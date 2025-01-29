Хмарне програмне забезпечення відповідності - Найпопулярніші застосунки - Бурунді

Thoropass

thoropass.com

Thoropass (раніше відомий як Laika) Покладатися на програмне забезпечення відповідності, яке не включає аудитора, схоже на купівлю автомобіля без двигуна; це виглядає гарно, але не веде вас туди, куди вам потрібно. Thoropass — це єдине рішення для відповідності та аудиту, яке справді надає вам усе необхідне без несподіванок і прогалин: внутрішніх аудиторів і автоматизацію збору доказів в одному процесі та в одному місці. З першого дня ви використовуєте єдину платформу для впровадження, керування та моніторингу вашої відповідності та безпеки, у той час як наші схвалені аудиторами монітори автоматично збирають докази для аудиту, який проводить один із наших досвідчених внутрішніх аудиторів. Завдяки автоматизації та інтеграції ви можете продемонструвати відповідність декільком структурам, зокрема SOC 1, SOC 2, HITRUST, ISO 2700X і PCI, під час одного аудиту на одній платформі. У партнерстві з Thoropass ви можете бути впевнені, що складний процес буде легким і передбачуваним, що дозволить вам зменшити витрати, зміцнити довіру та зосередитися на речах, які є найбільш важливими для вашого бізнесу.