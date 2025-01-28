Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифіката (CLM). - Найпопулярніші застосунки - Бангладеш

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Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифікатів (CLM) та інфраструктури відкритих ключів (PKI) допомагає компаніям автентифікувати та шифрувати інформацію за допомогою цифрових сертифікатів. PKI — це криптографічна структура, яка захищає цифровий зв’язок і захищає дані, пристрої, комп’ютери та людей від уособлення, несанкціонованого перехоплення, втручання та інших кіберзагроз. Ключовою перевагою цього програмного забезпечення є його здатність забезпечувати видимість і автоматизацію протягом усього життєвого циклу сертифіката, включаючи видачу, виявлення, інвентаризацію, надання, розгортання, безпеку, моніторинг, оновлення та відкликання. Автоматизуючи ці процеси, програмне забезпечення CLM і PKI часто замінює ручні методи, як-от відстеження електронних таблиць, допомагаючи компаніям уникнути незапланованих простоїв системи та вразливостей, спричинених помилками або простроченими сертифікатами. Програмне забезпечення CLM і PKI пропонує широкі можливості для видачі, керування та автоматизації цифрових сертифікатів, включаючи сертифікати SSL і TLS, сертифікати автентифікації клієнта, цифрові підписи та сертифікати SSH. Загальні варіанти використання програмного забезпечення PKI та CLM включають автентифікацію користувачів, міжмашинну автентифікацію для серверів і контейнерів, цифровий підпис коду та документів, а також забезпечення шифрування та цілісності для пристроїв IoT, серед іншого.
Запит на новий застосунок
GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign є провідним постачальником надійних рішень ідентифікації та безпеки, що дозволяє компаніям, великим підприємствам, постачальникам хмарних послуг і інноваторам Інтернету речей у всьому світі захищати онлайн-комунікації, керувати мільйонами підтверджених цифрових ідентифікацій та автоматизувати автентифікацію та шифрування. Його високомасштабна інфраструктура відкритих ключів (PKI) та рішення ідентифікації підтримують мільярди служб, пристроїв, людей і речей, які складають Інтернет усього (IoE).
ZeroSSL
zerossl.com
Безкоштовні сертифікати SSL, що видаються миттєво онлайн, підтримують клієнтів ACME, моніторинг SSL, швидку перевірку та автоматичне оновлення SSL через ZeroSSL Bot або REST API.
TrackSSL
trackssl.com
Додаток, який регулярно сканує ваші SSL-сертифікати на наявність будь-яких помилок, як-от прострочений термін дії та типові неправильні налаштування. Майже 2000 користувачів довіряють відстежувати близько 20 000 сертифікатів.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — це компанія, яка розробила платформу Akeyless — хмарний підхід SaaS, що допомагає керувати корпоративними секретами — обліковими даними, сертифікатами та ключами — при цьому поступово відмовляючись від звичайних сховищ і скорочуючи відповідні витрати до 70%. Розроблена для професіоналів Infosec і DevOps у корпоративних гібридних і багатохмарних середовищах, платформа Akeyless ефективно контролює поширення секретів і автоматизує керування секретами. Платформа також надає розширення для рішень безпечного віддаленого доступу, керування ключами та паролями. Використовуючи запатентовану криптографію розподілених фрагментів (DFC™), Akeyless є надійним партнером багатьох компаній зі списку Fortune 500 і дозволяє їм мати безпечний і повний контроль над своїми секретами.
Keystash
keystash.io
Keystash — це повне керування ідентифікаційним доступом і керування ключами SSH на одній інтегрованій платформі. - Повне керування обліковими записами та групами користувачів Linux - Розгортання та керування ключами SSH - Керування політикою SSH-сервера - Примусова двофакторна автентифікація сервера SSH, керування привілеями користувачів, повна журнал журналу аудиту та багато іншого. Keystash розроблено для компаній, які розвиваються, завдяки своїй революційній моделі ціноутворення та щедрим наборам облікових записів користувачів.
Venafi
venafi.com
Рішення Venafi знаходять, захищають і захищають ідентифікатори машин для нашого гіперз’єднаного світу.
DoxyChain
doxychain.com
Doxychain Certificates — це рішення SaaS для сертифікації, акредитації та керування життєвим циклом облікових даних. Від видачі до відкликання за допомогою масової автоматизації API, спеціального онлайн-перевірника, білого маркування та налаштування шаблону. Завдяки технології блокчейн, щоб зробити сертифікати безпечними та децентралізованими. Дізнайтесь більше на www.doxychain.com
Xitoring
xitoring.com
Xitoring — це комплексне рішення для моніторингу вашої ІТ-інфраструктури, яке забезпечує швидку та просту роботу! Основні характеристики: - Моніторинг безвідмовної роботи (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - 1-хвилинний інтервал - Моніторинг сервера Linux - Моніторинг сервера Windows - Моніторинг SSL - Моніторинг серверного програмного забезпечення (веб-сервери) , бази даних, Docker тощо) - Сторінка публічного та приватного статусу - Включено понад 20 каналів сповіщень (електронна пошта, WhatsApp, SMS, Telegram, Pagerduty тощо!) - Понад 15 глобальних вузлів зондування - Сповіщення та сповіщення додатків для iOS і Android через: - Електронну пошту - SMS - Мобільні push-повідомлення - Телефонний дзвінок - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike .sh - Splunk on-call - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - Webhooks - Zapier Підтримка ОС та інтеграції: - Windows Server 2012 і раніші версії - Основні дистрибутиви Linux (Ubuntu +14, CentOS +6) Інтеграції: - Основні показники сервера (ЦП, пам'ять, використання диска та введення-виведення, мережа тощо) - Сервіси та процеси - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Хост і контейнери Docker - Supervisor - IIS - Varnish - RabbitMQ - CouchDB - Kafka - і багато іншого! Зареєструйтеся та почніть безкоштовний моніторинг для 2 серверів і 8 перевірок безвідмовної роботи.
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