Програмне забезпечення для керування каталогами - Найпопулярніші застосунки - Чад

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Програмне забезпечення для керування каталогами спрощує та централізує дані про продукти електронної комерції в цифровий каталог, приносячи користь як продавцям, так і покупцям. Він служить сховищем інформації про продукти в онлайн-бізнесу. Відрізняючись від програмного забезпечення для керування інформацією про продукт (PIM), програмне забезпечення для керування каталогами зосереджується на вдосконаленні даних про продукт шляхом редагування, додавання та зміни деталей, тоді як програмне забезпечення PIM має ширший погляд. Він забезпечує якість даних, дозволяючи адміністраторам оновлювати деталі продукту, надаючи клієнтам можливість робити обґрунтовані покупки. Продавці допомагають покупцям, надаючи важливу інформацію, таку як назви продуктів, фільтри, описи, ціни та коди. Деякі рішення, які часто інтегровані з інструментами маркетингу вмісту електронної комерції, також доступні як платформи з відкритим кодом, які підтримуються спільнотами користувачів.
Запит на новий застосунок
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar — це веб-і мобільна вітрина для організацій, які мають відділ продажів, дилерів, роздрібних продавців і магазини для продажу своїх продуктів.
Stedger
stedger.com
Наше рішення: Stedger — це сучасний SaaS, який легко інтегрується з провідними платформами електронної комерції, такими як Shopify, Prestashop і Magento. Наша інтеграція поширюється на постачальників і бренди, пов’язані з цими магазинами електронної комерції. Ключові характеристики: Автоматизоване створення продукту: клієнти можуть швидко створювати продукти, просто вибираючи їх. Це зменшує ручні зусилля та помилки. Оновлення живих запасів і цін: Ми гарантуємо, що ваші дані про продукт завжди оновлюються, постійно синхронізуючи їх із даними постачальника. Це гарантує наявність запасів у реальному часі та точну інформацію про ціни. Автоматичне дропшиппінг-замовлення: замовлення, отримані на підключених платформах електронної комерції, автоматично направляються через Stedger. Ці замовлення розумно розподіляються між різними постачальниками та безперешкодно передаються до їхніх систем замовлення. Чому компанії електронної комерції обирають нас: безризикове масштабування: розширюйте асортимент продукції без пов’язаних із цим ризиків утримання запасів. Автоматизація: оптимізує процеси керування товарами та замовленнями, заощаджуючи дорогоцінний час. Переваги для постачальників: Stedger пропонує свої послуги постачальникам безкоштовно. Це дає їм змогу допомагати торговим посередникам електронної комерції в ефективному масштабуванні. Через Stedger постачальники не тільки збільшують обсяги своїх замовлень за допомогою дропшиппінгу, але й виходять на нові ринки, переважно в Європі.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo — це хмарне веб- і мобільне рішення, яке допомагає малим і середнім оптовикам і роздрібним торговцям отримувати прибуток і економити час. Його функції включають керування замовленнями, каталог продуктів, керування клієнтами та аналітику. Його мобільний додаток дозволяє торговим представникам писати замовлення та керувати запасами на ходу, а менеджери з доставки можуть ефективно організовувати виконання та доставку. SimplyDepo — це повністю засноване на SaaS рішення.