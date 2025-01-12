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Програмне забезпечення клієнтського порталу - Найпопулярніші застосунки - Сен-Пʼєр і Мікелон
Програмне забезпечення клієнтського порталу діє як шлюз між компанією та її клієнтами, полегшуючи віддалену взаємодію між обома сторонами. Ці портали служать комплексними рішеннями для компаній або організацій, які співпрацюють із кількома зовнішніми зацікавленими сторонами або клієнтами. Вони дозволяють компаніям обмінюватися документами та запитувати їх, надавати оновлення проектів і рахунки-фактури, збирати відгуки та підтримувати зв’язок із клієнтами та зацікавленими сторонами. Конкретні функції клієнтських порталів можуть значно відрізнятися залежно від постачальника та передбачуваних випадків використання. Деякі постачальники інтегрують клієнтські портали як додаткові приєднання до свого більшого програмного забезпечення для віртуальної кімнати даних або платформ для спільної роботи з хмарним вмістом. Багато клієнтських порталів оснащено функціями програмного забезпечення для керування проектами, що дозволяє клієнтам легко відстежувати хід виконання проекту, одночасно дозволяючи підприємствам забезпечувати прозорість для своїх клієнтів.
Запит на новий застосунок
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare — це простий спосіб залучати клієнтів, збирати документи й отримувати відповіді без нескінченних пересувань. Інтуїтивно зрозумілий і надзвичайно простий у використанні, це ваше єдине джерело правди під час збору інформації від клієнтів. Перестаньте губитися в електронній пошті, безладних клієнтських порталах і заплутаних електронних таблицях. Його люблять понад 1200 компаній у всьому світі, включаючи бухгалтерські фірми, маркетингові агентства та професійні послуги. Якщо вам потрібно, щоб ваші клієнти надсилали вам інформацію, Content Snare може допомогти.
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape Software забезпечує простір для співпраці, щоб ваші команди залишалися злагодженими та ефективними в усьому, що вони роблять, будь то оптимізація каналу продажів, залучення більшої кількості потенційних клієнтів за допомогою маркетингових послідовностей і цифрової реклами, підтримка стосунків із клієнтами, безперебійне спілкування чи відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із Shape вже сьогодні.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних варіантів білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієнтами. Ми підтримуємо вашу щоденну діяльність, інтегруючись із Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 тощо. Наша місія полягає в тому, щоб надати компаніям будь-якого розміру рішення та послуги корпоративного рівня, які відповідають їм там, де вони знаходяться на шляху їхнього зростання. Результат? Зручна, масштабована, надійна платформа, якою ваша команда та клієнти справді отримають задоволення. Наші команди розробки продукту та служби підтримки клієнтів оперативно реагують, а це означає, що у вас є люди, які інвестували в те, щоб ви отримали максимум від SuiteFiles. За допомогою SuiteFiles ваші потреби в управлінні документами задовольняються, а навантаження на ІТ-технології звільняється, що дозволяє збільшити кількість оплачуваних годин і зміцнити відносини з вашими клієнтами. Завдяки 1000+ компаніям, які надають професійні послуги, які покращують свій бізнес за допомогою SuiteFiles (і коефіцієнт поновлення 99,6%), ми — очевидний вибір для вас. Розділіть ваші операції за допомогою повноцінних рішень для робочого процесу та широкомасштабних інтеграцій, які з’єднують вас із провідними галузевими програмами. Комплексні функції та функції SuiteFiles були розроблені для команд із 10 до 500 осіб з урахуванням задоволення ваших співробітників. Протягом багатьох років ми вдосконалювали наше програмне забезпечення для ваших наскрізних процесів за допомогою інтеграції, автоматизації, підпису й керування електронною поштою, усуваючи стрибки додатків і численні плати за підписку, які вам знадобилися б. Ми поєднуємо легкий обмін третіми сторонами з найсучаснішою безпекою, не позбавляючи вас права власності на дані. Ми спростили складність організації, централізації та використання інформації, яка потрібна вашій фірмі щодня. Ви повинні витрачати свій робочий час на обслуговування клієнтів і розвиток свого бізнесу, а не на боротьбу з файлами. Отже, ми розробили SuiteFiles із швидкою повною міграцією даних і адаптацією, щоб ваша команда почала працювати всього за два дні. Крім того, наш інтелектуальний інтерфейс простий у використанні та постійно вдосконалюється. Усуваючи непотрібні рухи вперед і назад, затримки процесів, накладні витрати на співпрацю та перемикання між кількома інструментами, ми заощаджуємо час. Наші клієнти повідомляють про економію 5 годин на тиждень на одного працівника. Це 6 ½ FTE тижнів на одного співробітника на рік!
