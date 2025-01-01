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Програмне забезпечення для керування каталогами
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Програмне забезпечення для керування каталогами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування каталогами спрощує та централізує дані про продукти електронної комерції в цифровий каталог, приносячи користь як продавцям, так і покупцям. Він служить сховищем інформації про продукти в онлайн-бізнесу. Відрізняючись від програмного забезпечення для керування інформацією про продукт (PIM), програмне забезпечення для керування каталогами зосереджується на вдосконаленні даних про продукт шляхом редагування, додавання та зміни деталей, тоді як програмне забезпечення PIM має ширший погляд. Він забезпечує якість даних, дозволяючи адміністраторам оновлювати деталі продукту, надаючи клієнтам можливість робити обґрунтовані покупки. Продавці допомагають покупцям, надаючи важливу інформацію, таку як назви продуктів, фільтри, описи, ціни та коди. Деякі рішення, які часто інтегровані з інструментами маркетингу вмісту електронної комерції, також доступні як платформи з відкритим кодом, які підтримуються спільнотами користувачів.

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ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — це платформа управління ефективністю продуктів, яка допомагає ритейлерам аналізувати продуктивність товарів для покращення рішень.

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Flipsnack - це платформа для перетворення PDF-файлів у інтерактивні фліпбуки з мультимедійними елементами та можливостями налаштування.

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

OnWhatsApp - це додаток для створення мобільного магазину та прийому замовлень через WhatsApp за доступною ціною.

Catalog Bar

Catalog Bar

catalogbar.com

Catalog Bar — це веб- та мобільний магазин для організацій, які мають команди продажу, дилерів, роздрібних продавців і магазини.

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Billtrust - це мобільний додаток для автоматизації дебіторської заборгованості, виставлення рахунків та управління платежами для бізнесу.

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper - платформа для перетворення друкованих каталогів у інтерактивні цифрові досвіди. Дозволяє здійснювати покупки через електронну пошту, WhatsApp або веб-магазин.

STEL Order

STEL Order

stelorder.com

STEL Order - програмне забезпечення для управління польовими послугами, що спрощує організацію замовлень, планування та облік в компаніях послуг вдома.

Publitas

Publitas

publitas.com

Publitas - платформа для створення та публікації інтерактивного цифрового контенту, перетворює PDF у фліпбуки з мультимедійними елементами.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

SellerCloud - платформа для управління електронною комерцією, що допомагає підприємствам керувати запасами, замовленнями та торговими каналами.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Feedonomics - платформа для управління даними про продукти, яка допомагає оптимізувати каталоги товарів для електронної комерції та ринків.

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo - це програмне забезпечення для управління інформацією про продукцію, яке допомагає компаніям організувати та покращити дані про продукти на різних каналах.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi - це платформа для автоматизації закупівель і управління витратами, що забезпечує електронні робочі процеси та інтеграцію з існуючими системами.

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

WizCommerce - це платформа для управління оптовими продажами B2B, яка автоматизує процеси замовлень, платежів та звітності.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

Geekseller – платформа для управління запасами та замовленнями в електронній комерції, що дозволяє продавати на різних платформах.

Productsup

Productsup

productsup.com

Продукція - це платформа для управління даними про продукти, яка оптимізує їхній розподіл та інтеграцію на різних каналах електронної комерції.

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify - платформа управління інформацією про продукцію, що дозволяє централізувати дані, автоматизувати процеси та покращити досвід клієнтів у електронній комерції.

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes - це централізована платформа для управління інформацією про продукти, аналітики та автоматизації для багатоканальних продажів в Європі.

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo - це хмарне рішення для управління замовленнями, продуктами та клієнтами, що допомагає роздрібним та оптовим продавцям спростити облік та підвищити ефективність.

Cymbio

Cymbio

cym.bio

Cymbio — платформа для автоматизації цифрових продажів, що підтримує взаємодію брендів з понад 800 роздрібними торгівцями та онлайн-майданчиками.

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix — програмне забезпечення для управління інформацією про продукти, яке допомагає централізувати дані та оптимізувати їхнє використання для малих і середніх підприємств.

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync® - платформа для створення та розповсюдження точного вмісту продуктів, що допомагає брендам і роздрібним торговцям управлінні даними про продукцію.

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io допомагає рітейлерам у моді та меблях автоматизувати процес тегування продуктів, спрощуючи виявлення товарів онлайн.

Listing Mirror

Listing Mirror

listingmirror.com

Дзеркало Лістингу - програмне забезпечення для керування лістингами, запасами та замовленнями на різних онлайн-ринках з єдиного інтерфейсу.

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

Sales Layer — платформа управління інформацією про продукти, що автоматизує B2B процеси та інтегрує товари з різними системами продажу.

Stedger

Stedger

stedger.com

Stedger - SaaS для інтеграції з платформами eCommerce, автоматизує створення продуктів, оновлення складу та обробку замовлень дропшипінгу.

OneChannelAdmin

OneChannelAdmin

onechanneladmin.com

OneChannelAdmin - це платформа для управління електронною комерцією, що об'єднує онлайн та офлайн продажі, допомагаючи брендам та роздрібним торговцям спростити операції.

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat — це платформа соціальної торгівлі, яка дозволяє продавати безпосередньо з месенджерів, управління каталогом товарів та автоматизація обслуговування клієнтів.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io - це ERP-рішення для електронної комерції, що спрощує управління запасами, замовленнями, обліком та інтеграцією з іншими інструментами.

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions - платформа інтеграції електронної комерції для управління замовленнями, запасами та підвищення ефективності бізнесу в онлайн-продажах.

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo - це хмарне рішення для управління інформацією про продукцію, яке оптимізує досвід клієнтів, синдикує дані та підтримує аналітику продуктивності.

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

Flxpoint - платформа для автоматизації електронної комерції, яка інтегрує управління запасами і реалізує процеси в режимі реального часу.

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