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних продажах по всій Європі. За допомогою shopvibes можна централізовано та цифрово керувати всією необхідною інформацією про продукт і оптимізувати її для всіх каналів продажу та партнерів. Наше хмарне рішення дозволяє всім відповідним зацікавленим сторонам працювати разом. Завдяки центральній структурі даних shopvibes пропонує унікальні функції для підвищення якості даних. Таким чином, дані про продукт можна оптимізувати спеціально для каналів, торгових партнерів або асортименту. За допомогою ШІ даються чіткі рекомендації щодо дій для оптимізації даних. Відтворення даних для всіх каналів і партнерів повністю автоматизовано, без ручної підготовки чи обробки. Це заощаджує до 90% зусиль shopvibes і водночас забезпечує максимальну та стабільну якість даних у всіх каналах. За допомогою функцій аналітики виділяються важливі відомості, які можна впровадити безпосередньо в рішення. У результаті аналізи здійснюються безпосередньо, а потенціал використовується швидше. Інтуїтивно зрозуміле комплексне рішення shopvibes ідеально адаптоване для малих і середніх брендів, виробників і роздрібних торговців по всій Європі, які продають кілька продуктів через кілька каналів.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin є провідною компанією електронної комерції SaaS. Наша місія полягає в тому, щоб за допомогою оновленого підходу зірвати індустрію програмних рішень для електронної комерції та впровадити інновації. Завдяки централізації критично важливих операцій електронної комерції на єдиній надійній платформі ми дозволяємо брендам і роздрібним торговцям впевнено масштабувати свій бізнес і долати складнощі, пов’язані зі зростанням і розширенням. До розробки OneChannelAdmin засновники були найефективнішими онлайн-продавцями. Завдяки спільному досвіду продавців у сфері електронної комерції та навикам розробки програмного забезпечення ми знаємо, з якими проблемами стикаються бренди та роздрібні торговці у своїй щоденній діяльності, і ми прагнемо зосередитися на наданні відповідних рішень і можливостей разом із своєчасною підтримкою клієнтів. Платформа наскрізної електронної комерції для тих, хто продає в магазині та онлайн.
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес позначення продукту за допомогою передової технології глибокого навчання. Наше рішення пропонує відповідні теги на основі зображень продуктів вашого бренду.
Billtrust
billtrust.com
Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce спеціально створено для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможними та впроваджувати інновації за допомогою інтегрованого цілісного рішення. Плавне масштабування: керуйте складними каталогами продуктів, даними та активами будь-якого розміру та будь-якого етапу бізнесу за допомогою однієї готової платформи. Підвищте ефективність і спростіть роботу за допомогою рішення, яке інтегрується з вашим ERP і включає все: від керування інформацією про продукт (PIM) і пошуку до керування вмістом, маркетингу та платежів. Забезпечте найкращу взаємодію з клієнтами: надайте своїм клієнтам гнучкість і простоту, щоб знайти та замовити те, що їм потрібно, коли їм це потрібно. Завдяки надійній системі рекомендацій щодо продуктів, інтелектуальному пошуку та повністю інтегрованому мобільному додатку ваші клієнти можуть замовляти, повторно купувати та легко відстежувати будь-коли та будь-де. Оптимізуйте грошовий потік: мінімізуйте розбіжності між здійсненням продажу та опублікуванням платежу, одночасно збільшуючи свій грошовий потік, коли ви консолідуєте процеси продажів, виставлення рахунків і платежів в одного постачальника.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce — це комплексна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає оптовикам, дистриб’юторам і виробникам B2B оцифрувати свої наскрізні продажі; від реєстрації нових потенційних клієнтів до прийому замовлень, платежів тощо! Користувачі можуть приймати замовлення на виставках, онлайн або на полі; знаходити приховані можливості підвищення продажів і приймати рішення на основі даних за допомогою розширеної звітності. WizCommerce інтегрується з усіма веб-сайтами, ERP, CRM і платформами електронної комерції, допомагаючи користувачам керувати всім своїм бізнесом на одній платформі.
