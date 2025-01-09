Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Хмарне програмне забезпечення відповідності - Найпопулярніші застосунки - Гвінея
Програмне забезпечення для хмарної відповідності забезпечує дотримання нормативних стандартів і надає необхідні засоби контролю відповідності для хмарної інфраструктури та мереж. Ці інструменти покращують видимість хмарних робочих навантажень і мережевих дій, які вимагають постійної відповідності для захисту від таких загроз, як зловмисне програмне забезпечення сервера, уразливості контейнерів і мережеві вторгнення. Підприємства використовують програмне забезпечення відповідності хмарним вимогам, щоб підтримувати постійний нагляд за своїми хмарними активами, зменшуючи ризик хмарних загроз. При ефективному застосуванні це програмне забезпечення допомагає підтримувати оптимальний стан безпеки для організації в будь-який час.
Запит на новий застосунок
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph — це платформа для забезпечення відповідності та сертифікації, яка дає змогу компаніям отримувати сертифікати безпеки, необхідні для отримання прибутку та зміцнення довіри клієнтів за незначну частину вартості та часу, ніж традиційні рішення для аудиту.
ContraForce
contraforce.com
Розблокуйте служби безпеки Microsoft. Представляємо платформу керування послугами SecOps, розроблену для постачальників послуг. За допомогою ContraForce організовуйте робочі процеси розслідування з кількома клієнтами, автоматизуйте усунення інцидентів безпеки та забезпечуйте досконалі послуги безпеки.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіоналів у сфері технологій. Понад 4 мільйони розробників і технологів на сотнях тисяч підприємств залежать від Progress. Дізнайтеся більше на www.progress.com і слідкуйте за нами на LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook та Instagram.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne — це платформа аналізу кіберактивів для кібербезпеки, призначена для постійного збору, підключення та аналізу даних про активи, щоб команди безпеки могли бачити та захищати всю свою поверхню атак за допомогою єдиної платформи.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару. Ви ведете свій бізнес.
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішення безпеки на одній платформі — усуває необхідність розгортати та підтримувати багатоточкові рішення. Orca працює без агентів і підключається до вашого середовища за лічені хвилини за допомогою запатентованої Orca технології SideScanning™, яка забезпечує глибоку та широку видимість у вашому хмарному середовищі, не вимагаючи агентів. Крім того, Orca може інтегруватися зі сторонніми агентами для видимості під час виконання та захисту критичних навантажень. Orca є лідером у застосуванні Generative AI для спрощення розслідувань і прискорення виправлення – знижуючи необхідні рівні кваліфікації та економлячи час і зусилля хмарної безпеки, DevOps і команд розробників, одночасно значно покращуючи результати безпеки. Як Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Orca консолідує багато точкових рішень в одній платформі, зокрема: CSPM, CWPP, CIEM, управління вразливістю, безпека контейнерів і Kubernetes, DSPM, безпека API, CDR, мультихмарна відповідність, Shift Left Безпека та AI-SPM.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі місця в хмарі та автоматично усуває їх. За допомогою нашого унікального механізму аналізу графіків ви можете виявляти та виправляти проблеми з хмарою за лічені хвилини замість днів і тижнів. Це цілісне рішення пропонує тест на проникнення веб-програми Blackbox, удосконалений IAM (керування доступом до особистих даних), сканування ризиків IaC (інфраструктура як код), керування станом безпеки даних тощо. Навіщо мати справу з багатьма інструментами, коли ви можете мати все в одному місці? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (раніше відомий як Laika) Покладатися на програмне забезпечення відповідності, яке не включає аудитора, схоже на купівлю автомобіля без двигуна; це виглядає гарно, але не веде вас туди, куди вам потрібно. Thoropass — це єдине рішення для забезпечення відповідності та аудиту, яке справді надає вам все необхідне без несподіванок і прогалин: внутрішніх аудиторів і автоматизацію збору доказів в одному процесі та в одному місці. З першого дня ви використовуєте єдину платформу для впровадження, керування та моніторингу вашої відповідності та безпеки, у той час як наші схвалені аудиторами монітори автоматично збирають докази для аудиту, який проводить один із наших досвідчених внутрішніх аудиторів. Завдяки автоматизації та інтеграції ви можете продемонструвати відповідність декільком структурам, зокрема SOC 1, SOC 2, HITRUST, ISO 2700X і PCI, під час одного аудиту на одній платформі. У партнерстві з Thoropass ви можете бути впевнені, що складний процес буде легким і передбачуваним, що дозволить вам зменшити витрати, зміцнити довіру та зосередитися на речах, які є найбільш важливими для вашого бізнесу.
