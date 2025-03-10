Програмне забезпечення для керування каталогами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування каталогами спрощує та централізує дані про продукти електронної комерції в цифровий каталог, приносячи користь як продавцям, так і покупцям. Він служить сховищем інформації про продукти в онлайн-бізнесу. Відрізняючись від програмного забезпечення для керування інформацією про продукт (PIM), програмне забезпечення для керування каталогами зосереджується на вдосконаленні даних про продукт шляхом редагування, додавання та зміни деталей, тоді як програмне забезпечення PIM має ширший погляд. Він забезпечує якість даних, дозволяючи адміністраторам оновлювати деталі продукту, надаючи клієнтам можливість робити обґрунтовані покупки. Продавці допомагають покупцям, надаючи важливу інформацію, таку як назви продуктів, фільтри, описи, ціни та коди. Деякі рішення, які часто інтегровані з інструментами маркетингу вмісту електронної комерції, також доступні як платформи з відкритим кодом, які підтримуються спільнотами користувачів.
Запит на новий застосунок
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа управління ефективністю продуктів, яка допомагає ритейлерам аналізувати продуктивність товарів для покращення рішень.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack - це платформа для перетворення PDF-файлів у інтерактивні фліпбуки з мультимедійними елементами та можливостями налаштування.
OnWhatsApp
onwhats.app
OnWhatsApp - це додаток для створення мобільного магазину та прийому замовлень через WhatsApp за доступною ціною.
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar — це веб- та мобільний магазин для організацій, які мають команди продажу, дилерів, роздрібних продавців і магазини.
Billtrust
billtrust.com
Billtrust - це мобільний додаток для автоматизації дебіторської заборгованості, виставлення рахунків та управління платежами для бізнесу.
iPaper
ipaper.io
iPaper - платформа для перетворення друкованих каталогів у інтерактивні цифрові досвіди. Дозволяє здійснювати покупки через електронну пошту, WhatsApp або веб-магазин.
STEL Order
stelorder.com
STEL Order - програмне забезпечення для управління польовими послугами, що спрощує організацію замовлень, планування та облік в компаніях послуг вдома.
Sellercloud
sellercloud.com
SellerCloud - платформа для управління електронною комерцією, що допомагає підприємствам керувати запасами, замовленнями та торговими каналами.
Publitas
publitas.com
Publitas - платформа для створення та публікації інтерактивного цифрового контенту, перетворює PDF у фліпбуки з мультимедійними елементами.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics - платформа для управління даними про продукти, яка допомагає оптимізувати каталоги товарів для електронної комерції та ринків.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo - це програмне забезпечення для управління інформацією про продукцію, яке допомагає компаніям організувати та покращити дані про продукти на різних каналах.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi - це платформа для автоматизації закупівель і управління витратами, що забезпечує електронні робочі процеси та інтеграцію з існуючими системами.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce - це платформа для управління оптовими продажами B2B, яка автоматизує процеси замовлень, платежів та звітності.
GeekSeller
geekseller.com
Geekseller – платформа для управління запасами та замовленнями в електронній комерції, що дозволяє продавати на різних платформах.
Productsup
productsup.com
Продукція - це платформа для управління даними про продукти, яка оптимізує їхній розподіл та інтеграцію на різних каналах електронної комерції.
Salsify
salsify.com
Salsify - платформа управління інформацією про продукцію, що дозволяє централізувати дані, автоматизувати процеси та покращити досвід клієнтів у електронній комерції.
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes - це централізована платформа для управління інформацією про продукти, аналітики та автоматизації для багатоканальних продажів в Європі.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo - це хмарне рішення для управління замовленнями, продуктами та клієнтами, що допомагає роздрібним та оптовим продавцям спростити облік та підвищити ефективність.
Cymbio
cym.bio
Cymbio — платформа для автоматизації цифрових продажів, що підтримує взаємодію брендів з понад 800 роздрібними торгівцями та онлайн-майданчиками.
Plytix
plytix.com
Plytix — програмне забезпечення для управління інформацією про продукти, яке допомагає централізувати дані та оптимізувати їхнє використання для малих і середніх підприємств.
