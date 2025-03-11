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Програмне забезпечення для управління кар’єрою допомагає організаціям підтримувати співробітників у їх індивідуальному кар’єрному зростанні. Ці інструменти дозволяють відділам кадрів відстежувати прогрес, навички та досвід, сприяючи розвитку та утриманню внутрішніх талантів. Одночасно рішення з управління кар’єрою допомагають співробітникам вдосконалювати свої навички та визначати кар’єрні цілі. Функції можуть включати програми розвитку співробітників, самооцінку, підтримку менеджерів, внутрішній пошук талантів, управління мобільністю, прогнозну аналітику, звітність, можливості для спілкування тощо. Такі рішення є цінними для всіх галузей, розмірів компаній і відділів. Вони часто інтегровані з системами відстеження заявників (ATS) і програмним забезпеченням для управління продуктивністю.
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Lattice
lattice.com
Lattice - це платформа управління людьми, що об'єднує інструменти для моніторингу ефективності працівників, проведення опитувань та розвитку кар'єри.
Schoox
schoox.com
Schoox - це програма для корпоративного навчання, що дозволяє створювати, керувати та надавати навчальний контент працівникам в різних форматах.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh - платформа управління ефективністю, яка дозволяє співробітникам досягати цілей і отримувати зворотний зв'язок через соціальний інтерфейс.
BetterUp
betterup.com
BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.
Valence
valence.co
Valence - це платформа для менеджерів, яка сприяє здоров'ю команди, з'єднанню та продуктивності, надаючи інструменти для моніторингу та покращення роботи команди.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome - платформа для HR, яка автоматизує процеси управління працівниками, сприяє залученню та розвитку, забезпечує зворотній зв'язок та аналітику.
Kahuna
joinkahuna.com
Додаток Kahuna дозволяє продавати підписки на ваші знання, використовуючи штучний інтелект для покращення процесу надання консультацій.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman - платформа для визнання працівників, яка сприяє позитивній культурі робочого місця та покращує залучення та задоволення співробітників.
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
Torch
torch.io
Torch — це платформа для розвитку людей, команд та організацій, яка забезпечує програми коучингу та менторства для покращення продуктивності.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp - платформа для збору та аналізу відгуків працівників, що допомагає покращувати залучення та продуктивність команди.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching — платформа для професійного коучингу, що надає персоналізовані сесії для покращення розвитку працівників і підтримує організації в навчанні.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 – платформа для розвитку кар'єри, що забезпечує зворотний зв'язок та інструменти для підтримки внутрішньої мобільності і розвитку навичок співробітників.
Edform
edform.com
Edform – це платформа для безпосереднього звʼязку між роботодавцями та талановитими студентами і випускниками.
Leadr
leadr.com
Leadr — цифровий простір для розвитку лідерства, де менеджери можуть проводити зустрічі, давати зворотний зв'язок, ставити цілі та управляти залученістю працівників.
Progression
progression.co
Прогресія — платформа для розвитку кар'єри, що дозволяє створювати кар'єрні структури, відстежувати ріст працівників та покращувати залученість команди.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти для управління людьми та продуктивністю, об'єднуючи дані про залученість та вигорання для покращення командної роботи.
Marlee
getmarlee.com
Marlee – це додаток для співпраці та аналізу, який допомагає індивідам та командам досягати цілей за допомогою штучного інтелекту.
Sympa
sympa.com
Sympa - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси та централізує дані, забезпечуючи легкий доступ до інформації про працівників.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub - платформа для розвитку талантів, що забезпечує персоналізовані тренінги з сертифікованими тренерами у різних галузях та мовах.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman — це платформа для особистого та професійного розвитку, що пропонує індивідуальні тренерські сесії та підтримку у досягненні цілей.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace - платформа для розвитку навичок з експертами, що забезпечує індивідуальне навчання та вимірює вплив на бізнес-показники.
OneRange
onerange.co
OneRange - це платформа для професійного розвитку, що забезпечує доступ до ресурсів для навчання та підвищення кваліфікації через зручний інтерфейс.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy - це платформа для управління талантами, що поєднує оцінку навичок, навчання та розвиток кар'єри з автоматизацією процесів у компаніях.
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive – платформа підтримки кар'єри, що допомагає організаціям у процесі звільнень і надає підтримку працівникам у переході на нову роботу.
Klaar
klaarhq.com
Klaar - це B2B SaaS платформа для управління ефективністю, цілей, зворотнього зв'язку та залучення працівників, що допомагає компаніям покращувати продуктивність команд.
Insala
insala.com
Insala – всебічне рішення для наставництва, що включає консультування, навчання та програмне забезпечення для підтримки учасників у різних сферах.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews - це платформа для управління інженерією, що надає візуальні дані про прогрес команд, огляди коду та підключається до Jira та GitHub.
WorkDove
workdove.com
WorkDove - це платформа для управління ефективністю працівників, яка дозволяє встановлювати цілі, відстежувати прогрес і покращувати залучення працівників.
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