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька хвилин і розроблено, щоб виключити кібербезпеку зі списку справ. Coro працює на базі штучного інтелекту, який виконує всю роботу за вас. Наш штучний інтелект усуває 95% загроз, а з рештою ви можете впоратися за допомогою унікальної технології One-Click-Resolve від Coro. Coro вважає, що ви маєте право на кібербезпеку корпоративного рівня, незалежно від вашого розміру. Отримайте кібербезпеку, якої ви ніколи не бачили. Спробуйте Coro сьогодні.
Scytale
scytale.ai
Scytale є світовим лідером у сфері автоматизації відповідності, допомагаючи компаніям досягати та залишатися сумісними з такими системами безпеки, як SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS тощо, без жодних зусиль. Наші експерти пропонують персоналізовані рекомендації щодо оптимізації відповідності, сприяння швидшому зростанню та підвищенню довіри клієнтів. Scytale — це єдиний повноцінний центр відповідності, що включає інші ключові рішення, такі як тестування на проникнення та анкети безпеки ШІ.
Apptega
apptega.com
Втомилися від електронних таблиць, які не масштабуються та потребують надто багато ручних зусиль? Вам заважають надто складні ІТ-системи GRC, на які ви працюєте? Apptega — це платформа управління кібербезпекою та відповідністю, яка дозволяє легко оцінювати, створювати, керувати програмою кібербезпеки та відповідності та звітувати про неї. Організації в усіх галузях і MSSP покладаються на Apptega, щоб вирішувати проблеми кібербезпеки та відповідності більш ефективно та рентабельно, ніж будь-який інший підхід. Містить 25+ фреймворків, у тому числі SOC 2, NIST, CMMC, ISO, CIS, PCI, GDPR, HIPAA тощо, і керуйте своєю програмою за допомогою: - Мультитенантів - Оцінювання - Оцінка відповідності - Управління ризиками - Управління ризиками постачальників - Управління аудитом - Звітність - Інтеграції
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
У світі, повному універсалів, NetApp є спеціалістом. Він зосереджений на одному: допомогти вашому бізнесу отримати максимальну віддачу від ваших даних. NetApp переносить сервіси даних корпоративного рівня, на які ви покладаєтеся, у хмару та просту гнучкість хмари в центр обробки даних. Його провідні в галузі рішення працюють у різних клієнтських середовищах і найбільших публічних хмарах світу. Як хмарна компанія, орієнтована на програмне забезпечення, лише NetApp може допомогти створити вашу унікальну структуру даних, спростити та підключити вашу хмару, а також безпечно надавати потрібні дані, послуги та програми потрібним людям — у будь-який час і в будь-якому місці.
TrustCloud
trustcloud.ai
Будучи платформою Trust Assurance, TrustCloud® використовує уніфіковану архітектуру на основі графів, яка об’єднує ваші елементи керування, політики та базу знань в єдину платформу автоматизації відповідності та управління ризиками. Ми допомагаємо командам з комплаєнсу: - Зменшити витрати та час на управління засобами контролю та підготовку до аудитів - Прискорити угоди з продажу за допомогою швидшої перевірки безпеки - Керувати та кількісно оцінити ризики Ми допомагаємо CISO: - Зменшити корпоративну та особисту відповідальність - Програмно вимірювати та звітувати про статус контролю, перевірки відповідності , зобов’язання клієнтів і ризики – станьте стратегічними партнерами ради та керівництва TrustCloud – це швидка, доступна та точна платформа відповідності та управління ризиками, яка динамічно відповідає вашим цілям у міру зміни нормативних актів і зростання вашого бізнесу.