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес позначення продукту за допомогою передової технології глибокого навчання. Наше рішення пропонує відповідні теги на основі зображень продуктів вашого бренду.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. За допомогою своєї технологічної платформи та експертних послуг 1WorldSync вирішує проблеми, пов’язані з вмістом продуктів, що впливають на дохід, з якими стикаються провідні бренди та роздрібні торговці в галузях CPG/роздрібної торгівлі, DIY, побутової електроніки, охорони здоров’я та громадського харчування. 1WorldSync є одним із небагатьох постачальників вмісту продуктів і пулів даних GDSN, які отримали сертифікат ISO 27001. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.1worldsync.com.
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки продуктів, керуйте ними та надсилайте їх на ринки за вашим вибором. -Керуйте та синхронізуйте запаси між усіма місцями, де ви продаєте. - Підключіться до існуючого процесу виконання, включаючи Amazon FBA та інші 3PL. - Використовуйте інші цікаві інструменти в програмному забезпеченні, як-от Inventory Forecasting. - Заощаджуйте купу часу, синхронізувавши всі свої канали продажів за лічені хвилини! Ми пропонуємо комплексні багатоканальні рішення, починаючи від даних про перелік продуктів і закінчуючи керуванням запасами, щоб заощадити час і зменшити кількість помилок під час продажів онлайн. Наше потужне програмне забезпечення автоматизує та використовує ваші багатоканальні продажі, щоб ви могли думати про зростання. Найкраще те, що Listing Mirror пропонує персоналізовану підтримку по телефону або електронною поштою, тому все працює так, як вам потрібно. ОНОВЛЕННЯ ЗА ЛИПЕНЬ 2022 РОКУ: ми щойно випустили чудовий інструмент прогнозування запасів. Тепер цей інструмент надається разом із вашою підпискою на Listing Mirror! Продавайте більше, працюйте менше™ із Listing Mirror.
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — це провідна глобальна платформа PIM (управління інформацією про продукти), яка допомагає компаніям автоматизувати складні процеси B2B і підключати свої продукти до будь-якої корпоративної платформи або інструменту продажів у межах або за межами організації по всьому ланцюжку постачання. Завдяки індивідуальній адаптації для вашого бізнесу в поєднанні з найшвидшою адаптацією в галузі (в середньому 6 тижнів порівняно з 6+ місяцями для застарілих рішень) впровадження PIM ніколи не було таким простим. Ми прагнемо надати вам найкращий PIM на ринку, тому ми пропонуємо вам: - PIM № 1 у світі для задоволення клієнтів - Ексклюзивний пробний доступ із повним доступом, безкоштовний протягом 30 днів - Роз'єми Plug-and-play для усі ваші канали – усі функції включено як стандарт. Хочете дізнатися, що говорять наші клієнти про співпрацю з нами? Перегляньте наші тематичні дослідження на saleslayer.com/casestudies
Stedger
stedger.com
Наше рішення: Stedger — це сучасний SaaS, який легко інтегрується з провідними платформами електронної комерції, такими як Shopify, Prestashop і Magento. Наша інтеграція поширюється на постачальників і бренди, пов’язані з цими магазинами електронної комерції. Ключові характеристики: Автоматизоване створення продукту: клієнти можуть швидко створювати продукти, просто вибираючи їх. Це зменшує ручні зусилля та помилки. Оновлення живих запасів і цін: Ми гарантуємо, що ваші дані про продукт завжди оновлюються, постійно синхронізуючи їх із даними постачальника. Це гарантує наявність запасів у реальному часі та точну інформацію про ціни. Автоматичне дропшиппінг-замовлення: замовлення, отримані на підключених платформах електронної комерції, автоматично направляються через Stedger. Ці замовлення розумно розподіляються між різними постачальниками та безперешкодно передаються до їхніх систем замовлення. Чому компанії електронної комерції обирають нас: безризикове масштабування: розширюйте асортимент продукції без пов’язаних із цим ризиків утримання запасів. Автоматизація: оптимізує процеси керування товарами та замовленнями, заощаджуючи дорогоцінний час. Переваги для постачальників: Stedger пропонує свої послуги постачальникам безкоштовно. Це дає їм змогу допомагати торговим посередникам електронної комерції в ефективному масштабуванні. Через Stedger постачальники не тільки збільшують обсяги своїх замовлень за допомогою дропшиппінгу, але й виходять на нові ринки, переважно в Європі.