підтримку ферми серверів. Дійсно, це хмарне сховище дуже доступне порівняно з конкурентами, коштуючи вдвічі дешевше. Той самий факт дозволяє вашій команді заощаджувати 400 кг CO2 на рік на кожні збережені 10 ТБ.
Pigeon
pigeondocuments.com
Збір документів клієнта став простим, організованим і безпечним. Pigeon пришвидшує процес збирання документів і усуває потребу в обтяжливих подальших діях
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns змінює спосіб співпраці над документами та файлами із зовнішніми зацікавленими сторонами, такими як клієнти, постачальники, партнери, почергово. TakeTurns — це програма для покрокової співпраці, у якій дві сторони по черзі обмінюються, запитують або оновлюють файли та документи. TakeTurns робить асинхронну співпрацю реальністю.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — це платформа для спілкування та співпраці. Його унікальне поєднання власних функцій і безпеки корпоративного рівня забезпечує безперебійне обслуговування в офісі та для клієнтів, що підвищує продуктивність, співпрацю, задоволеність клієнтів і прибутковість. Чат, голосовий зв’язок, відео, передача файлів, електронний знак та інші інструменти продуктивності знаходяться в одному віртуальному робочому просторі вашої власної фірми на базі Everleagues.
FileString
filestring.com
Контролюйте розповсюдження важливого вмісту за допомогою зручної служби керування файлами
LucidLink
lucidlink.com
Поєднуючи простоту локального диска з потужністю хмари, LucidLink дозволяє вашій команді співпрацювати та редагувати файли миттєво, безпечно та будь-де за допомогою єдиного спільного файлового простору. * Миттєво співпрацюйте будь-де: працюйте разом з будь-якого місця. Отримуйте доступ до ресурсів і змін проекту, щойно їх буде збережено у вашому спільному файловому просторі. Працюйте якнайкраще, де б ви не були, залучайте таланти з усього світу та створюйте спільний робочий процес 24/7. * Миттєвий доступ до спільних файлів: працюйте над проектами в режимі реального часу, не чекаючи завантаження чи синхронізації. Великі файли? немає проблем Ваші медіафайли доступні миттєво, тому ви можете продовжити там, де зупинилися ваші товариші по команді. * Незрівнянна безпека: завдяки шифруванню з нульовими знаннями, централізованому управлінню доступом та інтеграції SSO ваші файли залишаються в цілковитій безпеці – видимими лише для тих, кому ви надаєте до них доступ. * Безперебійний творчий робочий процес: LucidLink працює з творчими програмами, які ви вже використовуєте, тому немає чого нового вивчати. Від Premiere Pro і Media Composer до DaVinci Resolve і After Effects – легко співпрацюйте, використовуючи улюблені інструменти.
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com — це інструмент для підтримки продажів, який дозволяє ділитися документами за допомогою посилань, щоб отримувати потенційні клієнти електронною поштою, аналітику та багато інших переваг. Завантажуйте файли PDF, Doc і PPT, щоб створювати посилання, які можуть варіюватися від загальнодоступних до доступних лише за допомогою підтверджених електронних адрес або паролів. Додайте логотип вашої компанії, кольори та посилання на веб-сайт за вашим вибором, щоб продовжувати просувати свій бренд. Нове з липня 2022 р. – додайте власний домен своєї компанії (CNAME), наприклад docs.YOURDOMAIN.COM. Припиніть додавати файли... просто ShareDocView.com
TransferChain
transferchain.io
TransferChain забезпечує найбезпечніші можливості хмарного сховища, передачі файлів і запитів на файли для компаній – завдяки шифруванню з нульовим знанням, розділенню файлів, розподіленій хмарній архітектурі та авторизації в блокчейні. Ані TransferChain, ані будь-які неавторизовані треті сторони, будь то потенційні зловмисники чи центри обробки даних, не можуть отримати доступ до приватної та конфіденційної інформації користувача. TransferChain — це найбезпечніший і приватний спосіб зберігати ваші конфіденційні документи та ділитися ними ззовні.
TitanFile
titanfile.com
TitanFile — це відзначена нагородами безпечна платформа для обміну файлами та співпраці клієнтів. TitanFile такий же простий у використанні, як і електронна пошта, що забезпечує підвищення ефективності, економію коштів і підвищення рівня задоволеності клієнтів, одночасно покращуючи безпеку та відповідність вимогам. Платформа TitanFile є всебічною та підтримує різноманітні варіанти використання та робочі процеси, такі як безпечний обмін файлами, групова співпраця, робочі процеси, ініційовані клієнтом, і спільні поштові скриньки.
Cocoon Data
cocoondata.com
Ми співпрацюємо з урядами, підприємствами та малими і середніми компаніями по всьому світу, щоб забезпечити безпеку регульованих і комерційно конфіденційних даних. Наша запатентована платформа безпечного обміну даними (SDSP) дозволяє користувачам співпрацювати, ділитися та контролювати конфіденційні дані поза брандмауерам, безпечно та відповідно до вимог. Клієнти використовують нашу платформу, щоб посилити кібербезпеку та безпеку даних своєї організації та відповідати суворим стандартам відповідності в рамках гнучкої та орієнтованої на дані організації.
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles дозволяє отримати доступ до існуючих бібліотек документів і створювати потужні посилання для файлів і папок. Ви можете збирати аналітику, підвищувати рівень безпеки та виконувати всі види автоматизації в HubSpot, а Salesforce CloudFiles пропонує вам простий набір функцій - Синхронізація файлів - Отримайте доступ до свого двостороннього синхронізованого Google Диска, OneDrive, SharePoint, Box або Dropbox на нашому рідному пристрої або ваш обліковий запис HubSpot. Безпека документів — додайте до посилань параметри завантаження, терміну дії, автентифікації й інші. Інтерактивність засобу перегляду файлів – додайте біле позначення та чат-бота до своїх документів. Посторінкова аналітика – збирайте детальну та детальну аналітику. Переглядайте безпосередньо з пов’язаних посилань і файлів або експортуйте аналітику документів. Автоматизація документів. Використовуйте аналітику документів у робочих процесах і списках, щоб створити сегментацію потенційних клієнтів і механізми оцінки в HubSpot і SalesForce
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity — це платформа, створена для аерокосмічної промисловості, яка знижує експлуатаційні витрати, покращує відстежуваність і покращує кібербезпеку, водночас допомагаючи ланцюгам поставок стати екологічно чистими та виділитися на ринку. Ми — найкращий спосіб заощадити час і гроші завдяки нашій безпечній хмарній системі керування документами, яка відповідає всім вимогам CMMC, DFARS, NIST, ITAR і EAR і повністю підтримується незмінною технологією блокчейн.
JUMBOmail
jumbomail.me
Провідна онлайн-платформа, що спеціалізується на обміні контентом. Забезпечує оновлений підхід до надсилання файлів, перетворюючи звичайний обмін файлами на вражаючу цільову сторінку персональної фірмової галереї. JUMBOmail Thenologies Ltd, заснована в 2010 році, надає хмарні послуги передачі файлів з використанням технологій великих даних. Наша команда знаходиться в Тель-Авіві та Києві.
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data — це передова платформа для обміну файлами, оптимізована для бізнесу. Розроблений для швидкості та ефективності, MX легко обробляє великі технічні файли, пропонуючи надшвидке завантаження. Унікальні функції, такі як MX Distribute для контролю версій і MX Conversations для чатів, орієнтованих на дані, роблять співпрацю безперебійною. MX пропонує надійні засоби керування адміністратором, які забезпечують детальне керування користувачами та персоналізовані налаштування. Комплексний журнал аудиту забезпечує підзвітність і безпеку. Підвищуючи захист даних, версія MX Enterprise використовує запатентовану технологію для забезпечення «ідеальної секретності» під час обміну в хмарі, забезпечуючи повну відповідність законам про захист даних. MX — це ваше найкраще рішення для безпечного й ефективного обміну даними.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop — це найпростіший спосіб отримання файлів. Від будь-кого. Завдяки EZ File Drop будь-хто може надсилати вам файли без необхідності завантажувати програму, створювати обліковий запис або хвилюватися щодо дозволів на файл. Файли потрапляють прямо на ваш обліковий запис Google Drive, OneDrive, Dropbox або Box і автоматично впорядковуються з використанням стільки чи менше інформації, яку ви вирішите отримати від користувача. Надіслані файли можна переглядати безпосередньо в EZ File Drop із параметрами сортування, фільтрування та завантаження файлів. Ви навіть можете завантажити файл CSV з усією цією інформацією. Якщо ви користуєтеся Диском Google, ви можете автоматично вводити всі дані про Подання в робочу таблицю Google для ефективної співпраці з колегами по команді. EZ File Drop дозволяє користувачам легко створювати ідеальне рішення для завантаження для кожного проекту завдяки потужному набору настроюваних інструментів, включаючи налаштування безпеки, параметри стилю та брендингу, а також потужні сповіщення електронною поштою. EZ File Drop — це більше, ніж просто фірмова сторінка завантаження для Google Drive, Dropbox, Box або Microsoft OneDrive. Використовуючи форму завантаження, ваші клієнти просто завантажують файли, перетягуючи їх. Файли відображаються в папці хмарного сховища за вашим вибором. Він навіть працює на мобільних пристроях для iOS та Android. EZ File Drop було створено, щоб задовольнити потреби працюючих професіоналів у багатьох галузях, включаючи творчих людей, творців контенту, юридичних і бухгалтерських, некомерційних, будівельних тощо.
