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Програмне забезпечення для хмарної відповідності забезпечує дотримання нормативних стандартів і надає необхідні засоби контролю відповідності для хмарної інфраструктури та мереж. Ці інструменти покращують видимість хмарних робочих навантажень і мережевих дій, які вимагають постійної відповідності для захисту від таких загроз, як зловмисне програмне забезпечення сервера, уразливості контейнерів і мережеві вторгнення. Підприємства використовують програмне забезпечення відповідності хмарним вимогам, щоб підтримувати постійний нагляд за своїми хмарними активами, зменшуючи ризик хмарних загроз. При ефективному застосуванні це програмне забезпечення допомагає підтримувати оптимальний стан безпеки для організації в будь-який час.
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Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.
Red Hat
redhat.com
Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Drata
drata.com
Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Vanta
vanta.com
Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.
JupiterOne
jupiterone.com
Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
Hyperproof
hyperproof.app
Hyperproof-це платформа для автоматизації і управління відповідністю, що підтримує різні стандарти та оптимізує процеси дотримання норм у організаціях.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
SafeBase
safebase.io
SafeBase - платформа для автоматизації управління безпекою та дотриманням, яка спрощує процеси оцінки безпеки та відповіді на запити клієнтів.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
Securiti
securiti.ai
Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.
nOps
nops.io
nOps - це платформа для оптимізації витрат на AWS, що автоматизує управління хмарними ресурсами та зобов'язаннями, забезпечуючи видимість витрат і максимальне використання ресурсів.
Plerion
plerion.com
Plerion - це платформа хмарної безпеки, яка забезпечує управління вразливостями, контроль безпеки та моніторинг хмари для AWS, Azure та GCP.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud® — це платформа для автоматизації відповідності та управління ризиками, яка об'єднує контроль, політики та базу знань в єдину систему.
Apptega
apptega.com
Apptega - платформа для управління кібербезпекою та відповідністю, що спрощує оцінку ризиків та звітність, підтримує кілька регуляторних рамок і автоматизує процеси.
Scytale
scytale.ai
Scytale - платформа автоматизації відповідності, яка допомагає компаніям досягати та підтримувати стандарти безпеки, спрощуючи моніторинг та управління ризиками.
ContraForce
contraforce.com
ContraForce - платформа для керованих постачальників послуг, що автоматизує виявлення та реагування на кіберзагрози.
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
NetApp BlueXP - це платформа для управління даними в гібридних хмарах, забезпечуючи контроль доступу, класифікацію даних та оптимізацію ресурсів.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun дозволяє розробникам додавати журнали та показники до працюючих додатків у реальному часі без перезапуску чи перерозподілу.
Cypago
cypago.com
Cypago – це платформа автоматизації кібербезпеки та управління ризиками, що спрощує робочі процеси та підвищує безпеку в ІТ-середовищах.
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield – універсальне рішення для кібербезпеки у фінансових послугах, що відповідає вимогам галузі та пропонує план, інструменти та експертні рекомендації.
Regulait
regulait.com
Regulait - це додаток для управління та автоматизації процесів дотримання, з функціями співпраці, контролю доступу та аналітики для організацій.
HighGround
highground.io
HighGround – це додаток для управління кібербезпекою, що допомагає контролювати загрози і забезпечує доступ до необхідних інструментів для управління безпекою.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle - це сканер безпеки для хмарних платформ, який автоматично перевіряє наявність понад 300 вразливостей, спрощуючи управління безпекою для команд.
Carbide
carbidesecure.com
Carbide — платформа для управління інформаційною безпекою, що допомагає компаніям підтримувати належний рівень безпеки та відповідності вимогам.
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph - платформа для управління дотриманням норм і сертифікацією, що спрощує процеси відповідності та контролює ризики в реальному часі.
Thoropass
thoropass.com
Thoropass - це платформа для автоматизації управління відповідністю та аудитом, що інтегрується з існуючими інструментами та спрощує процеси збору доказів.
Orca Security
orca.security
Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.
Lacework
lacework.com
Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.
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