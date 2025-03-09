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Програмне забезпечення клієнтського порталу діє як шлюз між компанією та її клієнтами, полегшуючи віддалену взаємодію між обома сторонами. Ці портали служать комплексними рішеннями для компаній або організацій, які співпрацюють із кількома зовнішніми зацікавленими сторонами або клієнтами. Вони дозволяють компаніям обмінюватися документами та запитувати їх, надавати оновлення проектів і рахунки-фактури, збирати відгуки та підтримувати зв’язок із клієнтами та зацікавленими сторонами. Конкретні функції клієнтських порталів можуть значно відрізнятися залежно від постачальника та передбачуваних випадків використання. Деякі постачальники інтегрують клієнтські портали як додаткові приєднання до свого більшого програмного забезпечення для віртуальної кімнати даних або платформ для спільної роботи з хмарним вмістом. Багато клієнтських порталів оснащено функціями програмного забезпечення для керування проектами, що дозволяє клієнтам легко відстежувати хід виконання проекту, одночасно дозволяючи підприємствам забезпечувати прозорість для своїх клієнтів.
Запит на новий застосунок
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare — це простий спосіб залучати клієнтів, збирати документи й отримувати відповіді без нескінченних пересувань. Інтуїтивно зрозумілий і надзвичайно простий у використанні, це ваше єдине джерело правди під час збору інформації від клієнтів. Перестаньте губитися в електронній пошті, безладних клієнтських порталах і заплутаних електронних таблицях. Його люблять понад 1200 компаній у всьому світі, включаючи бухгалтерські фірми, маркетингові агентства та професійні послуги. Якщо вам потрібно, щоб ваші клієнти надсилали вам інформацію, Content Snare може допомогти.
Shape Software
setshape.com
Форма-це програмне забезпечення для автоматизації продажів та маркетингу, яке постачається із заздалегідь побудованими функціями, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс надає можливість вашим командам та консолідує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі AI. Програмне забезпечення для форми забезпечує спільне місце для ваших команд, щоб залишатися узгодженими та ефективними у всьому, що вони роблять, будь то впорядкування вашого трубопроводу з продажу, залучення більшої кількості перспектив з маркетинговими послідовностями та цифровими оголошеннями, виховання відносин з клієнтами, безперешкодного спілкування або відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із формою сьогодні.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних варіантів білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
Workiro
workiro.com
Workiro - це платформа для управління завданнями, спілкуванням та документами, що включає електронний підпис, для покращення співпраці в командах.
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі зони на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite дозволяє організувати спілкування з клієнтами на зручному клієнтському порталі, щоб нічого не пропустити або загубити. Він має чистий, мінімалістичний дизайн, зосереджений на роботі, яку ви хочете відобразити: інформаційні панелі, дошки Figma, слайди, відео, звіти чи будь-що інше. Якщо його можна вставити в iframe, ви можете поділитися ним на клієнтському порталі. Наші клієнтські портали безпечні, організовані та працюють на умовах самообслуговування. Спробувавши Ahsuite, ви ніколи не повернетеся до надсилання посилань електронною поштою. Ahsuite містить набір потужних інструментів для співпраці, створених спеціально для цифрових агентств. Це означає, що ви можете попрощатися з Trello, Slack, DropBox і LastPass, тому що Ahsuite дозволяє робити все це одним входом. За допомогою плану Pro або Agency ви також можете отримати доступ до нашої ексклюзивної мережі фрілансерів і агентств. Тож ви навіть можете використовувати Ahsuite для створення своєї команди! Початковий план містить завдання, файли, розмови та до десяти порталів БЕЗКОШТОВНО!
OnRamp
onramp.us
OnRamp — це динамічне програмне забезпечення для адаптації клієнтів, яке допомагає менеджерам із адаптації та впровадження спростити будь-який процес адаптації клієнта. Динамічна адаптація за допомогою OnRamp зменшує зусилля клієнтів на виконання кроків і скорочує ручні кроки для вашої команди. Результатом є покращення ефективності адаптації, результатів і досвіду клієнтів. Розширте можливості клієнтів за допомогою простого та динамічного плану дій. Плани дій OnRamp направляють клієнтів через відповідні завдання, відео, форми, опитування, файли та інші дії та можливості, крок за кроком, на основі їхніх вхідних даних. Кожен крок відстежується, а відгуки збираються на цьому шляху, щоб інформувати вас про прогрес клієнта, ініціювати наступні кроки з вашого боку та допомагати вам покращуватися. * Допоможіть своїй команді перевіреною інструкцією для кожного клієнта. * Динамічно направляйте та допомагайте клієнтам на кожному етапі процесу. * Отримуйте звіт про ефективність адаптації, результати та досвід. * Оптимізуйте свій шлях до передбачуваних, масштабованих процесів адаптації клієнтів. * Клієнти на борту вдвічі швидше та масштабуються без збільшення кількості персоналу. Завдяки OnRamp менеджери з адаптації та впровадження клієнтів можуть фактично робити більше з меншими витратами та здійснювати адаптацію та активацію в масштабі.
