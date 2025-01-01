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Програмне забезпечення для керування каналами
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Програмне забезпечення для керування каналами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування каналами розроблено, щоб допомогти готелям, пансіонатам та іншим підприємствам гостинності керувати своїми бронюваннями на багатьох онлайн-платформах і сайтах бронювання. Для компаній, які зосереджені на бронюванні номерів, ці рішення гарантують точність і актуальність бронювань, мінімізуючи ризик конфліктів. Це забезпечує бездоганний і стабільний досвід для гостей, незалежно від того, де та як вони зробили бронювання. Як правило, це програмне забезпечення використовується власниками закладів гостинності та особами, відповідальними за керування бронюваннями, і часто інтегрується з системами бронювання готелів або платформами керування для оптимізації операцій. Крім того, програмне забезпечення для керування каналами може співпрацювати з різними маркетинговими інструментами для покращення бронювань у різних каналах.

Запит на новий застосунок


Guesty

Guesty

guesty.com

Guesty-це платформа для автоматизації та оптимізації управління короткостроковою орендою, яка інтегрує різні інструменти для поліпшення роботи з гостями.

Hostaway

Hostaway

hostaway.com

Hostaway - програмне забезпечення для управління прокатами, яке автоматизує та оптимізує процеси для нерухомостей на платформах, таких як Airbnb та Booking.com.

Cloudbeds

Cloudbeds

cloudbeds.com

Cloudbeds - програмне забезпечення для управління готелями, що оптимізує бронирования, управління власністю та покращує досвід гостей.

Lodgify

Lodgify

lodgify.com

Lodgify спрощує управління орендою відпусток, дозволяючи створювати веб-сайти, синхронізувати дані та управляти бронюваннями в одному місці.

HotelRunner

HotelRunner

hotelrunner.com

HotelRunner - це хмарна платформа для управління готелями, яка спрощує бронювання, управління каналами та маркетинг.

SiteMinder

SiteMinder

siteminder.com

SiteMinder - це платформа для управління готелями, яка забезпечує онлайн-продаж, просування та управління готельним бізнесом з єдиного місця.

Preno

Preno

prenohq.com

Preno - це хмарна система управління готелями, що спрощує бронювання, облік і фінансову звітність для готельєрів.

TalkGuest

TalkGuest

talkguest.com

TalkGuest – сучасне програмне забезпечення для управління місцевим житлом. Автоматизуйте та спростіть свій бізнес. Реєстрація безкоштовна.

Hostfully

Hostfully

hostfully.com

Hostfully - це програмне забезпечення для управління короткостроковою орендою, яке допомагає управляти об'єктами та досвідом гостей.

Sirvoy

Sirvoy

sirvoy.com

Sirvoy — це програмне забезпечення для управління готелями, яке полегшує процеси бронювання, управління тарифами та комунікацію з гостями.

Exely

Exely

exely.com

Exely – менеджер каналів для автоматизації продажу номерів на платформах бронювання, що зменшує ручну роботу та покращує ефективність управління готелем.

Hosthub

Hosthub

hosthub.com

Hosthub - платформа для управління нерухомістю та бронювання для короткострокового оренду, що забезпечує синхронізацію обліку та бронювань у реальному часі.

Tashi

Tashi

tashi.travel

Програмне забезпечення для онлайн бронювання для постачальників житла та туроператорів, що дозволяє збільшувати доходи та bookings.

Uplisting

Uplisting

uplisting.io

Uplisting — це система управління нерухомістю для орендодавців, що об'єднує бронювання з різних платформ та автоматизує процеси спілкування та управління.

RoomRaccoon

RoomRaccoon

roomraccoon.com

RoomRaccoon - це система управління для готелів, хостелів і житлових приміщень, яка об'єднує управління бронюванням, оплатою та обслуговуванням гостей.

Avantio

Avantio

avantio.com

Avantio - програма для управління орендою відпусток, що пропонує інструменти для бронювання, ціноутворення та комунікації з гостями.

Rezdy

Rezdy

rezdy.com

Rezdy - це платформа для онлайн-бронювання, яка допомагає постачальникам турів і активностей отримувати більше бронювань через різні канали.

Booking Automation

Booking Automation

bookingautomation.com

Додаток автоматизує процеси онлайн-броювання, включаючи синхронізацію, автоматизовані повідомлення та обробку платежів, спрощуючи управління зустрічами та бронюваннями.

Zeevou

Zeevou

zeevou.com

Zeevou — це система управління орендою відпусток, що автоматизує процеси бронювання, управління списками та перевірки гостей.

Revivo

Revivo

revivotech.in

Revivo - платформа для управління готельним бізнесом, що автоматизує процеси, використовує AI для аналізу даних та покращує обслуговування клієнтів.

RMS Cloud

RMS Cloud

rmscloud.com

RMS Cloud - це хмарна система управління для готелів, яка допомагає керувати бронюваннями, ефективністю операцій і фінансовими транзакціями в реальному часі.

Profitroom

Profitroom

profitroom.com

Profitroom - програмне забезпечення для бронювання, що допомагає готелям покращити прямі бронювання та взаємодію з гостями через CRM та автоматизацію маркетингу.

HotelBee

HotelBee

hotelbee.co

HotelBee - додаток для управління готелями, що спрощує бронювання, управління гостями та операційні процеси, покращуючи досвід гостей і ефективність роботи.

MappingMaster

MappingMaster

mappingmaster.com

MappingMaster - хмарне програмне забезпечення для менеджменту каналів, яке дозволяє постачальникам житла оновлювати доступність номерів та тарифи в реальному часі.

StayFantastic

StayFantastic

app.fantasticstay.com

StayFantastic – це програмне забезпечення для управління орендою відпочинку, яке автоматизує процеси для власників та господарів Airbnb.

Visitor

Visitor

visitor.de

Сучасний додаток для управління вашим житлом. Єдина платформа для оптимізації роботи, залучення клієнтів та збільшення доходу. Без контрактів, без кредитних карток.

NextPax

NextPax

nextpax.com

NextPax - платформа для управління орендами відпусток, що забезпечує інтеграцію між системами управління та каналами бронювання у реальному часі.

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