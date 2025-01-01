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Хмарне програмне забезпечення відповідності
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Хмарне програмне забезпечення відповідності - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для хмарної відповідності забезпечує дотримання нормативних стандартів і надає необхідні засоби контролю відповідності для хмарної інфраструктури та мереж. Ці інструменти покращують видимість хмарних робочих навантажень і мережевих дій, які вимагають постійної відповідності для захисту від таких загроз, як зловмисне програмне забезпечення сервера, уразливості контейнерів і мережеві вторгнення. Підприємства використовують програмне забезпечення відповідності хмарним вимогам, щоб підтримувати постійний нагляд за своїми хмарними активами, зменшуючи ризик хмарних загроз. При ефективному застосуванні це програмне забезпечення допомагає підтримувати оптимальний стан безпеки для організації в будь-який час.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Drata

Drata

drata.com

Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.

BMC

BMC

bmc.com

Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.app

Hyperproof-це платформа для автоматизації і управління відповідністю, що підтримує різні стандарти та оптимізує процеси дотримання норм у організаціях.

Progress

Progress

progress.com

Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase - платформа для автоматизації управління безпекою та дотриманням, яка спрощує процеси оцінки безпеки та відповіді на запити клієнтів.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.

Coro

Coro

coro.net

Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.

nOps

nOps

nops.io

nOps - це платформа для оптимізації витрат на AWS, що автоматизує управління хмарними ресурсами та зобов'язаннями, забезпечуючи видимість витрат і максимальне використання ресурсів.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion - це платформа хмарної безпеки, яка забезпечує управління вразливостями, контроль безпеки та моніторинг хмари для AWS, Azure та GCP.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud® — це платформа для автоматизації відповідності та управління ризиками, яка об'єднує контроль, політики та базу знань в єдину систему.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega - платформа для управління кібербезпекою та відповідністю, що спрощує оцінку ризиків та звітність, підтримує кілька регуляторних рамок і автоматизує процеси.

Scytale

Scytale

scytale.ai

Scytale - платформа автоматизації відповідності, яка допомагає компаніям досягати та підтримувати стандарти безпеки, спрощуючи моніторинг та управління ризиками.

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

ContraForce - платформа для керованих постачальників послуг, що автоматизує виявлення та реагування на кіберзагрози.

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

NetApp BlueXP - це платформа для управління даними в гібридних хмарах, забезпечуючи контроль доступу, класифікацію даних та оптимізацію ресурсів.

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun дозволяє розробникам додавати журнали та показники до працюючих додатків у реальному часі без перезапуску чи перерозподілу.

Cypago

Cypago

cypago.com

Cypago – це платформа автоматизації кібербезпеки та управління ризиками, що спрощує робочі процеси та підвищує безпеку в ІТ-середовищах.

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

Havoc Shield – універсальне рішення для кібербезпеки у фінансових послугах, що відповідає вимогам галузі та пропонує план, інструменти та експертні рекомендації.

Regulait

Regulait

regulait.com

Regulait - це додаток для управління та автоматизації процесів дотримання, з функціями співпраці, контролю доступу та аналітики для організацій.

HighGround

HighGround

highground.io

HighGround – це додаток для управління кібербезпекою, що допомагає контролювати загрози і забезпечує доступ до необхідних інструментів для управління безпекою.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle - це сканер безпеки для хмарних платформ, який автоматично перевіряє наявність понад 300 вразливостей, спрощуючи управління безпекою для команд.

Carbide

Carbide

carbidesecure.com

Carbide — платформа для управління інформаційною безпекою, що допомагає компаніям підтримувати належний рівень безпеки та відповідності вимогам.

Strike Graph

Strike Graph

strikegraph.com

Strike Graph - платформа для управління дотриманням норм і сертифікацією, що спрощує процеси відповідності та контролює ризики в реальному часі.

Thoropass

Thoropass

thoropass.com

Thoropass - це платформа для автоматизації управління відповідністю та аудитом, що інтегрується з існуючими інструментами та спрощує процеси збору доказів.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.

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