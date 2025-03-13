Програмне забезпечення для керування каталогами - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування каталогами спрощує та централізує дані про продукти електронної комерції в цифровий каталог, приносячи користь як продавцям, так і покупцям. Він служить сховищем інформації про продукти в онлайн-бізнесу. Відрізняючись від програмного забезпечення для керування інформацією про продукт (PIM), програмне забезпечення для керування каталогами зосереджується на вдосконаленні даних про продукт шляхом редагування, додавання та зміни деталей, тоді як програмне забезпечення PIM має ширший погляд. Він забезпечує якість даних, дозволяючи адміністраторам оновлювати деталі продукту, надаючи клієнтам можливість робити обґрунтовані покупки. Продавці допомагають покупцям, надаючи важливу інформацію, таку як назви продуктів, фільтри, описи, ціни та коди. Деякі рішення, які часто інтегровані з інструментами маркетингу вмісту електронної комерції, також доступні як платформи з відкритим кодом, які підтримуються спільнотами користувачів.
Запит на новий застосунок
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа управління ефективністю продуктів, яка допомагає ритейлерам аналізувати продуктивність товарів для покращення рішень.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack - це платформа для перетворення PDF-файлів у інтерактивні фліпбуки з мультимедійними елементами та можливостями налаштування.
OnWhatsApp
onwhats.app
OnWhatsApp - це додаток для створення мобільного магазину та прийому замовлень через WhatsApp за доступною ціною.
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar — це веб- та мобільний магазин для організацій, які мають команди продажу, дилерів, роздрібних продавців і магазини.
Billtrust
billtrust.com
Billtrust - це мобільний додаток для автоматизації дебіторської заборгованості, виставлення рахунків та управління платежами для бізнесу.
iPaper
ipaper.io
iPaper - платформа для перетворення друкованих каталогів у інтерактивні цифрові досвіди. Дозволяє здійснювати покупки через електронну пошту, WhatsApp або веб-магазин.
STEL Order
stelorder.com
STEL Order - програмне забезпечення для управління польовими послугами, що спрощує організацію замовлень, планування та облік в компаніях послуг вдома.
Sellercloud
sellercloud.com
SellerCloud - платформа для управління електронною комерцією, що допомагає підприємствам керувати запасами, замовленнями та торговими каналами.
Publitas
publitas.com
Publitas - платформа для створення та публікації інтерактивного цифрового контенту, перетворює PDF у фліпбуки з мультимедійними елементами.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics - платформа для управління даними про продукти, яка допомагає оптимізувати каталоги товарів для електронної комерції та ринків.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo - це програмне забезпечення для управління інформацією про продукцію, яке допомагає компаніям організувати та покращити дані про продукти на різних каналах.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi - це платформа для автоматизації закупівель і управління витратами, що забезпечує електронні робочі процеси та інтеграцію з існуючими системами.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce - це платформа для управління оптовими продажами B2B, яка автоматизує процеси замовлень, платежів та звітності.
GeekSeller
geekseller.com
Geekseller – платформа для управління запасами та замовленнями в електронній комерції, що дозволяє продавати на різних платформах.
Productsup
productsup.com
Продукція - це платформа для управління даними про продукти, яка оптимізує їхній розподіл та інтеграцію на різних каналах електронної комерції.
Salsify
salsify.com
Salsify - платформа управління інформацією про продукцію, що дозволяє централізувати дані, автоматизувати процеси та покращити досвід клієнтів у електронній комерції.
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes - це централізована платформа для управління інформацією про продукти, аналітики та автоматизації для багатоканальних продажів в Європі.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo - це хмарне рішення для управління замовленнями, продуктами та клієнтами, що допомагає роздрібним та оптовим продавцям спростити облік та підвищити ефективність.
Cymbio
cym.bio
Cymbio — платформа для автоматизації цифрових продажів, що підтримує взаємодію брендів з понад 800 роздрібними торгівцями та онлайн-майданчиками.
Plytix
plytix.com
Plytix — програмне забезпечення для управління інформацією про продукти, яке допомагає централізувати дані та оптимізувати їхнє використання для малих і середніх підприємств.
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io допомагає рітейлерам у моді та меблях автоматизувати процес тегування продуктів, спрощуючи виявлення товарів онлайн.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® - платформа для створення та розповсюдження точного вмісту продуктів, що допомагає брендам і роздрібним торговцям управлінні даними про продукцію.
Listing Mirror
listingmirror.com
Дзеркало Лістингу - програмне забезпечення для керування лістингами, запасами та замовленнями на різних онлайн-ринках з єдиного інтерфейсу.
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — платформа управління інформацією про продукти, що автоматизує B2B процеси та інтегрує товари з різними системами продажу.
Stedger
stedger.com
Stedger - SaaS для інтеграції з платформами eCommerce, автоматизує створення продуктів, оновлення складу та обробку замовлень дропшипінгу.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin - це платформа для управління електронною комерцією, що об'єднує онлайн та офлайн продажі, допомагаючи брендам та роздрібним торговцям спростити операції.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — це платформа соціальної торгівлі, яка дозволяє продавати безпосередньо з месенджерів, управління каталогом товарів та автоматизація обслуговування клієнтів.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io - це ERP-рішення для електронної комерції, що спрощує управління запасами, замовленнями, обліком та інтеграцією з іншими інструментами.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions - платформа інтеграції електронної комерції для управління замовленнями, запасами та підвищення ефективності бізнесу в онлайн-продажах.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo - це хмарне рішення для управління інформацією про продукцію, яке оптимізує досвід клієнтів, синдикує дані та підтримує аналітику продуктивності.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint - платформа для автоматизації електронної комерції, яка інтегрує управління запасами і реалізує процеси в режимі реального часу.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.