Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB).
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB) додає додатковий рівень захисту та застосування політики для співробітників, які отримують доступ до хмарних програм. Діючи як шлюз, CASB дозволяє компаніям застосовувати політики безпеки за межами своїх локальних систем, забезпечуючи безпечне з’єднання між співробітниками та постачальниками хмарних послуг. Це програмне забезпечення допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з хмарними програмами та мережевими з’єднаннями, одночасно постійно відстежуючи дії та поведінку користувачів. Рішення CASB також виявляють аномальну поведінку внутрішніх користувачів і попереджають адміністраторів про потенційну тіньову ІТ-сферу та невідповідність вимогам. Ці інструменти зазвичай відстежують і записують дії користувачів у CASB, надаючи дані, які можна використовувати для аналізу поведінки та звітності.

Запит на новий застосунок


ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.

Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix Cloud – це платформа для віртуалізації, яка дозволяє організаціям управляти програмами та настільними комп'ютерами з хмари, забезпечуючи безпечний доступ з різних пристроїв.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope - хмарна платформа для управління безпекою, яка забезпечує контроль доступу, захист даних і моніторинг активності в хмарних сервісах.

Nudge Security

Nudge Security

nudgesecurity.com

Nudge Security допомагає виявляти та управляти застосунками SaaS, забезпечуючи видимість безпеки, автоматизацію робочих процесів і моніторинг ризиків.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.

Wing Security

Wing Security

wing.security

Wing Security забезпечує безпечне управління SaaS, пропонуючи автоматизовані інструменти для контролю та відповідності в організаціях.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.