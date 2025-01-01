Програмне забезпечення для чат-ботів - Найпопулярніші застосунки

Чат-боти, які часто називають віртуальними агентами або віртуальними помічниками, — це програмні додатки, призначені для виконання певних завдань або надання інформації у відповідь на письмові чи усні запити. Вони задовольняють як потреби зовнішніх клієнтів, так і внутрішні запити співробітників, дозволяючи користувачам взаємодіяти з програмами в розмовній манері, текстово або на слух. Чат-боти зазвичай використовують обробку природної мови (NLP) або розпізнавання мовлення, щоб зрозуміти введені користувачем дані. Однак їхні основні операції керуються сценарієм розмов. Це контрастує з інтелектуальними віртуальними помічниками, які використовують розуміння природної мови (NLU) для здійснення більш складної взаємодії, схожої на людину. Компанії використовують технологію чат-ботів для автоматизації завдань, які раніше потребували втручання людини. Отримавши запит користувача, чат-бот обробляє введені дані та надає відповідь у текстовому або мовному вигляді. Чат-боти інтегровані в різні інструменти підтримки клієнтів, такі як програмне забезпечення для чату в реальному часі, програмне забезпечення служби підтримки та програмне забезпечення контакт-центру, часто виступаючи в якості першої точки контакту. Їхнє використання поширюється на інші сфери, включаючи бази знань про продажі та маркетинг. У програмах бізнес-аналітики чат-боти можуть замінити мови запитів, дозволяючи користувачам отримувати конкретні точки даних, просто ввівши або промовивши запит. Можливості чат-ботів постійно зростають, і вони включаються у все більшу різноманітність програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
AWS Console
amazon.com
Консоль AWS - це інтерфейс для управління службами Amazon Web Services, що дозволяє користувачам контролювати свої ресурси в одному місці.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business - це комплексний інструмент для ефективного спілкування та управління клієнтами через WhatsApp, включаючи CRM, автоматизацію та інтеграцію з іншими інструментами.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє швидко створювати чат-боти, налаштовувати шаблони і автоматизувати обслуговування клієнтів через різні платформи.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT - веб-додаток для створення сайтів за допомогою штучного інтелекту. Створіть професійний сайт безкоштовно за менше ніж 1 хвилину.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
AITable
aitable.ai
AITable – платформа без коду для створення AI-чатів на основі даних користувача, проста у налаштуванні та роботи.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT - платформа для створення чат-ботів без коду, що використовує AI для покращення підтримки клієнтів та інтеграції з бізнес-системами.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.
WATI
wati.io
WATI - платформа для спілкування з клієнтами через WhatsApp з автоматизацією, чат-ботами та спільними вхідними скриньками для бізнесу.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT - це платформа для створення індивідуальних чатів, яка інтегрує дані з різних джерел для надання точних і персоналізованих відповідей.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
Chatbot Builder AI - це платформа для створення та управління користувацькими чатами на базі AI без навичок кодування, із підтримкою інтеграцій та персоналізації.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це рішення для взаємодії з клієнтами через різні канали, включаючи чат, електронну пошту та соціальні мережі, з підтримкою AI-ботів для автоматизації.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer - це платформа особистого асистента на основі ШІ, яка надає рішення для студентів, розробників, бізнесменів та дизайнерів через мобільний додаток, веб-додаток та розширення Chrome.
Payhip
payhip.com
Payhip - це платформа для продажу цифрових продуктів, курсів та членства через інтернет-магазини з простим управлінням.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Cohere
cohere.com
Cohere — платформа AI для підприємств, що дозволяє створювати агенти AI для автоматизації бізнес-процесів і забезпечує захист конфіденційних даних.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot - це чат-бот для Twitch, YouTube та Trovo, який автоматизує модерацію чату та взаємодію, допомагаючи стрімерам зосередитись на контенті.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
Cody
meetcody.ai
Cody — це інтелектуальний AI асистент, що навчається на даних компанії, підтримує команду, відповідає на запитання та підвищує ефективність роботи.
Norby AI
norby.io
Норбі AI – це чат-бот, який автоматизує підтримку клієнтів на вебсайті, використовуючи технології обробки природної мови для швидкої реагування на запитання.
Atom
atomchat.io
Atom - чат-бот для WhatsApp допомагає бізнесу генерувати ліди, автоматизувати роботу та інтегруватися з CRM.
Zappr.AI
zappr.ai
Запрограмуйте чат-бота на основі штучного інтелекту, завантажуючи PDF або посилання на сайт для отримання відповідей на запитання про ваш документ.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — безкоштовний додаток для чату в прямому ефірі, що об'єднує комунікацію з клієнтами на різних платформах.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat - це конструктор чат-ботів на базі AI, що дозволяє створювати персоналізовані чат-боти, використовуючи посилання на ваш сайт.
Chatbit
chatbit.co
Chatbit - це інструмент для створення AI чат-ботів з власними даними без кодування, з можливістю налаштування зовнішнього вигляду та особистості.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.
re:tune
retune.so
re:tune - платформа для створення AI-додатків без програмування, яка дозволяє оптимізувати бізнес-процеси та інтегрується з існуючими інструментами.
Kindly
kindly.ai
Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.
Robofy
robofy.ai
Robofy - це конструктор AI-чат-ботів для інтеграції на сайтах, що дозволяє автоматично відповідати на запити відвідувачів з використанням контенту веб-сайту.
Engati
engati.com
Engati - платформа для створення чат-ботів і живих чатів без програмування, підтримує 15 каналів і 50+ мов для взаємодії з клієнтами.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Cloudkarafka - це керована служба для спрощеного управління кластером Apache Kafka, що підтримує обробку даних у реальному часі.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.
Userlike
userlike.com
Userlike – це програмне забезпечення для управління комунікацією з клієнтами через різні канали, забезпечуючи автоматизацію обслуговування та підтримку GDPR.
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizardAI дозволяє бізнесам створювати налаштовані чат-боти на основі AI для обслуговування клієнтів, продажів і інтеграції даних.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode - це конструктор чат-ботів на основі AI, який дозволяє навчати чат-ботів на власних даних та інтегрувати їх на веб-сайти.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones - це застосунок, який надає бізнесам штучного інтелектуального телефонного агента для відповіді на дзвінки та виконання вихідних дзвінків.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First - платформа для чат-ботів на базі ШІ, що забезпечує підтримку клієнтів у реальному часі та інтегрується з вашими наявними системами.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це платформа для створення опитувань, веб-додатків та порталів без знання коду, що дозволяє організовувати дані та проекти.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers допомагає агентствам та маркетологам швидко створювати чат-боти за допомогою понад 150 шаблонів для різних потреб.
SmatBot
smatbot.com
SmatBot – багатофункціональна платформа AI-чатботів без коду для підтримки клієнтів, генерації лідів та автоматизації комунікацій у 50+ мовах.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.
Pylon
usepylon.com
Pylon - платформа для управління обслуговуванням клієнтів, що дозволяє компаніям ефективно керувати запитами клієнтів через різні канали.
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