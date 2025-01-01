Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифікатів (CLM) та інфраструктури відкритих ключів (PKI) допомагає компаніям автентифікувати та шифрувати інформацію за допомогою цифрових сертифікатів. PKI — це криптографічна структура, яка захищає цифровий зв’язок і захищає дані, пристрої, комп’ютери та людей від уособлення, несанкціонованого перехоплення, втручання та інших кіберзагроз. Ключовою перевагою цього програмного забезпечення є його здатність забезпечувати видимість і автоматизацію протягом усього життєвого циклу сертифіката, включаючи видачу, виявлення, інвентаризацію, надання, розгортання, безпеку, моніторинг, оновлення та відкликання. Автоматизуючи ці процеси, програмне забезпечення CLM і PKI часто замінює ручні методи, як-от відстеження електронних таблиць, допомагаючи компаніям уникнути незапланованих простоїв системи та вразливостей, спричинених помилками або простроченими сертифікатами. Програмне забезпечення CLM і PKI пропонує широкі можливості для видачі, керування та автоматизації цифрових сертифікатів, включаючи сертифікати SSL і TLS, сертифікати автентифікації клієнта, цифрові підписи та сертифікати SSH. Загальні варіанти використання програмного забезпечення PKI та CLM включають автентифікацію користувачів, міжмашинну автентифікацію для серверів і контейнерів, цифровий підпис коду та документів, а також забезпечення шифрування та цілісності для пристроїв IoT, серед іншого.
Запит на новий застосунок
ZeroSSL
zerossl.com
ZeroSSL - це онлайн-інструмент для безкоштовного отримання та управління SSL-сертифікатами з підтримкою автоматизації та моніторингу.
GlobalSign
globalsign.com
Додаток GlobalSign забезпечує безпечну аутентифікацію та управління доступом до цифрових ресурсів, підтримуючи різні методи аутентифікації.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring - це рішення для моніторингу ІТ-інфраструктури, що включає перевірку доступності, моніторинг серверів, ПЗ та сповіщення через різні канали.
DoxyChain
doxychain.com
DoxyChain - це рішення для управління сертифікацією та акредитацією, що використовує блокчейн для безпечатного зберігання та перевірки документів.
Keystash
keystash.io
Keystash — це платформа для управління доступом та SSH-ключами, яка забезпечує управління користувачами Linux, аутентифікацію та ведення аудиту.
Venafi
venafi.com
Venafi - платформа для управління та безпеки машинних ідентичностей, що автоматизує процеси сертифікатів і знижує ризики у кібернетичній безпеці.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless - це рішення для управління обліковими даними, сертифікатами та ключами в хмарі, яке автоматизує їх безпечне зберігання та доступ.
TrackSSL
trackssl.com
TrackSSL - додаток, що сканує сертифікати SSL на наявність помилок та термінів дії, допомагаючи підтримувати безпечні зв’язки на сайті.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.