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Програмне забезпечення для чат-ботів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Чат-боти, які часто називають віртуальними агентами або віртуальними помічниками, — це програмні додатки, призначені для виконання певних завдань або надання інформації у відповідь на письмові чи усні запити. Вони задовольняють як потреби зовнішніх клієнтів, так і внутрішні запити співробітників, дозволяючи користувачам взаємодіяти з програмами в розмовній манері, текстово або на слух. Чат-боти зазвичай використовують обробку природної мови (NLP) або розпізнавання мовлення, щоб зрозуміти введені користувачем дані. Однак їхні основні операції керуються сценарієм розмов. Це контрастує з інтелектуальними віртуальними помічниками, які використовують розуміння природної мови (NLU) для здійснення більш складної взаємодії, схожої на людину. Компанії використовують технологію чат-ботів для автоматизації завдань, які раніше потребували втручання людини. Отримавши запит користувача, чат-бот обробляє введені дані та надає відповідь у текстовому або мовному вигляді. Чат-боти інтегровані в різні інструменти підтримки клієнтів, такі як програмне забезпечення для чату в реальному часі, програмне забезпечення служби підтримки та програмне забезпечення контакт-центру, часто виступаючи в якості першої точки контакту. Їхнє використання поширюється на інші сфери, включаючи бази знань про продажі та маркетинг. У програмах бізнес-аналітики чат-боти можуть замінити мови запитів, дозволяючи користувачам отримувати конкретні точки даних, просто ввівши або промовивши запит. Можливості чат-ботів постійно зростають, і вони включаються у все більшу різноманітність програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо. Команда WhatsTool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp і малих підприємств, які ведуть свій бізнес або маркетинг на WhatsApp. Ми створюємо більше таких додатків, як WhatsSave, які допомагають компаніям зберігати нові цифри, щоб використовувати їх для свого розвитку.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
WATI
wati.io
Переосмислюючи залучення клієнтів, Wati є провідною платформою для спілкування, побудованою на Business API WhatsApp. Наше просте у використанні програмне забезпечення дає змогу 8000+ компаніям у 100+ країнах проводити персоналізовані розмови в реальному часі в масштабі. Завдяки інноваційним рішенням ШІ ми змінюємо спосіб спілкування компаній: * Спільні папки вхідних повідомлень дозволяють безперешкодно співпрацювати * Потужна автоматизація підвищує ефективність * Трансляція повідомлень залучає клієнтів * Інтелектуальні чат-боти забезпечують миттєву підтримку Як швидкозростаючий глобальний стартап SaaS, ми захоплені використанням технологій для побудови значущих відносин між компаніями та клієнтами. Наша талановита, цілеспрямована команда об’єднана баченням розширення можливостей організацій і переосмислення зв’язків через змістовні розмови.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам проводити більше часу, розважаючи своїх глядачів.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — це програмне забезпечення для створення веб-сайтів, яке використовує штучний інтелект для створення веб-сайтів. Вам знадобиться менше 1 хвилини, щоб отримати власний професійний веб-сайт абсолютно БЕЗКОШТОВНО.
CustomGPT
customgpt.ai
Відчуйте переваги персоналізованого штучного інтелекту за допомогою CustomGPT: отримуйте унікальну інформацію та рішення за допомогою штучного інтелекту, навченого на вашому вмісті
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищувати лояльність і досягати успіху на своїх місцевих ринках.