Alternative Payments
alternativepayments.io
"Alternative Payments" - платформа для автоматизації B2B платежів, що підтримує різні методи оплати та інтегрується з обліковими системами.
EverAfter
everafter.ai
Збільшуйте успіх клієнта одним цифровим дотиком за раз. За допомогою EverAfter ви можете розробляти масштабовані, орієнтовані на клієнтів інтерфейси, які спрямовують, залучають і дають змогу вашим клієнтам працювати автономно та досягати своїх цілей. На відміну від Customer Success Platforms, які створені для оптимізації внутрішнього управління, EverAfter надає підприємствам інструменти для оптимізації їхніх послуг. для своїх клієнтів, щоб підвищити продуктивність і ефективність, гарантуючи, що кожна взаємодія є стратегічною та цілеспрямованою за допомогою продуктивних програм, таких як onboarding, ongoing спілкування, академія, QBR, плани успіху тощо. Розробляючи програми для клієнтів за допомогою EverAfter, ваші клієнти зможуть досягти бажаних результатів, щоб показники вашого бізнесу значно покращилися. Відчуйте пришвидшений час отримання цінності, вищий рівень залученості, чудову якість налаштування, підвищене утримання, покращений досвід роботи з клієнтами, більше сприйняття клієнтами та зменшення відтоку. Усе це відбувається, коли ви починаєте з клієнта.
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти для того, щоб ваша команда була зосереджена та клієнтів. Jumppl зупиняє дані ваших команд по поширенню всюди.
Moxo
moxo.com
Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.
Liscio
liscio.me
Liscio - це безпечна платформа для комунікації та обміну документами між бухгалтерськими фірмами та їх клієнтами, що забезпечує спрощену співпрацю.
Hubflo
hubflo.com
Виведіть свій сервісний бізнес на новий рівень за допомогою фірмового клієнтського порталу та потужних і простих у використанні програм. Hubflo об’єднує всі інструменти, необхідні для роботи вашого бек-офісу та роботи з клієнтами: обмін файлами, обмін повідомленнями, завдання/проекти, пропозиції, виставлення рахунків, CRM тощо. Підключайтеся до чого завгодно за допомогою embeds, Zapier і нативних інтеграцій (Gmail, Outlook, Stripe...) Hubflo підтримує понад 1000 компаній у 7 країнах і залучив 3 мільйони доларів від провідних інвесторів.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues - це платформа комунікацій та співпраці. Його унікальна суміш рідних функцій та безпеки Enterprise Grade забезпечує безперебійний досвід роботи в офісі та клієнтських послуг, що підвищує продуктивність, співпрацю, задоволеність клієнтів та прибутковість. Чат, голос, відео, передача файлів, електронний знак та більше інструментів продуктивності в одній віртуальній робочій області вашої власної фірми, що працює від Everleagues.