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions є постачальником програмних рішень для галузі польових і домашніх послуг з більш ніж 10-річним досвідом. Базується на півдні Іспанії, її основним продуктом є STEL Order, який щодня допомагає понад 5000 клієнтів у більш ніж 100 країнах оптимізувати свій бізнес і спростити життя. STEL Order — це комплексне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке забезпечує повністю інтегрований підхід до управління бізнесом, що надає побутові послуги. Це усуває потребу в кількох програмних рішеннях для різних аспектів операцій і управління. STEL Order забезпечує єдине розташування для організації завдань, робочих нарядів, планування, відправлення, виставлення рахунків, відстеження витрат, функцій бухгалтерського обліку та багато іншого. Його уніфікована платформа здатна надавати інформацію в реальному часі всім користувачам з одночасним доступом до кількох платформ і місць, навіть у режимі офлайн. Коли польові працівники використовують STEL Order для виконання робочого замовлення, вони можуть негайно створити рахунок-фактуру та отримати платіж від клієнта на своєму мобільному пристрої, використовуючи інтеграцію з провідними в галузі платформами обробки платежів, такими як Stripe і PayPal. Ця інформація та документація доступні в режимі реального часу для інших користувачів, незалежно від пристрою, ОС або місця, яке використовується для доступу до STEL Order (хмарні програми для iOS, Android і веб-програми). Замовлення на роботу можна створити із запиту на роботу та призначити технічному спеціалісту, який отримує сповіщення в додатку, забезпечуючи наскрізне відстеження документів. Повідомлення містить місце роботи, необхідні запчастини, контактну інформацію та будь-які інші відповідні деталі. Технічний спеціаліст може зв’язатися з клієнтом безпосередньо через додаток до прибуття або запланувати візит на пізнішу дату, а також включити інших членів команди до події за допомогою функції спільного календаря. STEL Order можна використовувати для моніторингу статусу та місцезнаходження техніків за допомогою інтегрованого календаря та функцій відстеження GPS. Це гарантує, що жоден контракт на технічне обслуговування не пропаде через прогалини завдяки вдосконаленому управлінню активами, включаючи можливість автоматизувати завдання та сповіщати як головний офіс, так і техніків про незавершені потреби в обслуговуванні. Користувачі можуть налаштовувати шаблони та процеси виставлення рахунків відповідно до унікальних потреб бізнесу. За допомогою STEL Order користувачі можуть зв’язуватися зі спеціальними менеджерами по телефону, чату та електронною поштою, щоб вирішити будь-які проблеми. Доступна повна бібліотека відео та довідкових статей для забезпечення плавного процесу адаптації, а також регулярні заплановані семінари з командою STEL Order, яка відповідає за задоволення потреб клієнтів.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — це платформа соціальної комерції для продажу безпосередньо з папки вхідних повідомлень у соціальних мережах. Функції включають керування запасами та каталогом продуктів, легке оформлення замовлення, автоматизований чат-бот, автоматизацію залишення кошика, трансляцію тощо. Скоротіть час відповіді за допомогою автоматизованої підтримки клієнтів і керуйте своїм бізнесом за допомогою різних інтеграцій.
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для електронної комерції, пропонуючи набір функцій, які оптимізують операції за невелику частку вартості та складності. Чому варто вибрати Kentro? Сучасне рішення ERP. Створений для епохи електронної комерції, Kentro перевершує системи старої школи своїм інтуїтивно зрозумілим дизайном і розширеними можливостями. Економічно: відчуйте потужність високоякісної ERP-системи, як-от NetSuite або SAP, але за набагато доступнішою ціною. Зручний інтерфейс: Керуйтеся своїми операціями електронної комерції за допомогою інтерфейсу, який є простим у використанні та дуже ефективним. Робота в режимі реального часу: залишайтеся на випередженні завдяки управлінню запасами в реальному часі, виконанню замовлень і аналізу ланцюжків поставок. Основні характеристики: Вбудований інтернет-магазин B2B: безперебійне керування продажами як для клієнтів, так і для бізнесу. Управління запасами в режимі реального часу: завжди знайте свої запаси та ефективно керуйте ними. Виконання замовлень і маршрутизація: плавна й автоматизована обробка замовлень. Автоматизація прямої доставки: спростіть процес прямої доставки. Управління ланцюгом поставок: отримайте повний контроль над своїм ланцюгом поставок. Керування каталогом продуктів: легко керуйте та оновлюйте списки продуктів. Багатоканальний лістинг: інтегруйте та синхронізуйте свої продажі на різних платформах. Автоматизація робочого процесу: настроювана система правил для автоматизації щоденних завдань. Автоматизація бухгалтерського обліку: синхронізуйте та оновлюйте свої фінансові дані. Інформаційна панель постачальника/постачальника: спеціальні портали для ваших ділових партнерів. Автоматизація зв’язку: автоматичні сповіщення та сповіщення електронною поштою та SMS. Керування відшкодуванням: оптимізуйте процеси відшкодування. Спеціальна інтеграція API: Open Channel і API Store для індивідуальної інтеграції. Ваші операції електронної комерції, переосмислення Kentro — це більше, ніж ERP; це стратегічний партнер у вашій подорожі до електронної комерції. Завдяки прямій інтеграції з понад 100 зовнішніми інструментами та понад 5000 заходами, Kentro долає розрив між розрізненими процесами, перетворюючи складні операції на спрощені робочі процеси. Готові змінити свою електронну комерцію? Відкрийте для себе відмінність Kentro сьогодні!