DRACOON
dracoon.com
DRACOON є лідером на ринку корпоративного обміну файлами в німецькомовному регіоні та є однією з найбільш швидкозростаючих компаній SaaS у Німеччині. Незалежне від платформи програмне забезпечення доступне у хмарній, гібридній та локальній версіях, і незалежні аналітики назвали його лідером.
FutureVault
futurevault.com
Інтелектуальні рішення для цифрових сховищ для компаній, готових до майбутнього. FutureVault є лідером у галузі безпечного обміну документами та рішень Digital Vault для фінансових послуг і організацій з управління капіталом, змінюючи парадигму управління документами та інформацією за допомогою Personal Life Management Vault™ і Business Life Management Vault™. Багаторівнева платформа FutureVault трансформує ціннісні пропозиції підприємств, консультантів і клієнтів, значно покращуючи спосіб управління документами, даними та інформацією в безпечному єдиному джерелі правди, готовому до аудиту. Посилюючи фірми с Платформа та мобільні додатки FutureVault із білим ярликом допомагають компаніям відповідати вимогам бухгалтерського обліку та документації, покращувати конфіденційність даних, підвищувати ефективність фронт-офісів і бек-офісів за допомогою автоматизації та відкритих API, а також надавати покращений цифровий клієнтський досвід для кращої взаємодії з домогосподарствами та наступним поколінням. Корпоративним клієнтам доступні вилучення даних і шаблони на основі штучного інтелекту для підвищення ефективності та розуміння. FutureVault визнано 5-зірковим постачальником WealthTech і входить до 100 найбільш інноваційних світових постачальників рішень WealthTech. * Пропоновані випадки використання FutureVault (нижче): дізнайтеся, як провідні фінансові послуги та організації з управління активами використовують FutureVault, щоб відповідати вимогам, підвищити ефективність бек-офісу та адміністрування, надати більше цінності своїм клієнтам і, зрештою, заощадити час і гроші. * Забезпечте унікальний цифровий клієнтський досвід: сприяйте взаємодії з сім’ями (і наступним поколінням), полегшивши, ніж будь-коли, зберігання, доступ і керування найважливішими документами в їхньому житті. * Автоматична доставка документів клієнтам: автоматично надсилайте своїм клієнтам щомісячні звіти, документи про вступ, податкові документи, квартальні звіти та інші важливі документи через API та SFTP. * Безпечний обмін і отримання документів: запитуйте, отримуйте та безпечно обмінюйтеся документами з головним офісом, консультантами, персоналом, клієнтами, членами родини, регуляторними органами та довіреними співробітниками. * Автоматизуйте та вдосконалюйте робочі процеси електронного підпису: заощаджуйте значні витрати на бек-офіс та адміністрування за рахунок автоматизації процесів реєстрації та автоматичної доставки (і подання) документів з електронним підписом. * Відповідність книгам і записам: покращте керування веденням записів, спростіть аудити та впевнено дотримуйтеся правил ведення книг і записів, передбачених SEC, FINRA, IIROC, OSC тощо. * Зменшіть і виключіть папір (роботу): очоліть свою ініціативу цифрової трансформації, оцифровуючи процеси, керовані документами, щоб відповідати вимогам ESG і назавжди відмовитися від паперу (роботи).
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роботі робочий простір.
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 2005 році. Box дозволяє компаніям легко співпрацювати, ділитися вмістом і керувати ним онлайн.
CAYA
getcaya.com
Отримуйте, упорядковуйте та редагуйте всі документи за допомогою CAYA. Понад 20 000 клієнтів уже використовують CAYA як центр документів у хмарі та для оцифровки своєї щоденної пошти.
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.