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі зони на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite дозволяє організувати спілкування з клієнтами на зручному клієнтському порталі, щоб нічого не пропустити або загубити. Він має чистий, мінімалістичний дизайн, зосереджений на роботі, яку ви хочете відобразити: інформаційні панелі, дошки Figma, слайди, відео, звіти чи будь-що інше. Якщо його можна вставити в iframe, ви можете поділитися ним на клієнтському порталі. Наші клієнтські портали безпечні, організовані та працюють на умовах самообслуговування. Спробувавши Ahsuite, ви ніколи не повернетеся до надсилання посилань електронною поштою. Ahsuite містить набір потужних інструментів для співпраці, створених спеціально для цифрових агентств. Це означає, що ви можете попрощатися з Trello, Slack, DropBox і LastPass, тому що Ahsuite дозволяє робити все це одним входом. За допомогою плану Pro або Agency ви також можете отримати доступ до нашої ексклюзивної мережі фрілансерів і агентств. Тож ви навіть можете використовувати Ahsuite для створення своєї команди! Початковий план містить завдання, файли, розмови та до десяти порталів БЕЗКОШТОВНО!
OnRamp
onramp.us
OnRamp — це динамічне програмне забезпечення для адаптації клієнтів, яке допомагає менеджерам із адаптації та впровадження спростити будь-який процес адаптації клієнта. Динамічна адаптація за допомогою OnRamp зменшує зусилля клієнтів на виконання кроків і скорочує ручні кроки для вашої команди. Результатом є покращення ефективності адаптації, результатів і досвіду клієнтів. Розширте можливості клієнтів за допомогою простого та динамічного плану дій. Плани дій OnRamp направляють клієнтів через відповідні завдання, відео, форми, опитування, файли та інші дії та можливості, крок за кроком, на основі їхніх вхідних даних. Кожен крок відстежується, а відгуки збираються на цьому шляху, щоб інформувати вас про прогрес клієнта, ініціювати наступні кроки з вашого боку та допомагати вам покращуватися. * Допоможіть своїй команді перевіреною інструкцією для кожного клієнта. * Динамічно направляйте та допомагайте клієнтам на кожному етапі процесу. * Отримуйте звіт про ефективність адаптації, результати та досвід. * Оптимізуйте свій шлях до передбачуваних, масштабованих процесів адаптації клієнтів. * Клієнти на борту вдвічі швидше та масштабуються без збільшення кількості персоналу. Завдяки OnRamp менеджери з адаптації та впровадження клієнтів можуть фактично робити більше з меншими витратами та здійснювати адаптацію та активацію в масштабі.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами). Інтегруйте з провідними програмними рішеннями для бухгалтерського обліку та PSA, щоб синхронізувати рахунки-фактури та зробити автоматичне звірення легким. Увімкніть автоматизацію, як-от автоматичну оплату та автоматичні нагадування електронною поштою, щоб заощадити час і швидше збирати рахунки-фактури, а також розблокувати статистичні дані, щоб надати вам повну видимість платежів і краще прогнозувати грошові потоки. Все в одній платформі.