GeekSeller
geekseller.com
Багатоканальна платформа управління запасами та замовленнями. Продавайте на Walmart, eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Google, Wayfair тощо.
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роздрібної торгівлі. Cymbio підтримує понад 800 роздрібних торговців, ринків, універмагів і бутиків (таких як Nordstrom, Kohl’s, Macy’s, Farfetch, Urban Outfitters) і обслуговує сотні брендів, у тому числі Steve Madden, Marchesa, Camper тощо. Ми пишаємося тим, що автоматизуємо повне налаштування роздрібної торгівлі для брендів без зміни будь-яких поточних систем чи процесів, упорядкування даних про продукт, зображень, картографування, таксономії, синхронізації запасів, замовлень, виставлення рахунків, відстеження, повернення та багато іншого.
Productsup
productsup.com
Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціальна комерція, синдикація вмісту продукту, а також адаптація продавців і постачальників. Він обробляє понад два трильйони продуктів на місяць для понад 900 брендів, включаючи IKEA, Sephora, Beiersdorf, Redbubble і ALDI, обробляючи щомісячні запити на дані більше, ніж служба споживчого пошуку Google.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, так і для продавця. Використовуючи співвідношення Ideal Order™ як золотого стандарту KPI, наші цілі полягають у тому, щоб максимізувати ефективність, прибутковість і задоволеність клієнтів для кожного замовлення. Для цього компанія Etail Solutions створила значний арсенал інструментів, спеціально створених для керування зв’язками даних «багато-до-багатьох» в онлайн-світі: • Наша інтеграційна платформа виділяється своєю здатністю обробляти кілька протоколів (API/EDI/ Плоскі файли тощо), агрегувати та нормалізувати дані з усіх джерел, а також бездоганно інтегрувати свою екосистему електронної комерції в інтегровану мережу, яку ви контролюйте, відстежуйте та керуйте з єдиної централізованої платформи, забезпечуючи при цьому цілісність транзакцій та інтеграцію з вашими основними системами обліку, щоб підтримувати ваші фінанси, інвентар та всі інші дані в актуальному стані. • Наші можливості керування каталогом і запасами надають вам неперевершений контроль над тим, як ви продаєте, розподіляєте, публікуєте та оптимізуєте запаси в усіх каналах збуту та за типами каналів збуту, а також ефективно керуєте та плануєте розміщення та виконання запасів у кількох мережах. мережа виконання місцезнаходження. Це відбувається завдяки можливості зв’язати кожен список у всіх онлайн-каналах і кожне джерело доступності запасів до єдиного основного SKU в базовій одиниці вимірювання для кожного товару, який ви продаєте. • Наша система керування замовленнями — це повномасштабна платформа розподіленого керування замовленнями (DOM), яка оптимізує кожне замовлення за: • будь-яким методом (власний інвентар чи власність постачальника, ваш DC, дистриб’ютор, роздрібна торгівля чи відправник або навіть перехресний док-станція) • Будь-які місця або типи місць – 3PL, дистриб’ютори, кілька DC і навіть у кількох системах запису. • Будь-яке пакування (картонізація) – оптимізуйте розмір коробки, кількість або навіть смугу, щоб мінімізувати витрати на транспортування. • Будь-які перевізники та рівні обслуговування, заощаджуючи гроші на кожному замовленні. Чим розгалуженішою є ваша мережа доставки, тим більше грошей ми можемо вам заощадити. • Планування запасів у кількох місцях – мінімізуйте витрати на виконання та транспортування, розуміючи ідеальний попит за SKU за місцем виконання. Легко об’єднуйте попит по всіх каналах і визначте справжню швидкість за місцем для SKU на основі запасів, які мали бути доставлені з кожного місця, а не того, що було доставлено з кожного місця. • Наша аналітика та аналіз ідеальних замовлень може моделювати найкращий сценарій для всіх ваших операцій електронної комерції та надавати вам дані про те, як реалізувати це в реальному житті для кожного замовлення! Ідеальний порядок допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення про те, як мінімізувати втрачений чистий прибуток і як максимізувати прибуток від електронної комерції вашого бізнесу – від операцій ланцюга постачання до управління запасами, виконання замовлень і доставки. • І так багато іншого – багатоканальний PIM, глобальний контроль ціноутворення з кількома валютами, інтеграція ERP і WMS, керування життєвим циклом лістингу, конкурентоспроможне й автоматичне переоцінювання, контроль таксономії, автоматизація роботи та контроль тощо... Etail Solutions має вирощувався роками, вирішуючи одну складну реальну комерційну проблему за одною. Ми розробляємо кожну функцію та функцію, щоб оптимізувати здатність наших клієнтів рости та прибутково масштабуватися, з місією створити ідеальне комерційне середовище для кожного з наших клієнтів! Успіх клієнта: після роботи на нашій платформі лише 1 рік середній темп зростання клієнтів склав 138%. Після 2 років роботи на платформі середній темп зростання клієнтів збільшився ще на 70% порівняно з кінцем першого року. Якщо порівнювати з початком першого року, середній темп зростання клієнтів становив 282% за перші два роки.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. За допомогою своєї технологічної платформи та експертних послуг 1WorldSync вирішує проблеми, пов’язані з вмістом продуктів, що впливають на дохід, з якими стикаються провідні бренди та роздрібні торговці в галузях CPG/роздрібної торгівлі, DIY, побутової електроніки, охорони здоров’я та громадського харчування. 1WorldSync є одним із небагатьох постачальників вмісту продуктів і пулів даних GDSN, які отримали сертифікат ISO 27001. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.1worldsync.com.
Salsify
salsify.com
Salsify допомагає тисячам виробників брендів, дистриб’юторів і роздрібних торговців у понад 140 країнах співпрацювати, щоб перемогти на цифровій полиці. Платформа компанії Product Experience Management (PXM) дозволяє організаціям централізувати весь вміст своїх продуктів, підключатися до екосистеми торгівлі та автоматизувати бізнес-процеси, щоб забезпечити найкращий досвід роботи з продуктами в усіх місцях продажу. Дізнайтеся, як найбільші світові бренди, зокрема Mars, L'Oreal, Coca-Cola, Bosch і ASICS, а також роздрібні продавці та дистриб’ютори, такі як DoorDash, E.Leclerc, Carrefour, Metro та Intermarché, щодня використовують Salsify для підвищення ефективності. , зростання потужності та лідерство на цифровій полиці.
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки продуктів, керуйте ними та надсилайте їх на ринки за вашим вибором. -Керуйте та синхронізуйте запаси між усіма місцями, де ви продаєте. - Підключіться до існуючого процесу виконання, включаючи Amazon FBA та інші 3PL. - Використовуйте інші цікаві інструменти в програмному забезпеченні, як-от Inventory Forecasting. - Заощаджуйте купу часу, синхронізувавши всі свої канали продажів за лічені хвилини! Ми пропонуємо комплексні багатоканальні рішення, починаючи від даних про перелік продуктів і закінчуючи керуванням запасами, щоб заощадити час і зменшити кількість помилок під час продажів онлайн. Наше потужне програмне забезпечення автоматизує та використовує ваші багатоканальні продажі, щоб ви могли думати про зростання. Найкраще те, що Listing Mirror пропонує персоналізовану підтримку по телефону або електронною поштою, тому все працює так, як вам потрібно. ОНОВЛЕННЯ ЗА ЛИПЕНЬ 2022 РОКУ: ми щойно випустили чудовий інструмент прогнозування запасів. Тепер цей інструмент надається разом із вашою підпискою на Listing Mirror! Продавайте більше, працюйте менше™ із Listing Mirror.
