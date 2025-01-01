Програмне забезпечення для керування каналами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування каналами розроблено, щоб допомогти готелям, пансіонатам та іншим підприємствам гостинності керувати своїми бронюваннями на багатьох онлайн-платформах і сайтах бронювання. Для компаній, які зосереджені на бронюванні номерів, ці рішення гарантують точність і актуальність бронювань, мінімізуючи ризик конфліктів. Це забезпечує бездоганний і стабільний досвід для гостей, незалежно від того, де та як вони зробили бронювання. Як правило, це програмне забезпечення використовується власниками закладів гостинності та особами, відповідальними за керування бронюваннями, і часто інтегрується з системами бронювання готелів або платформами керування для оптимізації операцій. Крім того, програмне забезпечення для керування каналами може співпрацювати з різними маркетинговими інструментами для покращення бронювань у різних каналах.
Запит на новий застосунок
Guesty
guesty.com
Guesty-це платформа для автоматизації та оптимізації управління короткостроковою орендою, яка інтегрує різні інструменти для поліпшення роботи з гостями.
Hostaway
hostaway.com
Hostaway - програмне забезпечення для управління прокатами, яке автоматизує та оптимізує процеси для нерухомостей на платформах, таких як Airbnb та Booking.com.
Cloudbeds
cloudbeds.com
Cloudbeds - програмне забезпечення для управління готелями, що оптимізує бронирования, управління власністю та покращує досвід гостей.
Lodgify
lodgify.com
Lodgify спрощує управління орендою відпусток, дозволяючи створювати веб-сайти, синхронізувати дані та управляти бронюваннями в одному місці.
HotelRunner
hotelrunner.com
HotelRunner - це хмарна платформа для управління готелями, яка спрощує бронювання, управління каналами та маркетинг.
SiteMinder
siteminder.com
SiteMinder - це платформа для управління готелями, яка забезпечує онлайн-продаж, просування та управління готельним бізнесом з єдиного місця.
Preno
prenohq.com
Preno - це хмарна система управління готелями, що спрощує бронювання, облік і фінансову звітність для готельєрів.
TalkGuest
talkguest.com
TalkGuest – сучасне програмне забезпечення для управління місцевим житлом. Автоматизуйте та спростіть свій бізнес. Реєстрація безкоштовна.
Hostfully
hostfully.com
Hostfully - це програмне забезпечення для управління короткостроковою орендою, яке допомагає управляти об'єктами та досвідом гостей.
Sirvoy
sirvoy.com
Sirvoy — це програмне забезпечення для управління готелями, яке полегшує процеси бронювання, управління тарифами та комунікацію з гостями.
Exely
exely.com
Exely – менеджер каналів для автоматизації продажу номерів на платформах бронювання, що зменшує ручну роботу та покращує ефективність управління готелем.
Hosthub
hosthub.com
Hosthub - платформа для управління нерухомістю та бронювання для короткострокового оренду, що забезпечує синхронізацію обліку та бронювань у реальному часі.
Tashi
tashi.travel
Програмне забезпечення для онлайн бронювання для постачальників житла та туроператорів, що дозволяє збільшувати доходи та bookings.
Uplisting
uplisting.io
Uplisting — це система управління нерухомістю для орендодавців, що об'єднує бронювання з різних платформ та автоматизує процеси спілкування та управління.
RoomRaccoon
roomraccoon.com
RoomRaccoon - це система управління для готелів, хостелів і житлових приміщень, яка об'єднує управління бронюванням, оплатою та обслуговуванням гостей.
Avantio
avantio.com
Avantio - програма для управління орендою відпусток, що пропонує інструменти для бронювання, ціноутворення та комунікації з гостями.
Rezdy
rezdy.com
Rezdy - це платформа для онлайн-бронювання, яка допомагає постачальникам турів і активностей отримувати більше бронювань через різні канали.
Booking Automation
bookingautomation.com
Додаток автоматизує процеси онлайн-броювання, включаючи синхронізацію, автоматизовані повідомлення та обробку платежів, спрощуючи управління зустрічами та бронюваннями.
Zeevou
zeevou.com
Zeevou — це система управління орендою відпусток, що автоматизує процеси бронювання, управління списками та перевірки гостей.
Revivo
revivotech.in
Revivo - платформа для управління готельним бізнесом, що автоматизує процеси, використовує AI для аналізу даних та покращує обслуговування клієнтів.
RMS Cloud
rmscloud.com
RMS Cloud - це хмарна система управління для готелів, яка допомагає керувати бронюваннями, ефективністю операцій і фінансовими транзакціями в реальному часі.
Profitroom
profitroom.com
Profitroom - програмне забезпечення для бронювання, що допомагає готелям покращити прямі бронювання та взаємодію з гостями через CRM та автоматизацію маркетингу.
HotelBee
hotelbee.co
HotelBee - додаток для управління готелями, що спрощує бронювання, управління гостями та операційні процеси, покращуючи досвід гостей і ефективність роботи.
MappingMaster
mappingmaster.com
MappingMaster - хмарне програмне забезпечення для менеджменту каналів, яке дозволяє постачальникам житла оновлювати доступність номерів та тарифи в реальному часі.
StayFantastic
app.fantasticstay.com
StayFantastic – це програмне забезпечення для управління орендою відпочинку, яке автоматизує процеси для власників та господарів Airbnb.
Visitor
visitor.de
Сучасний додаток для управління вашим житлом. Єдина платформа для оптимізації роботи, залучення клієнтів та збільшення доходу. Без контрактів, без кредитних карток.
NextPax
nextpax.com
NextPax - платформа для управління орендами відпусток, що забезпечує інтеграцію між системами управління та каналами бронювання у реальному часі.
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