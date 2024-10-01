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Програмне забезпечення для керування каталогами - Найпопулярніші застосунки - Мавританія

Програмне забезпечення для керування каталогами спрощує та централізує дані про продукти електронної комерції в цифровий каталог, приносячи користь як продавцям, так і покупцям. Він служить сховищем інформації про продукти в онлайн-бізнесу. Відрізняючись від програмного забезпечення для керування інформацією про продукт (PIM), програмне забезпечення для керування каталогами зосереджується на вдосконаленні даних про продукт шляхом редагування, додавання та зміни деталей, тоді як програмне забезпечення PIM має ширший погляд. Він забезпечує якість даних, дозволяючи адміністраторам оновлювати деталі продукту, надаючи клієнтам можливість робити обґрунтовані покупки. Продавці допомагають покупцям, надаючи важливу інформацію, таку як назви продуктів, фільтри, описи, ціни та коди. Деякі рішення, які часто інтегровані з інструментами маркетингу вмісту електронної комерції, також доступні як платформи з відкритим кодом, які підтримуються спільнотами користувачів.

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Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Flipsnack — це найшвидший конвертер PDF у фліпбук на ринку. Оживіть свої PDF-файли, перетворивши їх на реалістичні публікації з 3D-ефектом гортання сторінки. Крім того, ви можете скористатися нашою студією дизайну, щоб легко створювати захоплюючі фліпбуки з нуля. Надайте свої друковані каталоги цифр...

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як працюють їхні окремі продукти протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

Найшвидший засіб комерції, який запустив у роботу з мобільним веб-магазином і приймав замовлення на WhatsApp. Подумайте про це як про Shopify для мас лише за долар на місяць!

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce спеціально створено для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможн...

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну п...

STEL Order

STEL Order

stelorder.com

STEL Solutions є постачальником програмних рішень для галузі польових і домашніх послуг з більш ніж 10-річним досвідом. Наш основний продукт, розташований на півдні Іспанії, — STEL Order, який допомагає понад 5000 клієнтам у більш ніж 100 країнах оптимізувати свій бізнес і спростити життя щодня. STE...

Publitas

Publitas

publitas.com

Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування вашого бренду з другою групою...

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify допомагає тисячам виробників брендів, дистриб’юторів і роздрібних торговців у понад 140 країнах співпрацювати, щоб перемогти на цифровій полиці. Платформа компанії Product Experience Management (PXM) дозволяє організаціям централізувати весь вміст своїх продуктів, підключатися до екосистеми ...

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Завдяки провідній платформі керування фідами даних Feedonomics допомагає брендам і роздрібним торговцям оптимізувати та розміщувати каталоги своїх продуктів у сотнях місць електронної комерції по всьому світу. Наші комплексні рішення для ринків і рекламних каналів автоматизують численні процеси, так...

Catalog Bar

Catalog Bar

catalogbar.com

Catalog Bar — це веб-і мобільна вітрина для організацій, які мають відділ продажів, дилерів, роздрібних продавців і магазини для продажу своїх продуктів.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

У Sellercloud ми прагнемо допомагати онлайн-магазинам продавати товари всюди, де продаються товари. Наша платформа інтегрована з більш ніж 200 каналами продажів і ринками, що допомагає вам охопити більше клієнтів і збільшити продажі. Наше програмне забезпечення для управління товарними запасами та з...

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

WizCommerce — це комплексна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає оптовикам, дистриб’юторам і виробникам B2B оцифрувати свої наскрізні продажі; від реєстрації нових потенційних клієнтів до прийому замовлень, платежів тощо! Користувачі можуть приймати замовлення на виставках, онлайн або...

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo...

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi є провідною хмарною платформою закупівель для бізнесу та автоматизації точки доступу. Наше повністю автоматизоване рішення від закупівлі до оплати допомагає вам розвиватися швидше та прибутковіше завдяки оцифровці ваших покупок, рахунків-фактур постачальників, витрат і платежів. Рішення Vrooz...

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

Багатоканальна платформа управління запасами та замовленнями. Продавайте на Walmart, eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Google, Wayfair тощо.

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціал...

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix PIM є улюбленим у світі програмним забезпеченням для керування інформацією про продукт (PIM) для малого та середнього бізнесу завдяки зручному інтерфейсу, доступній ціні, простому та швидкому впровадженню та чудовій підтримці клієнтів. Завдяки програмному забезпеченню Plytix PIM вам більше ...

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo — це хмарне веб- і мобільне рішення, яке допомагає малим і середнім оптовикам і роздрібним торговцям отримувати прибуток і економити час. Його функції включають керування замовленнями, каталог продуктів, керування клієнтами та аналітику. Його мобільний додаток дозволяє торговим представни...

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес позначення продукту за допомогою передової техноло...

Cymbio

Cymbio

cym.bio

Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. За допомогою своєї технологічної платформи та експертни...

Listing Mirror

Listing Mirror

listingmirror.com

Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

Sales Layer — це провідна глобальна платформа PIM (управління інформацією про продукти), яка допомагає компаніям автоматизувати складні процеси B2B і підключати свої продукти до будь-якої корпоративної платформи або інструменту продажів у межах або за межами організації по всьому ланцюжку постачання...

Stedger

Stedger

stedger.com

Наше рішення: Stedger — це сучасний SaaS, який легко інтегрується з провідними платформами електронної комерції, такими як Shopify, Prestashop і Magento. Наша інтеграція поширюється на постачальників і бренди, пов’язані з цими магазинами електронної комерції. Ключові характеристики: Автоматизоване с...

OneChannelAdmin

OneChannelAdmin

onechanneladmin.com

OneChannelAdmin є провідною компанією електронної комерції SaaS. Наша місія полягає в тому, щоб за допомогою оновленого підходу зірвати індустрію програмних рішень для електронної комерції та впровадити інновації. Завдяки централізації критично важливих операцій електронної комерції на єдиній надійн...

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat — це платформа соціальної комерції для продажу безпосередньо з папки вхідних повідомлень у соціальних мережах. Функції включають керування запасами та каталогом продуктів, легке оформлення замовлення, автоматизований чат-бот, автоматизацію залишення кошика, трансляцію тощо. Скоротіть час ві...

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для елек...

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo — це перше хмарне рішення, створене спеціально для надання виняткового досвіду в організаціях, доменах і клієнтах. Наші рішення MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndication та Enhanced Content, а також найбільша доступна інтегрована мережа для розповсюдження вмісту, прискорюють успіх ...

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...

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