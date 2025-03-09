Програмне забезпечення для управління кар'єрою - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для управління кар’єрою допомагає організаціям підтримувати співробітників у їх індивідуальному кар’єрному зростанні. Ці інструменти дозволяють відділам кадрів відстежувати прогрес, навички та досвід, сприяючи розвитку та утриманню внутрішніх талантів. Одночасно рішення з управління кар’єрою допомагають співробітникам вдосконалювати свої навички та визначати кар’єрні цілі. Функції можуть включати програми розвитку співробітників, самооцінку, підтримку менеджерів, внутрішній пошук талантів, управління мобільністю, прогнозну аналітику, звітність, можливості для спілкування тощо. Такі рішення є цінними для всіх галузей, розмірів компаній і відділів. Вони часто інтегровані з системами відстеження заявників (ATS) і програмним забезпеченням для управління продуктивністю.
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WorkDove
workdove.com
Платформа для залучення, ефективності та управління талантами Workdove забезпечує досвід роботи працівника. Його клієнти створюють зайняті, високоефективні команди та роблять талант конкурентною перевагою для досягнення результатів бізнесу. Платформа WorkDove дає можливість організаціям узгоджуватись навколо основних цінностей та каскадних оКР/цілей, виконувати та документувати регулярний коучинг та розвиток (контрольні, ВПО), збільшити залучення та діалог працівників (настрої/пульс працівників, розпізнавання, опитування), автоматизувати відгуки про ефективність роботи і 360 зворотного зв'язку та впорядкування спадкоємства лідерства (9-коробка). Поєднуючи просте у користуванні потужне програмне забезпечення з командою успіху клієнтів світового класу, WorkDove створює тривалі стосунки зі своїми клієнтами. Як партнер ADP Marketplace, WorkDove може безпосередньо підключитися до даних людей із спеціалізованим пакетом талантів ADP, а також інтегрувати з більш ніж 30 іншими системами HRIS/оплати праці.
Edform
edform.com
Інтелектуальна платформа для кар’єри та залучення роботодавців, яка допомагає роботодавцям знаходити та виховувати талановитих студентів і випускників.
Leadr
leadr.com
Leadr - це цифрова робоча область, яка допомагає організаціям будувати ефективних лідерів, які створюють здорові команди, що призводить до збільшення результатів. Leadr надає менеджерам інструменти, необхідні для створення здорових звичок лідерства, надаючи платформу для зустрічей 1: 1 та командних зустрічей, більш навмисних відгуків, налаштування цілей та відстеження відгуків про ефективність, залучення працівників тощо. Найкраща частина? Ви можете зробити все це та багато іншого на одній прості у використанні платформи. Платформа покращує розвиток лідерства на кожному рівні організації, створюючи здорові культури зворотного зв'язку та навчання. Кожен працівник - голос. Кожен менеджер - тренер. Настав час перетворити управління людьми на розвиток людей.
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які свідчать про зростання, коли це відбувається - давати змогу вашій команді розвиватися за допомогою багатої інформації в реальному часі - залучати, мотивувати та дати змогу Ваші співробітники створюють власну кар’єру - Розблокуйте винятковий ріст співробітників у рекордно короткі терміни. Створюйте, розгортайте та підтримуйте найкращі в своєму класі навички та кар’єрні шляхи з Progression. Приєднуйтеся до тисяч команд, які сприяють справжньому зростанню співробітників і скорочують відтік уже сьогодні.
Klaar
klaarhq.com
KLAAR - це платформа B2B SAAS, розробка та залучення, яка відповідає тому, як ви працюєте. Її модулі щодо управління продуктивністю, цілями та ОКР, 360 відгуків, наставництва та коучингу, залучення та орг -діаграм надають компаніям розробляти та зберігати високоефективні та залучені команди. Платформа управління розмовними ефективними ефективними роботами KLAAR виключає стрес та упередженість управління продуктивністю з своєчасним розумінням AI, які допомагають командам визначити сфери для вдосконалення, приймати рішення, керовані даними, та в кінцевому рахунку сприяти кращому виконанню та кар’єрі. Побудований та реалізований екс -лідерами HR, Klaar - це єдина платформа, яка не просто допомагає вам керувати продуктивністю - це також дає змогу прогнозувати та підвищити ефективність роботи в режимі реального часу. Гнучкий та інтегрований з усіма вашими бізнес -інструментами, KLAAR завжди оновлюється та усуває будь -яку подвійну роботу для бізнес -команд та персоналу. Ви можете легко запустити гнучкі відгуки про ефективність, визначити провідних виконавців за допомогою калібрування, вирівнювання та треку цілей та оКР, автоматизацію 360 відгуків, створити культуру безперервного навчання за допомогою наставництва та слухати & діяти за найважливішим відгуком працівників через ENP, опитування та пульс.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвивати високоефективні команди, розкривати моделі внутрішньої співпраці, виявляти розбіжності та вузькі місця, а також виділяти найбільш пов’язаних і відокремлених співробітників. Завдяки Peoplelogic ви матимете всі дані та статистику, необхідні для прийняття ефективних бізнес-рішень.