Cody
meetcody.ai
Коді — це інтелектуальний помічник зі штучним інтелектом, як ChatGPT, але з додатковою перевагою, яка полягає в тому, що він може навчатися на даних вашого бізнесу, команди, процесів і клієнтів. Ви можете використовувати Коді як співробітника для підтримки своєї команди різними способами: * Надайте миттєві відповіді на бізнес-питання, проаналізувавши накопичені документи вашої компанії та діючи як експерт у ваших процесах. * Підвищуйте ефективність співробітників, надаючи миттєві відповіді, ідеї та готові роботи, щоб допомогти вашій команді працювати ефективніше. * Вирішуйте проблеми та виявляйте приховані функції ваших цифрових інструментів за допомогою допоміжної документації. * Обміркуйте ідеї та надайте пропозиції, виходячи з контексту ваших минулих розмов із Коді. Щоб використовувати Cody, ви можете завантажити файли, документи та дані вашої компанії, щоб створити власну базу знань. Потім Коді використовує цю інформацію для надання індивідуальних відповідей. Cody можна інтегрувати в різні інструменти, такі як PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайти тощо. Платформа наголошує на розширеній безпеці та конфіденційності даних із такими функціями, як шифрування AWS, відповідність SOC II та настроювані засоби контролю доступу. Коді розроблено для розширення можливостей команд, надаючи помічника зі штучним інтелектом, навченого відповідно до конкретного бізнес-контексту.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бізнесу, ваш веб-сайт і мобільний додаток. Підтримує інтелектуальні шляхи, навчання, копіювання, аналітику та приватне маркування. Використовуючи Engati, ви можете використовувати потужність машинного навчання, NLP/NLU, щоб розробити власного чат-бота та залучати своїх клієнтів понад 50 мовами.
Norby AI
norby.io
Norby AI — це провідне рішення, яке надає підприємствам чат-бота на основі штучного інтелекту для їхніх веб-сайтів. Чат-бот працює на основі передової технології обробки природної мови, щоб розуміти запити клієнтів і надавати швидкі й точні відповіді. Процес налаштування чат-бота Norby AI складається лише з чотирьох простих кроків: * Створіть обліковий запис на платформі Norby AI * Додайте на свій веб-сайт фрагмент коду, наданий Norby AI * Введіть існуючі поширені запитання, описи продуктів, документацію тощо, на які ви хочете, щоб чат-бот відповів * Ваш чат-бот AI працює на вашому веб-сайті, готовий залучати клієнтів 24/7
AITable
aitable.ai
AITE-це революційна платформа розробки AI без коду, яка робить створення власного AI Chatgpt зі столами за 1 клацанням. Використовуючи свої унікальні дані, Aite дозволяє навчити власну версію вдосконаленої системи Chatgpt, слугуючи 24/7 Chatbot Chatbot або Assistant Chatgpt Assistant. Це виключає складності кодування, пропонуючи безперебійну та без зусиль налаштування. З Aitite ви не просто отримуєте помічник AI - ви створюєте розумне, чуйне та індивідуальне рішення для потреб вашого бізнесу.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це комплексне комунікаційне рішення, призначене для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації процесів продажів за допомогою API WhatsApp Business. Ця платформа дозволяє компаніям перетворювати взаємодію з клієнтами в практичну інформацію, використовуючи вдосконалені чат-боти WhatsApp для безперебійного спілкування. Використовуючи ці інструменти, організації можуть ефективно керувати запитами клієнтів, залучати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання продажів. Націлений головним чином на підприємства, які прагнуть оптимізувати свої стратегії спілкування з клієнтами, Gallabox обслуговує різноманітні галузі. Його зручний інтерфейс і спільна папка «Вхідні» для кількох агентів дозволяють командам ефективно співпрацювати, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. Платформа особливо корисна для підприємств, які значною мірою покладаються на взаємодію з клієнтами, наприклад для електронної комерції, постачальників послуг і команд підтримки клієнтів. За допомогою Gallabox компанії можуть впроваджувати крапельні кампанії WhatsApp і транслювати повідомлення, адаптовані до певних сегментів аудиторії, посилюючи свої маркетингові зусилля та покращуючи утримання клієнтів. Однією з видатних особливостей Gallabox є його можливості інтеграції. Платформа пропонує прості параметри plug-and-play, які дозволяють компаніям підключатися до існуючих систем і інструментів управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Це включає такі популярні платформи, як Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay і Shiprocket. Інтегрувавши WhatsApp у свої поточні робочі процеси, компанії можуть оптимізувати роботу та забезпечити цілісну взаємодію з клієнтами в усіх точках взаємодії. Крім того, чат-боти WhatsApp Gallabox відіграють вирішальну роль в автоматизації взаємодії з клієнтами. Ці інтелектуальні боти можуть виконувати різноманітні завдання, від відповідей на поширені запитання до супроводу клієнтів у процесі покупки. Це не тільки зменшує робоче навантаження на людей, а й гарантує, що клієнти отримають своєчасні відповіді, підвищуючи загальне задоволення. Можливість перетворювати розмови на розумні дії ще більше дає можливість компаніям приймати рішення на основі даних і адаптувати свої пропозиції відповідно до потреб клієнтів. Загалом Gallabox надає надійне рішення для компаній, які хочуть використовувати потужність WhatsApp для залучення клієнтів. Завдяки простоті використання, гнучкості інтеграції та можливостям автоматизації Gallabox є цінним інструментом для організацій, які прагнуть покращити свої комунікаційні стратегії та стимулювати зростання продажів.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot спрощує процес створення індивідуальних галузевих чат-ботів без програмування. Наш конструктор чат-ботів наступного покоління на основі ШІ та GPT дозволяє користувачам швидко створювати та навчати ботів із власними даними всього за кілька хвилин. Отримайте максимум від штучного інтелекту та заощадьте час і гроші за допомогою чат-бота YourGPT. YourGPT пропонує передові продукти AI та GPT, розроблені для задоволення ваших унікальних потреб. * Покращуйте підтримку клієнтів за допомогою нашого потужного чат-бота зі штучним інтелектом * Створюйте готові програми LLM за допомогою LLM Spark.
