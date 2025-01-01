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Програмне забезпечення для клінінгових послуг
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Програмне забезпечення для клінінгових послуг - Найпопулярніші застосунки

Компанії, що надають послуги з прибирання житлових чи корпоративних будівель, використовують програмне забезпечення для прибирання, щоб ефективно керувати потребами клієнтів і оптимізувати роботу. Це програмне забезпечення допомагає оптимізувати діяльність з прибирання та розподіл ресурсів, що може призвести до зниження витрат. Крім того, це підвищує задоволеність клієнтів, забезпечуючи своєчасне та високоякісне надання послуг.

Запит на новий застосунок


Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

Jobber

Jobber

getjobber.com

Jobber - додаток для управління бізнесом послуг, що дозволяє планувати, виставляти рахунки та отримувати платежі, інтегруючись з іншими інструментами управління.

Breezeway

Breezeway

breezeway.io

Breezeway - платформа для управління нерухомістю, яка автоматизує координацію робіт, комунікацію з гостями та управління платежами.

ZenMaid

ZenMaid

zenmaid.com

ZenMaid - програма для управління прибиральними послугами, що спрощує планування, управління клієнтами та виставлення рахунків.

GorillaDesk

GorillaDesk

gorilladesk.com

GorillaDesk - програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає планувати завдання, виставляти рахунки та автоматизувати платежі для служби контролю шкідників.

EyeOnTask

EyeOnTask

eyeontask.com

EyeOnTask - хмарне програмне забезпечення для управління послугами на місці, яке спрощує організацію роботи та управління активами в різних галузях.

Turnify

Turnify

turnify.com

Turnify – додаток для управління короткостроковими орендними властивостями, що полегшує планування та координацію обслуговування через інтеграцію з платформами оренди.

Kickserv

Kickserv

kickserv.com

Kickserv - це програмне забезпечення для управління послугами, яке дозволяє малим і середнім підприємствам керувати клієнтами, роботами, рахунками та платежами з мобільних пристроїв.

Clean Smarts

Clean Smarts

cleansmarts.com

Clean Smarts - додаток для управління клінінговими послугами, що дозволяє спілкуватися, відстежувати завдання та контролювати час роботи.

OrangeQC

OrangeQC

orangeqc.com

OrangeQC - це додаток для контролю якості, що спрощує інспекції і збір даних для аналізу показників роботи команди.

ServiceDeck

ServiceDeck

servicedeck.io

ServiceDeck - це програмне забезпечення для управління польовими службами, яке оптимізує процеси обслуговування та покращує взаємодію з клієнтами.

TimeConnect

TimeConnect

timeconnect.net

TimeConnect - це універсальний інструмент для прибирання, який керує комерційними пропозиціями, рахунками, розкладом, обліком часу та відстеженням місцезнаходження.

Maidily

Maidily

maidily.com

Maidily - це програмне забезпечення для планування, призначене для бізнесу з прибирання. Підтримує виставлення рахунків, автоматизацію повідомлень та онлайн бронювання.

freshOps

freshOps

getfreshops.com

FreshOps - програмне забезпечення для управління комерційними прибираннями, яке дозволяє організовувати завдання, управляти робочою силою та відстежувати продуктивність.

ServiceMonster

ServiceMonster

servicemonster.com

ServiceMonster - програмне забезпечення для управління підприємствами у сфері обслуговування, яке забезпечує планування, обробку платежів та комунікацію з клієнтами.

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