EverAfter
everafter.ai
Збільшуйте успіх клієнта одним цифровим дотиком за раз. За допомогою EverAfter ви можете розробляти масштабовані, орієнтовані на клієнтів інтерфейси, які спрямовують, залучають і дають змогу вашим клієнтам працювати автономно та досягати своїх цілей. На відміну від Customer Success Platforms, які створені для оптимізації внутрішнього управління, EverAfter надає підприємствам інструменти для оптимізації їхніх послуг. для своїх клієнтів, щоб підвищити продуктивність і ефективність, гарантуючи, що кожна взаємодія є стратегічною та цілеспрямованою за допомогою продуктивних програм, таких як onboarding, ongoing спілкування, академія, QBR, плани успіху тощо. Розробляючи програми для клієнтів за допомогою EverAfter, ваші клієнти зможуть досягти бажаних результатів, щоб показники вашого бізнесу значно покращилися. Відчуйте пришвидшений час отримання цінності, вищий рівень залученості, чудову якість налаштування, підвищене утримання, покращений досвід роботи з клієнтами, більше сприйняття клієнтами та зменшення відтоку. Усе це відбувається, коли ви починаєте з клієнта.
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти, які допоможуть зосередити вашу команду та інформувати клієнтів. Jumppl запобігає розповсюдженню даних ваших команд повсюди.
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну документами, збору схвалень тощо. Moxo підтримує робочі простори для проектів у різноманітних галузях, включаючи фінансові послуги, консалтинг, юридичні справи, бухгалтерський облік, охорону здоров’я тощо. Серед наших клієнтів такі компанії, як Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas тощо. Наша команда має багату історію піонерства у сфері взаємодії: співзасновник і генеральний директор Moxo, Субра Іяр, був співзасновником і генеральним директором Webex, а співзасновник і технічний директор Moxo, Стенлі Хуанг, обіймав посади вищого інженерного менеджменту в Cisco Systems і WebEx.
Liscio
liscio.me
Liscio — це безпечне хмарне програмне забезпечення для Інтернету та мобільних пристроїв, яке спрощує спілкування та співпрацю з клієнтами. Завдяки таким функціям, як захищений обмін повідомленнями, безпечний обмін файлами та зберігання, FirmView, служба Firm-to-One, мобільний додаток, FrontDesk onboarding, електронні підписи тощо, Liscio замінює вразливу електронну пошту та документи на зашифровану платформу клієнтського досвіду лише за запрошенням. що дає вам змогу стати проактивною сучасною фірмою, на яку заслуговують ваші клієнти.
Hubflo
hubflo.com
Виведіть свій сервісний бізнес на новий рівень за допомогою фірмового клієнтського порталу та потужних і простих у використанні програм. Hubflo об’єднує всі інструменти, необхідні для роботи вашого бек-офісу та роботи з клієнтами: обмін файлами, обмін повідомленнями, завдання/проекти, пропозиції, виставлення рахунків, CRM тощо. Підключайтеся до чого завгодно за допомогою embeds, Zapier і нативних інтеграцій (Gmail, Outlook, Stripe...) Hubflo підтримує понад 1000 компаній у 7 країнах і залучив 3 мільйони доларів від провідних інвесторів.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — це платформа для спілкування та співпраці. Його унікальне поєднання власних функцій і безпеки корпоративного рівня забезпечує безперебійне обслуговування в офісі та для клієнтів, що підвищує продуктивність, співпрацю, задоволеність клієнтів і прибутковість. Чат, голосовий зв’язок, відео, передача файлів, електронний знак та інші інструменти продуктивності знаходяться в одному віртуальному робочому просторі вашої власної фірми на базі Everleagues.
Arrows
arrows.to
Плани реєстрації, орієнтовані на клієнтів, які додаються до угод і квитків у HubSpot. Ви чекаєте, поки ваші клієнти завершать адаптацію? Припиніть чекати. Arrows — це інструмент для адаптації, продажів і успішних команд, щоб швидше закрити дохід і створити щасливих клієнтів. Скоротіть час для оцінки, збільште впровадження та розблокуйте зростання. Клієнти завжди знають, що їх чекає на шляху від реєстрації до успіху, а ваші команди залишаються зосередженими на своїй найціннішій роботі завдяки автоматизації робочого процесу, нагадуванням електронною поштою та детальним звітам.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite — це ваш центральний центр розвитку, створений досвідченими ветеранами агентств, які розуміють особливі потреби сучасних, перспективних цифрових агентств. Ми на власні очі бачили труднощі жонглювання кількома платформами, втрати цінних даних і труднощів отримати корисну інформацію.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces пропонує приватні простори для професіоналів та їхніх клієнтів, щоб обмінюватися, ділитися та залишатися на зв’язку. Ми приймаємо всі ваші обміни, спрощуючи, уніфікуючи та організовуючи все. Якщо ви маркетингове агентство, фінансист, весільний організатор, веб-дизайнер чи юрист – це клієнтський портал, про який ви мріяли. Чому Welcome Spaces? Оскільки ведення бізнесу може стати безладним і непосильним як для вас, так і для ваших клієнтів! Основні характеристики: ✅ Проста організація: Приватні простори зі стрічкою активності ✅ Персоналізований клієнтський досвід: Індивідуальний брендинг ✅ Легкий обмін: Спільний доступ до документів і запит файлів ✅ Економія часу: Пакети та шаблони ✅ Різноманітне спілкування: Живий чат, приватний чат, відеодзвінок ✅ Централізація: Бібліотека документів Почніть із нашої назавжди безкоштовної версії та насолоджуйтеся безперебійними діловими відносинами!
