Програмне забезпечення для клінінгових послуг - Найпопулярніші застосунки

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Компанії, що надають послуги з прибирання житлових чи корпоративних будівель, використовують програмне забезпечення для прибирання, щоб ефективно керувати потребами клієнтів і оптимізувати роботу. Це програмне забезпечення допомагає оптимізувати діяльність з прибирання та розподіл ресурсів, що може призвести до зниження витрат. Крім того, це підвищує задоволеність клієнтів, забезпечуючи своєчасне та високоякісне надання послуг.
Запит на новий застосунок
Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
Jobber
getjobber.com
Jobber - додаток для управління бізнесом послуг, що дозволяє планувати, виставляти рахунки та отримувати платежі, інтегруючись з іншими інструментами управління.
Breezeway
breezeway.io
Breezeway - платформа для управління нерухомістю, яка автоматизує координацію робіт, комунікацію з гостями та управління платежами.
ZenMaid
zenmaid.com
ZenMaid - програма для управління прибиральними послугами, що спрощує планування, управління клієнтами та виставлення рахунків.
GorillaDesk
gorilladesk.com
GorillaDesk - програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає планувати завдання, виставляти рахунки та автоматизувати платежі для служби контролю шкідників.
EyeOnTask
eyeontask.com
EyeOnTask - хмарне програмне забезпечення для управління послугами на місці, яке спрощує організацію роботи та управління активами в різних галузях.
Turnify
turnify.com
Turnify – додаток для управління короткостроковими орендними властивостями, що полегшує планування та координацію обслуговування через інтеграцію з платформами оренди.
Kickserv
kickserv.com
Kickserv - це програмне забезпечення для управління послугами, яке дозволяє малим і середнім підприємствам керувати клієнтами, роботами, рахунками та платежами з мобільних пристроїв.
Clean Smarts
cleansmarts.com
Clean Smarts - додаток для управління клінінговими послугами, що дозволяє спілкуватися, відстежувати завдання та контролювати час роботи.
OrangeQC
orangeqc.com
OrangeQC - це додаток для контролю якості, що спрощує інспекції і збір даних для аналізу показників роботи команди.
ServiceDeck
servicedeck.io
ServiceDeck - це програмне забезпечення для управління польовими службами, яке оптимізує процеси обслуговування та покращує взаємодію з клієнтами.
TimeConnect
timeconnect.net
TimeConnect - це універсальний інструмент для прибирання, який керує комерційними пропозиціями, рахунками, розкладом, обліком часу та відстеженням місцезнаходження.
Maidily
maidily.com
Maidily - це програмне забезпечення для планування, призначене для бізнесу з прибирання. Підтримує виставлення рахунків, автоматизацію повідомлень та онлайн бронювання.
freshOps
getfreshops.com
FreshOps - програмне забезпечення для управління комерційними прибираннями, яке дозволяє організовувати завдання, управляти робочою силою та відстежувати продуктивність.
ServiceMonster
servicemonster.com
ServiceMonster - програмне забезпечення для управління підприємствами у сфері обслуговування, яке забезпечує планування, обробку платежів та комунікацію з клієнтами.
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