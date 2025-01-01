Програмне забезпечення клієнтського порталу - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення клієнтського порталу діє як шлюз між компанією та її клієнтами, полегшуючи віддалену взаємодію між обома сторонами. Ці портали служать комплексними рішеннями для компаній або організацій, які співпрацюють із кількома зовнішніми зацікавленими сторонами або клієнтами. Вони дозволяють компаніям обмінюватися документами та запитувати їх, надавати оновлення проектів і рахунки-фактури, збирати відгуки та підтримувати зв’язок із клієнтами та зацікавленими сторонами. Конкретні функції клієнтських порталів можуть значно відрізнятися залежно від постачальника та передбачуваних випадків використання. Деякі постачальники інтегрують клієнтські портали як додаткові приєднання до свого більшого програмного забезпечення для віртуальної кімнати даних або платформ для спільної роботи з хмарним вмістом. Багато клієнтських порталів оснащено функціями програмного забезпечення для керування проектами, що дозволяє клієнтам легко відстежувати хід виконання проекту, одночасно дозволяючи підприємствам забезпечувати прозорість для своїх клієнтів.
Запит на новий застосунок
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.
Copilot
copilot.com
Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.
Moxo
moxo.com
Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.
Accelo
accelo.com
Accelo - це хмарна платформа для управління роботою з клієнтами, проектами та фінансами, що забезпечує централізоване ведення даних та автоматизацію процесів.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay - платформа для спільної роботи, що дозволяє ділитися посиланнями та документами з клієнтами та партнерами, а також управляти проектами.
Planhat
planhat.com
Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.
Recapped
recapped.io
Recapped дозволяє командам співпрацювати з клієнтами в останній стадії продажів, включаючи управління пілотами та впровадження.
Dock
dock.us
Dock - платформа для надання доходу, що спрощує створення цифрових торгових кімнат, портальних клієнтів і планів навчання.
vcita
vcita.com
vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.
Shape Software
setshape.com
Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
Aligned
alignedup.com
Aligned - платформа для співпраці продажів, що об'єднує комунікацію, контент і процеси в одному цифровому просторі для ефективнішого укладання угод.
Liscio
liscio.me
Liscio - це безпечна платформа для комунікації та обміну документами між бухгалтерськими фірмами та їх клієнтами, що забезпечує спрощену співпрацю.
Alternative Payments
alternativepayments.io
"Alternative Payments" - платформа для автоматизації B2B платежів, що підтримує різні методи оплати та інтегрується з обліковими системами.
Onehub
onehub.com
Onehub - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами, що підтримує управління доступом, віртуальні кімнати даних та інструменти для співпраці.
Workiro
workiro.com
Workiro - це платформа для управління завданнями, спілкуванням та документами, що включає електронний підпис, для покращення співпраці в командах.
Service Provider Pro
spp.co
Постачальник послуг Pro - програма для управління клієнтами та рахунками для агенцій, що дозволяє автоматизувати процеси та покращувати досвід клієнтів.
Practice
practice.do
Practice допомагає бізнесам зменшити адміністративну роботу, спрощуючи розклад, централізуючи активність клієнтів та консолідуючи інструменти.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це універсальне програмне забезпечення для автоматизації продажу послуг, з можливістю створення робочих потоків та управління рахунками в чаті.
Clinked
clinked.com
Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces - це приватні простори для професіоналів і клієнтів для обміну інформацією, документами та зв'язку.
GuideCX
guidecx.com
GuideCX - це інструмент для управління процесом інтеграції клієнтів, який спрощує комунікацію між продажами та впровадженням.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
OnRamp
onramp.us
OnRamp - це програма для спрощення процесу onboarding клієнтів, що дозволяє ефективно управляти етапами та покращувати досвід користувачів.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft - це програмне забезпечення для налаштування хмарних баз даних та створення індивідуальних програм без потреби в кодінгу.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Клієнтський портал ZAPA дозволяє безпечно обмінюватися файлами та управляти обліковими записами, спрощуючи взаємодію між бізнесом та клієнтами.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite - платформа для управління проектами, відстеження завдань та виставлення рахунків для агентств та фрілансерів, яка забезпечує інтеграцію фінансових операцій.
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare - це інструмент для збору документів і відповідей від клієнтів, що спрощує процес без заплутаного спілкування.
EverAfter
everafter.ai
EverAfter допомагає бізнесам створювати інтерактивні інтерфейси для самостійної роботи клієнтів, покращуючи їхню взаємодію та досягнення цілей.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite - це онлайн-платформа для організації комунікації з клієнтами, що дозволяє зберігати та обмінюватися файлами, завданнями та інформацією в одному місці.
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite - це платформа для автоматизації збору документів та управління клієнтською інформацією з безпекою та інтеграцією з CRM системами.
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo - це клієнтський портал для бізнесу, що дозволяє збирати інформацію та документи від клієнтів за допомогою унікальних URL та автоматизованих нагадувань.
Arrows
arrows.to
Arrows — це додаток для навчання клієнтів, що допомагає командами швидко завершити інтеграцію, автоматизуючи робочі процеси та надаючи звітність.
Hubflo
hubflo.com
Hubflo - це платформа для управління бізнесом, що об'єднує інструменти для роботи з клієнтами, проектами, завданнями, фінансами та комунікацією.
Clustdoc
clustdoc.com
Clustdoc — це платформа для управління процесами onboard клієнтів, автоматизації збору документів та спрощення комунікації з третіми сторонами.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Віртуальний Кабінет - система управління документами, що забезпечує контроль версій, безпечне зберігання та зручний доступ до електронних файлів.
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn - програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку, що підвищує ефективність, безпеку та продуктивність у бухгалтерах.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — це платформа для спілкування та співпраці, що об'єднує чат, голосові та відеодзвінки, передачу файлів та інші інструменти в одному віртуальному просторі.
Jumppl
jumppl.com
Jumppl — це платформа для управління проектами, що дозволяє командами організовувати роботу, відстежувати завдання та ефективно співпрацювати.
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