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin є провідною компанією електронної комерції SaaS. Наша місія полягає в тому, щоб за допомогою оновленого підходу зірвати індустрію програмних рішень для електронної комерції та впровадити інновації. Завдяки централізації критично важливих операцій електронної комерції на єдиній надійній платформі ми дозволяємо брендам і роздрібним торговцям впевнено масштабувати свій бізнес і долати складнощі, пов’язані зі зростанням і розширенням. До розробки OneChannelAdmin засновники були найефективнішими онлайн-продавцями. Завдяки спільному досвіду продавців у сфері електронної комерції та навикам розробки програмного забезпечення ми знаємо, з якими проблемами стикаються бренди та роздрібні торговці у своїй щоденній діяльності, і ми прагнемо зосередитися на наданні відповідних рішень і можливостей разом із своєчасною підтримкою клієнтів. Платформа наскрізної електронної комерції для тих, хто продає в магазині та онлайн.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — це платформа соціальної комерції для продажу безпосередньо з папки вхідних повідомлень у соціальних мережах. Функції включають керування запасами та каталогом продуктів, легке оформлення замовлення, автоматизований чат-бот, автоматизацію залишення кошика, трансляцію тощо. Скоротіть час відповіді за допомогою автоматизованої підтримки клієнтів і керуйте своїм бізнесом за допомогою різних інтеграцій.
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для електронної комерції, пропонуючи набір функцій, які оптимізують операції за невелику частку вартості та складності. Чому варто вибрати Kentro? Сучасне рішення ERP. Створений для епохи електронної комерції, Kentro перевершує системи старої школи своїм інтуїтивно зрозумілим дизайном і розширеними можливостями. Економічно: відчуйте потужність високоякісної ERP-системи, як-от NetSuite або SAP, але за набагато доступнішою ціною. Зручний інтерфейс: Керуйтеся своїми операціями електронної комерції за допомогою інтерфейсу, який є простим у використанні та дуже ефективним. Робота в режимі реального часу: залишайтеся на випередженні завдяки управлінню запасами в реальному часі, виконанню замовлень і аналізу ланцюжків поставок. Основні характеристики: Вбудований інтернет-магазин B2B: безперебійне керування продажами як для клієнтів, так і для бізнесу. Управління запасами в режимі реального часу: завжди знайте свої запаси та ефективно керуйте ними. Виконання замовлень і маршрутизація: плавна й автоматизована обробка замовлень. Автоматизація прямої доставки: спростіть процес прямої доставки. Управління ланцюгом поставок: отримайте повний контроль над своїм ланцюгом поставок. Керування каталогом продуктів: легко керуйте та оновлюйте списки продуктів. Багатоканальний лістинг: інтегруйте та синхронізуйте свої продажі на різних платформах. Автоматизація робочого процесу: настроювана система правил для автоматизації щоденних завдань. Автоматизація бухгалтерського обліку: синхронізуйте та оновлюйте свої фінансові дані. Інформаційна панель постачальника/постачальника: спеціальні портали для ваших ділових партнерів. Автоматизація зв’язку: автоматичні сповіщення та сповіщення електронною поштою та SMS. Керування відшкодуванням: оптимізуйте процеси відшкодування. Спеціальна інтеграція API: Open Channel і API Store для індивідуальної інтеграції. Ваші операції електронної комерції, переосмислення Kentro — це більше, ніж ERP; це стратегічний партнер у вашій подорожі до електронної комерції. Завдяки прямій інтеграції з понад 100 зовнішніми інструментами та понад 5000 заходами, Kentro долає розрив між розрізненими процесами, перетворюючи складні операції на спрощені робочі процеси. Готові змінити свою електронну комерцію? Відкрийте для себе відмінність Kentro сьогодні!
