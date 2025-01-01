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Програмне забезпечення для чат-ботів
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Програмне забезпечення для чат-ботів - Найпопулярніші застосунки

Чат-боти, які часто називають віртуальними агентами або віртуальними помічниками, — це програмні додатки, призначені для виконання певних завдань або надання інформації у відповідь на письмові чи усні запити. Вони задовольняють як потреби зовнішніх клієнтів, так і внутрішні запити співробітників, дозволяючи користувачам взаємодіяти з програмами в розмовній манері, текстово або на слух. Чат-боти зазвичай використовують обробку природної мови (NLP) або розпізнавання мовлення, щоб зрозуміти введені користувачем дані. Однак їхні основні операції керуються сценарієм розмов. Це контрастує з інтелектуальними віртуальними помічниками, які використовують розуміння природної мови (NLU) для здійснення більш складної взаємодії, схожої на людину. Компанії використовують технологію чат-ботів для автоматизації завдань, які раніше потребували втручання людини. Отримавши запит користувача, чат-бот обробляє введені дані та надає відповідь у текстовому або мовному вигляді. Чат-боти інтегровані в різні інструменти підтримки клієнтів, такі як програмне забезпечення для чату в реальному часі, програмне забезпечення служби підтримки та програмне забезпечення контакт-центру, часто виступаючи в якості першої точки контакту. Їхнє використання поширюється на інші сфери, включаючи бази знань про продажі та маркетинг. У програмах бізнес-аналітики чат-боти можуть замінити мови запитів, дозволяючи користувачам отримувати конкретні точки даних, просто ввівши або промовивши запит. Можливості чат-ботів постійно зростають, і вони включаються у все більшу різноманітність програмного забезпечення.

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

Консоль AWS - це інтерфейс для управління службами Amazon Web Services, що дозволяє користувачам контролювати свої ресурси в одному місці.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.

Podium

Podium

podium.com

Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.

Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business - це комплексний інструмент для ефективного спілкування та управління клієнтами через WhatsApp, включаючи CRM, автоматизацію та інтеграцію з іншими інструментами.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot дозволяє швидко створювати чат-боти, налаштовувати шаблони і автоматизувати обслуговування клієнтів через різні платформи.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

SitesGPT - веб-додаток для створення сайтів за допомогою штучного інтелекту. Створіть професійний сайт безкоштовно за менше ніж 1 хвилину.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.

AITable

AITable

aitable.ai

AITable – платформа без коду для створення AI-чатів на основі даних користувача, проста у налаштуванні та роботи.

YourGPT

YourGPT

yourgpt.ai

YourGPT - платформа для створення чат-ботів без коду, що використовує AI для покращення підтримки клієнтів та інтеграції з бізнес-системами.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.

WATI

WATI

wati.io

WATI - платформа для спілкування з клієнтами через WhatsApp з автоматизацією, чат-ботами та спільними вхідними скриньками для бізнесу.

CustomGPT

CustomGPT

customgpt.ai

CustomGPT - це платформа для створення індивідуальних чатів, яка інтегрує дані з різних джерел для надання точних і персоналізованих відповідей.

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

Chatbot Builder AI - це платформа для створення та управління користувацькими чатами на базі AI без навичок кодування, із підтримкою інтеграцій та персоналізації.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat — це рішення для взаємодії з клієнтами через різні канали, включаючи чат, електронну пошту та соціальні мережі, з підтримкою AI-ботів для автоматизації.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.

Get Answer

Get Answer

get-answer.ai

Get Answer - це платформа особистого асистента на основі ШІ, яка надає рішення для студентів, розробників, бізнесменів та дизайнерів через мобільний додаток, веб-додаток та розширення Chrome.

Payhip

Payhip

payhip.com

Payhip - це платформа для продажу цифрових продуктів, курсів та членства через інтернет-магазини з простим управлінням.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

Cohere

Cohere

cohere.com

Cohere — платформа AI для підприємств, що дозволяє створювати агенти AI для автоматизації бізнес-процесів і забезпечує захист конфіденційних даних.

