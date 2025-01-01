Програмне забезпечення для управління класом - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для управління класом допомагає створити більш захоплююче навчальне середовище для студентів. Ці інструменти можуть обмежити доступ до відволікаючих додатків та веб -сайтів на електронних пристроях, а також пропонують інтерактивні заходи, розроблені для мотивації учнів як у класі, так і вдома. Вони підвищують поведінку та ефективність учнів за допомогою розширених функцій зворотного зв'язку. Багато рішень для управління класом доступні як для вчителів, так і для батьків, що дозволяє вчителям забезпечити всебічний погляд на ефективність роботи кожного студента. Це дозволяє відстежувати прогрес та встановлення цілей, яким можна поділитися з батьками, щоб вони інформували. Крім того, програмне забезпечення для управління в класі може інтегруватися із системою управління навчанням школи (LMS) та інформаційною системою учнів (SIS), пропонуючи педагогів та батькам цінні уявлення про поведінку студентів та академічний прогрес. Деякі продукти також можуть підпадати під категорію опитування.
Запит на новий застосунок
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
Remind
remind.com
Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
Toddle
toddleapp.com
Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.
Showbie
showbie.com
Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
Socrative Student
socrative.com
Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft - це освітня платформа для покращення поведінки, залучення та присутності учнів за допомогою гейміфікації та індивідуальної підтримки.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum - онлайн-платформа для персоналізації навчання, яка підтримує викладачів та студентів через технології, контент і аналіз даних.
Classroomscreen
classroomscreen.com
Classroomscreen - це інструмент для управління уроками, який пропонує таймери, опитування та генератори імен для залучення учнів в класі.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Онлайн-клас Pearson - це цифрова платформа для вчителів і студентів, що забезпечує доступ до навчальних матеріалів і ресурси для управління навчанням.
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.
SmartPass
smartpass.app
SmartPass - це цифровий прохід для учнів, який спрощує управління в класі, зменшує перерви та покращує безпеку і культуру в школі.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo — це інструмент для створення відео, що дозволяє викладачам створювати інтерактивні проекти та оцінювання, спрощуючи навчальний процес.
iClicker
iclicker.com
iClicker - система для взаємодії в класі, яка дозволяє студентам відповідати на запитання та брати участь в інтерактивних навчальних заходах.
Securly
securly.com
Securly - це додаток для моніторингу та фільтрації контенту в Інтернеті, що забезпечує безпеку студентів на всіх пристроях, блокуючи небажаний вміст.
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool - платформа для навчання, яка допомагає командам створювати й управляти курсами, підтримуючи залучення учнів та аналітику навчання.
Acadly
acadly.com
Acadly — інтерактивний інструмент для класу, що дозволяє проводити опитування, вікторини та управління класом як в аудиторії, так і поза нею.
LanSchool
lanschool.com
LanSchool – програма для управління класом, яка дозволяє вчителям моніторити студентів, контролювати пристрої та забезпечувати безпечне навчальне середовище.
Codio
codio.com
Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.
Dyknow
dyknow.com
Dyknow - це інструмент для моніторингу та управління пристроями студентів у класі, що дозволяє вчителям блокувати відволікання та залучати учнів.
Qustodio
qustodio.com
Qustodio - це додаток для батьківського контролю, який допомагає батькам контролювати цифрову діяльність дітей, блокувати небезпечні веб-сайти та моніторити пристрої.
Minga
minga.io
Minga — платформа управління школою для підвищення безпеки, залученості та поведінки учнів у середніх та старших школах.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO - інтерактивна платформа для віртуальних класів з можливостями управління, підготовки уроків та гейміфікації, що повторює відчуття традиційного навчання.
Hāpara
hapara.com
Hāpara – програмне забезпечення для управління навчанням у школах, яке інтегрується з Google Workspace для підтримки викладачів і студентів.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.
GoGuardian
goguardian.com
GoGuardian допомагає вчителям управляти класами, моніторити студентів та створювати безпечне цифрове навчальне середовище.
Blocksi
blocksi.net
Blocksi — це програма для шкіл, яка забезпечує фільтрацію інтернет-контенту та інструменти для організації навчального процесу, сприяючи безпеці учнів в онлайн-середовищі.
Boardworks
boardworkseducation.com
Boardworks - освітня платформа для створення інтерактивних уроків і ресурсів, яка підтримує викладання в K-12 закладах.
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus - доступна система управління школою, що пропонує інструменти для відстеження успіхів студентів, ведення журналу оцінок, відвідування та взаємодії з батьками.
SchoolMint
schoolmint.com
Hero від SchoolMint допомагає школам впроваджувати ініціативи поведінки, спрощуючи документування поведінкових проєктів та інформуючи сім’ї про успіхи учнів.
Illumine
illumine.app
Illumine - платформа для управління доглядом за дітьми, що спрощує адміністративні завдання, покращує спілкування з батьками та забезпечує оцінку навчальних досягнень.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud — освітня платформа для підвищення залученості учнів та доступності навчання, що пропонує опитування, вікторини, інструменти для співпраці та відстеження присутності.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl — це інтерактивний додаток для вчителів, який дозволяє планувати заняття та спілкуватись зі студентами у зручний час і місці.
LiveSchool
whyliveschool.com
LiveSchool – це додаток для шкіл, що сприяє позитивній поведінці учнів через формування правильної шкільної культури.
OnCourse Systems
oncoursesystems.com
OnCourse Systems - це інтуїтивна платформа, що об'єднує вашу спільноту, заощаджує час та сприяє розвитку учнів.
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio — веб-платформа для навчання, що перетворює уроки на інтерактивні, колаборативні досвіди, інтегрується з існуючими освітніми інструментами.
Squarecap
info.squarecap.com
Squarecap дозволяє відстежувати відвідуваність, залучати студентів до участі та надавати їм миттєвий зворотний зв'язок у класі.
CampusTrack
campustrack.io
CampusTrack — платформа для шкіл K-12, що спрощує облік, розподіл і обслуговування навчальних пристроїв через зручний інтерфейс.
Redink
redink.app
Redink - це додаток для управління класом, який допомагає вчителям автоматизувати ведення оцінок та покращити результати учнів.
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