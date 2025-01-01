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Програмне забезпечення клієнтського порталу - Найпопулярніші застосунки - Панама

Програмне забезпечення клієнтського порталу діє як шлюз між компанією та її клієнтами, полегшуючи віддалену взаємодію між обома сторонами. Ці портали служать комплексними рішеннями для компаній або організацій, які співпрацюють із кількома зовнішніми зацікавленими сторонами або клієнтами. Вони дозволяють компаніям обмінюватися документами та запитувати їх, надавати оновлення проектів і рахунки-фактури, збирати відгуки та підтримувати зв’язок із клієнтами та зацікавленими сторонами. Конкретні функції клієнтських порталів можуть значно відрізнятися залежно від постачальника та передбачуваних випадків використання. Деякі постачальники інтегрують клієнтські портали як додаткові приєднання до свого більшого програмного забезпечення для віртуальної кімнати даних або платформ для спільної роботи з хмарним вмістом. Багато клієнтських порталів оснащено функціями програмного забезпечення для керування проектами, що дозволяє клієнтам легко відстежувати хід виконання проекту, одночасно дозволяючи підприємствам забезпечувати прозорість для своїх клієнтів.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці з клієнтами на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні просунут...

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти упра...

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu — це універсальна операційна платформа для бізнесу, яка містить усі необхідні інструменти для управління проектами, завданнями, фінансами та клієнтами. Flowlu надає вам глибокий огляд усього, що відбувається у вашій компанії. Ви можете відстежувати кожну частину свого бізнесу, від часу, витра...

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням,...

Copilot

Copilot

copilot.com

Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працю...

Moxo

Moxo

moxo.com

Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну доку...

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси ...

SuperOkay

SuperOkay

superokay.com

SuperOkay надає вам уніфікований простий у використанні інтерфейс для обміну всіма вашими посиланнями та документами з вашими клієнтами та партнерами.

Dock

Dock

dock.us

Dock — це платформа для отримання прибутку, яку люблять клієнти. Що ви отримуєте з Dock: Робочі простори для покупців і клієнтів. Бібліотека продажів. Контент. Форми замовлень із профілями безпеки електронного підпису та NDA. Dock дозволяє легко налаштовувати цифрові торгові кімнати, плани адаптації...

vcita

vcita

vcita.com

vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування...

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — це служба безпечного зберігання та обміну файлами, створена для компаній будь-якого розміру. Шифрування ваших даних на рівні банку, а також наша детальна структура дозволів на основі ролей означає, що ви можете контролювати, хто має доступ до вашого вмісту, і впевнено ділитися критичними бі...

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінн...

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуванням...

GuideCX

GuideCX

guidecx.com

GUIDEcx — це провідне у світі рішення для адаптації клієнтів, яке забезпечує плавний перехід між процесом продажів і впровадженням. Маючи понад п’ять років і 300 000 успішних завершених проектів адаптації, ми знаємо, як використати нашу мудрість, щоб забезпечити стабільний досвід адаптації клієнтів....

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...

Liscio

Liscio

liscio.me

Liscio — це безпечне хмарне програмне забезпечення для Інтернету та мобільних пристроїв, яке спрощує спілкування та співпрацю з клієнтами. Завдяки таким функціям, як захищений обмін повідомленнями, безпечний обмін файлами та зберігання, FirmView, служба Firm-to-One, мобільний додаток, FrontDesk onbo...

Aligned

Aligned

alignedup.com

Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент,...

Workiro

Workiro

workiro.com

Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.

Service Provider Pro

Service Provider Pro

spp.co

SPP.co – це програмне забезпечення для керування клієнтами та виставлення рахунків, створене для зростаючих агентств. Отримайте щасливіших клієнтів за допомогою порталу клієнтів із білою міткою. Розширюйте свою команду за допомогою елементів керування дозволами на основі ролей. Нарешті, ви можете ма...

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...

Welcome Spaces

Welcome Spaces

welcomespaces.io

Welcome Spaces пропонує приватні простори для професіоналів та їхніх клієнтів, щоб обмінюватися, ділитися та залишатися на зв’язку. Ми приймаємо всі ваші обміни, спрощуючи, уніфікуючи та організовуючи все. Якщо ви маркетингове агентство, фінансист, весільний організатор, веб-дизайнер чи юрист – це к...

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

Кожна програмна система має бази даних. Ці бази даних часто є статичними, що надає організаціям, які працюють із цими стандартними рішеннями, функції, які вони не використовують, і функції, які вони не можуть змінити відповідно до своїх унікальних потреб. Зазвичай, з великим клопотом, застосовуються...

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настрою...

OnRamp

OnRamp

onramp.us

OnRamp — це динамічне програмне забезпечення для адаптації клієнтів, яке допомагає менеджерам із адаптації та впровадження спростити будь-який процес адаптації клієнта. Динамічна адаптація за допомогою OnRamp зменшує зусилля клієнтів на виконання кроків і скорочує ручні кроки для вашої команди. Рез...

Practice

Practice

practice.do

Практика допомагає компаніям, які працюють із клієнтами, скоротити роботу адміністратора за рахунок оптимізації планування та виконання, централізації діяльності клієнтів та консолідації інструментів. Створено для власників бізнесу, які працюють з підрядниками та клієнтами.

FileInvite

FileInvite

fileinvite.com

FileInvite автоматизує збір інформації про клієнта для робочих процесів, пов’язаних із великою кількістю документів. Створіть бездоганний цифровий досвід для своїх клієнтів за допомогою наших фірмових клієнтських порталів із вбудованим чатом, електронними підписами, перетворенням PDF, синхронізацією...

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...

Clustdoc

Clustdoc

clustdoc.com

Новий спосіб керування передпроектним етапом і робочими процесами адаптації. Запросіть третіх сторін приєднатися до вашого проекту на спеціальному порталі, розкажіть їм, що потрібно зробити, перегляньте надану інформацію разом із вашою командою, легко підписуйте контракти та NDA та виконуйте завданн...

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

Zapa Client Portals було побудовано на ідеї, що безпечне надсилання та отримання файлів вашим клієнтам для бізнесу не повинно бути болісним або громіздким. Це має бути швидким, легким і приємним як для компанії, так і для клієнтів. Завдяки можливості налаштовувати електронні листи та брендувати Zapa...

OneSuite

OneSuite

onesuite.io

OneSuite — це ваш центральний центр розвитку, створений досвідченими ветеранами агентств, які розуміють особливі потреби сучасних, перспективних цифрових агентств. Ми на власні очі бачили труднощі жонглювання кількома платформами, втрати цінних даних і труднощів отримати корисну інформацію.

Arrows

Arrows

arrows.to

Плани реєстрації, орієнтовані на клієнтів, які додаються до угод і квитків у HubSpot. Ви чекаєте, поки ваші клієнти завершать адаптацію? Припиніть чекати. Arrows — це інструмент для адаптації, продажів і успішних команд, щоб швидше закрити дохід і створити щасливих клієнтів. Скоротіть час для оцінки...

Hubflo

Hubflo

hubflo.com

Виведіть свій сервісний бізнес на новий рівень за допомогою фірмового клієнтського порталу та потужних і простих у використанні програм. Hubflo об’єднує всі інструменти, необхідні для роботи вашого бек-офісу та роботи з клієнтами: обмін файлами, обмін повідомленнями, завдання/проекти, пропозиції, ви...

Content Snare

Content Snare

contentsnare.com

Content Snare — це простий спосіб залучати клієнтів, збирати документи й отримувати відповіді без нескінченних пересувань. Інтуїтивно зрозумілий і надзвичайно простий у використанні, це ваше єдине джерело правди під час збору інформації від клієнтів. Перестаньте губитися в електронній пошті, безладн...

Ahsuite

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite дозволяє організувати спілкування з клієнтами на зручному клієнтському порталі, щоб нічого не пропустити або загубити. Він має чистий, мінімалістичний дизайн, зосереджений на роботі, яку ви хочете відобразити: інформаційні панелі, дошки Figma, слайди, відео, звіти чи будь-що інше. Якщо його ...

Bright Return

Bright Return

brightreturn.com

BrightReturn пропонує комплексне рішення для автоматизації бухгалтерського обліку, підвищення ефективності, безпеки та продуктивності. Програмне забезпечення BrightReturn, спрямоване на покращення ландшафту бухгалтерського обліку, пропонує ряд функцій, призначених для оптимізації робочого процесу, п...

Gatheroo

Gatheroo

gatheroo.io

Gatheroo надає вашому бізнесу клієнтський портал, щоб допомогти вам збирати інформацію та документи від ваших клієнтів. Кожен клієнт отримує унікальну URL-адресу зі списком усієї необхідної інформації. Індикатор перебігу в поєднанні з системою світлофора означає, що ваші клієнти контролюють інформац...

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues — це платформа для спілкування та співпраці. Його унікальне поєднання власних функцій і безпеки корпоративного рівня забезпечує безперебійне обслуговування в офісі та для клієнтів, що підвищує продуктивність, співпрацю, задоволеність клієнтів і прибутковість. Чат, голосовий зв’язок, віде...

Jumppl

Jumppl

jumppl.com

Потужні та централізовані інструменти, які допоможуть зосередити вашу команду та інформувати клієнтів. Jumppl запобігає розповсюдженню даних ваших команд повсюди.

EverAfter

EverAfter

everafter.ai

Збільшуйте успіх клієнта одним цифровим дотиком за раз. За допомогою EverAfter ви можете розробляти масштабовані, орієнтовані на клієнтів інтерфейси, які спрямовують, залучають і дають змогу вашим клієнтам працювати автономно та досягати своїх цілей. На відміну від Customer Success Platforms, які ст...

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