Zappr.AI
zappr.ai
Створіть чат-бота на основі штучного інтелекту, який навчено використовувати ваші дані. Просто завантаживши PDF-файл або надавши посилання на веб-сайт, ви можете отримати чат-бота, схожого на ChatGPT, який зможе відповісти на будь-які запитання, пов’язані з вашим документом.
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — корпоративний веб-сайт — щоб визначити найцінніших покупців, виявити сигнали намірів покупців і миттєво почати розмови про продажі. Клієнти, які використовують кваліфікацію, повідомляють про 10-кратне збільшення кількості зустрічей з продажу, 4-кратне збільшення кількості потенційних клієнтів і 6-кратне збільшення конверсії. Qualified, створений на основі Salesforce, пов’язує веб-сайт із даними Salesforce, щоб визначити наміри покупців на основі облікового запису та сприяти розмовам про продажі в реальному часі. Qualified займає перше місце на Salesforce AppExchange і займає перше місце в понад 20 категоріях на G2. Штаб-квартира Qualified розташована в Сан-Франциско, очолюється колишнім директором з маркетингу Salesforce Крейгом Свенсрудом і колишнім старшим віце-президентом із продуктів Salesforce Шоном Уайтлі. Її фінансують Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures і Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте qualified.com.
Payhip
payhip.com
Payhip – це найпростіший спосіб продавати цифрові завантаження та курси. Ми легко продаємо та рекламуємо ваші електронні книги, курси, програмне забезпечення, дизайнерські ресурси, музику чи будь-які цифрові продукти безпосередньо вашим клієнтам. Payhip допоможе вам.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — це комплексна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати користувацькі чат-боти ШІ та генеративні моделі ШІ (GPT) для різноманітних бізнес-додатків. Основні функції та можливості платформи включають: * Простота використання: на веб-сайті наголошується, що ChatBotBuilder.ai — це «найшвидший і найпростіший спосіб створення власних чат-ботів і GPT», не вимагаючи великих технічних знань. * Гнучка інтеграція: платформа підтримує інтеграцію з тисячами програм і дозволяє користувачам підключати свої інструменти та команди, щоб отримати конкурентну перевагу. * Передовий штучний інтелект: ChatBotBuilder.ai використовує новітні великі мовні моделі (LLM) і технології штучного інтелекту для роботи складних чат-ботів і GPT. * Налаштування: користувачі можуть налаштувати зовнішній вигляд, функціональність і поведінку своїх чат-ботів за допомогою зручного інтерфейсу платформи. * Багатоканальна підтримка: чат-боти можна інтегрувати в кілька каналів, включаючи веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту та голос. * Маркетингові інструменти: Платформа надає вбудовані маркетингові функції, які допомагають користувачам ефективніше залучати клієнтів за допомогою чат-ботів. * Аналітика: потужні аналітичні можливості дозволяють користувачам відстежувати й оптимізувати продуктивність своїх чат-ботів. Веб-сайт позиціонує ChatBotBuilder.ai як «Найкращий у світі конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом у 2024 році», обслуговуючи підприємства та організації, які прагнуть автоматизувати обслуговування клієнтів, спростити спілкування та покращити взаємодію з користувачами завдяки потужності ШІ. Платформа пропонує як план Pro для окремих користувачів, так і план White Label Enterprise для агентств і великих організацій, які хочуть створити власні фірмові рішення для чат-ботів. Загалом ChatBotBuilder.ai здається всеохоплюючою платформою без коду, розробленою для того, щоб компанії будь-якого розміру могли використовувати переваги передових чат-ботів ШІ та генеративних моделей ШІ.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — це платформа персонального помічника на основі штучного інтелекту, яка об’єднує передові моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT від OpenAI, Gemini та PaLM від Google, Llama від Meta та Claude від Anthropic. Він пропонує уніфікований досвід за допомогою мобільної програми, веб-програми та розширення Chrome, надаючи рішення, адаптовані до індивідуальних потреб. Функції включають готові підказки для чату, спеціальні робочі процеси та бездоганну інтеграцію з інструментами сторонніх розробників. Get Answer призначений для підвищення продуктивності та спрощення завдань для користувачів, починаючи від студентів і розробників до власників бізнесу та дизайнерів.
Cohere
cohere.com
Cohere — провідна платформа AI для підприємств. Наш штучний інтелект світового рівня унікально підходить для потреб бізнесу, відкриваючи безпрецедентну простоту використання, доступність і конфіденційність даних. Платформа Cohere не залежить від хмари, доступна через API як керований сервіс і може бути розгорнута у віртуальній приватній хмарі (VPC) або навіть на місці, щоб зустрітися з компаніями, де знаходяться їхні дані, пропонуючи найвищий рівень гнучкості та контролю. Cohere, заснована випускниками Google Brain і співавтором основоположної дослідницької статті Transformer, прагне трансформувати підприємства та їхні продукти за допомогою штучного інтелекту, який відкриває більш інтуїтивно зрозумілий спосіб генерувати, шукати та узагальнювати інформацію, ніж будь-коли раніше. Нас підтримує група глобальних інституційних і стратегічних інвесторів, зокрема Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures, Section 32 і Tiger Global, а також кілька світил штучного інтелекту, зокрема Джеффрі Хінтон. , Джефф Дін, Фей-Фей Лі, Пітер Аббіл і Ракель Уртасун.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це робочий простір, у якому можна створювати будь-що — від опитувань до веб-програм і порталів — усе в одному місці. Formaloo поставляється з набором потужних будівельних блоків для збору, упорядкування та розуміння ваших даних. Команди будь-якого розміру використовують Formaloo для створення опитувань про зацікавленість, порталів членства, дошок оголошень, чат-ботів та багатьох інших інструментів для залучення аудиторії.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat — це конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом. Це дозволяє вам створити власний чат-бот GPT, завантаживши своє посилання на сайт. Чат-бот відповість на будь-яке запитання щодо посилання на сайт. Створіть AI Chatbot, поділившись посиланням на свою базу знань за 3 хвилини.
