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Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB) додає додатковий рівень захисту та застосування політики для співробітників, які отримують доступ до хмарних програм. Діючи як шлюз, CASB дозволяє компаніям застосовувати політики безпеки за межами своїх локальних систем, забезпечуючи безпечне з’єднання між співробітниками та постачальниками хмарних послуг. Це програмне забезпечення допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з хмарними програмами та мережевими з’єднаннями, одночасно постійно відстежуючи дії та поведінку користувачів. Рішення CASB також виявляють аномальну поведінку внутрішніх користувачів і попереджають адміністраторів про потенційну тіньову ІТ-сферу та невідповідність вимогам. Ці інструменти зазвичай відстежують і записують дії користувачів у CASB, надаючи дані, які можна використовувати для аналізу поведінки та звітності.
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Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud – це платформа для віртуалізації, яка дозволяє організаціям управляти програмами та настільними комп'ютерами з хмари, забезпечуючи безпечний доступ з різних пристроїв.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.
Netskope
netskope.com
Netskope - хмарна платформа для управління безпекою, яка забезпечує контроль доступу, захист даних і моніторинг активності в хмарних сервісах.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі місця в хмарі та автоматично усуває їх. За допомогою нашого унікального механізму аналізу графіків ви можете виявляти та виправляти проблеми з хмарою за лічені хвилини замість днів і тижнів. Це цілісне рішення пропонує тест на проникнення веб-програми Blackbox, удосконалений IAM (керування доступом до особистих даних), сканування ризиків IaC (інфраструктура як код), керування станом безпеки даних тощо. Навіщо мати справу з багатьма інструментами, коли ви можете мати все в одному місці? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security постійно виявляє та інвентаризує кожну хмарну програму та програму SaaS, якими ваші співробітники користуються на роботі, включно з тіньовими ІТ, щоб ви могли розуміти стан безпеки SaaS і керувати нею. Nudge Security допомагає зайнятим службам безпеки та ІТ-командам працювати ефективніше за допомогою автоматизованих посібників, які пришвидшують перевірку доступу до SOC 2, відсторонення співробітників і адаптацію SSO. Коли програма у вашому ланцюжку постачання SaaS зазнає порушення, Nudge Security попередить вас про ризик і допоможе вам втрутитися, щоб захистити облікові записи, які потенційно постраждали.
Wing Security
wing.security
Wing дозволяє організаціям використовувати весь потенціал SaaS, одночасно забезпечуючи надійну безпеку. Наше рішення SSPM пропонує неперевершені можливості видимості, контролю та відповідності, зміцнюючи захист будь-якої організації від сучасних загроз, пов’язаних із SaaS. Завдяки автоматизованим можливостям безпеки Wing CISO, групи безпеки та ІТ-фахівці заощаджують тижні роботи, які раніше витрачалися на ручні та схильні до помилок процеси. Wing, якій довіряють сотні світових компаній, надає практичні відомості про безпеку, отримані з нашої провідної в галузі бази даних додатків SaaS, яка охоплює понад 280 000 постачальників SaaS. Це призводить до найбезпечнішого та найефективнішого способу використання SaaS. Компанія Wing Security була заснована колишнім CISO та керівником відділу кіберзахисту Армії оборони Ізраїлю з метою надання користувачам автоматизованих інструментів самообслуговування, необхідних для безпеки додатків SaaS.
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