Carbide
carbidesecure.com
Carbide — це платформа керування інформаційною безпекою та конфіденційністю, розроблена для того, щоб допомогти компаніям, що швидко розвиваються, розвивати та підтримувати надійну безпеку. Використовуйте безперервний хмарний моніторинг Carbide, тренінги щодо безпеки на платформі через Carbide Academy та понад 100 технічних інтеграцій, щоб заощадити час і ресурси під час збору доказів і відповідати вимогам системи безпеки та проходити перевірки безпеки. На відміну від рішень відповідності у стилі «прапорець», наше базується на універсальних найкращих практиках, щоб дозволити клієнтам створювати, впроваджувати та підтверджувати свою відданість безпеці безперервно за допомогою підтримуваних систем безпеки Carbide: SOC 2, ISO, 27001, NIST 800-53 , NIST 800-171, FedRAMP, HIPAA тощо. Завдяки легкому впровадженню безпеки та конфіденційності в ДНК вашої організації Carbide може допомогти посилити вашу конкурентну перевагу та прискорити траєкторію зростання вашої компанії.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle — це хмарний сканер безпеки для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Він сканує ваші хмарні облікові записи, сервери, кластери на наявність понад 300 проблем безпеки за лічені хвилини. Зробити хмарну безпеку легкою для розробників і невеликих команд. Порівняно зі сканерами з відкритим кодом, сканування Kloudle триває менше 30 хвилин. Нема чого встановлювати чи налаштовувати. Завдяки обчисленню проблем та їх серйозності Kloudle дозволяє легко зрозуміти, що потрібно виправити. Крім простого переліку проблем безпеки, Kloudle пропонує прості кроки для вирішення всіх виявлених проблем безпеки. Він також містить потенційні підводні камені для деяких виправлень. Дозволяє зробити правильний вибір щодо того, що виправляти, а що ні. Завдяки потужним функціям для позначення проблем як хибнопозитивних, генератору звітів для отримання звітів у форматі csv, що підтримується Excel, або легкому обміну PDF-файлами, Kloudle зосереджено на тому, щоб захистити хмару без зусиль для своїх користувачів. Завдяки моделі оплати за розрахунки на основі кредиту купувати й отримувати цінність за витрачені гроші також надзвичайно легко та без турбот. Ніколи не потрібно турбуватися про використання тощо. Ціни на сканування починаються від 30 доларів США.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — це багатовимірна хмарна платформа безпеки, яка руйнує додатки, ідентифікацію та дані, щоб проактивно виявляти та пом’якшувати неправильні конфігурації та вразливості хмари. Адаптивний підхід безпеки Solvo базується на безперервному циклі виявлення загроз, аналізу та встановлення пріоритетів, а потім оптимізації політики найменших привілеїв, перевірки та моніторингу. Забронюйте безкоштовну демонстрацію: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ Спробуйте Solvo безкоштовно протягом 14 днів: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — це єдина в галузі платформа безпеки контейнерів із вбудованою мережевою безпекою для запобігання, виявлення та пом’якшення порушень безпеки в мультихмарних і гібридних розгортаннях. Calico Cloud створено на основі Calico Open Source, найпоширенішого рішення для мереж контейнерів і безпеки.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауера дозволів, що забезпечує мінімальний доступ одним клацанням миші, одночасно підтримуючи потреби розробника в доступі без збоїв. Sonrai Security, якій довіряють провідні компанії в різних галузях, прагне просувати інновації та досконалість у хмарній безпеці. Компанії довіряють команди хмарних операцій, розробки та безпеки. Брандмауер Cloud Permissions Firewall видаляє всі невикористані конфіденційні дозволи, поміщає в карантин невикористовувані ідентифікаційні дані та вимикає невикористовувані служби та регіони – і все це в один клік. Бізнес не заважає, оскільки всі ідентифікаційні особи, які використовують конфіденційні дозволи, зберігають свій доступ, а будь-який новий доступ безперешкодно надається через автоматизований робочий процес chatops. Команди SecOps витрачають на 97% менше часу на отримання найменших привілеїв і скорочують поверхню атаки на 92%. Після досягнення мінімальних привілеїв на рівні платформи рішення Sonrai CIEM+ виявляє шкідливі комбінації дозволів і закриває ненавмисні шляхи атак, які вони створюють, за допомогою автоматичного або детального виправлення.
