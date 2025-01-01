Програмне забезпечення для догляду за дітьми - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для догляду за дітьми оптимізує внутрішню роботу центрів догляду за дітьми та дошкільних закладів, вирішуючи такі завдання, як планування, відвідування та виставлення рахунків. Це також покращує спілкування між батьками та вчителями за допомогою повідомлень, сповіщень, сповіщень і зворотного зв’язку. Централізувавши ці функції на одній платформі, програмне забезпечення спрощує створення та оновлення звітів про успішність, рахунків-фактур, профілів студентів та іншої важливої документації. Крім того, це сприяє залученню батьків і покращує керування класом за допомогою технологій і мобільних пристроїв. Як правило, це програмне забезпечення, засноване на хмарі, інтегрується з існуючими мобільними пристроями та працює разом із системами бухгалтерського обліку та інформаційними системами студентів, часто включаючи функції цифрового керування відвідувачами.
Запит на новий застосунок
brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel - це програмне забезпечення для управління дитячими центрами, що включає реєстрацію, комунікацію із батьками, звітність та платежі.
KidKare
kidkare.com
KidKare – це програмне забезпечення для полегшення дотримання вимог харчування в дитячих закладах, що автоматизує обробку заявок та контролює процеси харчування.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.
Procare
procaresoftware.com
Procare – програмне забезпечення для управління доглядом за дітьми, яке організовує інформацію про сім'ї, відстежує відвідуваність та автоматизує збори.
Famly
famly.co
Famly - цифрова платформа для батьків та вихователів, яка покращує спілкування та управління доглядом за дітьми.
Nimble
nimble.com
Nimble – CRM для управління контактами та відносинами у вашій команді, інтегрується з Microsoft 365 та Google Workspace, спрощує робочі процеси.
OWNA
owna.com.au
OWNA – це додаток для управління центрами догляду за дітьми, що полегшує адміністрування, комунікацію з батьками та дотримання стандартів.
ChildDiary
childdiary.net
ChildDiary – це додаток для відстеження розвитку дітей, який полегшує спілкування між вихователями та батьками, забезпечуючи моніторинг щоденних процедур та емоцій.
Kindertales
kindertales.com
Kindertales - це хмарне програмне забезпечення для управління доглядом за дітьми, яке автоматизує адміністративні завдання та покращує комунікацію з батьками.
TUIO
tuiopay.com
TUIO — система управління навчанням, що автоматизує платежі, реєстрацію та адміністративні процеси в освітніх закладах.
Educa
geteduca.com
Educa – це застосунок, що сприяє ранньому навчанню дітей, надаючи час і простір для дослідження навколишнього світу.
Kaymbu
kaymbu.com
Kaymbu - це інструмент для покращення комунікації між батьками та педагогами в ранньому вихованні, який дозволяє ділитися звітами, фотографіями і відео.
Whally
whally.com
Whally допомагає вихователям та менеджерам шкіл і дитячих садків спростити адміністративні завдання та покращити взаємодію з батьками.
LineLeader
lineleader.com
LineLeader - це платформа для управління центрами догляду за дітьми, що спрощує процеси управління, залучення сімей та дотримання нормативних вимог.
Illumine
illumine.app
Illumine - платформа для управління доглядом за дітьми, що спрощує адміністративні завдання, покращує спілкування з батьками та забезпечує оцінку навчальних досягнень.
Wonderschool
wonderschool.com
Wonderschool – платформа для освіти й підприємництва, що допомагає створювати та управляти установками догляду за дітьми.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula - це платформа для онлайн-реєстрації, обробки платежів і керування курсами для навчальних закладів, спортивних таборів та інших програм.
Parenta
parenta.com
Parenta — це програмне забезпечення для управління дитячими садами, яке спрощує адміністративні завдання, облік даних і виставлення рахунків для персоналу.
Child Paths
childpaths.ie
Child Paths - це платформа для забезпечення відповідності, оптимізації роботи, зв'язку з батьками та підтримки навчання дітей від малечі до підліткового віку.
kidsday
kidsday.com
Kidsday – додаток для спрощення управління доглядом за дітьми, автоматизації адміністративних завдань та покращення спілкування з батьками.
CloudBB
cloudbb.com
CloudBB спрощує процеси, забезпечуючи прозорість від реєстрації студентів до їх відбору та фінального виставлення рахунків.
HubHello
hubhello.com.au
HubHello - спеціалізована веб-платформа для освіти та догляду за дітьми в Австралії, оптимізує адміністрування та підтримує ініціативи через платформу HubWorks.
ChildFriendly Pro
childfriendlypro.com
Додаток ChildFriendly - це програмне забезпечення для управління дитячою доглядом, що спрощує організацію роботи дитячих установ.
KinderPass
kinderpass.com
KinderPass - це додаток для управління дошкільними закладами, що спрощує адміністративні завдання та покращує спілкування між батьками та вихователями.
KigaRoo
kigaroo.de
KigaRoo — програма для управління доглядом за дітьми, що включає адміністрацію персоналу, списки очікування та безпечне спілкування між батьками і закладом.
Kangarootime
kangarootime.com
Kangarootime - додаток для управління дитячими центрами, який спрощує адміністрування, відстежує відвідуваність та покращує спілкування між батьками і персоналом.
Lillio
lillio.com
Лілліо - це додаток для управління центрами догляду за дітьми, що полегшує адміністрування, комунікацію з батьками та управління статусом дітей.
Virtuclock
virtuclock.com
VirtuClock - це платформа для управління реєстраціями дітей у дитячих закладах та автоматизації адміністративних завдань без паперової документації.
Kiddo
kiddosoftware.com
Kiddo - програмне забезпечення для дитячих садків, що дозволяє батькам реєструвати дітей на чергу в кількох закладах та автоматизує комунікацію.
HoppingIn
hoppingin.com
HoppingIn дозволяє продавати вільні місця в дитячих садках, додаючи ненадійні місця і відсутність дітей, повідомлену батьками.
Enrollsy
enrollsy.com
Enrollsy - це програмне забезпечення для автоматизації процесів зарахування, управління платежами та клієнтськими даними для бізнесу.
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