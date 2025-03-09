Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite дозволяє організувати спілкування з клієнтами на зручному клієнтському порталі, щоб нічого не пропустити або загубити. Він має чистий, мінімалістичний дизайн, зосереджений на роботі, яку ви хочете відобразити: інформаційні панелі, дошки Figma, слайди, відео, звіти чи будь-що інше. Якщо його можна вставити в iframe, ви можете поділитися ним на клієнтському порталі. Наші клієнтські портали безпечні, організовані та працюють на умовах самообслуговування. Спробувавши Ahsuite, ви ніколи не повернетеся до надсилання посилань електронною поштою. Ahsuite містить набір потужних інструментів для співпраці, створених спеціально для цифрових агентств. Це означає, що ви можете попрощатися з Trello, Slack, DropBox і LastPass, тому що Ahsuite дозволяє робити все це одним входом. За допомогою плану Pro або Agency ви також можете отримати доступ до нашої ексклюзивної мережі фрілансерів і агентств. Тож ви навіть можете використовувати Ahsuite для створення своєї команди! Початковий план містить завдання, файли, розмови та до десяти порталів БЕЗКОШТОВНО!