Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для керування каталогами - Найпопулярніші застосунки - Маврикій Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування каталогами спрощує та централізує дані про продукти електронної комерції в цифровий каталог, приносячи користь як продавцям, так і покупцям. Він служить сховищем інформації про продукти в онлайн-бізнесу. Відрізняючись від програмного забезпечення для керування інформацією про продукт (PIM), програмне забезпечення для керування каталогами зосереджується на вдосконаленні даних про продукт шляхом редагування, додавання та зміни деталей, тоді як програмне забезпечення PIM має ширший погляд. Він забезпечує якість даних, дозволяючи адміністраторам оновлювати деталі продукту, надаючи клієнтам можливість робити обґрунтовані покупки. Продавці допомагають покупцям, надаючи важливу інформацію, таку як назви продуктів, фільтри, описи, ціни та коди. Деякі рішення, які часто інтегровані з інструментами маркетингу вмісту електронної комерції, також доступні як платформи з відкритим кодом, які підтримуються спільнотами користувачів.