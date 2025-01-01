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Програмне забезпечення для громадського харчування
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Програмне забезпечення для громадського харчування - Найпопулярніші застосунки

Кейтерингові компанії висувають унікальні вимоги до керування приготуванням і розповсюдженням їжі, для задоволення яких розроблено програмне забезпечення для громадського харчування. Це програмне забезпечення насамперед допомагає підприємствам громадського харчування в управлінні замовленнями, плануванні виробництва, логістиці доставки та виставленні рахунків. Крім того, деякі рішення пропонують функції, які покращують маркетинг і продажі. Використовуючи програмне забезпечення для громадського харчування, компанії можуть узгоджувати виробництво їжі з попитом клієнтів, підвищуючи точність доставки. Це також допомагає аналізувати ефективність і якість їхніх послуг. З огляду на те, що кейтеринг відіграє життєво важливу роль в організації подій, це програмне забезпечення має бездоганно інтегруватися з інструментами керування подіями. Хоча більшість програмного забезпечення для громадського харчування включає можливості обробки платежів, деякі рішення також можна інтегрувати зі спеціальним програмним забезпеченням обробки платежів. Крім того, багато варіантів програмного забезпечення для громадського харчування добре працюють із програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку для спрощеного фінансового управління.

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SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

SevenRooms - платформа для управління бронюваннями, списками очікування та таблицями, яка допомагає підприємствам в готельно-ресторанному бізнесі покращити обслуговування клієнтів.

Caterease

Caterease

caterease.com

Caterease - застосунок для управління подіями, що дозволяє відстежувати витрати, управляти командою, обробляти платежі і автоматизувати процеси.

Kafoodle

Kafoodle

kafoodle.com

Kafoodle — це система для цифрового управління кухнями, яка спрощує управління меню, рецептами та дотриманням стандартів безпеки харчових продуктів.

Spoonfed

Spoonfed

getspoonfed.com

Spoonfed - це хмарний додаток для управління корпоративним кейтерингом на зустрічах, подіях та конференціях, з можливістю налаштування під контракти.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Додаток для персоналу подій полегшує управління плануванням, комунікацією та завданнями, що сприяє успішній організації подій.

Total Party Planner

Total Party Planner

totalpartyplanner.com

Total Party Planner — програма для кейтерингових компаній, яка допомагає надсилати пропозиції, планувати виробництво їжі та керувати витратами.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

QuickStaff - це програмне забезпечення для планування подій, що дозволяє запрошувати та відстежувати персонал у режимі реального часу.

FoodStorm

FoodStorm

foodstorm.com

FoodStorm - це програмне забезпечення для замовлень харчових продуктів, яке спрощує процеси замовлення і управління для роздрібних торговців.

Crafty

Crafty

craftydelivers.com

Crafty - постачальник їжі та напоїв для компаній в Україні, пропонує сучасні рішення для програм харчування незалежно від розміру чи місця компанії.

Curate

Curate

curate.co

Curate — програмне забезпечення для флористів подій і весіль, що дозволяє створювати пропозиції флористичного дизайну та генерувати замовлення квітів.

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Програмне забезпечення для громадського харчування - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog