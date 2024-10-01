Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB). - Найпопулярніші застосунки - Еритрея Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB) додає додатковий рівень захисту та застосування політики для співробітників, які отримують доступ до хмарних програм. Діючи як шлюз, CASB дозволяє компаніям застосовувати політики безпеки за межами своїх локальних систем, забезпечуючи безпечне з’єднання між співробітниками та постачальниками хмарних послуг. Це програмне забезпечення допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з хмарними програмами та мережевими з’єднаннями, одночасно постійно відстежуючи дії та поведінку користувачів. Рішення CASB також виявляють аномальну поведінку внутрішніх користувачів і попереджають адміністраторів про потенційну тіньову ІТ-сферу та невідповідність вимогам. Ці інструменти зазвичай відстежують і записують дії користувачів у CASB, надаючи дані, які можна використовувати для аналізу поведінки та звітності.