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Програмне забезпечення для догляду за дітьми
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Програмне забезпечення для догляду за дітьми - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для догляду за дітьми оптимізує внутрішню роботу центрів догляду за дітьми та дошкільних закладів, вирішуючи такі завдання, як планування, відвідування та виставлення рахунків. Це також покращує спілкування між батьками та вчителями за допомогою повідомлень, сповіщень, сповіщень і зворотного зв’язку. Централізувавши ці функції на одній платформі, програмне забезпечення спрощує створення та оновлення звітів про успішність, рахунків-фактур, профілів студентів та іншої важливої ​​документації. Крім того, це сприяє залученню батьків і покращує керування класом за допомогою технологій і мобільних пристроїв. Як правило, це програмне забезпечення, засноване на хмарі, інтегрується з існуючими мобільними пристроями та працює разом із системами бухгалтерського обліку та інформаційними системами студентів, часто включаючи функції цифрового керування відвідувачами.

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brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel - це програмне забезпечення для управління дитячими центрами, що включає реєстрацію, комунікацію із батьками, звітність та платежі.

KidKare

KidKare

kidkare.com

KidKare – це програмне забезпечення для полегшення дотримання вимог харчування в дитячих закладах, що автоматизує обробку заявок та контролює процеси харчування.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.

Procare

Procare

procaresoftware.com

Procare – програмне забезпечення для управління доглядом за дітьми, яке організовує інформацію про сім'ї, відстежує відвідуваність та автоматизує збори.

Famly

Famly

famly.co

Famly - цифрова платформа для батьків та вихователів, яка покращує спілкування та управління доглядом за дітьми.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble – CRM для управління контактами та відносинами у вашій команді, інтегрується з Microsoft 365 та Google Workspace, спрощує робочі процеси.

OWNA

OWNA

owna.com.au

OWNA – це додаток для управління центрами догляду за дітьми, що полегшує адміністрування, комунікацію з батьками та дотримання стандартів.

ChildDiary

ChildDiary

childdiary.net

ChildDiary – це додаток для відстеження розвитку дітей, який полегшує спілкування між вихователями та батьками, забезпечуючи моніторинг щоденних процедур та емоцій.

Kindertales

Kindertales

kindertales.com

Kindertales - це хмарне програмне забезпечення для управління доглядом за дітьми, яке автоматизує адміністративні завдання та покращує комунікацію з батьками.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO — система управління навчанням, що автоматизує платежі, реєстрацію та адміністративні процеси в освітніх закладах.

Educa

Educa

geteduca.com

Educa – це застосунок, що сприяє ранньому навчанню дітей, надаючи час і простір для дослідження навколишнього світу.

Kaymbu

Kaymbu

kaymbu.com

Kaymbu - це інструмент для покращення комунікації між батьками та педагогами в ранньому вихованні, який дозволяє ділитися звітами, фотографіями і відео.

Whally

Whally

whally.com

Whally допомагає вихователям та менеджерам шкіл і дитячих садків спростити адміністративні завдання та покращити взаємодію з батьками.

LineLeader

LineLeader

lineleader.com

LineLeader - це платформа для управління центрами догляду за дітьми, що спрощує процеси управління, залучення сімей та дотримання нормативних вимог.

Illumine

Illumine

illumine.app

Illumine - платформа для управління доглядом за дітьми, що спрощує адміністративні завдання, покращує спілкування з батьками та забезпечує оцінку навчальних досягнень.

Wonderschool

Wonderschool

wonderschool.com

Wonderschool – платформа для освіти й підприємництва, що допомагає створювати та управляти установками догляду за дітьми.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula - це платформа для онлайн-реєстрації, обробки платежів і керування курсами для навчальних закладів, спортивних таборів та інших програм.

Parenta

Parenta

parenta.com

Parenta — це програмне забезпечення для управління дитячими садами, яке спрощує адміністративні завдання, облік даних і виставлення рахунків для персоналу.

Child Paths

Child Paths

childpaths.ie

Child Paths - це платформа для забезпечення відповідності, оптимізації роботи, зв'язку з батьками та підтримки навчання дітей від малечі до підліткового віку.

kidsday

kidsday

kidsday.com

Kidsday – додаток для спрощення управління доглядом за дітьми, автоматизації адміністративних завдань та покращення спілкування з батьками.

CloudBB

CloudBB

cloudbb.com

CloudBB спрощує процеси, забезпечуючи прозорість від реєстрації студентів до їх відбору та фінального виставлення рахунків.

HubHello

HubHello

hubhello.com.au

HubHello - спеціалізована веб-платформа для освіти та догляду за дітьми в Австралії, оптимізує адміністрування та підтримує ініціативи через платформу HubWorks.

ChildFriendly Pro

ChildFriendly Pro

childfriendlypro.com

Додаток ChildFriendly - це програмне забезпечення для управління дитячою доглядом, що спрощує організацію роботи дитячих установ.

KinderPass

KinderPass

kinderpass.com

KinderPass - це додаток для управління дошкільними закладами, що спрощує адміністративні завдання та покращує спілкування між батьками та вихователями.

KigaRoo

KigaRoo

kigaroo.de

KigaRoo — програма для управління доглядом за дітьми, що включає адміністрацію персоналу, списки очікування та безпечне спілкування між батьками і закладом.

Kangarootime

Kangarootime

kangarootime.com

Kangarootime - додаток для управління дитячими центрами, який спрощує адміністрування, відстежує відвідуваність та покращує спілкування між батьками і персоналом.

Lillio

Lillio

lillio.com

Лілліо - це додаток для управління центрами догляду за дітьми, що полегшує адміністрування, комунікацію з батьками та управління статусом дітей.

Virtuclock

Virtuclock

virtuclock.com

VirtuClock - це платформа для управління реєстраціями дітей у дитячих закладах та автоматизації адміністративних завдань без паперової документації.

Kiddo

Kiddo

kiddosoftware.com

Kiddo - програмне забезпечення для дитячих садків, що дозволяє батькам реєструвати дітей на чергу в кількох закладах та автоматизує комунікацію.

HoppingIn

HoppingIn

hoppingin.com

HoppingIn дозволяє продавати вільні місця в дитячих садках, додаючи ненадійні місця і відсутність дітей, повідомлену батьками.

Enrollsy

Enrollsy

enrollsy.com

Enrollsy - це програмне забезпечення для автоматизації процесів зарахування, управління платежами та клієнтськими даними для бізнесу.

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