DropSend
dropsend.com
Надсилайте великі файли за допомогою DropSend безкоштовно. Надсилайте файли електронною поштою, зберігайте файли в Інтернеті, контролюйте надсилання та завантаження та використовуйте DropSend для свого бізнесу.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — це безпечна багатохмарна платформа для безпеки й керування вмістом, яка дозволяє організаціям краще захищати та співпрацювати над своїм найціннішим вмістом. Заснована в 2008 році компанія Egnyte демократизувала безпеку хмарного вмісту для понад 17 000 організацій, допомагаючи клієнтам покращити безпеку даних, підтримувати відповідність, запобігати та виявляти загрози програм-вимагачів, а також підвищити продуктивність співробітників у будь-якій програмі, будь-якій хмарі, будь-де. Просте, готове рішення Egnyte дозволяє ІТ-лідерам легко керувати та контролювати повний спектр ризиків вмісту – від випадкового видалення даних до викрадання даних, до відповідності нормативним вимогам, до належного керування життєвим циклом, конфіденційності та багато іншого – і все це, надаючи бізнес-користувачам інструменти, які їм потрібні, щоб працювати швидше та розумніше з будь-якої хмари, будь-якого пристрою та будь-де.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Ftopia
ftopia.io
Рішення для обміну документами в Інтернеті, яке допомагає компаніям створити приватний робочий простір для обміну документами та файлами з кількома користувачами.
Koofr
koofr.net
Koofr пропонує безпечне хмарне сховище на базі ЄС із безкоштовним простором для зберігання протягом усього життя та можливістю підключення кількох хмарних облікових записів (Dropbox, Google Drive, OneDrive) і ваших особистих сховищ. Відкрийте для себе кращий спосіб зберігати, отримувати доступ і ділитися своїми фотографіями, відео та документами. Отримайте безкоштовний обліковий запис зараз!
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche є провідним постачальником SaaS для управління корпоративним контентом (ECM) і автоматизації бізнес-процесів. Завдяки потужним робочим процесам, електронним формам, управлінню документами та аналітиці Laserfiche прискорює процес ведення бізнесу. Більше 30 років тому компанія Laserfiche стала піонером безпаперового офісу з корпоративним керуванням контентом. Сьогодні Laserfiche впроваджує інновації з хмарою, машинним навчанням і штучним інтелектом, щоб дозволити організаціям у понад 80 країнах трансформуватися в цифровий бізнес.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контрактами, грошима та ідентифікацією, заощаджуючи до 90% часу: від потужного електронного підпису, гнучкої системи електронних форм до настроюваних клієнтських порталів. Відділи кадрів використовують нас для залучення працівників і розповсюдження платіжних відомостей. Відділи продажів використовують нас для адаптації клієнтів. Фірми професійних послуг використовують нас для підписання контрактів, збору даних і обміну документами зі своїми клієнтами. Школи використовують нас для автоматизації процесів вступу.
Onehub
onehub.com
Onehub — це служба безпечного зберігання та обміну файлами, створена для компаній будь-якого розміру. Шифрування ваших даних на рівні банку, а також наша детальна структура дозволів на основі ролей означає, що ви можете контролювати, хто має доступ до вашого вмісту, і впевнено ділитися критичними бізнес-файлами. Onehub пропонує набір надійних бізнес-інструментів, таких як віртуальні кімнати даних, клієнтські портали, інтеграція Google Docs, автоматичні водяні знаки, фірмові робочі області та спеціальні угоди для покращення та розширення обміну файлами. Налаштуйте свій робочий простір Onehub, щоб надати обміну вмістом більш професійний, вишуканий вигляд і створіть власний клієнтський портал. Віртуальні кімнати даних Onehub забезпечують необхідну безпеку та конфіденційність ваших найважливіших угод.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій для безпечного доступу до файлів, обміну даними та створення робочих процесів, що заощаджують час. Просте та швидке налаштування – не потрібні ІТ. Діліться, надсилайте файли будь-якого розміру на будь-який пристрій: незалежно від того, перебуваєте ви в офісі чи в дорозі, ви матимете безпечний доступ до своїх файлів будь-де та будь-коли завдяки хмарному сховищу. * Знайте, що ваші файли завжди в безпеці: шифрування на рівні банку захищає ваші файли, електронні листи та вкладення під час передавання та зберігання. * Безпечна співпраця: журнали аудиту та настроювані дозволи, щоб знати та контролювати, хто має доступ до ваших даних. * Оптимізуйте процес адаптації клієнтів і співробітників: робочі процеси, що економлять час, скорочують ручну паперову роботу в одній точці співпраці. * Альтернатива безпечному FTP-сайту: без встановлення програмного забезпечення - для вас або ваших клієнтів.
Starchive
starchive.io
Менше часу на пошуки. Більше часу на створення. Starchive — це сховище завтрашнього дня для сучасних творців. Те, що ви створюєте, має бути легким для доступу, використання та розробки. Понад десять років тому вони працювали з Бобом Діланом, щоб архівувати весь його каталог. Вони з перших вуст дізналися, як творці культових рівнів архівують і курують свій вміст і використовують його для своєї кар’єри. Вони взяли ці знання та створили платформу, яка дозволить творцям комерційної діяльності, творцям культури та творцям спільноти в будь-якому середовищі робити те саме. Тепер у вас є система організації, яка працює так, як ви думаєте. Завдяки Starchive ви контролюєте свої творіння. Їхня платформа — це цифрова організація, яка працює як розум художника. Ніяких дивних обмежень щодо імен файлів, вкладених в інші імена файлів. Не потрібно вписувати своє мистецтво в чийсь план організації. Немає необхідності витрачати дорогоцінні хвилини на подання та пошук файлів замість того, щоб створювати. магазин | архів | куратор | частка | м'ята | монетизувати
Sync
sync.com
Sync — це платформа для зберігання файлів, спільного використання та співпраці, яка гарантує безпеку, безпеку та зв’язок у хмарі. З 2011 року Sync.com прагне створити безпечний простір для співпраці. Сьогодні понад один мільйон компаній різного розміру використовують відзначені нагородами хмарні програми Sync і новаторські функції захисту конфіденційності, щоб ділитися великими ідеями, зберігати важливу інформацію та співпрацювати в проектах, що змінюють правила гри.
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпечення Virtru, створене на основі формату довірених даних відкритого стандарту, просте у використанні та легко інтегрується з Google Workspace/Gmail і Microsoft 365/Outlook, Google Диском і такими корпоративними програмами, як Salesforce, Confluence та Zendesk. Деталізований контроль доступу, параметри самостійного керування ключами, DLP і аудит допомагають нашим клієнтам відповідати навіть найсуворішим вимогам конфіденційності та відповідності, зокрема ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA та GLBA/FTC Safeguards. Шифруйте конфіденційну інформацію одним клацанням миші, не виходячи з існуючих робочих процесів, оскільки Virtru інтегрується безпосередньо в програми, якими ви вже користуєтеся щодня.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — найкращий універсальний інструмент для співпраці для бізнесу. Це не просто слова, Wimi включає в себе спеціальні робочі області: соціальні мережі, обмін файлами та диск, керування завданнями, спільний доступ до календаря, обмін миттєвими повідомленнями та відеоконференції. Завдяки цьому повному набору функцій, ретельно розробленому в інтуїтивно зрозумілому та потужному рішенні, тисячі компаній, починаючи від малих і закінчуючи компаніями зі списку Fortune 500, щодня економлять час і дозволяють своїм командам бути продуктивнішими.
Zoho Docs
zoho.com
Управління файлами онлайн для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.
Scan123
scan123.com
Scan123 дозволяє вам витрачати менше часу на роботу з документами та більше часу на те, що ваш бізнес вміє найкраще. Scan123 — це рішення для керування документами, яке допомагає оцифрувати паперові файли, захистити документи в хмарі, швидко знайти те, що ви шукаєте, і миттєво надати доступ тим, хто потребує доступу. Більше ніяких файлів. Тепер ви можете легко дотримуватися вимог і припинити боротьбу за пошук важливих документів.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx — це SaaS-стартап, який надає цифрове сховище та платформу управління активами для окремих осіб, співробітників концертів, малого та середнього бізнесу та корпорацій. Це інтуїтивно зрозумілий, безпечний сервіс, створений в Індії, який забезпечує ефективну співпрацю. З моменту створення в 2020 році DigiBoxx завоював понад 1 мільйон сердець своїми конкурентоспроможними ціновими планами для приватних осіб і індивідуальними пакетами для малих і середніх підприємств і компаній.
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну документами, збору схвалень тощо. Moxo підтримує робочі простори для проектів у різноманітних галузях, включаючи фінансові послуги, консалтинг, юридичні справи, бухгалтерський облік, охорону здоров’я тощо. Серед наших клієнтів такі компанії, як Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas тощо. Наша команда має багату історію піонерства у сфері взаємодії: співзасновник і генеральний директор Moxo, Субра Іяр, був співзасновником і генеральним директором Webex, а співзасновник і технічний директор Moxo, Стенлі Хуанг, обіймав посади вищого інженерного менеджменту в Cisco Systems і WebEx.
