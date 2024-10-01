Персональні ШІ-чат-боти - Найпопулярніші застосунки - Чилі

Pi

pi.ai

Pi, ваш персональний штучний інтелект: розумний компаньйон, що підтримує вас, цілодобово і без вихідних Знайомтеся з Pi, вашим особистим ШІ, створеним Inflection AI. Pi — це не просто черговий чат-бот; це стрибок уперед у персональному інтелекті, розробленому, щоб бути поруч із вами в будь-який час...