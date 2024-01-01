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Програмне забезпечення для співпраці з хмарним вмістом - Найпопулярніші застосунки - Канада
Програмне забезпечення для спільної роботи з хмарним вмістом функціонує як спеціальне хмарне сховище та рішення для обміну файлами для корпоративних документів, зображень, відео, електронних таблиць та інших файлів. Ці інструменти служать гнучкими та синхронізованими сховищами для всього корпоративного вмісту, спрямовані на консолідацію всіх потреб, пов’язаних із вмістом, на одній платформі. Користувачі можуть легко зберігати, ділитися, створювати, співпрацювати та знаходити вміст на різних пристроях. Хоча в основному використовуються для керування документами, хмарні рішення для спільної роботи над вмістом виходять за рамки простої обробки файлів, пропонуючи широкий набір функцій. Вони мають багато спільних функцій із програмним забезпеченням для керування корпоративним вмістом (ECM), хоча й розроблено для ширшої доступності. Інструменти ECM, розроблені для великих підприємств, наголошують на суворих заходах безпеки, великій ємності зберігання та можливостях для локального розгортання. Інструменти для спільної роботи з хмарним вмістом можна легко інтегрувати з ECM та іншими системами керування вмістом, створюючи єдину екосистему для зберігання та керування вмістом.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина її веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі віднов...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетс...
pCloud
pcloud.com
pCloud — це безпечне хмарне сховище, де ви можете зберігати, ділитися та працювати з усіма своїми файлами. Ви можете отримати доступ до них на будь-якому пристрої, де б ви не були! Отримайте 10 ГБ безкоштовно!
Zoho WorkDrive
zoho.com
Онлайнове керування файлами для команд, які працюють разом. Змініть спосіб спільної роботи вашої команди — надайте їм безпечний спільний робочий простір, щоб їхні ідеї були домом від задуму до реалізації. Створюйте, співпрацюйте та створюйте командну роботу.
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 20...
Starchive
starchive.io
Управління цифровими активами, створене креативцями для креативців. Зберігайте свої файли в хмарі, використовуйте метадані на основі штучного інтелекту, діліться великими файлами миттєво.
Koofr
koofr.net
Koofr пропонує безпечне хмарне сховище на базі ЄС із безкоштовним простором для зберігання протягом усього життя та можливістю підключення кількох хмарних облікових записів (Dropbox, Google Drive, OneDrive) і ваших особистих сховищ. Відкрийте для себе кращий спосіб зберігати, отримувати доступ і діл...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — це інтернет-служба передачі комп’ютерних файлів у Нідерландах. Компанію заснували в 2009 році в Амстердамі Рінке Віссер, Бас Беренс і Налден. У жовтні 2018 року WeTransfer перезапустив свій додаток під назвою «Collect by WeTransfer». У травні 2020 року Індія заборонила додаток WeTransfe...
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — це набір клієнт-серверного програмного забезпечення для створення та використання служб розміщення файлів. Nextcloud є безкоштовним і має відкритий вихідний код, що означає, що кожен може встановлювати та використовувати його на своїх власних приватних серверах. Додаток Nextcloud за фун...
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працю...
Sync
sync.com
Sync — це платформа для зберігання файлів і спільної роботи над документами, яка допомагає командам залишатися в безпеці, захищати та бути на зв’язку в хмарі З 2011 року Sync.com прагне створити безпечний простір для співпраці. Сьогодні понад один мільйон компаній будь-якого розміру використовують ...
Datto
datto.com
Як провідний світовий постачальник програмних рішень для безпеки та хмарних програм, спеціально розроблених для MSP, Datto, компанія Kaseya, вважає, що малому та середньому бізнесу можна досягти без обмежень за допомогою правильних технологій. Перевірені рішення Datto Unified Continuity, Networking ...
DropSend
dropsend.com
Надсилайте великі файли за допомогою DropSend безкоштовно. Надсилайте файли електронною поштою, зберігайте файли в Інтернеті, контролюйте надсилання та завантаження та використовуйте DropSend для свого бізнесу.
odrive
odrive.com
Уніфікований доступ до всіх сховищ, щоб ви могли синхронізувати, ділитися, створювати резервні копії та шифрувати свої файли в Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP тощо
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну доку...
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...
