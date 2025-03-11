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Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB) додає додатковий рівень захисту та застосування політики для співробітників, які отримують доступ до хмарних програм. Діючи як шлюз, CASB дозволяє компаніям застосовувати політики безпеки за межами своїх локальних систем, забезпечуючи безпечне з’єднання між співробітниками та постачальниками хмарних послуг. Це програмне забезпечення допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з хмарними програмами та мережевими з’єднаннями, одночасно постійно відстежуючи дії та поведінку користувачів. Рішення CASB також виявляють аномальну поведінку внутрішніх користувачів і попереджають адміністраторів про потенційну тіньову ІТ-сферу та невідповідність вимогам. Ці інструменти зазвичай відстежують і записують дії користувачів у CASB, надаючи дані, які можна використовувати для аналізу поведінки та звітності.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud – це платформа для віртуалізації, яка дозволяє організаціям управляти програмами та настільними комп'ютерами з хмари, забезпечуючи безпечний доступ з різних пристроїв.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
Netskope
netskope.com
Netskope - хмарна платформа для управління безпекою, яка забезпечує контроль доступу, захист даних і моніторинг активності в хмарних сервісах.
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security допомагає виявляти та управляти застосунками SaaS, забезпечуючи видимість безпеки, автоматизацію робочих процесів і моніторинг ризиків.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
Wing Security
wing.security
Wing Security забезпечує безпечне управління SaaS, пропонуючи автоматизовані інструменти для контролю та відповідності в організаціях.
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