AODocs
aodocs.com
AODocs — це платформа контент-сервісів, керована штучним інтелектом, розроблена для оптимізації процесів керування документами та контентом. Ця платформа, народжена в хмарі, пропонує гнучкість і масштабованість, завдяки чому її можна адаптувати до мінливих потреб бізнесу. Він також може похвалитися легкою інтеграцією з існуючими системами, підвищуючи ефективність робочого процесу. Завдяки AODocs організації можуть автоматизувати процеси обробки документів за допомогою генеративного штучного інтелекту. Це означає, що критично важливі документи можна контролювати, організаційні процеси можна керувати, а вміст можна перетворювати на структуровані дані, і все це без ручного втручання. Ця можливість автоматизації допомагає заощадити час і виключити ймовірність людської помилки. AODocs обслуговує різні галузі та відділи. Зосереджуючись на галузевих потребах, таких як науки про життя, фінансові послуги, уряд і виробництво, він забезпечує індивідуальні рішення. Крім того, він пропонує спеціальні функції відділу, включаючи кадри, юридичний, бухгалтерський облік, кредиторську заборгованість та ІТ. Платформа надає ряд додаткових ресурсів для підтримки користувачів, таких як інтеграція з іншими інструментами, довідник з ціноутворення, відгуки клієнтів, успіх історії та бібліотека ресурсів. Комплексний центр безпеки забезпечує захист даних, а для допомоги доступні інструкції з технічної підтримки. AODocs пропонує професійні послуги для більш персоналізованої підтримки та відеоцентр для візуального навчання. База знань і сторінка стану доступні для користувачів, щоб знайти відповідну інформацію та оновлення. На веб-сайті компанії надається додаткова інформація про компанію, її партнерів, кар’єру та контактну інформацію. Підсумовуючи, AODocs надає платформу для керування документами та контентом, керовану штучним інтелектом, яка дозволяє компаніям автоматизувати процеси, підвищувати ефективність і ефективно організовувати свої документи.
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієнтами. Ми підтримуємо вашу щоденну діяльність, інтегруючись із Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 тощо. Наша місія полягає в тому, щоб надати компаніям будь-якого розміру рішення та послуги корпоративного рівня, які відповідають їм там, де вони знаходяться на шляху їхнього зростання. Результат? Зручна, масштабована, надійна платформа, якою ваша команда та клієнти справді отримають задоволення. Наші команди розробки продукту та служби підтримки клієнтів оперативно реагують, а це означає, що у вас є люди, які інвестували в те, щоб ви отримали максимум від SuiteFiles. За допомогою SuiteFiles ваші потреби в управлінні документами задовольняються, а навантаження на ІТ-технології звільняється, що дозволяє збільшити кількість оплачуваних годин і зміцнити відносини з вашими клієнтами. Завдяки 1000+ компаніям, які надають професійні послуги, які покращують свій бізнес за допомогою SuiteFiles (і коефіцієнт поновлення 99,6%), ми — очевидний вибір для вас. Розділіть ваші операції за допомогою повноцінних рішень для робочого процесу та широкомасштабних інтеграцій, які з’єднують вас із провідними галузевими програмами. Комплексні функції та функції SuiteFiles були розроблені для команд із 10 до 500 осіб з урахуванням задоволення ваших співробітників. Протягом багатьох років ми вдосконалювали наше програмне забезпечення для ваших наскрізних процесів за допомогою інтеграції, автоматизації, підпису й керування електронною поштою, усуваючи стрибки додатків і численні плати за підписку, які вам знадобилися б. Ми поєднуємо легкий обмін третіми сторонами з найсучаснішою безпекою, не позбавляючи вас права власності на дані. Ми спростили складність організації, централізації та використання інформації, яка потрібна вашій фірмі щодня. Ви повинні витрачати свій робочий час на обслуговування клієнтів і розвиток свого бізнесу, а не на боротьбу з файлами. Отже, ми розробили SuiteFiles із швидкою повною міграцією даних і адаптацією, щоб ваша команда почала працювати всього за два дні. Крім того, наш інтелектуальний інтерфейс простий у використанні та постійно вдосконалюється. Усуваючи непотрібні рухи вперед і назад, затримки процесів, накладні витрати на співпрацю та перемикання між кількома інструментами, ми заощаджуємо час. Наші клієнти повідомляють про економію 5 годин на тиждень на одного працівника. Це 6 ½ FTE тижнів на одного співробітника на рік!