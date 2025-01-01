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Програмне забезпечення для обміну повідомленнями в класі покращує спілкування між батьками та адміністраторами шкіл, в першу чергу сприяючи взаємодії між вихователями K -12 та батьками. Вчителі можуть легко ділитися оновленнями про завдання, майбутні події та іншу важливу інформацію. Після надсилання повідомлення вони часто можуть відстежувати, чи прочитав батько. Це програмне забезпечення допомагає розбити бар'єри комунікацій, що дозволяє проводити двосторонні обміни та мультимедійні обміну між батьками та вчителями, тим самим підтримуючи міцний зв’язок між школою та домом.
Запит на новий застосунок
Schoology
schoology.com
Schoology - це платформа для навчання, що об'єднує студентів, викладачів та батьків для комунікації, управління курсами та підтримки змішаного навчання.
Remind
remind.com
Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.
brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel - це програмне забезпечення для управління дитячими центрами, що включає реєстрацію, комунікацію із батьками, звітність та платежі.
ParentSquare
parentsquare.com
ParentSquare - платформа для комунікації між школою і сім'єю, що дозволяє отримувати оновлення, документи та спілкуватися з вчителями.
Piazza
piazza.com
Piazza - це безкоштовна онлайн-платформа, де учні можуть ставити запитання, відповідати на них і обговорювати в навчальному середовищі під керівництвом викладачів.
TalkingPoints
talkingpts.org
TalkingPoints — це безкоштовний додаток для спілкування вчителів та батьків різними мовами, який перекладає повідомлення на 145 мов.
Storypark
storypark.com
Storypark - це додаток для документування та обміну досвідом раннього навчання, що підтримує взаємодію між вихователями та сім'ями.
SchoolStatus
schoolstatus.com
SchoolStatus – це платформа для взаємодії сімей, вчителів та адміністраторів, що покращує результати учнів за допомогою аналітики даних та автоматизації.
Bloomz
bloomz.com
Bloomz - безкоштовна платформа для спілкування між вчителями та батьками, яка дозволяє планувати зустрічі, обмінюватися повідомленнями та ділитися фото учнів.
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