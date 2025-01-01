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Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифіката (CLM).
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Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифіката (CLM). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифікатів (CLM) та інфраструктури відкритих ключів (PKI) допомагає компаніям автентифікувати та шифрувати інформацію за допомогою цифрових сертифікатів. PKI — це криптографічна структура, яка захищає цифровий зв’язок і захищає дані, пристрої, комп’ютери та людей від уособлення, несанкціонованого перехоплення, втручання та інших кіберзагроз. Ключовою перевагою цього програмного забезпечення є його здатність забезпечувати видимість і автоматизацію протягом усього життєвого циклу сертифіката, включаючи видачу, виявлення, інвентаризацію, надання, розгортання, безпеку, моніторинг, оновлення та відкликання. Автоматизуючи ці процеси, програмне забезпечення CLM і PKI часто замінює ручні методи, як-от відстеження електронних таблиць, допомагаючи компаніям уникнути незапланованих простоїв системи та вразливостей, спричинених помилками або простроченими сертифікатами. Програмне забезпечення CLM і PKI пропонує широкі можливості для видачі, керування та автоматизації цифрових сертифікатів, включаючи сертифікати SSL і TLS, сертифікати автентифікації клієнта, цифрові підписи та сертифікати SSH. Загальні варіанти використання програмного забезпечення PKI та CLM включають автентифікацію користувачів, міжмашинну автентифікацію для серверів і контейнерів, цифровий підпис коду та документів, а також забезпечення шифрування та цілісності для пристроїв IoT, серед іншого.

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ZeroSSL

ZeroSSL

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ZeroSSL - це онлайн-інструмент для безкоштовного отримання та управління SSL-сертифікатами з підтримкою автоматизації та моніторингу.

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Додаток GlobalSign забезпечує безпечну аутентифікацію та управління доступом до цифрових ресурсів, підтримуючи різні методи аутентифікації.

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Venafi - платформа для управління та безпеки машинних ідентичностей, що автоматизує процеси сертифікатів і знижує ризики у кібернетичній безпеці.

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Akeyless - це рішення для управління обліковими даними, сертифікатами та ключами в хмарі, яке автоматизує їх безпечне зберігання та доступ.

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TrackSSL

trackssl.com

TrackSSL - додаток, що сканує сертифікати SSL на наявність помилок та термінів дії, допомагаючи підтримувати безпечні зв’язки на сайті.

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