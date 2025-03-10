Klaar

klaarhq.com

KLAAR - це платформа B2B SAAS, розробка та залучення, яка відповідає тому, як ви працюєте. Її модулі щодо управління продуктивністю, цілями та ОКР, 360 відгуків, наставництва та коучингу, залучення та орг -діаграм надають компаніям розробляти та зберігати високоефективні та залучені команди. Платформа управління розмовними ефективними ефективними роботами KLAAR виключає стрес та упередженість управління продуктивністю з своєчасним розумінням AI, які допомагають командам визначити сфери для вдосконалення, приймати рішення, керовані даними, та в кінцевому рахунку сприяти кращому виконанню та кар’єрі. Побудований та реалізований екс -лідерами HR, Klaar - це єдина платформа, яка не просто допомагає вам керувати продуктивністю - це також дає змогу прогнозувати та підвищити ефективність роботи в режимі реального часу. Гнучкий та інтегрований з усіма вашими бізнес -інструментами, KLAAR завжди оновлюється та усуває будь -яку подвійну роботу для бізнес -команд та персоналу. Ви можете легко запустити гнучкі відгуки про ефективність, визначити провідних виконавців за допомогою калібрування, вирівнювання та треку цілей та оКР, автоматизацію 360 відгуків, створити культуру безперервного навчання за допомогою наставництва та слухати & діяти за найважливішим відгуком працівників через ENP, опитування та пульс.