HighGround
highground.io
Перебуваєте під тиском правління щодо захисту бізнесу від кіберзагроз, але не маєте для цього достатнього бюджету? HighGround дає змогу контролювати вашу безпеку за допомогою ряду можливостей керування безпекою. Отримайте доступ до всього, що вам потрібно, щоб керувати всіма елементами вашої кібербезпеки залежно від того, що вам потрібно, і коли це вам потрібно. Основні функції включають Cyber Score, інтеграції, Cyber Compliance Manager та інструменти ROI, які допоможуть виправдати інвестиції в безпеку та дозволять вам бути експертами в цій галузі. Відчуйте себе кіберсупергероєм і, у свою чергу, спите трохи краще.
Plerion
plerion.com
Plerion надає комплексну хмарну платформу безпеки, яка підтримує робочі навантаження в AWS, Azure та GCP, надаючи: - Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Cloud Security Posture Management (CSPM) - Cloud Workload Protection Platform (CWPP) - Управління правами на хмарну інфраструктуру (CIEM) - Аналіз шляху атаки - Інвентаризація хмарних активів - Виявлення та реагування на хмару (CDR) - Специфікація програмного забезпечення (SBOM) - Безпека зсуву вліво - Широке та безперервне звітування про відповідність Plerion, орієнтоване на ризики та загрози , і контекстно-залежний підхід допомагає організаціям позбутися відокремленості, зменшити втому від сповіщень і усунути найважливіші ризики безпеки хмари. Відвідайте https://plerion.com/ для отримання додаткової інформації.
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance — це набір вбудованих інструментів, які спрощують і оптимізують процеси відповідності, пропонуючи такі функції, як віртуальна допомога, інструменти для співпраці, сумісність із кількома фреймворками, автоматизація документів, управління персоналом, контроль доступу, нагляд постачальників, відстеження активів тощо. Це комплексне рішення для організацій у будь-якому секторі, які прагнуть орієнтуватися у своєму нормативному середовищі, оскільки Regulait не залежить від структури. Використовуючи Regulait Compliance Suite, організації можуть заощадити час, зменшити витрати на відповідність і мінімізувати ризики, зберігаючи надійну позицію відповідності.
Drata
drata.com
Найвища платформа автоматизації відповідності. Drata може допомогти вам почати роботу, масштабувати GRC і покращити вашу програму безпеки та відповідності. Drata — це платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка постійно відстежує та збирає докази засобів контролю безпеки компанії, одночасно впорядковуючи робочі процеси для забезпечення готовності до аудиту.
Hyperproof
hyperproof.app
Операційна платформа відповідності. Створено в масштабі. Отримайте видимість, ефективність і узгодженість, необхідні вам і вашій команді, щоб залишатися на висоті всієї вашої роботи з забезпечення безпеки та відповідності. Автоматизоване програмне забезпечення для керування відповідністю, яке допоможе вам ефективно розвиватися від однієї системи безпеки до багатьох, включаючи SOC 2, ISO 27001, NIST і PCI.
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі загрози, досягати безперервної відповідності вимогам хмари та розробляти безпечний код без уповільнення – усе це з однієї єдиної платформи. З моменту свого заснування в 2017 році Lacework удосконалює єдину хмарну платформу, щоб отримувати та отримувати якомога більше даних, щоб забезпечити найкращу безпеку — як на основі агентів, так і без них. Потім наша уніфікована платформа використовує ці дані для виконання звичайних випадків використання хмари: керування положенням, захист робочого навантаження, керування вразливістю, відповідність вимогам, безпека контейнера тощо. Клієнти покладаються на Lacework, щоб збільшити дохід, вивести продукти на ринок швидше та безпечніше, а також консолідувати рішення безпеки в одній платформі. Наша платформа в середньому замінює інструменти від 2 до 5 точок. Клієнти відзначають у середньому 100:1 зменшення шуму сповіщення завдяки нашій запатентованій технології виявлення аномалій. А користувачі Lacework відчули на 80% швидші розслідування завдяки нашим контекстним сповіщенням.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, електронного відкриття та електронної пошти. архівування.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — це комплексне рішення для керування вразливістю на основі оцінки ризиків, яке кількісно визначає кіберризик. Він дає організаціям безпрецедентне уявлення про їхній рівень ризику та пропонує дієві кроки для зменшення ризику. Це також надає командам із кібербезпеки та ІТ-команд спільну платформу для співпраці, а також можливість швидко узгоджувати та автоматизувати робочі процеси без коду для реагування на загрози за допомогою автоматизованого усунення та інтеграції з рішеннями ITSM, такими як ServiceNow.