Chaport
chaport.com
Chaport — це універсальна платформа обміну повідомленнями, яка надає багатоканальний чат, чат-ботів, базу знань тощо. Він допомагає підприємствам розвиватися та процвітати, надаючи їм простий спосіб взаємодії з відвідувачами веб-сайту, отримання більш кваліфікованих потенційних клієнтів, збільшення продажів та покращення обслуговування клієнтів. Сьогодні Chaport використовують понад 30 000 команд по всьому світу. Чому Чапорт? Chaport пропонує вам набір потужних функцій, які допоможуть вам перетворити відвідувачів веб-сайту на лояльних клієнтів. Проте він залишається зручним і робить спілкування з клієнтами таким же простим і приємним, як спілкування з друзями. Процес установки простий і займає не більше 5 хвилин. Просто додайте віджет чату на свій веб-сайт і почніть відповідати на запитання клієнтів. Якщо вам також потрібен чат-бот, ви можете створити його за лічені хвилини завдяки конструктору чат-ботів WYSIWYG від Chaport. Ключові особливості: – Живий чат: спілкуйтеся зі своїми клієнтами в реальному часі. – Чат-боти: дозвольте чат-ботам відповідати на поширені запитання та кваліфікувати потенційних клієнтів. Запропонуйте миттєву допомогу 24/7, навіть коли ваша команда офлайн. – База знань + бот FAQ: надайте своїм клієнтам базу знань і активуйте бота FAQ, щоб автоматично пропонувати статті у віджеті чату. – Інтеграція з Facebook, Viber, Telegram тощо: відповідайте на запитання з усіх каналів в одному місці. – Автоматичні запрошення: ініціюйте більше чатів із відвідувачами вашого сайту. – Збережені відповіді: підготуйте шаблони відповідей на поширені запитання, відповідайте кількома клацаннями миші та заощаджуйте час. – Статистика введення тексту: читайте повідомлення ще до їх надсилання та відповідайте швидше. – Веб-програми, програми для настільних комп’ютерів і мобільні пристрої: спілкуйтеся з клієнтами, де б ви не були. – Zapier і API: тісніше інтегруйте Chaport зі своїм веб-сайтом або підключіть його до програм сторонніх розробників. – І багато іншого... Зареєструйтеся сьогодні та збільште свої продажі! Доступна безкоштовна пробна версія.
Atom
atomchat.io
Atom пропонує рішення чат-бота WhatsApp на базі штучного інтелекту, щоб допомогти компаніям генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, створювати більш інтелектуальні чат-боти, вимірювати результати та інтегруватися з CRM. Ключові особливості: * Цілодобовий інтелектуальний віртуальний помічник для відповідей на запити клієнтів * Можливість охопити до 98% клієнтів за допомогою трансляційних кампаній WhatsApp * Автоматизовані робочі процеси для фільтрації зацікавлених потенційних клієнтів і зосередження команди продажів на укладенні угод * Мультиагентна інтеграція WhatsApp для забезпечення повної видимості розмов клієнтів Рішення інтегрується з HubSpot, дозволяючи компаніям синхронізувати контакти WhatsApp у своїй CRM і створювати автоматизовані робочі процеси за допомогою чат-ботів AI. Atom надає персоналізованого консультанта та команду експертів зі штучного інтелекту в WhatsApp, щоб направляти компанії через процес інтеграції, позиціонуючи себе як рішення «під ключ» на ринку. Приклади показують, як клієнти помітили значні покращення, наприклад збільшення продажів з 200 до понад 3000 на місяць, потроєння показників цифрових продажів і бронювання понад 5000 підтверджених зустрічей за 2,5 місяці. Компанію згадували в таких виданнях, як CIO Peru, Forbes і Estrategia & Negocios, підкреслюючи їх зростання та визнання на ринку. Компанії запрошуються поспілкуватися з радником Atom, щоб дізнатися більше та випробувати платформу на собі.