Zoho Docs
zoho.com
Он-лайн керування файлами для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — це наскрізна зашифрована платформа для спільної роботи з вмістом із нульовим знанням, яка дозволяє компаніям, які піклуються про безпеку, безпечно керувати, синхронізувати, підписувати та ділитися своїми файлами. На відміну від інших постачальників публічних хмар, Tresorit не має доступу ...
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
Onehub
onehub.com
Onehub — це служба безпечного зберігання та обміну файлами, створена для компаній будь-якого розміру. Шифрування ваших даних на рівні банку, а також наша детальна структура дозволів на основі ролей означає, що ви можете контролювати, хто має доступ до вашого вмісту, і впевнено ділитися критичними бі...
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx — це SaaS-стартап, який надає цифрове сховище та платформу управління активами для окремих осіб, співробітників концертів, малого та середнього бізнесу та корпорацій. Це інтуїтивно зрозумілий, безпечний сервіс, створений в Індії, який забезпечує ефективну співпрацю. З моменту створення в 20...
CAYA
getcaya.com
Отримуйте, упорядковуйте та редагуйте всі документи за допомогою CAYA. Понад 20 000 клієнтів уже використовують CAYA як центр документів у хмарі та для оцифровки своєї щоденної пошти.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams — це хмарне сховище SaaS для компаній, які першими покладаються на p2p-інфраструктуру з нульовими знаннями замість традиційних центрів обробки даних. На відміну від провідних хмарних постачальників, він пропонує найвищий рівень конфіденційності: ніхто, навіть Cubbit, не може отримат...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — це безпечна багатохмарна платформа для безпеки й керування вмістом, яка дозволяє організаціям краще захищати та співпрацювати над своїм найціннішим вмістом. Заснована в 2008 році компанія Egnyte демократизувала безпеку хмарного контенту для понад 17 000 організацій, допомагаючи клієнтам пок...
Scan123
scan123.com
Scan123 дозволяє вам витрачати менше часу на роботу з документами та більше часу на те, що ваш бізнес вміє найкраще. Scan123 — це рішення для керування документами, яке допомагає оцифрувати паперові файли, захистити документи в хмарі, швидко знайти те, що ви шукаєте, і миттєво надати доступ тим, хто...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche є провідним постачальником SaaS для управління корпоративним контентом (ECM) і автоматизації бізнес-процесів. Завдяки потужним робочим процесам, електронним формам, управлінню документами та аналітиці Laserfiche прискорює процес ведення бізнесу. Більше 30 років тому компанія Laserfiche ст...
Cloudup
cloudup.com
Діліться потоками будь-чого – відео, фотографій, музики, посилань і файлів – миттєво й легко за допомогою Cloudup.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — найкращий універсальний інструмент для співпраці для бізнесу. Це не просто слова, Wimi включає в себе спеціальні робочі області: соціальні мережі, обмін файлами та диск, керування завданнями, спільний доступ до календаря, обмін миттєвими повідомленнями та відеоконференції. Завдяки цьому повно...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпе...
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere зі штаб-квартирою в Бедфорді, штат Техас, — це служба керування хмарним вмістом і обміну файлами для компаній, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop — це найпростіший спосіб отримання файлів. Від будь-кого. Завдяки EZ File Drop будь-хто може надсилати вам файли без необхідності завантажувати програму, створювати обліковий запис або хвилюватися щодо дозволів на файл. Файли потрапляють прямо на ваш обліковий запис Google Drive, OneDri...
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роб...
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles дозволяє отримати доступ до існуючих бібліотек документів і створювати потужні посилання для файлів і папок. Ви можете збирати аналітику, підвищувати рівень безпеки та виконувати всі види автоматизації в HubSpot, а Salesforce CloudFiles пропонує вам простий набір функцій - Синхронізація ф...
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Простий (готовий портал, який легко настроюєт...
JUMBOmail
jumbomail.me
Провідна онлайн-платформа, що спеціалізується на обміні контентом. Забезпечує оновлений підхід до надсилання файлів, перетворюючи звичайний обмін файлами на вражаючу цільову сторінку персональної фірмової галереї. JUMBOmail Thenologies Ltd, заснована в 2010 році, надає хмарні послуги передачі файлів...
LucidLink
lucidlink.com
Поєднуючи простоту локального диска з потужністю хмари, LucidLink дозволяє вашій команді співпрацювати та редагувати файли миттєво, безпечно та будь-де за допомогою єдиного спільного файлового простору. • Миттєво співпрацюйте будь-де: працюйте разом з будь-якого місця. Отримуйте доступ до ресурсів і...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
DRACOON
dracoon.com
DRACOON є лідером на ринку корпоративного обміну файлами в німецькомовному регіоні та є однією з найбільш швидкозростаючих компаній SaaS у Німеччині. Незалежне від платформи програмне забезпечення доступне у хмарній, гібридній та локальній версіях, і незалежні аналітики назвали його лідером.