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

Nightbot - це чат-бот для Twitch, YouTube та Trovo, який автоматизує модерацію чату та взаємодію, допомагаючи стрімерам зосередитись на контенті.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

Cody

Cody

meetcody.ai

Cody — це інтелектуальний AI асистент, що навчається на даних компанії, підтримує команду, відповідає на запитання та підвищує ефективність роботи.

Norby AI

Norby AI

norby.io

Норбі AI – це чат-бот, який автоматизує підтримку клієнтів на вебсайті, використовуючи технології обробки природної мови для швидкої реагування на запитання.

Atom

Atom

atomchat.io

Atom - чат-бот для WhatsApp допомагає бізнесу генерувати ліди, автоматизувати роботу та інтегруватися з CRM.

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Запрограмуйте чат-бота на основі штучного інтелекту, завантажуючи PDF або посилання на сайт для отримання відповідей на запитання про ваш документ.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat — безкоштовний додаток для чату в прямому ефірі, що об'єднує комунікацію з клієнтами на різних платформах.

Wonderchat

Wonderchat

wonderchat.io

Wonderchat - це конструктор чат-ботів на базі AI, що дозволяє створювати персоналізовані чат-боти, використовуючи посилання на ваш сайт.

Chatbit

Chatbit

chatbit.co

Chatbit - це інструмент для створення AI чат-ботів з власними даними без кодування, з можливістю налаштування зовнішнього вигляду та особистості.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.

re:tune

re:tune

retune.so

re:tune - платформа для створення AI-додатків без програмування, яка дозволяє оптимізувати бізнес-процеси та інтегрується з існуючими інструментами.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.

Robofy

Robofy

robofy.ai

Robofy - це конструктор AI-чат-ботів для інтеграції на сайтах, що дозволяє автоматично відповідати на запити відвідувачів з використанням контенту веб-сайту.

Engati

Engati

engati.com

Engati - платформа для створення чат-ботів і живих чатів без програмування, підтримує 15 каналів і 50+ мов для взаємодії з клієнтами.

CloudKarafka

CloudKarafka

cloudkarafka.com

Cloudkarafka - це керована служба для спрощеного управління кластером Apache Kafka, що підтримує обробку даних у реальному часі.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike – це програмне забезпечення для управління комунікацією з клієнтами через різні канали, забезпечуючи автоматизацію обслуговування та підтримку GDPR.

ChatWizard

ChatWizard

chatwizardai.com

ChatWizardAI дозволяє бізнесам створювати налаштовані чат-боти на основі AI для обслуговування клієнтів, продажів і інтеграції даних.

Chatnode

Chatnode

chatnode.ai

ChatNode - це конструктор чат-ботів на основі AI, який дозволяє навчати чат-ботів на власних даних та інтегрувати їх на веб-сайти.

Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

Simple Phones - це застосунок, який надає бізнесам штучного інтелектуального телефонного агента для відповіді на дзвінки та виконання вихідних дзвінків.

SAAS First

SAAS First

saasfirst.com

SAAS First - платформа для чат-ботів на базі ШІ, що забезпечує підтримку клієнтів у реальному часі та інтегрується з вашими наявними системами.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo — це платформа для створення опитувань, веб-додатків та порталів без знання коду, що дозволяє організовувати дані та проекти.

Botmakers

Botmakers

botmakers.net

Botmakers допомагає агентствам та маркетологам швидко створювати чат-боти за допомогою понад 150 шаблонів для різних потреб.

SmatBot

SmatBot

smatbot.com

SmatBot – багатофункціональна платформа AI-чатботів без коду для підтримки клієнтів, генерації лідів та автоматизації комунікацій у 50+ мовах.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.

Pylon

Pylon

usepylon.com

Pylon - платформа для управління обслуговуванням клієнтів, що дозволяє компаніям ефективно керувати запитами клієнтів через різні канали.

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