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Хмарне програмне забезпечення відповідності - Найпопулярніші застосунки - Мозамбік
Програмне забезпечення для хмарної відповідності забезпечує дотримання нормативних стандартів і надає необхідні засоби контролю відповідності для хмарної інфраструктури та мереж. Ці інструменти покращують видимість хмарних робочих навантажень і мережевих дій, які вимагають постійної відповідності для захисту від таких загроз, як зловмисне програмне забезпечення сервера, уразливості контейнерів і мережеві вторгнення. Підприємства використовують програмне забезпечення відповідності хмарним вимогам, щоб підтримувати постійний нагляд за своїми хмарними активами, зменшуючи ризик хмарних загроз. При ефективному застосуванні це програмне забезпечення допомагає підтримувати оптимальний стан безпеки для організації в будь-який час.
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Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud N...
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизації відповідності вимогам безпеки №1. Рухайтеся швидко, не порушуючи роботи. Амбіційні хмарні компанії в усьому світі довіряють Sprinto для забезпечення своїх програм відповідності вимогам безпеки та проходять перевірки безпеки, не порушуючи своїх кроків. Перш за все інтеграція, ...
Red Hat
redhat.com
Red Hat є провідним у світі постачальником корпоративних рішень з відкритим вихідним кодом, який використовує підхід спільноти для надання високопродуктивних технологій Linux, гібридної хмари, edge та Kubernetes.
Vanta
vanta.com
Тисячі компаній, що швидко розвиваються, довіряють Vanta допомогу в створенні, масштабуванні, управлінні та демонстрації їхніх програм безпеки та відповідності та підготовці до аудитів за тижні, а не місяці. Пропонуючи найбільш затребувані системи безпеки та конфіденційності, такі як SOC 2, ISO 2700...
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Drata
drata.com
Найвища платформа автоматизації відповідності. Drata може допомогти вам почати роботу, масштабувати GRC і покращити вашу програму безпеки та відповідності. Drata — це платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка постійно відстежує та збирає докази засобів контролю безпеки компанії, одночас...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — це комплексне рішення для керування вразливістю на основі оцінки ризиків, яке кількісно визначає кіберризик. Він дає організаціям безпрецедентне уявлення про їхній рівень ризику та пропонує дієві кроки для зменшення ризику. Це також надає командам із кібербезпеки та ІТ-команд спільну п...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або відповідальності за захист даних. VGS також допоможе вам отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS є зберігачем конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів ...
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідни...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security зупиняє атаки з хмарної системи протягом усього життєвого циклу додатків і є єдиною компанією, яка гарантує це на 1 мільйон доларів США. Будучи піонером у сфері вбудованої хмарної безпеки, Aqua допомагає клієнтам зменшити ризики, будуючи майбутнє свого бізнесу. Платформа Aqua — це найб...
Solvo
solvo.cloud
Solvo — це багатовимірна хмарна платформа безпеки, яка руйнує додатки, ідентифікацію та дані, щоб проактивно виявляти та пом’якшувати неправильні конфігурації та вразливості хмари. Адаптивний підхід безпеки Solvo базується на безперервному циклі виявлення загроз, аналізу та встановлення пріоритетів,...
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne — це платформа аналізу кіберактивів для кібербезпеки, призначена для постійного збору, підключення та аналізу даних про активи, щоб команди безпеки могли бачити та захищати всю свою поверхню атак за допомогою єдиної платформи.
Hyperproof
hyperproof.app
Операційна платформа відповідності. Створено в масштабі. Отримайте видимість, ефективність і узгодженість, необхідні вам і вашій команді, щоб залишатися на висоті всієї вашої роботи з забезпечення безпеки та відповідності. Автоматизоване програмне забезпечення для керування відповідністю, яке допом...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька х...
Havoc Shield
havocshield.com
Універсальне рішення для кібербезпеки для фінансових послуг. Створено, щоб задовольнити GLBA, FTC Safeguards, IRS Tax Preparer, New York DFS та інші вимоги безпеки фінансової індустрії. Havoc Shield швидко позбавляє від страху та ризику відсутності програми кібербезпеки, надаючи галузевий план, експ...
SafeBase
safebase.io
SafeBase — це провідна платформа Trust Center, створена для перевірки безпеки без проблем. Завдяки центру довіри корпоративного рівня SafeBase автоматизує процес перевірки безпеки та змінює те, як компанії повідомляють про свою безпеку та довіру. Якщо ви хочете побачити, як такі швидкозростаючі комп...
Plerion
plerion.com
Plerion надає комплексну хмарну платформу безпеки, яка підтримує робочі навантаження в AWS, Azure та GCP, надаючи: - Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Cloud Security Posture Management (CSPM) - Cloud Workload Protection Platform (CWPP) - Управління правами на хмарну інфраструкту...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — це єдина в галузі платформа безпеки контейнерів із вбудованою мережевою безпекою для запобігання, виявлення та пом’якшення порушень безпеки в мультихмарних і гібридних розгортаннях. Calico Cloud створено на основі Calico Open Source, найпоширенішого рішення для мереж контейнерів і без...