re:tune
retune.so
re:tune — це комплексна платформа, розроблена для створення додатків ШІ без необхідності кодування. Платформа полегшує створення спеціальних додатків AI для оптимізації різних аспектів бізнесу, від підтримки клієнтів до продажів. Його основні функції включають створення індивідуальних чат-ботів і навчання їх будь-якому можливому джерелу даних, починаючи від даних, створених на веб-сайті, і закінчуючи персоналізованою інформацією про клієнтів. Крім того, re:tune можна інтегрувати в широкий спектр існуючих інструментів, щоб покращити їх функціональність за допомогою можливостей ШІ. Його платформа має бути максимально доступною, планується відповідати потребам любителів, стартапів, малого бізнесу та великих агентств з унікальними вимогами до безпеки та продуктивності. Для гнучкості та настроюваності платформа підтримує необмежену кількість повідомлень і користувачів, веб-сканування, завантаження файлів, розподіл пам’яті для чат-ботів і навіть спеціальний бренд із білими мітками. Прагнення до адаптивності також поширюється на інтеграцію додатків і налаштовані на замовлення моделі. Платформа обіцяє ранній доступ до нових функцій і пріоритетні запити функцій як частину їхньої пропозиції. Підводячи підсумок, re:tune надає зручне, ефективне та адаптоване рішення для створення додатків ШІ, які можуть допомогти просувати бізнес у всьому світі.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоротити операційні витрати на 30% або більше. Незалежно від того, чи йдеться про WhatsApp, Web чи Messenger, будь-хто може створити автоматизовані потоки чат-ботів, щоб краще залучати клієнтів і підвищувати коефіцієнт конверсії. Landbot також використовує останні досягнення в GPT та AI, щоб зробити процес створення чат-ботів ще доступнішим, поєднуючи можливості Landbot без використання коду з іншими моделями великої мови.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MSP. Глобальні бренди, такі як Intuit, PwC, Amazon і Capital One, довіряють Glider перевірці якості кандидатів і відповідності будь-якій посаді в будь-якій галузі. У середньому клієнти відзначають 3-кратну кількість працевлаштувань, 50% скорочення часу до заповнення та 98% підвищення задоволеності кандидатів. Для отримання додаткової інформації відвідайте Glider AI.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
Userlike
userlike.com
Userlike є провідним програмним рішенням для автоматизації обміну повідомленнями та підтримки клієнтів у Німеччині. Це уніфіковане рішення для обміну повідомленнями, яке дозволяє компаніям отримувати повідомлення з різних каналів в одній центральній скриньці вхідних повідомлень. Усі запити, отримані через чат веб-сайту, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram тощо, потрапляють безпосередньо в центр повідомлень Userlike. Userlike пропонує сучасний веб-месенджер для генерації потенційних клієнтів і зв’язку з клієнтами. Групи обслуговування клієнтів підтримуються професійними функціями обслуговування, такими як голосові повідомлення, переклади в реальному часі та інтелектуальна маршрутизація. Для складних запитів агенти служби можуть зручно переключитися з чату на відеодзвінок у браузері, який включає спільний доступ до екрана. За допомогою Центру автоматизації штучного інтелекту Userlike ви можете створювати чат-боти на основі штучного інтелекту, розумні сторінки