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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для чат-ботів - Найпопулярніші застосунки

Чат-боти, які часто називають віртуальними агентами або віртуальними помічниками, — це програмні додатки, призначені для виконання певних завдань або надання інформації у відповідь на письмові чи усні запити. Вони задовольняють як потреби зовнішніх клієнтів, так і внутрішні запити співробітників, дозволяючи користувачам взаємодіяти з програмами в розмовній манері, текстово або на слух. Чат-боти зазвичай використовують обробку природної мови (NLP) або розпізнавання мовлення, щоб зрозуміти введені користувачем дані. Однак їхні основні операції керуються сценарієм розмов. Це контрастує з інтелектуальними віртуальними помічниками, які використовують розуміння природної мови (NLU) для здійснення більш складної взаємодії, схожої на людину. Компанії використовують технологію чат-ботів для автоматизації завдань, які раніше потребували втручання людини. Отримавши запит користувача, чат-бот обробляє введені дані та надає відповідь у текстовому або мовному вигляді. Чат-боти інтегровані в різні інструменти підтримки клієнтів, такі як програмне забезпечення для чату в реальному часі, програмне забезпечення служби підтримки та програмне забезпечення контакт-центру, часто виступаючи в якості першої точки контакту. Їхнє використання поширюється на інші сфери, включаючи бази знань про продажі та маркетинг. У програмах бізнес-аналітики чат-боти можуть замінити мови запитів, дозволяючи користувачам отримувати конкретні точки даних, просто ввівши або промовивши запит. Можливості чат-ботів постійно зростають, і вони включаються у все більшу різноманітність програмного забезпечення.