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman підтримує співробітників, коли вони ростуть і адаптуються в унікальних сферах життя людини як особисто, так і професійно. Ми дотримуємося цілісного підходу до професійної досконалості, задовольняючи потреби всіх співробітників за допомогою коучингів з питань добробуту, розвитку лідерства, ефективності продажів і наставництва.
Insala
insala.com
Розширюйте можливості учасників і досягайте вимірних результатів за допомогою комплексного рішення Insala для наставництва. Отримайте підтримку там, де вона вам потрібна - наші рішення складаються з програмного забезпечення для консультацій, навчання та наставництва. Ми маємо понад 25 років досвіду роботи з клієнтами в багатьох галузях. Довіряють US Bank, Societe Generalle, Open University, Channel 4, Nestle Purina, Ralph Lauren тощо. Використовуйте потужність своєї програми наставництва за допомогою рішення, розробленого відповідно до унікальних потреб вашої організації.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching розкриває необмежений потенціал у ваших співробітниках за допомогою коучингу в масштабі всього підприємства. EZRA є одним із найбільших постачальників коучингів у всьому світі. Вони навчають тисячі співробітників таких корпоративних брендів, як Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca та P&G. Їхня материнська компанія, The Adecco Group, є постачальником кадрових послуг зі списку Fortune 500 і має більш ніж 50-річний досвід коучингу для керівників, надавши EZRA лаву з понад 2000 тренерів по всьому світу. Тренери EZRA забезпечують персоналізоване навчання та розвиток, а їхня технологія дозволяє це робити в масштабах, усуваючи адміністративний тягар, матеріально-технічні проблеми та витрати, які традиційно пов’язані з коучингом. Ця технологія дає змогу керівникам вимірювати вплив на кожну програму та надає інформацію та звіти в додатку. Адміністратори можуть вимірювати кількість проведених коучинг-сесій, відгуки та настрої цих сесій, а також відео, аудіо та рейтинги якості тренерів. Вбудована оцінка EZRA Measure дозволяє керівникам зрозуміти сукупні дані про те, які результати вони отримали та які зміни в поведінці відбулися. Типові бізнес-результати включають збільшення утримання на 14%, зростання лояльності до компанії на 77%. Типові поведінкові результати включають значне підвищення таких компетенцій, як еквалайзер, комунікабельність, управління конфліктами, стійкість і керівництво змінами. EZRA підтримується всіма основними мовами, країнами та континентами.
Growthspace
growthspace.com
Підвищуйте ключові показники ефективності бізнесу за допомогою програм розвитку під керівництвом експертів із Growthspace. Платформа, розроблена для запуску, керування та вимірювання впливу на весь спектр навчальних процесів, включаючи індивідуальні або командні програми, забезпечує ефективність і вплив на весь бізнес. Використовуючи найнадійніший у світі набір даних про розвиток талантів і нашу мережу з понад 2000 глобальних експертів, які охоплюють понад 80 наборів навичок і 50+ мов, Growthspace допомагає сотням клієнтів, зокрема Siemens, Microsoft, EY, Deloitte та уряду Сполучених Штатів, вдосконалюватись. ефективність бізнесу більш ніж на 5%, скорочення відтоку на 10% і збільшення бази для просування на 30% - гарантуючи, що L&D є критично важливою місією. Платформа унікально ефективна: наш штучний інтелект гарантує підбір потрібного експерта для кожної особи чи групи, а наша унікальна модель спринту гарантує понад 95% показників завершення та очевидні результати. Growthspace тут, щоб допомогти вам досягти найвищого потенціалу вашої організації. швидко легко. гнучкий. Дізнайтеся більше та зустріньтеся з нами.