поширених запитань та інтерактивні контактні форми всього за кілька кроків, щоб автоматизувати близько 70% вашого цифрового обслуговування клієнтів. Щоб отримати ще кращі результати, виберіть нашу інтеграцію GTP-4, яка додає навички найпотужнішої у світі великої мовної моделі до вашої підтримки клієнтів. Це дозволяє чат-боту творчо поєднувати відповіді з вашої бази знань і надавати клієнтам індивідуальні відповіді. Бот підтримки штучного інтелекту навіть запам’ятовує контекст чату, щоб подальші запитання класифікувалися та відповідали правильно. API чат-ботів Userlike також дозволяє інтегрувати наявні чат-боти в програмне забезпечення. З моменту заснування Userlike понад 10 років тому захист даних завжди був головним пріоритетом. Усі дані безпечно зберігаються на німецьких серверах, що робить Userlike сумісним із GDPR рішенням для обміну повідомленнями клієнтів. Завдяки захищеній інфраструктурі даних і спеціальним функціям Userlike гарантує захист даних і безпеку для ваших клієнтів, ваших співробітників і вашої компанії в цілому. Userlike підходить для компаній будь-якого розміру, оскільки програмне забезпечення є гнучким і адаптується до ваших потреб і цілей. Малі та середні компанії, а також великі корпорації, такі як Toyota і Hermes, вже покладаються на Userlike.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub допомагає великим і малим організаціям пришвидшити продажі та оптимізувати надання послуг за допомогою планування зустрічей і цифрових рішень для взаємодії, які адаптуються до вподобань клієнтів у режимі реального часу. Раніше відомі як ScheduleOnce, ми широко визнані лідерами онлайн-бронювання та календарів, але наша пропозиція поширюється далеко за рамки цього й включає лідируючі на ринку інструменти, розроблені для захоплення, кваліфікації, залучення та конвертації потенційних клієнтів із максимальною ефективністю та нормативно- відповідна безпека. Фрілансери, власники-оператори, агенти, філії та внутрішні команди в усіх галузях покладаються на нас, щоб посилити їхні цифрові продажі та маркетинг, досягти цільових показників щодо найму персоналу та надавати якісні послуги, один на один або в команді, особисто , віддалено або обидва. Перевіряйте та зважуйте можливості, автоматично спрямовуйте їх до відповідного персоналу, керуйте пулами ресурсів для командної співпраці та резервуйте кімнати чи обладнання на ходу. Коли настане відповідний час, зателефонуйте, переключіться на відео або поспілкуйтеся в прямому ефірі. Почніть безкоштовно, потім оновіть план. Почніть з простого. Близько неймовірно.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones надає підприємствам телефонний агент зі штучним інтелектом, який відповідає на дзвінки від їх імені, тож вони ніколи не пропускають дзвінок від клієнта. Агент також може здійснювати вихідні дзвінки для зв’язку з клієнтами, підтримувати зв’язок із потенційними клієнтами та здійснювати холодні дзвінки на автопілоті.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka — це високопродуктивна система обміну повідомленнями, яка використовується для надсилання даних між процесами, програмами та серверами. Усі повідомлення Kafka організовані за темами в кластері Apache Kafka, і звідти підключені служби можуть споживати ці повідомлення без затримки, створюючи швидку, надійну та масштабовану архітектуру. Apache Kafka створено для обробки великої кількості даних і є ідеальною системою обміну повідомленнями, коли потрібна висока пропускна здатність.