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, так і для продавця. Використовуючи співвідношення Ideal Order™ як золотого стандарту KPI, наші цілі полягають у тому, щоб максимізувати ефективність, прибутковість і задоволеність клієнтів для кожного замовлення. Для цього компанія Etail Solutions створила значний арсенал інструментів, спеціально створених для керування зв’язками даних «багато-до-багатьох» в онлайн-світі: • Наша інтеграційна платформа виділяється своєю здатністю обробляти кілька протоколів (API/EDI/ Плоскі файли тощо), агрегувати та нормалізувати дані з усіх джерел, а також бездоганно інтегрувати свою екосистему електронної комерції в інтегровану мережу, яку ви контролюйте, відстежуйте та керуйте з єдиної централізованої платформи, забезпечуючи при цьому цілісність транзакцій та інтеграцію з вашими основними системами обліку, щоб підтримувати ваші фінанси, інвентар та всі інші дані в актуальному стані. • Наші можливості керування каталогом і запасами надають вам неперевершений контроль над тим, як ви продаєте, розподіляєте, публікуєте та оптимізуєте запаси в усіх каналах збуту та за типами каналів збуту, а також ефективно керуєте та плануєте розміщення та виконання запасів у кількох мережах. мережа виконання місцезнаходження. Це відбувається завдяки можливості зв’язати кожен список у всіх онлайн-каналах і кожне джерело доступності запасів до єдиного основного SKU в базовій одиниці вимірювання для кожного товару, який ви продаєте. • Наша система керування замовленнями — це повномасштабна платформа розподіленого керування замовленнями (DOM), яка оптимізує кожне замовлення за: • будь-яким методом (власний інвентар чи власність постачальника, ваш DC, дистриб’ютор, роздрібна торгівля чи відправник або навіть перехресний док-станція) • Будь-які місця або типи місць – 3PL, дистриб’ютори, кілька DC і навіть у кількох системах запису. • Будь-яке пакування (картонізація) – оптимізуйте розмір коробки, кількість або навіть смугу, щоб мінімізувати витрати на транспортування. • Будь-які перевізники та рівні обслуговування, заощаджуючи гроші на кожному замовленні. Чим розгалуженішою є ваша мережа доставки, тим більше грошей ми можемо вам заощадити. • Планування запасів у кількох місцях – мінімізуйте витрати на виконання та транспортування, розуміючи ідеальний попит за SKU за місцем виконання. Легко об’єднуйте попит по всіх каналах і визначте справжню швидкість за місцем для SKU на основі запасів, які мали бути доставлені з кожного місця, а не того, що було доставлено з кожного місця. • Наша аналітика та аналіз ідеальних замовлень може моделювати найкращий сценарій для всіх ваших операцій електронної комерції та надавати вам дані про те, як реалізувати це в реальному житті для кожного замовлення! Ідеальний порядок допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення про те, як мінімізувати втрачений чистий прибуток і як максимізувати прибуток від електронної комерції вашого бізнесу – від операцій ланцюга постачання до управління запасами, виконання замовлень і доставки. • І так багато іншого – багатоканальний PIM, глобальний контроль ціноутворення з кількома валютами, інтеграція ERP і WMS, керування життєвим циклом лістингу, конкурентоспроможне й автоматичне переоцінювання, контроль таксономії, автоматизація роботи та контроль тощо... Etail Solutions має вирощувався роками, вирішуючи одну складну реальну комерційну проблему за одною. Ми розробляємо кожну функцію та функцію, щоб оптимізувати здатність наших клієнтів рости та прибутково масштабуватися, з місією створити ідеальне комерційне середовище для кожного з наших клієнтів! Успіх клієнта: після роботи на нашій платформі лише 1 рік середній темп зростання клієнтів склав 138%. Після 2 років роботи на платформі середній темп зростання клієнтів збільшився ще на 70% порівняно з кінцем першого року. Якщо порівнювати з початком першого року, середній темп зростання клієнтів становив 282% за перші два роки.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — це перше хмарне рішення, створене спеціально для надання виняткового досвіду в організаціях, доменах і клієнтах. Наші рішення MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndication та Enhanced Content, а також найбільша доступна інтегрована мережа для розповсюдження вмісту, прискорюють успіх роздрібних торговців, брендів, дистриб’юторів і виробників на їх шляху до комерційної діяльності, швидше досягаючи ефективності. , продуктивність і масштабованість. Нам довіряють понад 14 000 компаній у всьому світі, щоб забезпечити їхній успіх на цифровій полиці та співпрацювати з організаціями в різних ключових галузях, включаючи бакалію, громадське харчування, жорстку лінію, ремонт дому/зроби сам, домашніх тварин, здоров’я та красу, автомобільну промисловість, одяг, енергетика та охорона здоров'я.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільнюють вас.
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