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Vanta
vanta.com
Тисячі компаній, що швидко розвиваються, довіряють Vanta допомогу в створенні, масштабуванні, управлінні та демонстрації їхніх програм безпеки та відповідності та підготовці до аудитів за тижні, а не місяці. Пропонуючи найбільш затребувані системи безпеки та конфіденційності, такі як SOC 2, ISO 27001, HIPAA та багато інших, Vanta допомагає компаніям отримувати звіти, необхідні для прискорення зростання, створення ефективних процесів відповідності, зниження ризиків для свого бізнесу та створення довіра до зовнішніх зацікавлених сторін. Просто підключіть наявні інструменти до Vanta, дотримуйтеся встановлених інструкцій, щоб усунути прогалини, а потім працюйте з перевіреним Vanta аудитором, щоб завершити аудит.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або відповідальності за захист даних. VGS також допомагає йому отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS є зберігачем конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів або систем. Це прискорює час виходу на ринок і спрощує використання конфіденційних даних, одночасно усуваючи ризик злому. Зрештою, хакери не можуть вкрасти те, чого немає. VGS є світовим лідером у сфері токенізації платежів. Організації зі списку Fortune 500, включаючи продавців, фінтех-компанії та банки, довіряють йому зберігати та збагачувати конфіденційні платіжні дані на картках, банківських рахунках і цифрових гаманцях. Маючи понад 4 мільярди токенів, якими керують у всьому світі, VGS пропонує набір рішень із платформою керування картками, що складається, PCI-сумісним сховищем і мережевими послугами з доданою вартістю, такими як мережеві токени, засіб оновлення облікового запису та атрибути карток. Його рішення збільшують дохід завдяки вищій частоті авторизації, зниженню шахрайства та операційній ефективності, а також бездоганно інтегруються з існуючими технологічними стеками. Він зберігає 70% усіх американських карток і вирішує критичні проблеми з прийомом платежів, включаючи керування кількома PSP, увімкнення оркестровки, відповідність PCI та захист ідентифікаційної інформації. VGS надає клієнтам можливість володіти, контролювати та аналізувати платіжні дані, сприяючи зростанню та покращенню взаємодії з користувачами в різних галузях.
Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) забезпечує видимість, пріоритезацію ризиків і гнучкість бізнесу та є №1 за відгуками клієнтів. CNAPP від Wiz консолідує та співвідносить ризики в кількох хмарних рішеннях безпеки на справді інтегрованій платформі, включаючи CSPM, KSPM, CWPP, керування вразливістю, сканування IaC, CIEM, DSPM, безпеку контейнерів, AI SPM, безпеку коду та CDR на одній платформі. Сотні організацій у всьому світі, включаючи 40 відсотків зі списку Fortune 100, для швидкого виявлення та усунення критичних ризиків у хмарних середовищах. Його клієнтами є Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid і Agoda, серед інших. Wiz підтримують Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed і Aglaé. Відвідайте https://www.wiz.io для отримання додаткової інформації.
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизації відповідності вимогам безпеки №1. Рухайтеся швидко, не порушуючи роботи. Амбіційні хмарні компанії в усьому світі довіряють Sprinto для забезпечення своїх програм відповідності вимогам безпеки та проходять перевірки безпеки, не порушуючи своїх кроків. Перш за все інтеграція, підтримка автоматизації, узгодженість з аудитом. Щомісяця оцінюється понад 1 мільйон перевірок на відповідність. Відповідність вимогам безпеки не повинна бути складною.