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI — це найсучасніша платформа для чат-ботів Generative AI, розроблена для зміни того, як компанії взаємодіють зі своїми клієнтами. Наша платформа чудово забезпечує природні, людські розмови, забезпечуючи неперевершений досвід для користувачів і підвищуючи продажі та задоволеність клієнтів на нові висоти. В основі Orimon AI — здатність безперешкодно вести комерцію в розмові. Інтегровані з Shopify, WooCommerce чи користуючись спеціальним аркушем продуктів, наші чат-боти залучають клієнтів, як досвідчений продавець. Вони відповідають на запити, рекомендують продукти та закривають продажі, імітуючи інтуїтивну взаємодію з реальною людиною. Ця функція особливо корисна для сайтів електронної комерції, що дозволяє їм використовувати штучний інтелект для збільшення продажів і покращення шляху клієнта. Ще однією видатною особливістю Orimon AI є розширена функція живого чату, яка пропонує ідеальне поєднання ефективності штучного інтелекту та людського дотику. Коли виникають складні запити або потрібен індивідуальний підхід, платформа плавно передає взаємодію на людей-агентів, гарантуючи, що запити клієнтів завжди обробляються дбайливо. Універсальність Orimon AI поширюється на широкі можливості інтеграції. Він легко підключається до різних каналів обміну повідомленнями, включаючи чат на веб-сайті, WhatsApp, Telegram, Facebook Direct Messaging, Slack і Discord, забезпечуючи доступ до вашого бізнесу на платформах, якими ваші клієнти користуються найчастіше. Крім того, наша платформа інтегрується з провідними інструментами автоматизації та CRM, такими як Zapier, Pabbly Connect, HubSpot і Salesforce. Ця інтеграція забезпечує ефективну обробку потенційних клієнтів і керування ними, гарантуючи, що кожна взаємодія фіксується та використовується для розвитку бізнесу. Наша платформа не обмежується клієнтськими ролями; він також включає випадки використання для внутрішніх бізнес-операцій. Orimon AI — це універсальний інструмент, призначений для задоволення різноманітних бізнес-потреб: від простої обробки запитів у службу підтримки до складних процесів продажів, кваліфікації лідерів і навіть у якості внутрішнього помічника для відділів кадрів, підтримки та продажів. Таким чином, Orimon AI — це більше, ніж просто чат-бот; це комплексне комунікаційне рішення на основі штучного інтелекту, яке покращує кожен аспект вашої бізнес-взаємодії. Це інвестиція в передову технологію, яка обіцяє не просто задовольнити, а навіть перевершити нові вимоги цифрової комерції та обслуговування клієнтів.