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень і відео продуктів. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, WhatsApp або безпосередньо інтегровану з вашим веб-магазином електронної комерції. Платформа iPaper створена відповідно до вашого бізнесу, і ми пропонуємо розширені функції для повної автоматизації вашого налаштування.
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — це провідна глобальна платформа PIM (управління інформацією про продукти), яка допомагає компаніям автоматизувати складні процеси B2B і підключати свої продукти до будь-якої корпоративної платформи або інструменту продажів у межах або за межами організації по всьому ланцюжку постачання. Завдяки індивідуальній адаптації для вашого бізнесу в поєднанні з найшвидшою адаптацією в галузі (в середньому 6 тижнів порівняно з 6+ місяцями для застарілих рішень) впровадження PIM ніколи не було таким простим. Ми прагнемо надати вам найкращий PIM на ринку, тому ми пропонуємо вам: - PIM № 1 у світі для задоволення клієнтів - Ексклюзивний пробний доступ із повним доступом, безкоштовний протягом 30 днів - Роз'єми Plug-and-play для усі ваші канали – усі функції включено як стандарт. Хочете дізнатися, що говорять наші клієнти про співпрацю з нами? Перегляньте наші тематичні дослідження на saleslayer.com/casestudies
Akeneo
akeneo.com
Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo надає бізнес-лідерам можливості програмним забезпеченням, освітою та зацікавленою спільнотою, які зосереджені на практиці управління продуктами. Провідні світові бренди, виробники, дистриб’ютори та роздрібні продавці, зокрема Chico’s, CarParts.com, TaylorMade Golf, Rail Europe, Kering та інші, довіряють Akeneo масштабувати та налаштовувати свої багатоканальні комерційні ініціативи. Використовуючи інтелектуальну хмару продуктів Akeneo, компанії можуть створювати покращені умови роботи з продуктами за допомогою зручного для користувача збагачення даних про продукт, управління, синдикації та даних про постачальників на основі штучного інтелекту; а також комплексний ринок програм і партнерська мережа для задоволення потреб бізнесу та покупців. Для отримання додаткової інформації: https://www.akeneo.com
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — це перше хмарне рішення, створене спеціально для надання виняткового досвіду в організаціях, доменах і клієнтах. Наші рішення MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndication та Enhanced Content, а також найбільша доступна інтегрована мережа для розповсюдження вмісту, прискорюють успіх роздрібних торговців, брендів, дистриб’юторів і виробників на їх шляху до комерційної діяльності, швидше досягаючи ефективності. , продуктивність і масштабованість. Нам довіряють понад 14 000 компаній у всьому світі, щоб забезпечити їхній успіх на цифровій полиці та співпрацювати з організаціями в різних ключових галузях, включаючи бакалію, громадське харчування, жорстку лінію, ремонт дому/зроби сам, домашніх тварин, здоров’я та красу, автомобільну промисловість, одяг, енергетика та охорона здоров'я.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільнюють вас.
Plytix
plytix.com
Plytix PIM є улюбленим у світі програмним забезпеченням для керування інформацією про продукт (PIM) для малого та середнього бізнесу завдяки зручному інтерфейсу, доступній ціні, простому та швидкому впровадженню та чудовій підтримці клієнтів. Завдяки програмному забезпеченню Plytix PIM вам більше не потрібно перескакувати між тисячами електронних таблиць, папок і мультимедійних файлів, щоб знаходити, редагувати та поширювати інформацію про свій продукт. Ви отримуєте інструмент для співпраці, який допоможе вам оптимізувати процеси керування інформацією про продукт, забезпечуючи центральне джерело правди, яке дозволяє вам і всій вашій команді з легкістю організовувати, збагачувати та поширювати інформацію про продукт — без електронних таблиць, без головного болю. Plytix PIM допоможе вам: * Позбавтеся від накопичених даних раз і назавжди * Скоротіть ручні та повторювані завдання * Продавайте більше з меншою роботою * Підкоріть багатоканальний бізнес * Скоротіть час виходу на ринок …і багато іншого!