Havoc Shield
havocshield.com
Універсальне рішення для кібербезпеки для фінансових послуг. Створено, щоб задовольнити GLBA, FTC Safeguards, IRS Tax Preparer, New York DFS та інші вимоги безпеки фінансової індустрії. Havoc Shield швидко позбавляє від страху та ризику відсутності програми кібербезпеки, надаючи галузевий план, експертне керівництво та професійні інструменти безпеки на єдиній платформі.
Cypago
cypago.com
Революційна платформа Cypago Cyber GRC Automation (CGA) поєднує в собі силу архітектури SaaS і вдосконалених механізмів кореляції, GenAI і автоматизації на основі NLP з інтуїтивно зрозумілим користувацьким досвідом, забезпечуючи повне охоплення всіх інфраструктур безпеки та ІТ-середовища. Платформа дозволяє організаціям підвищити безпеку та зрілість GRC завдяки спрощеним міжфункціональним робочим процесам, зменшенню ручних зусиль і зниженню витрат – і все це, зміцнюючи довіру своїх клієнтів і зацікавлених сторін.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security зупиняє атаки з хмарної системи протягом усього життєвого циклу додатків і є єдиною компанією, яка гарантує це на 1 мільйон доларів США. Будучи піонером у сфері вбудованої хмарної безпеки, Aqua допомагає клієнтам зменшити ризики, будуючи майбутнє свого бізнесу. Платформа Aqua — це найбільш інтегрована в галузі Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), яка захищає життєвий цикл програми від коду до хмари й назад. Заснована в 2015 році компанія Aqua має штаб-квартири в Бостоні, Массачусетс, і Рамат-Гані, Іллінойс, з клієнтами зі списку Fortune 1000 у понад 40 країнах.
nOps
nops.io
nOps — це хмарна оптимізована платформа AWS, яка спрощує розподіл та керування використанням хмари, зобов’язаннями та витратами. Наша платформа інтелектуально налаштовує всі ваші обчислення автоматично, щоб ви отримували найкращі доступні ціни без шкоди для надійності. nOps використовує власне моделювання ML на основі понад 1 мільярда доларів США, витрачених на AWS, щоб забезпечити вашу організацію правильним поєднанням зарезервованих екземплярів, планів економії та спот. І все це без необхідності вручну надавати ресурси, щоб ваша команда могла зосередитися на створенні та інноваціях. Бізнес-контекст nOps Cloud Management дозволяє легко отримати повну видимість ваших хмарних витрат і використання, щоб ваші рахунки ніколи не були несподіванкою чи таємницею. Це також спрощує розподіл витрат між вашим бізнесом. Управління зобов’язаннями nOps Управління зобов’язаннями полегшує керування та повне використання всіх ваших поточних зобов’язань AWS. Ми гарантуємо 100% використання ваших зобов'язань або повернемо їх вам. Compute Copilot Compute Copilot — це інтелектуальна програма для забезпечення робочого навантаження для всіх ваших хмарних програм. Завдяки штучному інтелекту він надає обчислювальні ресурси за найвигіднішою ціною без шкоди для надійності. Уявіть собі світ, де ви можете отримати надійність On-demand за ціною Spot. Cloud Optimization Essentials Набір автоматизованих і готових інструментів nOps для швидкого вирішення проблем, пов’язаних із нудними й постійними вдосконаленнями інфраструктури AWS
SafeBase
safebase.io
SafeBase — це провідна платформа Trust Center, створена для перевірки безпеки без проблем. Завдяки центру довіри корпоративного рівня SafeBase автоматизує процес перевірки безпеки та змінює те, як компанії повідомляють про свою безпеку та довіру. Якщо ви хочете побачити, як такі швидкозростаючі компанії, як LinkedIn, Asana та Jamf, повертають час, який їхні команди витрачають на анкети щодо безпеки, створюють кращий досвід покупок і позиціонують безпеку як рушій доходу, заплануйте демонстрацію на безпечній базі. io.