Chatbit
chatbit.co
Chatbit — це інструмент, який дозволяє створити власного помічника чат-бота AI, навченого на ваших власних даних, без необхідності кодування. Основні характеристики: * Налаштування даних: ви можете додати до 11 мільйонів символів спеціальних даних (файлів, тексту, запитань і відповідей), щоб навчити чат-бота. * Налаштування зовнішнього вигляду: ви можете налаштувати кольори, положення, логотип і назву чат-бота. * Налаштування особистості: ви можете визначити особистість і стиль чат-бота, щоб збалансувати креативність і точність. * Збір потенційних клієнтів: чат-бот може генерувати потенційні клієнти з розмов відвідувачів і доставляти їх вам. Інші деталі: * Chatbit пропонує безкоштовну версію для початку. * Він підтримує кілька мов, хоча конкретні мови не вказано. * Користувачі можуть точно налаштувати відповіді чат-бота відповідно до своїх потреб. * Процес створення чат-бота, додавання джерел даних та його інтеграція на веб-сайт можна виконати менш ніж за 5 хвилин. * З будь-якими запитаннями можна зв’язатися з Chatbit електронною поштою [email protected]. Підводячи підсумок, Chatbit надає зручну платформу без використання коду для створення налаштованих чат-ботів штучного інтелекту, навчених на ваших власних даних та інтегрованих безпосередньо на ваш веб-сайт для посилення взаємодії, відповідей на запитання та захоплення потенційних клієнтів.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX змінює ваш досвід роботи з клієнтами. Він об’єднує статистичні дані між командами, інструментами та взаємодіями, щоб у вас були дані, щоб легко вирішувати проблеми клієнтів. Зустрічайте своїх клієнтів будь-де, будь-коли, на будь-якому каналі за допомогою набору цифрових каналів. * Автоматизуйте успішні результати Спростіть зв’язок із клієнтами через різні канали. Завдяки інтелектуальній автоматизації на всьому шляху клієнта ви можете використовувати отримані дані та статистику, щоб вживати правильних дій у потрібний час і досягати найкращих результатів. * Масштабні інновації Надайте своїм співробітникам і агентам колл-центру необхідну інформацію за допомогою інструменту, створеного для заохочення, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення продуктивності вашої команди. * Переосмисліть досвід, який має значення Використовуйте Genesys Cloud CX як універсальну програму хмарного колл-центру та легко розширюйте набір за допомогою сотень пакетних інтеграцій. Скористайтеся всіма перевагами платформи взаємодії з клієнтами зі сторонніми інтеграціями та програмами, щоб ви могли охопити клієнтів будь-якої миті та будь-яким каналом. Завдяки комплексному набору цифрових можливостей у Genesys Cloud CX працівники кол-центру та клієнти можуть безперебійно спілкуватися в цифрових каналах, таких як чат, електронна пошта, текстові повідомлення та соціальні мережі. Покращуйте взаємодію з клієнтами за допомогою ботів і інтелектуального штучного інтелекту (ШІ) і звертайтеся до агента колл-центру, коли клієнти мають складніші потреби. Genesys переосмислює досвід клієнтів за допомогою інноваційного програмного забезпечення кол-центру. Наш відзначений нагородами Genesys Cloud CX розгортається за кілька днів, інтуїтивно зрозумілий у використанні та впроваджує інновації завдяки оновленням щотижня. Завдяки інформаційним панелям у режимі реального часу, простим інструментам керування та аналітиці Genesys Cloud CX надає інформацію, необхідну для ведення вашого бізнесу. І ви перенесете свій контакт-центр і стратегію CX на завтра — незалежно від того, де знаходяться ваші агенти чи які канали вони обслуговують.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow створює безперебійні та персоналізовані подорожі клієнтів через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений формуванню майбутнього комунікації, надаючи можливість компаніям зосередити всі свої робочі процеси навколо змістовних розмов. Від маркетингу та продажів до команд підтримки, SleekFlow оптимізує бізнес-операції, використовуючи свої передові можливості розмовного штучного інтелекту. Автоматизуючи рутинні завдання, оптимізуючи взаємодію з клієнтами та надаючи безпрецедентну підтримку, рішення, орієнтоване на клієнта, дає компаніям змогу досягти безпрецедентної масштабованості та зростання. SleekFlow знаходиться в Сінгапурі, Гонконгу, Малайзії, Індонезії, Бразилії та ОАЕ. У 2022 році стартап отримав раунд фінансування в розмірі 8 мільйонів доларів США під керівництвом Tiger Global за участі AEF Greater Bay Area Fund і Transcend Capital Partners.