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні структури роздрібної торгівлі (закупівлі, закупівлі, мерчандайзинг, маркетинг і дистрибуція) по-різному сприймають продукти та використовують різні показники для керування своєю діяльністю. Ми спостерігаємо найбільше протистояння між маркетингом та рештою організації, оскільки важко розбити маркетингові зусилля на рівень SKU, а також зробити дані на рівні SKU придатними для маркетингу. Це призводить до того, що справжня вартість просування не враховується в націнку продукту, що призводить до надмірних інвестицій у погані продукти та недостатніх інвестицій у потенційно хороші продукти. Управління ефективністю продукту долає труднощі, описані вище, поєднуючи дані про продукт через маркетингові канали з бізнес-даними про SKU, щоб створити комбіноване уявлення про справжню ефективність продукту. Це можна використовувати для стимулювання маркетингових зусиль або підтримки важливих бізнес-рішень (наприклад, ціноутворення або закупівля продуктів). Платформа PPM також підключається безпосередньо до рекламних мереж. За допомогою ROI Hunter маркетологи електронної комерції можуть створювати та запускати більш прибуткові кампанії на одній платформі.
OnWhatsApp
onwhats.app
Найшвидший засіб комерції, який запустив у роботу з мобільним веб-магазином і приймав замовлення на WhatsApp. Подумайте про це як про Shopify для мас лише за долар на місяць!
Publitas
publitas.com
Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування бренду з другою групою вимагає чогось більшого... і саме це забезпечує Publitas. Він пропонує захоплюючий досвід покупок, розроблений, щоб надихнути покупців, доповнюючи цілі онлайн-магазину, офлайн-магазину та електронної комерції. Клієнт повідомив, що коефіцієнт конверсії зріс від 40% до 308% від аудиторії, яка «просто переглядає» публікацію Publitas. Понад 2000 клієнтів, у тому числі провідні роздрібні торговці, такі як METRO Cash & Carry, Crate & Barrel і Williams-Sonoma, публікують свої каталоги онлайн за допомогою Publitas, щоб збільшити охоплення та конверсію. Як роботодавець, Publitas дбає про людей і вплив. Це означає, що результати важливіші за витрачені години. Він хоче, щоб кожен працював на власних умовах і насолоджувався життям цифрового кочівника. Подорожуйте світом або просто працюйте з надійного дивана. Користувач може підключитися віддалено та бути повністю незалежним від місця розташування. Якщо користувач отримує більше від свого дня, Publitas також! Він цінує кожну людину та зосереджується на тому, щоб допомогти їй знайти та вдосконалити свої сильні сторони та захоплення. У процесі найму це гарантує, що кандидати отримають реальний досвід роботи на посаді, на яку вони претендують. Вони пройдуть зразок викликів і зустрінуться зі своїми майбутніми членами команди. Publitas любить бачити себе різноманітною та міжнародною спортивною командою, де кожна особа перевершує свою улюблену ігрову позицію. Щоб найняти найкращу людину з відповідними навичками та культурою, компанія наймає працівників по всьому світу.
