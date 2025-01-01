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Програмне забезпечення для управління кар'єрою
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Програмне забезпечення для управління кар'єрою - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для управління кар’єрою допомагає організаціям підтримувати співробітників у їх індивідуальному кар’єрному зростанні. Ці інструменти дозволяють відділам кадрів відстежувати прогрес, навички та досвід, сприяючи розвитку та утриманню внутрішніх талантів. Одночасно рішення з управління кар’єрою допомагають співробітникам вдосконалювати свої навички та визначати кар’єрні цілі. Функції можуть включати програми розвитку співробітників, самооцінку, підтримку менеджерів, внутрішній пошук талантів, управління мобільністю, прогнозну аналітику, звітність, можливості для спілкування тощо. Такі рішення є цінними для всіх галузей, розмірів компаній і відділів. Вони часто інтегровані з системами відстеження заявників (ATS) і програмним забезпеченням для управління продуктивністю.

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Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice - це платформа управління людьми, що об'єднує інструменти для моніторингу ефективності працівників, проведення опитувань та розвитку кар'єри.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox - це програма для корпоративного навчання, що дозволяє створювати, керувати та надавати навчальний контент працівникам в різних форматах.

Mesh AI

Mesh AI

mesh.ai

Mesh - платформа управління ефективністю, яка дозволяє співробітникам досягати цілей і отримувати зворотний зв'язок через соціальний інтерфейс.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.

Valence

Valence

valence.co

Valence - це платформа для менеджерів, яка сприяє здоров'ю команди, з'єднанню та продуктивності, надаючи інструменти для моніторингу та покращення роботи команди.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome - платформа для HR, яка автоматизує процеси управління працівниками, сприяє залученню та розвитку, забезпечує зворотній зв'язок та аналітику.

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Додаток Kahuna дозволяє продавати підписки на ваші знання, використовуючи штучний інтелект для покращення процесу надання консультацій.

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman - платформа для визнання працівників, яка сприяє позитивній культурі робочого місця та покращує залучення та задоволення співробітників.

Draup

Draup

draup.com

Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.

Torch

Torch

torch.io

Torch — це платформа для розвитку людей, команд та організацій, яка забезпечує програми коучингу та менторства для покращення продуктивності.

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Culture Amp - платформа для збору та аналізу відгуків працівників, що допомагає покращувати залучення та продуктивність команди.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching — платформа для професійного коучингу, що надає персоналізовані сесії для покращення розвитку працівників і підтримує організації в навчанні.

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Fuel50 – платформа для розвитку кар'єри, що забезпечує зворотний зв'язок та інструменти для підтримки внутрішньої мобільності і розвитку навичок співробітників.

Edform

Edform

edform.com

Edform – це платформа для безпосереднього звʼязку між роботодавцями та талановитими студентами і випускниками.

Leadr

Leadr

leadr.com

Leadr — цифровий простір для розвитку лідерства, де менеджери можуть проводити зустрічі, давати зворотний зв'язок, ставити цілі та управляти залученістю працівників.

Progression

Progression

progression.co

Прогресія — платформа для розвитку кар'єри, що дозволяє створювати кар'єрні структури, відстежувати ріст працівників та покращувати залученість команди.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic надає інструменти для управління людьми та продуктивністю, об'єднуючи дані про залученість та вигорання для покращення командної роботи.

Marlee

Marlee

getmarlee.com

Marlee – це додаток для співпраці та аналізу, який допомагає індивідам та командам досягати цілей за допомогою штучного інтелекту.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси та централізує дані, забезпечуючи легкий доступ до інформації про працівників.

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub - платформа для розвитку талантів, що забезпечує персоналізовані тренінги з сертифікованими тренерами у різних галузях та мовах.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman — це платформа для особистого та професійного розвитку, що пропонує індивідуальні тренерські сесії та підтримку у досягненні цілей.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace - платформа для розвитку навичок з експертами, що забезпечує індивідуальне навчання та вимірює вплив на бізнес-показники.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange - це платформа для професійного розвитку, що забезпечує доступ до ресурсів для навчання та підвищення кваліфікації через зручний інтерфейс.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.

Zavvy

Zavvy

zavvy.io

Zavvy - це платформа для управління талантами, що поєднує оцінку навичок, навчання та розвиток кар'єри з автоматизацією процесів у компаніях.

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Thrive – платформа підтримки кар'єри, що допомагає організаціям у процесі звільнень і надає підтримку працівникам у переході на нову роботу.

Klaar

Klaar

klaarhq.com

Klaar - це B2B SaaS платформа для управління ефективністю, цілей, зворотнього зв'язку та залучення працівників, що допомагає компаніям покращувати продуктивність команд.

Insala

Insala

insala.com

Insala – всебічне рішення для наставництва, що включає консультування, навчання та програмне забезпечення для підтримки учасників у різних сферах.

Snapshot Reviews

Snapshot Reviews

snapshot.reviews

Snapshot Reviews - це платформа для управління інженерією, що надає візуальні дані про прогрес команд, огляди коду та підключається до Jira та GitHub.

WorkDove

WorkDove

workdove.com

WorkDove - це платформа для управління ефективністю працівників, яка дозволяє встановлювати цілі, відстежувати прогрес і покращувати залучення працівників.

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Програмне забезпечення для управління кар'єрою - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog