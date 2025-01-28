Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB). - Найпопулярніші застосунки - Боснія і Герцеговина

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Програмне забезпечення Cloud Access Security Broker (CASB) додає додатковий рівень захисту та застосування політики для співробітників, які отримують доступ до хмарних програм. Діючи як шлюз, CASB дозволяє компаніям застосовувати політики безпеки за межами своїх локальних систем, забезпечуючи безпечне з’єднання між співробітниками та постачальниками хмарних послуг. Це програмне забезпечення допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з хмарними програмами та мережевими з’єднаннями, одночасно постійно відстежуючи дії та поведінку користувачів. Рішення CASB також виявляють аномальну поведінку внутрішніх користувачів і попереджають адміністраторів про потенційну тіньову ІТ-сферу та невідповідність вимогам. Ці інструменти зазвичай відстежують і записують дії користувачів у CASB, надаючи дані, які можна використовувати для аналізу поведінки та звітності.
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Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту (CDN) і постачальником хмарних послуг, який зосереджується на оптимізації роботи в Інтернеті для користувачів і компаній. Ключові характеристики: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб-вмісту та програм, забезпечуючи швидкий і надійний доступ для користувачів у всьому світі. * Рішення безпеки: платформа пропонує надійні функції безпеки, включаючи захист від DDoS і брандмауери веб-додатків, для захисту від онлайн-загроз. * Граничні обчислення: Akamai використовує периферійні обчислення для обробки даних ближче до користувачів, покращуючи продуктивність і зменшуючи затримку. * Масштабованість: компанії можуть легко масштабувати свої онлайн-операції за допомогою гнучких рішень Akamai, адаптованих до різних потреб.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix є провідним постачальником безпечних, масштабованих ІТ-рішень, які дають можливість організаціям оптимізувати свої цифрові робочі простори. Платформа Citrix пропонує низку послуг, включаючи віртуалізацію додатків і настільних комп’ютерів, керування кінцевими точками та рішення безпечного доступу, розроблені для підвищення продуктивності та оптимізації управління ІТ. Зосереджуючись на підтримці гібридної робочої сили, Citrix дозволяє компаніям безпечно доставляти важливі програми та дані на будь-якому пристрої, одночасно спрощуючи керування пристроєм і покращуючи взаємодію з користувачами. Платформа також наголошує на безпеці через нульовий доступ до довіри та можливість спостереження, допомагаючи організаціям захистити конфіденційну інформацію та забезпечити відповідність. Citrix обслуговує різні галузі, включаючи охорону здоров’я, фінансові послуги, уряд і освіту, надаючи індивідуальні рішення для задоволення конкретних потреб бізнесу. Завдяки інноваціям і співпраці Citrix продовжує розвивати хмарні та локальні ІТ-середовища.
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Netskope
netskope.com
Netskope, світовий лідер SASE, допомагає організаціям застосовувати принципи нульової довіри та інновації AI/ML для захисту даних і захисту від кіберзагроз. Швидка та проста у використанні платформа Netskope забезпечує оптимізований доступ і безпеку в реальному часі для людей, пристроїв і даних, де б вони не були. Netskope допомагає клієнтам зменшити ризики, прискорити продуктивність і отримати неперевершену видимість будь-якої активності хмари, Інтернету та приватних програм. Тисячі клієнтів довіряють Netskope та його потужній мережі NewEdge для боротьби із загрозами, що розвиваються, новими ризиками, змінами технологій, організаційними та мережевими змінами та новими нормативними вимогами.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі місця в хмарі та автоматично усуває їх. За допомогою нашого унікального механізму аналізу графіків ви можете виявляти та виправляти проблеми з хмарою за лічені хвилини замість днів і тижнів. Це цілісне рішення пропонує тест на проникнення веб-програми Blackbox, удосконалений IAM (керування доступом до особистих даних), сканування ризиків IaC (інфраструктура як код), керування станом безпеки даних тощо. Навіщо мати справу з багатьма інструментами, коли ви можете мати все в одному місці? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security постійно виявляє та інвентаризує кожну хмарну програму та програму SaaS, якими ваші співробітники користуються на роботі, включно з тіньовими ІТ, щоб ви могли розуміти стан безпеки SaaS і керувати нею. Nudge Security допомагає зайнятим службам безпеки та ІТ-командам працювати ефективніше за допомогою автоматизованих посібників, які пришвидшують перевірку доступу до SOC 2, відсторонення співробітників і адаптацію SSO. Коли програма у вашому ланцюжку постачання SaaS зазнає порушення, Nudge Security попередить вас про ризик і допоможе вам втрутитися, щоб захистити облікові записи, які потенційно постраждали.
Wing Security
wing.security
Wing дозволяє організаціям використовувати весь потенціал SaaS, одночасно забезпечуючи надійну безпеку. Наше рішення SSPM пропонує неперевершені можливості видимості, контролю та відповідності, зміцнюючи захист будь-якої організації від сучасних загроз, пов’язаних із SaaS. Завдяки автоматизованим можливостям безпеки Wing CISO, групи безпеки та ІТ-фахівці заощаджують тижні роботи, які раніше витрачалися на ручні та схильні до помилок процеси. Wing, якій довіряють сотні світових компаній, надає практичні відомості про безпеку, отримані з нашої провідної в галузі бази даних додатків SaaS, яка охоплює понад 280 000 постачальників SaaS. Це призводить до найбезпечнішого та найефективнішого способу використання SaaS. Компанія Wing Security була заснована колишнім CISO та керівником відділу кіберзахисту Армії оборони Ізраїлю з метою надання користувачам автоматизованих інструментів самообслуговування, необхідних для безпеки додатків SaaS.
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