Scytale
scytale.ai
Scytale є світовим лідером у сфері автоматизації відповідності, допомагаючи компаніям досягати та залишатися сумісними з такими системами безпеки, як SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS тощо, без жодних зусиль. Наші експерти пропонують персоналізовані рекомендації щодо оптимізації відповід...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі мі...
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
У світі, повному універсалів, NetApp є спеціалістом. Ми зосереджені на одному: допомогти вашому бізнесу отримати максимальну віддачу від ваших даних. NetApp переносить сервіси даних корпоративного рівня, на які ви покладаєтеся, у хмару та просту гнучкість хмари в центр обробки даних. Наші провідні в...
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Ce...
Lightrun
lightrun.com
Lightrun, названий Gartner Cool Vendor 2021 року, створює власну платформу спостереження та налагодження для IDE, яка дозволяє розробникам безпечно додавати журнали, показники та трасування до робочих і проміжних середовищ у режимі реального часу та за запитом. Жодних виправлень, перерозподілів або ...
nOps
nops.io
nOps — це хмарна оптимізована платформа AWS, яка спрощує розподіл та керування використанням хмари, зобов’язаннями та витратами. Наша платформа інтелектуально налаштовує всі ваші обчислення автоматично, щоб ви отримували найкращі доступні ціни без шкоди для надійності. nOps використовує власне модел...
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance — це набір вбудованих інструментів, які спрощують і оптимізують процеси відповідності, пропонуючи такі функції, як віртуальна допомога, інструменти для співпраці, сумісність із кількома фреймворками, автоматизація документів, управління персоналом, контроль доступу, нагляд постач...
HighGround
highground.io
Перебуваєте під тиском правління щодо захисту бізнесу від кіберзагроз, але не маєте для цього достатнього бюджету? HighGround дає змогу контролювати вашу безпеку за допомогою ряду можливостей керування безпекою. Отримайте доступ до всього, що вам потрібно, щоб керувати всіма елементами вашої кібербе...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауер...
Kloudle
kloudle.com
Kloudle — це хмарний сканер безпеки для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Він сканує ваші хмарні облікові записи, сервери, кластери на наявність понад 300 проблем безпеки за лічені хвилини. Зробити хмарну безпеку легкою для розробників і невеликих команд. Порівняно зі сканерами з відкритим кодом, ...
Carbide
carbidesecure.com
Carbide — це платформа керування інформаційною безпекою та конфіденційністю, розроблена для того, щоб допомогти компаніям, що швидко розвиваються, розвивати та підтримувати надійну безпеку. Використовуйте безперервний хмарний моніторинг Carbide, тренінги щодо безпеки на платформі через Carbide Acade...
TrustCloud
trustcloud.ai
Будучи платформою Trust Assurance, TrustCloud® використовує уніфіковану архітектуру на основі графів, яка об’єднує ваші елементи керування, політики та базу знань в єдину платформу автоматизації відповідності та управління ризиками. Ми допомагаємо командам з комплаєнсу: - Зменшити витрати та час на ...
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph — це платформа для забезпечення відповідності та сертифікації, яка дає змогу компаніям отримувати сертифікати безпеки, необхідні для отримання прибутку та зміцнення довіри клієнтів за незначну частину вартості та часу, ніж традиційні рішення для аудиту.
Apptega
apptega.com
Втомилися від електронних таблиць, які не масштабуються та потребують надто багато ручних зусиль? Вам заважають надто складні ІТ-системи GRC, на які ви працюєте? Apptega — це платформа управління кібербезпекою та відповідністю, яка дозволяє легко оцінювати, створювати, керувати програмою кібербезпек...
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (раніше відомий як Laika) Покладатися на програмне забезпечення відповідності, яке не включає аудитора, схоже на купівлю автомобіля без двигуна; це виглядає гарно, але не веде вас туди, куди вам потрібно. Thoropass — це єдине рішення для забезпечення відповідності та аудиту, яке справді на...
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішен...
ContraForce
contraforce.com
Розблокуйте служби безпеки Microsoft. Представляємо платформу керування послугами SecOps, розроблену для постачальників послуг. За допомогою ContraForce організовуйте робочі процеси розслідування з кількома клієнтами, автоматизуйте усунення інцидентів безпеки та забезпечуйте досконалі послуги безпе...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — це потужна хмарна платформа Cisco для захисту додатків, яка виявляє та усуває вразливості під час розробки до виробництва, забезпечуючи безпеку та сумісність ваших додатків. Завдяки технології на основі графіків платформа може розблокувати візуальну інформацію, критичні шляхи атак і прис...
Cypago
cypago.com
Революційна платформа Cypago Cyber GRC Automation (CGA) поєднує в собі силу архітектури SaaS і вдосконалених механізмів кореляції, GenAI і автоматизації на основі NLP з інтуїтивно зрозумілим користувацьким досвідом, забезпечуючи повне охоплення всіх інфраструктур безпеки та ІТ-середовища. Платформ...
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі ...