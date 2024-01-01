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Програмне забезпечення клієнтського порталу - Найпопулярніші застосунки - Австрія
Програмне забезпечення клієнтського порталу діє як шлюз між компанією та її клієнтами, полегшуючи віддалену взаємодію між обома сторонами. Ці портали служать комплексними рішеннями для компаній або організацій, які співпрацюють із кількома зовнішніми зацікавленими сторонами або клієнтами. Вони дозволяють компаніям обмінюватися документами та запитувати їх, надавати оновлення проектів і рахунки-фактури, збирати відгуки та підтримувати зв’язок із клієнтами та зацікавленими сторонами. Конкретні функції клієнтських порталів можуть значно відрізнятися залежно від постачальника та передбачуваних випадків використання. Деякі постачальники інтегрують клієнтські портали як додаткові приєднання до свого більшого програмного забезпечення для віртуальної кімнати даних або платформ для спільної роботи з хмарним вмістом. Багато клієнтських порталів оснащено функціями програмного забезпечення для керування проектами, що дозволяє клієнтам легко відстежувати хід виконання проекту, одночасно дозволяючи підприємствам забезпечувати прозорість для своїх клієнтів.
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Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці клієнтів на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні розширених,...
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, служб підтримки тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюю...
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти упра...
Flowlu
flowlu.com
Універсальне рішення для управління бізнесом, яке піклується про ваші проекти, CRM, виставлення рахунків, командну співпрацю та знання. Організуйте весь свій робочий процес і розвивайте свій бізнес так, як це не вдавалося раніше.
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням,...
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну доку...
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси ...
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay надає вам уніфікований простий у використанні інтерфейс для обміну всіма вашими посиланнями та документами з вашими клієнтами та партнерами.
Dock
dock.us
Dock — це платформа для отримання прибутку, яку люблять клієнти. Що ви отримуєте з Dock: Робочі простори для покупців і клієнтів. Бібліотека продажів. Контент. Форми замовлень із профілями безпеки електронного підпису та NDA. Dock дозволяє легко налаштовувати кімнати цифрових продажів, плани адаптац...
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, як-от збирання платежів і виставлення рахунків, планування, ...
Onehub
onehub.com
Onehub — це служба безпечного зберігання та обміну файлами, створена для компаній будь-якого розміру. Шифрування ваших даних на рівні банку, а також наша детальна структура дозволів на основі ролей означає, що ви можете контролювати, хто має доступ до вашого вмісту, і впевнено ділитися критичними бі...
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінн...
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуванням...
GuideCX
guidecx.com
GUIDEcx — це провідне у світі рішення для адаптації клієнтів, яке забезпечує плавний перехід між процесом продажів і впровадженням. Маючи понад п’ять років і 300 000 успішних завершених проектів адаптації, ми знаємо, як використати нашу мудрість, щоб забезпечити стабільний досвід адаптації клієнтів....
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент,...
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co – це програмне забезпечення для керування клієнтами та виставлення рахунків, створене для зростаючих агентств. Отримайте щасливіших клієнтів за допомогою порталу клієнтів із білою міткою. Розширюйте свою команду за допомогою елементів керування дозволами на основі ролей. Нарешті, ви можете ма...
Liscio
liscio.me
Liscio — це безпечне хмарне програмне забезпечення для Інтернету та мобільних пристроїв, яке спрощує спілкування та співпрацю з клієнтами. Завдяки таким функціям, як захищений обмін повідомленнями, безпечний обмін файлами та зберігання, FirmView, служба Firm-to-One, мобільний додаток, FrontDesk onbo...
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
VobeSoft
vobesoft.com
Кожна програмна система має бази даних. Ці бази даних часто є статичними, що надає організаціям, які працюють із цими стандартними рішеннями, функції, які вони не використовують, і функції, які вони не можуть змінити відповідно до своїх унікальних потреб. Зазвичай, з великим клопотом, застосовуються...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
Practice
practice.do
Практика допомагає компаніям, які працюють із клієнтами, скоротити роботу адміністратора за рахунок оптимізації планування та виконання, централізації діяльності клієнтів та консолідації інструментів. Створено для власників бізнесу, які працюють з підрядниками та клієнтами.
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite автоматизує збір інформації про клієнта для робочих процесів, пов’язаних із великою кількістю документів. Створіть бездоганний цифровий досвід для своїх клієнтів за допомогою наших фірмових клієнтських порталів із вбудованим чатом, електронними підписами, перетворенням PDF, синхронізацією...
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Простий (готовий портал, який легко настроюєт...
Clustdoc
clustdoc.com
Новий спосіб керувати передпроектним етапом і робочими процесами адаптації. Запросіть третіх сторін приєднатися до вашого проекту з спеціального порталу, розкажіть їм, що потрібно зробити, перегляньте надану інформацію разом зі своєю командою, легко підписуйте контракти та NDA та виконуйте завдання ...
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces пропонує приватні простори для професіоналів та їхніх клієнтів, щоб обмінюватися, ділитися та залишатися на зв’язку. Ми приймаємо всі ваші обміни, спрощуючи, уніфікуючи та організовуючи все. Якщо ви маркетингове агентство, фінансист, весільний організатор, веб-дизайнер чи юрист – це к...
OneSuite
onesuite.io
OneSuite — це ваш центральний центр розвитку, створений досвідченими ветеранами агентств, які розуміють особливі потреби сучасних, перспективних цифрових агентств. Ми на власні очі бачили труднощі жонглювання кількома платформами, втрати цінних даних і труднощів отримати корисну інформацію.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite дозволяє організувати спілкування з клієнтами на зручному клієнтському порталі, щоб нічого не пропустити або загубити. Він має чистий, мінімалістичний дизайн, зосереджений на роботі, яку ви хочете відобразити: інформаційні панелі, дошки Figma, слайди, відео, звіти чи будь-що інше. Якщо його ...
BrightReturn
brightreturn.com
BrightReturn пропонує комплексне рішення для автоматизації бухгалтерського обліку, підвищення ефективності, безпеки та продуктивності. Програмне забезпечення BrightReturn, спрямоване на покращення ландшафту бухгалтерського обліку, пропонує низку функцій, призначених для оптимізації робочого процесу,...
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa Client Portals було побудовано на ідеї, що безпечне надсилання та отримання файлів вашим клієнтам для бізнесу не повинно бути болісним або громіздким. Це має бути швидким, легким і приємним як для компанії, так і для клієнтів. Завдяки можливості налаштовувати електронні листи та брендувати Zapa...
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo надає вашому бізнесу клієнтський портал, щоб допомогти вам збирати інформацію та документи від ваших клієнтів. Кожен клієнт отримує унікальну URL-адресу зі списком усієї необхідної інформації. Індикатор перебігу в поєднанні з системою світлофора означає, що ваші клієнти контролюють інформац...
Arrows
arrows.to
Плани реєстрації, орієнтовані на клієнтів, які додаються до угод і квитків у HubSpot. Ви чекаєте, поки ваші клієнти завершать адаптацію? Припиніть чекати. Arrows — це інструмент для адаптації, продажів і успішних команд, щоб швидше закрити дохід і створити щасливих клієнтів. Скоротіть час для оцінки...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — це платформа для спілкування та співпраці. Його унікальне поєднання власних функцій і безпеки корпоративного рівня забезпечує безперебійне обслуговування в офісі та для клієнтів, що підвищує продуктивність, співпрацю, задоволеність клієнтів і прибутковість. Чат, голосовий зв’язок, віде...
Hubflo
hubflo.com
Виведіть свій сервісний бізнес на новий рівень за допомогою фірмового клієнтського порталу та потужних і простих у використанні програм. Hubflo об’єднує всі інструменти, необхідні для роботи вашого бек-офісу та роботи з клієнтами: обмін файлами, обмін повідомленнями, завдання/проекти, пропозиції, ви...
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare — це простий спосіб залучати клієнтів, збирати документи й отримувати відповіді без нескінченних пересувань. Інтуїтивно зрозумілий і надзвичайно простий у використанні, це ваше єдине джерело правди під час збору інформації від клієнтів. Перестаньте губитися в електронній пошті, безладн...
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти, які допоможуть зосередити вашу команду та інформувати клієнтів. Jumppl запобігає розповсюдженню даних ваших команд повсюди.
EverAfter
everafter.ai
Інтерфейс клієнта B2B від EverAfter — це єдиний дім, який необхідний вашим клієнтам, щоб не переставати розгортати ваш продукт у своїй організації
OnRamp
onramp.us
OnRamp — це динамічне програмне забезпечення для адаптації клієнтів, яке допомагає менеджерам із адаптації та впровадження спростити будь-який процес адаптації клієнта. Динамічна адаптація за допомогою OnRamp зменшує зусилля клієнтів на виконання кроків і скорочує ручні кроки для вашої команди. Рез...