Arrows
arrows.to
Плани реєстрації, орієнтовані на клієнтів, які додаються до угод і квитків у HubSpot. Ви чекаєте, поки ваші клієнти завершать адаптацію? Припиніть чекати. Arrows — це інструмент для адаптації, продажів і успішних команд, щоб швидше закрити дохід і створити щасливих клієнтів. Скоротіть час для оцінки, збільште впровадження та розблокуйте зростання. Клієнти завжди знають, що їх чекає на шляху від реєстрації до успіху, а ваші команди залишаються зосередженими на своїй найціннішій роботі завдяки автоматизації робочого процесу, нагадуванням електронною поштою та детальним звітам.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite — це ваш центральний центр розвитку, створений досвідченими ветеранами агентств, які розуміють особливі потреби сучасних, перспективних цифрових агентств. Ми на власні очі бачили труднощі жонглювання кількома платформами, втрати цінних даних і труднощів отримати корисну інформацію.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces пропонує приватні простори для професіоналів та їхніх клієнтів, щоб обмінюватися, ділитися та залишатися на зв’язку. Ми приймаємо всі ваші обміни, спрощуючи, уніфікуючи та організовуючи все. Якщо ви маркетингове агентство, фінансист, весільний організатор, веб-дизайнер чи юрист – це клієнтський портал, про який ви мріяли. Чому Welcome Spaces? Оскільки ведення бізнесу може стати безладним і непосильним як для вас, так і для ваших клієнтів! Основні характеристики: ✅ Проста організація: Приватні простори зі стрічкою активності ✅ Персоналізований клієнтський досвід: Індивідуальний брендинг ✅ Легкий обмін: Спільний доступ до документів і запит файлів ✅ Економія часу: Пакети та шаблони ✅ Різноманітне спілкування: Живий чат, приватний чат, відеодзвінок ✅ Централізація: Бібліотека документів Почніть із нашої назавжди безкоштовної версії та насолоджуйтеся безперебійними діловими відносинами!
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo надає вашому бізнесу клієнтський портал, щоб допомогти вам збирати інформацію та документи від ваших клієнтів. Кожен клієнт отримує унікальну URL-адресу зі списком усієї необхідної інформації. Індикатор перебігу в поєднанні з системою світлофора означає, що ваші клієнти контролюють інформацію, якою вони повинні поділитися. Автоматичні нагадування клієнта означають, що ви можете зайнятися іншими справами, і ви отримаєте сповіщення, коли вся інформація, яку ви запитували, буде надіслана. Вибирайте з текстових полів, завантажень документів, кількох відповідей, одного вибору, умовних запитань, списків і таблиць – щоб отримати необхідну інформацію в потрібному форматі.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa Client Portals було побудовано на ідеї, що безпечне надсилання та отримання файлів вашим клієнтам для бізнесу не повинно бути болісним або громіздким. Це має бути швидким, легким і приємним як для компанії, так і для клієнтів. Завдяки можливості налаштовувати електронні листи та брендувати Zapa своїм власним логотипом клієнти ніколи не будуть відчувати, що вони мають справу не безпосередньо з вами. Завдяки 30-денній безризиковій пробній версії приходьте, спробуйте і переконайтеся, як це легко!
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn пропонує комплексне рішення для автоматизації бухгалтерського обліку, підвищення ефективності, безпеки та продуктивності. Програмне забезпечення BrightReturn, спрямоване на покращення ландшафту бухгалтерського обліку, пропонує ряд функцій, призначених для оптимізації робочого процесу, підвищення безпеки та сприяння розвитку. Привабливість BrightReturn полягає в його багатогранних перевагах. Бухгалтерські фірми можуть використовувати найсучасніше програмне забезпечення для управління практикою, яке автоматизує повсякденні завдання, сприяючи безперебійному спілкуванню та розширюючи пропозиції послуг. Ця трансформація не тільки стимулює зростання бізнесу, але й підвищує рентабельність інвестицій клієнтів, забезпечуючи стратегічну перевагу в конкурентному середовищі. Утримання працівників також принесе користь. Автоматизуючи робочі процеси та сприяючи співпраці, програмне забезпечення виховує більш зацікавлену та задоволену робочу силу. Доступні навчальні ресурси сприяють підвищенню кваліфікації, збільшенню задоволеності роботою та загальним інвестиціям працівників. Продуктивність є ще однією відмінною рисою BrightReturn. Функції програмного забезпечення, що економлять час, у поєднанні з ефективним керуванням клієнтами, фінансовим наглядом та інструментами для співпраці дозволяють компаніям працювати ефективніше. Завдяки BrightReturn завдання автоматизуються, терміни дотримуються, а фінансове управління оптимізується. Функції BrightReturn:- * Додаток і портал для клієнтів: сприяйте залученню клієнтів. * Управління документами зі штучним інтелектом: захищений обмін даними, вилучення даних за допомогою штучного інтелекту * Автоматизований робочий процес: звільніть час і зменште кількість помилок. * Гнучке управління проектами: будьте на висоті без зусиль. * Управління завданнями: організуйте з легкістю. * Вхідні повідомлення служби підтримки: уніфікуйте спілкування з клієнтами. * Керування клієнтами: зміцнюйте відносини. * Трансляція: потужне спілкування між командою та клієнтом. * HelpDesk: централізована підтримка клієнтів. * Відстеження часу: ефективне управління часом. * HRMS: керуйте відвідуваністю команди, відпустками та святами, а також роботою в одному місці.