Feedonomics
app.feedonomics.com
За допомогою своєї провідної платформи керування фідами даних Feedonomics допомагає брендам і роздрібним торговцям оптимізувати та розміщувати каталоги своїх продуктів у сотнях місць електронної комерції по всьому світу. Наші комплексні рішення для ринків і рекламних каналів автоматизують численні процеси, такі як налаштування каналів, керування замовленнями та захист даних. Feedonomics дає вам свободу зосередитися на інших сферах вашого бізнесу. Як продавець або агентство, яке підтримує таку систему, вам не доведеться витрачати час і ресурси на очищення даних про продукт, налаштування експорту, усунення помилок і оновлення вимог до каналів лише для того, щоб керувати своїми каналами продуктів.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — це найшвидший конвертер PDF у фліпбук на ринку. Оживіть свої PDF-файли, перетворивши їх на реалістичні публікації з 3D-ефектом гортання сторінки. Крім того, ви можете скористатися нашою студією дизайну, щоб легко створювати захоплюючі фліпбуки з нуля. Надайте свої друковані каталоги цифровим клієнтам, вибираючи більш стійкий і економічно ефективний шлях для свого бізнесу. Такі потужні функції, як кнопки для покупок, відео, GIF-файли, привабливі слайд-шоу фотографій, настроювані форми потенційних клієнтів, вставки та багато іншого, допоможуть вам виділитися серед конкурентів. Розширена статистика та опції брендингу також доступні, щоб допомогти вам запропонувати своїм читачам незабутні враження. Створюйте робочі області, керуйте різними проектами, запрошуйте товаришів по команді та призначайте різні ролі. Забезпечте послідовність бренду та співпрацюйте зі своєю командою, щоб створювати приголомшливі публікації. Все у Flipsnack. Публікація через Flipsnack дозволяє додавати до ваших каталогів мультимедіа: відео, аудіо, онлайн-форми, віджети покупок, підписи тощо. Ваш каталог працюватиме на всіх типах пристроїв, включаючи смартфони та планшети, і його можна легко вставити на будь-який веб-сайт.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi є провідною хмарною платформою закупівель для бізнесу та автоматизації точки доступу. Наше повністю автоматизоване рішення від закупівлі до оплати допомагає вам розвиватися швидше та прибутковіше завдяки оцифровці ваших покупок, рахунків-фактур постачальників, витрат і платежів. Рішення Vroozi на основі штучного інтелекту – це сучасні закупівлі для сучасного складного бізнес-середовища. Інтуїтивно зрозуміла та зручна платформа економить час і гроші фінансових керівників, одночасно покращуючи контроль над витратами та підвищуючи ефективність. Vroozi розроблений для організацій, які швидко розвиваються, які хочуть розширити можливості своїх співробітників, автоматизувати AP і закупівлі, а також підтримувати видимість витрат з будь-якого місця та в будь-який час. P2P-платформа Vroozi використовується компаніями будь-якого розміру для зниження витрат, посилення фінансового контролю та підвищення цінності. Vroozi оцифровує 100% фінансових і закупівельних операцій для безперебійної взаємодії з користувачем, зокрема: • Ринок: швидко знаходити та купувати у схвалених постачальників у будь-який час і будь-де • Купівля: відстежувати запити, затверджувати замовлення на купівлю та централізувати витрати в одному місці • Рахунок-фактура: виключайте паперові рахунки з інтегрованою цифровою системою. Підвищте ефективність, точність і циклічність • Оплата: легко затверджуйте, плануйте й автоматизуйте платежі • Витрати: спростіть звітність про витрати та відстеження • Аналітика витрат: приймайте більш обґрунтовані рішення за допомогою аналізу витрат і інтелекту • Інтеграції ERP: сприяйте прийняттю співробітників шляхом розширення наявних фінансових і ERP системи з сучасним, простим у використанні досвідом покупки
Sellercloud
sellercloud.com
У Sellercloud ми прагнемо допомагати онлайн-магазинам продавати товари всюди, де продаються товари. Наша платформа інтегрована з більш ніж 200 каналами продажів і ринками, що допомагає вам охопити більше клієнтів і збільшити продажі. Наше програмне забезпечення для управління товарними запасами та замовленнями надає потужний набір інструментів для вирішення завдань багатоканальних продажів шляхом синхронізації, спрощення та автоматизації. Керуйте замовленнями, замовленнями на замовлення, запасами, доставкою та кожним проміжним етапом за допомогою повного рішення Sellercloud для будь-якого бренду та компанії, яка продає онлайн.
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