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo надає вашому бізнесу клієнтський портал, щоб допомогти вам збирати інформацію та документи від ваших клієнтів. Кожен клієнт отримує унікальну URL-адресу зі списком усієї необхідної інформації. Індикатор перебігу в поєднанні з системою світлофора означає, що ваші клієнти контролюють інформацію, якою вони повинні поділитися. Автоматичні нагадування клієнта означають, що ви можете зайнятися іншими справами, і ви отримаєте сповіщення, коли вся інформація, яку ви запитували, буде надіслана. Вибирайте з текстових полів, завантажень документів, кількох відповідей, одного вибору, умовних запитань, списків і таблиць – щоб отримати необхідну інформацію в потрібному форматі.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa Client Portals було побудовано на ідеї, що безпечне надсилання та отримання файлів вашим клієнтам для бізнесу не повинно бути болісним або громіздким. Це має бути швидким, легким і приємним як для компанії, так і для клієнтів. Завдяки можливості налаштовувати електронні листи та брендувати Zapa своїм власним логотипом клієнти ніколи не будуть відчувати, що вони мають справу не безпосередньо з вами. Завдяки 30-денній безризиковій пробній версії приходьте, спробуйте і переконайтеся, як це легко!
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn пропонує комплексне рішення для автоматизації бухгалтерського обліку, підвищення ефективності, безпеки та продуктивності. Програмне забезпечення BrightReturn, спрямоване на покращення ландшафту бухгалтерського обліку, пропонує ряд функцій, призначених для оптимізації робочого процесу, підвищення безпеки та сприяння розвитку. Привабливість BrightReturn полягає в його багатогранних перевагах. Бухгалтерські фірми можуть використовувати найсучасніше програмне забезпечення для управління практикою, яке автоматизує повсякденні завдання, сприяючи безперебійному спілкуванню та розширюючи пропозиції послуг. Ця трансформація не тільки стимулює зростання бізнесу, але й підвищує рентабельність інвестицій клієнтів, забезпечуючи стратегічну перевагу в конкурентному середовищі. Утримання працівників також принесе користь. Автоматизуючи робочі процеси та сприяючи співпраці, програмне забезпечення виховує більш зацікавлену та задоволену робочу силу. Доступні навчальні ресурси сприяють підвищенню кваліфікації, збільшенню задоволеності роботою та загальним інвестиціям працівників. Продуктивність є ще однією відмінною рисою BrightReturn. Функції програмного забезпечення, що економлять час, у поєднанні з ефективним керуванням клієнтами, фінансовим наглядом та інструментами для співпраці дозволяють компаніям працювати ефективніше. Завдяки BrightReturn завдання автоматизуються, терміни дотримуються, а фінансове управління оптимізується. Функції BrightReturn:- * Додаток і портал для клієнтів: сприяйте залученню клієнтів. * Управління документами зі штучним інтелектом: захищений обмін даними, вилучення даних за допомогою штучного інтелекту * Автоматизований робочий процес: звільніть час і зменште кількість помилок. * Гнучке управління проектами: будьте на висоті без зусиль. * Управління завданнями: організуйте з легкістю. * Вхідні повідомлення служби підтримки: уніфікуйте спілкування з клієнтами. * Керування клієнтами: зміцнюйте відносини. * Трансляція: потужне спілкування між командою та клієнтом. * HelpDesk: централізована підтримка клієнтів. * Відстеження часу: ефективне управління часом. * HRMS: керуйте відвідуваністю команди, відпустками та святами, а також роботою в одному місці.
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co – це програмне забезпечення для керування клієнтами та виставлення рахунків, створене для зростаючих агентств. Отримайте щасливіших клієнтів за допомогою порталу клієнтів із білою міткою. Розширюйте свою команду за допомогою елементів керування дозволами на основі ролей. Нарешті, ви можете мати свої проекти, клієнтів і виставлення рахунків під одним дахом.
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.
Clustdoc
clustdoc.com
Новий спосіб керування передпроектним етапом і робочими процесами адаптації. Запросіть третіх сторін приєднатися до вашого проекту на спеціальному порталі, розкажіть їм, що потрібно зробити, перегляньте надану інформацію разом із вашою командою, легко підписуйте контракти та NDA та виконуйте завдання за допомогою мобільного додатка для керування клієнтами!
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite автоматизує збір інформації про клієнта для робочих процесів, пов’язаних із великою кількістю документів. Створіть бездоганний цифровий досвід для своїх клієнтів за допомогою наших фірмових клієнтських порталів із вбудованим чатом, електронними підписами, перетворенням PDF, синхронізацією хмарного сховища, інтеграцією CRM, автоматичним відстеженням текстових і електронних листів тощо, щоб ви могли витрачати свій час де це дійсно важливо. Якому довіряють тисячі клієнтів у всьому світі, відкрийте для себе інструмент, який найкращі професіонали використовують для автоматизації збору документів.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це універсальна операційна платформа для бізнесу, яка містить усі необхідні інструменти для управління проектами, завданнями, фінансами та клієнтами. Flowlu надає вам глибокий огляд усього, що відбувається у вашій компанії. Ви можете відстежувати кожну частину свого бізнесу, від часу, витраченого вашою командою, і її робочого навантаження до загальних витрат і рахунків-фактур клієнтів.
GuideCX
guidecx.com
GUIDEcx — це провідне у світі рішення для адаптації клієнтів, яке забезпечує плавний перехід між процесом продажів і впровадженням. Маючи понад п’ять років і 300 000 успішних завершених проектів адаптації, ми знаємо, як використати нашу мудрість, щоб забезпечити стабільний досвід адаптації клієнтів. Наш процес розроблено для стимулювання залучення, підвищення ефективності та розширення можливостей без шкоди для якості обслуговування. GUIDEcx легко інтегрувати у ваш існуючий CRM, він має власні шаблони, різні погляди клієнтів для кожної ролі, спеціальні інтеграції та надійні звіти. Ми не просто переносимо ваш процес у наше програмне забезпечення, наша команда професійних послуг і ресурси Guide University тут, щоб направляти та підтримувати вас на кожному етапі процесу, щоб пришвидшити час і збільшити продуктивність вашої команди адаптації. Зв’яжіться з нами сьогодні, і ми допоможемо вам вивести ваш досвід роботи з клієнтами на новий рівень.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці з клієнтами на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні просунутих, але інтуїтивно зрозумілих функцій для співпраці в реальному часі, управління проектами та інформацією та навіть створення контенту. Пропонуйте послуги під своїм брендом і забезпечуйте виняткову персоналізовану взаємодію з клієнтами за допомогою порталів для клієнтів із білими мітками, які централізують спілкування, відстеження прогресу проекту та управління знаннями. Використовуйте інноваційний конструктор документів із функцією перетягування, щоб створювати інтерактивні супердокументи з будь-якими форматами файлів і вбудовувати з понад 2000 підтримуваних інтеграцій. Спробуйте дошки Kanban, інструменти відстеження проектів, редагування в реальному часі та інші функції в командних робочих просторах FuseBase (раніше Nimbus) для продуктивної співпраці. Оптимізуйте щоденні операції за допомогою вдосконаленого помічника зі штучним інтелектом FuseBase (раніше Nimbus), автоматизуйте такі завдання, як створення та переклад контенту, отримуйте статистику для прийняття рішень на основі даних і звільняйте час для масштабування бізнесу.