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Віртуальний кабінет - це повністю інтегрована система управління документами з повним контролем версій та аудитом, щоб забезпечити спокій для тих, хто бажає знищити свою документацію та створити офіс без паперу, дотримуючись стандартів юридичної прийнятності. Віртуальний шафа забезпечує безпечний магазин документів з багатьма додатковими пошуковими засобами, що дозволяють легко знайти ваш документ. Він повністю інтегрується з системами Back Office і має можливість просто зв’язувати всі форми електронних файлів назад до запису клієнта. Він надає можливості маршрутизації для відсканованих документів через користувача в лотках, що дозволяє розподілити відсканованих даних навколо вашої організації та має ексклюзивні можливості віддаленого сканування для тих, хто бажає сканувати, використовуючи розміщення або тонкі клієнтські рішення. Віртуальний кабінет дозволяє вашій компанії контролювати всі документи, ділитися інформацією, забезпечити надійно продуктивність та архів з миттєвою рентабельністю інвестицій
Service Provider Pro
spp.co
Постачальник послуг Pro - програма для управління клієнтами та рахунками для агенцій, що дозволяє автоматизувати процеси та покращувати досвід клієнтів.
Clinked
clinked.com
Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.
Clustdoc
clustdoc.com
Новий спосіб керування передпроектним етапом і робочими процесами адаптації. Запросіть третіх сторін приєднатися до вашого проекту на спеціальному порталі, розкажіть їм, що потрібно зробити, перегляньте надану інформацію разом із вашою командою, легко підписуйте контракти та NDA та виконуйте завдання за допомогою мобільного додатка для керування клієнтами!
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite автоматизує збір інформації про клієнта для робочих процесів, пов’язаних із великою кількістю документів. Створіть бездоганний цифровий досвід для своїх клієнтів за допомогою наших фірмових клієнтських порталів із вбудованим чатом, електронними підписами, перетворенням PDF, синхронізацією хмарного сховища, інтеграцією CRM, автоматичним відстеженням текстових і електронних листів тощо, щоб ви могли витрачати свій час де це дійсно важливо. Якому довіряють тисячі клієнтів у всьому світі, відкрийте для себе інструмент, який найкращі професіонали використовують для автоматизації збору документів.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.
GuideCX
guidecx.com
GuideCX - це інструмент для управління процесом інтеграції клієнтів, який спрощує комунікацію між продажами та впровадженням.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.
Onehub
onehub.com
Onehub - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами, що підтримує управління доступом, віртуальні кімнати даних та інструменти для співпраці.
Planhat
planhat.com
Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуваннями) і переконайтеся, що всі нарешті залишаються на одній сторінці.
Accelo
accelo.com
Accelo - це хмарна платформа для управління роботою з клієнтами, проектами та фінансами, що забезпечує централізоване ведення даних та автоматизацію процесів.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay - платформа для спільної роботи, що дозволяє ділитися посиланнями та документами з клієнтами та партнерами, а також управляти проектами.
vcita
vcita.com
vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft - це програмне забезпечення для налаштування хмарних баз даних та створення індивідуальних програм без потреби в кодінгу.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
Dock
dock.us
Dock — це платформа для отримання прибутку, яку люблять клієнти. Що ви отримуєте з Dock: Робочі простори для покупців і клієнтів. Бібліотека продажів. Контент. Форми замовлень із профілями безпеки електронного підпису та NDA. Dock дозволяє легко налаштовувати цифрові торгові кімнати, плани адаптації, клієнтські портали та центри проектів. Дізнайтеся більше на dock.us
Practice
practice.do
Практика допомагає компаніям, які працюють із клієнтами, скоротити роботу адміністратора за рахунок оптимізації планування та виконання, централізації діяльності клієнтів та консолідації інструментів. Створено для власників бізнесу, які працюють з підрядниками та клієнтами.
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюють сотні компаній, що надають технічні послуги та працюють у сферах технологій, маркетингу, фінансових послуг та інших. Компанія Copilot була заснована в 2020 році, залучила 10 мільйонів доларів Серії А в 2022 році, її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.
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