TransferChain
transferchain.io
TransferChain забезпечує найбезпечніші можливості хмарного сховища, передачі файлів і запитів на файли для компаній – завдяки шифруванню з нульовим знанням, розділенню файлів, розподіленій хмарній архітектурі та авторизації в блокчейні. Ані TransferChain, ані будь-які неавторизовані треті сторони, б...
Cocoon Data
cocoondata.com
Ми співпрацюємо з урядами, підприємствами та малими і середніми компаніями по всьому світу, щоб забезпечити безпеку регульованих і комерційно конфіденційних даних. Наша запатентована платформа безпечного обміну даними (SDSP) дозволяє користувачам співпрацювати, ділитися та контролювати конфіденційні...
TitanFile
titanfile.com
TitanFile — це відзначена нагородами безпечна платформа для обміну файлами та співпраці клієнтів. TitanFile такий же простий у використанні, як і електронна пошта, що забезпечує підвищення ефективності, економію коштів і підвищення рівня задоволеності клієнтів, одночасно покращуючи безпеку та відпов...
AODocs
aodocs.com
AODocs — це платформа контент-сервісів, керована штучним інтелектом, розроблена для оптимізації процесів керування документами та контентом. Ця платформа, народжена в хмарі, пропонує гнучкість і масштабованість, завдяки чому її можна адаптувати до мінливих потреб бізнесу. Він також може похвалитися...
Ftopia
ftopia.io
Рішення для обміну документами в Інтернеті, яке допомагає компаніям створити приватний робочий простір для обміну документами та файлами з кількома користувачами.
Kloud
kloud.com
Kloud LiveDoc відноситься до інтерактивного документа, який можна відтворювати як фільм. Синхронізації або зустрічі зберігаються в цих документах і можуть бути представлені пізніше через нараду Kloud.
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns змінює спосіб співпраці над документами та файлами із зовнішніми зацікавленими сторонами, такими як клієнти, постачальники, партнери, почергово. TakeTurns — це програма для покрокової співпраці, у якій дві сторони по черзі обмінюються, запитують або оновлюють файли та документи. TakeTurns ...
FileString
filestring.com
Контролюйте розповсюдження важливого вмісту за допомогою зручної служби керування файлами
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity — це платформа, створена для аерокосмічної промисловості, яка знижує експлуатаційні витрати, покращує відстежуваність і покращує кібербезпеку, водночас допомагаючи ланцюгам поставок стати екологічно чистими та виділитися на ринку. Ми — найкращий спосіб заощадити час і гроші завдяки нашій...
FutureVault
futurevault.com
Інтелектуальні рішення для цифрових сховищ для компаній, готових до майбутнього. FutureVault є лідером у галузі безпечного обміну документами та рішень Digital Vault для фінансових послуг і організацій з управління капіталом, змінюючи парадигму управління документами та інформацією за допомогою Pers...
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com — це інструмент для підтримки продажів, який дозволяє ділитися документами за допомогою посилань, щоб отримувати потенційні клієнти електронною поштою, аналітику та багато інших переваг. Завантажуйте файли PDF, Doc і PPT, щоб створювати посилання, які можуть варіюватися від загально...
My MX Data
mymxdata.com
MX — це швидке, просте та безпечне рішення для обміну даними для компаній. наша запатентована технологія забезпечує повну секретність конфіденційних даних, а наш багатостратегічний підхід захищає ваші дані від загроз.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — це платформа для спілкування та співпраці. Його унікальне поєднання власних функцій і безпеки корпоративного рівня забезпечує безперебійне обслуговування в офісі та для клієнтів, що підвищує продуктивність, співпрацю, задоволеність клієнтів і прибутковість. Чат, голосовий зв’язок, віде...
Pigeon
pigeondocuments.com
Збір документів клієнта став простим, організованим і безпечним. Pigeon пришвидшує процес збирання документів і усуває потребу в обтяжливих подальших діях
AvePoint
avepoint.com
Співпрацюйте з упевненістю. AvePoint надає найдосконалішу платформу для оптимізації операцій SaaS і безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого середовища в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Гл...