Onehub
onehub.com
Onehub — це служба безпечного зберігання та обміну файлами, створена для компаній будь-якого розміру. Шифрування ваших даних на рівні банку, а також наша детальна структура дозволів на основі ролей означає, що ви можете контролювати, хто має доступ до вашого вмісту, і впевнено ділитися критичними бізнес-файлами. Onehub пропонує набір надійних бізнес-інструментів, таких як віртуальні кімнати даних, клієнтські портали, інтеграція Google Docs, автоматичні водяні знаки, фірмові робочі області та спеціальні угоди для покращення та розширення обміну файлами. Налаштуйте свій робочий простір Onehub, щоб надати обміну вмістом більш професійний, вишуканий вигляд і створіть власний клієнтський портал. Віртуальні кімнати даних Onehub забезпечують необхідну безпеку та конфіденційність ваших найважливіших угод.
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінність. Створена для всіх, від CSM до C-Suite, платформа дозволяє вам уніфікувати дані клієнтів, встановлювати цілі та ідеальні результати, а також покращувати шлях клієнта за допомогою таких функцій, як посібники, автоматизація та співпраця. Компанію було засновано в Стокгольмі, Швеція, у 2014 році та має команду з понад 100 людей у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Докладніше на www.planhat.com.
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуваннями) і переконайтеся, що всі нарешті залишаються на одній сторінці.
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням, оскільки вони витратили занадто багато часу та грошей, намагаючись вивчити кілька систем, а потім змусити ці декілька систем працювати разом. SuiteDash вирішує цю проблему, поєднуючи найбільш часто використовувані бізнес-інструменти в один.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay надає вам уніфікований простий у використанні інтерфейс для обміну всіма вашими посиланнями та документами з вашими клієнтами та партнерами.
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування, нагадування клієнтам і керування ними. Відстежуйте свою взаємодію з клієнтами, ведучи нотатки та переглядаючи історію платежів клієнтів на зручній інформаційній панелі.
VobeSoft
vobesoft.com
Кожна програмна система має бази даних. Ці бази даних часто є статичними, що надає організаціям, які працюють із цими стандартними рішеннями, функції, які вони не використовують, і функції, які вони не можуть змінити відповідно до своїх унікальних потреб. Зазвичай, з великим клопотом, застосовуються обхідні шляхи для досягнення кінцевої мети. Але врешті-решт ці труднощі з обхідними шляхами призводять лише до розчарування та ненайкращого використання переваг, які програмна система має надавати вам і вашій організації. Єдина статика сьогоднішнього дня полягає в тому, що організації постійно змінюються. І ця зміна непогана. Це означає вдосконалення організації. Щоб пристосуватися до цих змін, для забезпечення зростання необхідна система, яка змінюється та адаптується до того, як працює організація. Це VobeSoft: програмна система з динамічною базою даних, яка легко налаштовується для будь-якої організації. Ви, а не програмне забезпечення визначаєте, як виконуватиметься робота, які дані мають значення та як їх слід зберігати. Контекст звичаю є провідним у способі налаштування та використання системи.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Dock
dock.us
Dock — це платформа для отримання прибутку, яку люблять клієнти. Що ви отримуєте з Dock: Робочі простори для покупців і клієнтів. Бібліотека продажів. Контент. Форми замовлень із профілями безпеки електронного підпису та NDA. Dock дозволяє легко налаштовувати цифрові торгові кімнати, плани адаптації, клієнтські портали та центри проектів. Дізнайтеся більше на dock.us
Practice
practice.do
Практика допомагає компаніям, які працюють із клієнтами, скоротити роботу адміністратора за рахунок оптимізації планування та виконання, централізації діяльності клієнтів та консолідації інструментів. Створено для власників бізнесу, які працюють з підрядниками та клієнтами.
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюють сотні компаній, що надають технічні послуги та працюють у сферах технологій, маркетингу, фінансових послуг та інших. Компанія Copilot була заснована в 2020 році, залучила 10 мільйонів доларів Серії А в 2022 році, її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.