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — це потужна хмарна платформа Cisco для захисту додатків, яка виявляє та усуває вразливості під час розробки до виробництва, забезпечуючи безпеку та сумісність ваших додатків. Завдяки технології на основі графіків платформа може розблокувати візуальну інформацію, критичні шляхи атак і прискорити виправлення, щоб захистити ваші сучасні програми на кількох гібридних хмарних платформах. Відвідайте https://www.panoptica.app Основні характеристики: - Видимість і контекст: Panoptica пропонує чітку видимість і контекст, визначаючи шляхи атак і визначаючи пріоритетність ризиків, допомагаючи вам приймати обґрунтовані рішення. - Цілісне та повне покриття: легко керуйте своїми рідними хмарними середовищами за допомогою інтегрованої платформи безпеки Panoptica, зменшуючи прогалини, які часто виникають через використання окремих ізольованих рішень. - Розширений аналіз: використовуйте розширений шлях атаки та методи аналізу першопричини, щоб виявити потенційні ризики з точки зору зловмисника. - Безагентне сканування: безагентна технологія Panoptica сканує будь-яке хмарне середовище — Azure, AWS, GCP, Kubernetes або їх комбінацію. - Комплексна візуалізація: відображайте активи та зв’язки на розширеній графічній базі даних для повного візуального представлення вашого хмарного стеку. Переваги - Advanced CNAPP: Panoptica розширює можливості Cloud Native Application Protection Platform. - Мультихмарна відповідність: Забезпечте відповідність на різних хмарних платформах. - Наскрізна візуалізація: отримуйте уявлення про весь стек хмарних програм. - Динамічне виправлення: використовуйте динамічні методи для ефективного вирішення проблем. - Підвищена ефективність: оптимізуйте процеси безпеки та зменшіть час відповіді. - Зниження накладних витрат: мінімізація витрат ресурсів при оптимізації безпеки.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun, названий Gartner Cool Vendor 2021 року, створює власну платформу спостереження та налагодження для IDE, яка дозволяє розробникам безпечно додавати журнали, показники та трасування до робочих і проміжних середовищ у режимі реального часу та за запитом. Жодних виправлень, перерозподілів або перезапусків не потрібно. Розробники використовують Lightrun для багатьох потреб у спостереженні на рівні коду, зокрема: * Сповіщення на рівні коду (Java, Node.js, Python, .NET) * Перевірка функцій * Тестування/налагодження у виробництві * Усунення несправностей у хмарних нативних програмах, безсерверних програмах тощо * Можливості оптимізації журналу через Log Optimizer(TM) Усуваючи необхідність відтворювати помилки локально або видавати нова версія програмного забезпечення для додавання нових журналів або показників для усунення проблем виробництва, клієнти Lightrun постійно знижують свій MTTR на 50-60% і значно підвищують продуктивність розробки. Проблеми, вирішення яких раніше займало 1-2 тижні, тепер займає в наших клієнтів у середньому менше години. Lightrun розширює можливості розробників наших клієнтів, усуваючи потребу у дорогих операціях життєвого циклу розробника, як-от локальне відтворення або випуск нової версії програмного забезпечення лише для додавання нових журналів чи показників. Серед наших клієнтів, які виконують робочі навантаження в петабайтному масштабі з QPS у високій швидкості 100 КБ на тисячах робочих серверів, є компанії, які охоплюють 44,5% населення Інтернету, і великі публічні компанії з кібербезпеки.
Red Hat
redhat.com
Red Hat є провідним у світі постачальником корпоративних рішень з відкритим вихідним кодом, який використовує підхід спільноти для надання високопродуктивних технологій Linux, гібридної хмари, edge та Kubernetes.
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Center Securiti для захисту даних, конфіденційності, управління та відповідності. Securiti була відзначена численними галузевими та аналітичними нагородами, зокрема «Найінноваційніший стартап» від RSA, «25 найкращих стартапів машинного навчання» від Forbes, «Найінноваційніші компанії штучного інтелекту» від CB Insights, «Класний постачальник у сфері безпеки даних» від Gartner, та «Лідер хвилі управління конфіденційністю» від Forrester.
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідним у галузі рішенням для автоматизації, операцій і керування послугами в поєднанні з неперевершеною гнучкістю ми допомагаємо організаціям звільнити час і простір, щоб стати автономним цифровим підприємством, яке завойовує нові можливості.