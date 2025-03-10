Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифіката (CLM). - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифікатів (CLM) та інфраструктури відкритих ключів (PKI) допомагає компаніям автентифікувати та шифрувати інформацію за допомогою цифрових сертифікатів. PKI — це криптографічна структура, яка захищає цифровий зв’язок і захищає дані, пристрої, комп’ютери та людей від уособлення, несанкціонованого перехоплення, втручання та інших кіберзагроз. Ключовою перевагою цього програмного забезпечення є його здатність забезпечувати видимість і автоматизацію протягом усього життєвого циклу сертифіката, включаючи видачу, виявлення, інвентаризацію, надання, розгортання, безпеку, моніторинг, оновлення та відкликання. Автоматизуючи ці процеси, програмне забезпечення CLM і PKI часто замінює ручні методи, як-от відстеження електронних таблиць, допомагаючи компаніям уникнути незапланованих простоїв системи та вразливостей, спричинених помилками або простроченими сертифікатами. Програмне забезпечення CLM і PKI пропонує широкі можливості для видачі, керування та автоматизації цифрових сертифікатів, включаючи сертифікати SSL і TLS, сертифікати автентифікації клієнта, цифрові підписи та сертифікати SSH. Загальні варіанти використання програмного забезпечення PKI та CLM включають автентифікацію користувачів, міжмашинну автентифікацію для серверів і контейнерів, цифровий підпис коду та документів, а також забезпечення шифрування та цілісності для пристроїв IoT, серед іншого.
Запит на новий застосунок
ZeroSSL
zerossl.com
ZeroSSL - це онлайн-інструмент для безкоштовного отримання та управління SSL-сертифікатами з підтримкою автоматизації та моніторингу.
GlobalSign
globalsign.com
Додаток GlobalSign забезпечує безпечну аутентифікацію та управління доступом до цифрових ресурсів, підтримуючи різні методи аутентифікації.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring - це рішення для моніторингу ІТ-інфраструктури, що включає перевірку доступності, моніторинг серверів, ПЗ та сповіщення через різні канали.
DoxyChain
doxychain.com
DoxyChain - це рішення для управління сертифікацією та акредитацією, що використовує блокчейн для безпечатного зберігання та перевірки документів.
Venafi
venafi.com
Рішення Venafi знаходять, захищають і захищають ідентифікатори машин для нашого гіперз’єднаного світу.
Keystash
keystash.io
Keystash — це повне керування ідентифікаційним доступом і керування ключами SSH на одній інтегрованій платформі. - Повне керування обліковими записами та групами користувачів Linux - Розгортання та керування ключами SSH - Керування політикою SSH-сервера - Примусова двофакторна автентифікація сервера SSH, керування привілеями користувачів, повна журнал журналу аудиту та багато іншого. Keystash розроблено для компаній, які розвиваються, завдяки своїй революційній моделі ціноутворення та щедрим наборам облікових записів користувачів.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — це компанія, яка розробила платформу Akeyless — хмарний підхід SaaS, що допомагає керувати корпоративними секретами — обліковими даними, сертифікатами та ключами — при цьому поступово відмовляючись від звичайних сховищ і скорочуючи відповідні витрати до 70%. Розроблена для професіоналів Infosec і DevOps у корпоративних гібридних і багатохмарних середовищах, платформа Akeyless ефективно контролює поширення секретів і автоматизує керування секретами. Платформа також надає розширення для рішень безпечного віддаленого доступу, керування ключами та паролями. Використовуючи запатентовану криптографію розподілених фрагментів (DFC™), Akeyless є надійним партнером багатьох компаній зі списку Fortune 500 і дозволяє їм мати безпечний і повний контроль над своїми секретами.
TrackSSL
trackssl.com
Додаток, який регулярно сканує ваші SSL-сертифікати на наявність будь-яких помилок, як-от прострочений термін дії та типові неправильні налаштування. Майже 2000 користувачів довіряють відстежувати близько 20 000 сертифікатів.
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