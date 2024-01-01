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Програмне забезпечення для керування каталогами - Найпопулярніші застосунки - Боснія і Герцеговина
Програмне забезпечення для керування каталогами спрощує та централізує дані про продукти електронної комерції в цифровий каталог, приносячи користь як продавцям, так і покупцям. Він служить сховищем інформації про продукти в онлайн-бізнесу. Відрізняючись від програмного забезпечення для керування інформацією про продукт (PIM), програмне забезпечення для керування каталогами зосереджується на вдосконаленні даних про продукт шляхом редагування, додавання та зміни деталей, тоді як програмне забезпечення PIM має ширший погляд. Він забезпечує якість даних, дозволяючи адміністраторам оновлювати деталі продукту, надаючи клієнтам можливість робити обґрунтовані покупки. Продавці допомагають покупцям, надаючи важливу інформацію, таку як назви продуктів, фільтри, описи, ціни та коди. Деякі рішення, які часто інтегровані з інструментами маркетингу вмісту електронної комерції, також доступні як платформи з відкритим кодом, які підтримуються спільнотами користувачів.
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Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — це найшвидший конвертер PDF у фліпбук на ринку. Оживіть свої PDF-файли, перетворивши їх на реалістичні публікації з 3D-ефектом гортання сторінки. Крім того, ви можете скористатися нашою студією дизайну, щоб легко створювати захоплюючі фліпбуки з нуля. Надайте свої друковані каталоги цифр...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як працюють їхні окремі продукти протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...
OnWhatsApp
onwhats.app
Найшвидший засіб комерції, який запустив у роботу з мобільним веб-магазином і приймав замовлення на WhatsApp. Подумайте про це як про Shopify для мас лише за долар на місяць!
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну п...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Завдяки провідній платформі керування фідами даних Feedonomics допомагає брендам і роздрібним торговцям оптимізувати та розміщувати каталоги своїх продуктів у сотнях місць електронної комерції по всьому світу. Наші комплексні рішення для ринків і рекламних каналів автоматизують численні процеси, так...
Salsify
salsify.com
Salsify допомагає тисячам виробників брендів, дистриб’юторів і роздрібних торговців у понад 140 країнах співпрацювати, щоб перемогти на цифровій полиці. Платформа компанії Product Experience Management (PXM) дозволяє організаціям централізувати весь вміст своїх продуктів, підключатися до екосистеми ...
Publitas
publitas.com
Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування вашого бренду з другою групою...
Sellercloud
sellercloud.com
У Sellercloud ми прагнемо допомагати онлайн-магазинам продавати товари всюди, де продаються товари. Наша платформа інтегрована з більш ніж 200 каналами продажів і ринками, що допомагає вам охопити більше клієнтів і збільшити продажі. Наше програмне забезпечення для управління товарними запасами та з...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce — це комплексна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає оптовикам, дистриб’юторам і виробникам B2B оцифрувати свої наскрізні продажі; від реєстрації нових потенційних клієнтів до прийому замовлень, платежів тощо! Користувачі можуть приймати замовлення на виставках, онлайн або...
Vroozi
vroozi.com
Vroozi є провідною хмарною платформою закупівель для бізнесу та автоматизації точки доступу. Наше повністю автоматизоване рішення від закупівлі до оплати допомагає вам розвиватися швидше та прибутковіше завдяки оцифровці ваших покупок, рахунків-фактур постачальників, витрат і платежів. Рішення Vrooz...
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar — це веб-і мобільна вітрина для організацій, які мають відділ продажів, дилерів, роздрібних продавців і магазини для продажу своїх продуктів.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM є провідним програмним забезпеченням для керування інформацією про продукт для малого та середнього бізнесу в усьому світі завдяки своєму зручному інтерфейсу, низькій ціні та підходу до адаптації та підтримки клієнтів. Plytix PIM допомагає компаніям оптимізувати процеси управління інформа...
Billtrust
billtrust.com
Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce створено спеціально для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможн...
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. Завдяки своїй технологічній платформі та послугам експе...
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — це провідна глобальна платформа PIM (управління інформацією про продукти), яка допомагає компаніям автоматизувати складні процеси B2B і підключати свої продукти до будь-якої корпоративної платформи або інструменту продажів у межах або за межами організації по всьому ланцюжку постачання...
Stedger
stedger.com
Наше рішення: Stedger — це сучасний SaaS, який легко інтегрується з провідними платформами електронної комерції, такими як Shopify, Prestashop і Magento. Наша інтеграція поширюється на постачальників і бренди, пов’язані з цими магазинами електронної комерції. Ключові характеристики: Автоматизоване с...
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo — це хмарне веб- і мобільне рішення, яке допомагає малим і середнім оптовикам і роздрібним торговцям отримувати прибуток і економити час. Його функції включають керування замовленнями, каталог продуктів, керування клієнтами та аналітику. Його мобільний додаток дозволяє торговим представни...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin є провідною компанією електронної комерції SaaS. Наша місія полягає в тому, щоб за допомогою оновленого підходу зірвати індустрію програмних рішень для електронної комерції та впровадити інновації. Завдяки централізації критично важливих операцій електронної комерції на єдиній надійн...
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес позначення продукту за допомогою передової техноло...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions є постачальником програмних рішень для галузі польових і домашніх послуг з більш ніж 10-річним досвідом. Наш основний продукт, розташований на півдні Іспанії, — STEL Order, який допомагає понад 5000 клієнтам у більш ніж 100 країнах оптимізувати свій бізнес і спростити життя щодня. STE...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — це платформа соціальної комерції для продажу безпосередньо з папки вхідних повідомлень у соціальних мережах. Функції включають керування запасами та каталогом продуктів, легке оформлення замовлення, автоматизований чат-бот, автоматизацію залишення кошика, трансляцію тощо. Скоротіть час ві...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для елек...
GeekSeller
geekseller.com
Багатоканальна платформа управління запасами та замовленнями. Продавайте на Walmart, eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Google, Wayfair тощо.
Productsup
productsup.com
Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціал...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — це перше хмарне рішення, створене спеціально для надання виняткового досвіду в організаціях, доменах і клієнтах. Наші рішення MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndication та Enhanced Content, а також найбільша доступна інтегрована мережа для розповсюдження вмісту, прискорюють успіх ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...