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Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифіката (CLM). - Найпопулярніші застосунки - Фарерські Острови
Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифікатів (CLM) та інфраструктури відкритих ключів (PKI) допомагає компаніям автентифікувати та шифрувати інформацію за допомогою цифрових сертифікатів. PKI — це криптографічна структура, яка захищає цифровий зв’язок і захищає дані, пристрої, комп’ютери та людей від уособлення, несанкціонованого перехоплення, втручання та інших кіберзагроз. Ключовою перевагою цього програмного забезпечення є його здатність забезпечувати видимість і автоматизацію протягом усього життєвого циклу сертифіката, включаючи видачу, виявлення, інвентаризацію, надання, розгортання, безпеку, моніторинг, оновлення та відкликання. Автоматизуючи ці процеси, програмне забезпечення CLM і PKI часто замінює ручні методи, як-от відстеження електронних таблиць, допомагаючи компаніям уникнути незапланованих простоїв системи та вразливостей, спричинених помилками або простроченими сертифікатами. Програмне забезпечення CLM і PKI пропонує широкі можливості для видачі, керування та автоматизації цифрових сертифікатів, включаючи сертифікати SSL і TLS, сертифікати автентифікації клієнта, цифрові підписи та сертифікати SSH. Загальні варіанти використання програмного забезпечення PKI та CLM включають автентифікацію користувачів, міжмашинну автентифікацію для серверів і контейнерів, цифровий підпис коду та документів, а також забезпечення шифрування та цілісності для пристроїв IoT, серед іншого.
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GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign є провідним постачальником надійних рішень ідентифікації та безпеки, що дозволяє компаніям, великим підприємствам, постачальникам хмарних послуг і інноваторам Інтернету речей у всьому світі захищати онлайн-комунікації, керувати мільйонами підтверджених цифрових ідентифікацій та автоматизу...
ZeroSSL
zerossl.com
Безкоштовні сертифікати SSL, що видаються миттєво онлайн, підтримують клієнтів ACME, моніторинг SSL, швидку перевірку та автоматичне оновлення SSL через ZeroSSL Bot або REST API.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring — це комплексне рішення для моніторингу вашої ІТ-інфраструктури, яке забезпечує швидку та просту роботу! Основні характеристики: - Моніторинг безвідмовної роботи (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - 1-хвилинний інтервал - Моніторинг сервера Linux - Моніторинг се...
DoxyChain
doxychain.com
Doxychain Certificates — це рішення SaaS для сертифікації, акредитації та керування життєвим циклом облікових даних. Від видачі до відкликання за допомогою масової автоматизації API, спеціального онлайн-перевірника, білого маркування та налаштування шаблону. Завдяки технології блокчейн, щоб зробити ...
Venafi
venafi.com
Рішення Venafi знаходять, захищають і захищають ідентифікатори машин для нашого гіперз’єднаного світу.
Keystash
keystash.io
Keystash — це повне керування ідентифікаційним доступом і керування ключами SSH на одній інтегрованій платформі. - Повне керування обліковими записами та групами користувачів Linux - Розгортання та керування ключами SSH - Керування політикою SSH-сервера - Примусова двофакторна автентифікація сервера...
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — це компанія, яка розробила платформу Akeyless — хмарний підхід SaaS, що допомагає керувати корпоративними секретами — обліковими даними, сертифікатами та ключами — при цьому поступово відмовляючись від звичайних сховищ і скорочуючи відповідні витрати до 70%. Розроблена для профес...
TrackSSL
trackssl.com
Додаток, який регулярно сканує ваші SSL-сертифікати на наявність будь-яких помилок, як-от прострочений термін дії та типові неправильні налаштування. Майже 2000 користувачів довіряють відстежувати близько 20 000 сертифікатів.