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Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB). - Найпопулярніші застосунки - Естонія
Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB) додає додатковий рівень захисту та застосування політики для співробітників, які отримують доступ до хмарних програм. Діючи як шлюз, CASB дозволяє компаніям застосовувати політики безпеки за межами своїх локальних систем, забезпечуючи безпечне з’єднання між співробітниками та постачальниками хмарних послуг. Це програмне забезпечення допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з хмарними програмами та мережевими з’єднаннями, одночасно постійно відстежуючи дії та поведінку користувачів. Рішення CASB також виявляють аномальну поведінку внутрішніх користувачів і попереджають адміністраторів про потенційну тіньову ІТ-сферу та невідповідність вимогам. Ці інструменти зазвичай відстежують і записують дії користувачів у CASB, надаючи дані, які можна використовувати для аналізу поведінки та звітності.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix є провідним постачальником безпечних, масштабованих ІТ-рішень, які дають можливість організаціям оптимізувати свої цифрові робочі простори. Платформа Citrix пропонує низку послуг, включаючи віртуалізацію додатків і настільних комп’ютерів, керування кінцевими точками та рішення безпечного дост...
Netskope
netskope.com
Netskope, світовий лідер SASE, допомагає організаціям застосовувати принципи нульової довіри та інновації AI/ML для захисту даних і захисту від кіберзагроз. Швидка та проста у використанні платформа Netskope забезпечує оптимізований доступ і безпеку в реальному часі для людей, пристроїв і даних, де ...
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту (CDN) і постачальником хмарних послуг, який зосереджується на оптимізації роботи в Інтернеті для користувачів і компаній. Ключові характеристики: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб-вмісту та програм, забезпечуючи швидкий і надійний доступ д...
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security постійно виявляє та інвентаризує кожну хмарну програму та програму SaaS, якими ваші співробітники користуються на роботі, включно з тіньовими ІТ, щоб ви могли розуміти стан безпеки SaaS і керувати нею. Nudge Security допомагає зайнятим службам безпеки та ІТ-командам працювати ефективн...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі мі...
Wing Security
wing.security
Wing дозволяє організаціям використовувати весь потенціал SaaS, одночасно забезпечуючи надійну безпеку. Наше рішення SSPM пропонує неперевершені можливості видимості, контролю та відповідності, зміцнюючи захист будь-якої організації від сучасних загроз, пов’язаних із SaaS. Завдяки автоматизованим мо...