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ринок підібраних ресурсів. Ми виконуємо свою місію шляхом: ● Створення зручного користувальницького досвіду за допомогою даних і передових технологій ● Надання персоналізованого преміум-контенту кожному користувачу, незалежно від постачальників ● Розширення можливостей компаній для розробки стратегій, контролю та покращення розвитку навичок за допомогою комплексної аналітики Ми ведемо революцію підвищення кваліфікації шляхом узгодження корпоративних цілей, індивідуальних прагнень і пропозицій постачальників навчання. Зосереджуючись на використанні й автоматизації робочого процесу, ми оптимізуємо інвестиції в навчання, заощаджуючи час і гроші наших клієнтів.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Pray - це персоналізована платформа для розвитку працівників, що надає бізнесу інструментами для залучення своїх людей та надання їм можливостей професійно зростати, як вони - на борту, вмикають, розвивають та зберігають їх протягом усього життєвого циклу працівників. Juno Mourne-це LMS, які найшвидше зростаючі компанії використовують для створення програм навчання та розвитку, які люблять працівники та партнери-і які сприяють впливу нижньої лінії. Лише Juno Moary дозволяє командам L+ D безперешкодно інтегрувати відповідний зовнішній вміст із 100+ платформ у шляхи розвитку для кожного окремого працівника та легко відстежувати та керувати навчальними подорожами в цілому. Результатом цього є команди L+D, які витрачають менше часу на управління програмним забезпеченням, працівники, які більше займаються, та компанії, які виграють у глобальній технічній економіці. Компанії з високим зростанням співпрацюють з Juno Mraine для розвитку, залучення, підвищення кваліфікації та зберігають свою робочу силу за частку часу та вартості традиційних навчальних рішень.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — це універсальна платформа з розширеним штучним інтелектом для керування вашим талантом. Продуктивність, розвиток і навчання – все в одному інструменті.
Marlee
getmarlee.com
Marlee (Fingerprint for Success) — це штучний інтелект для співпраці та продуктивності для окремих людей і команд, який дозволяє виявляти найкраще в кожному прямо в робочому процесі будь-де та будь-коли. На основі більш ніж 20 років науково-обґрунтованих досліджень і даних наша революційна аналітика досягла понад 90% надійності в прогнозуванні особистих і командних мотивацій, поведінки та продуктивності. У 2020 році ми запустили перший у світі AI Coach Marlee, щоб допомогти кожному розвиватися та досягати своїх цілей. Маючи 4,4-зірковий рейтинг клієнтів, Марлі тренує 1000 різних типів цілей для підтримки роботи, кар’єри, лідерства, фінансів, добробуту та стосунків. 90% людей досягають своїх цілей лише за чотири тижні!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — це платформа управління розробкою, яка революціонізує вимірювання продуктивності, надаючи керівникам інженерів візуальне уявлення про прогрес розробки їхніх команд, перевірки коду, надані окремими особами, і сам написаний код. Отримавши дані в реальному часі з інженерних інструментів, таких як Jira та GitHub, Snapshot робить процес розробки програмного забезпечення більш видимим. Допомагаючи кодифікувати та вимірювати прогрес, він забезпечує прозорість і узгодженість між окремими особами та командами, що призводить до вищої швидкості, даних у реальному часі та задоволення від роботи. Snapshot поєднує повсякденну діяльність із загальною продуктивністю компанії за допомогою штучного інтелекту, вносячи контекст і релевантність у щоденну роботу, що веде до продуктивніших і більш повноцінних інженерів.
BetterUp
betterup.com
BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.
Mesh AI
mesh.ai
Сьогодні керівники керівників та керівників кадрів повинні створити провідні ринкові організації в умовах постійно зростаючого зриву та розвиваються очікування талантів. Дослідження показали, що менше 5% ролей організації становить 95% її здатності досягти результатів бізнесу. Повна стратегія сьогодні вимагає підвищення продуктивності кожної людини. Однак традиційні процеси управління ефективністю та технології нічого не роблять для побудови щільності талантів як рову. Mesh - це платформа для управління продуктивністю, яка дозволяє працівникам легко досягти цілей та своєчасно отримати відгуки, особливо у віддалених командах. Це схоже на Facebook, а замість того, щоб заповнювати нудні форми персоналу, такі працівники та коментують прогрес один одного. MESH допомагає організаціям створити культуру сприяння ефективності за допомогою своїх цілей/ОКР, постійних відгуків, менеджера 1: 1, кар'єрних розмов, оглядів ефективності/360 -х та функціональних можливостей залучення працівників. За допомогою сітки організації можуть легко здійснювати своєчасні розмови про результативність звичкою в цілому: * Соціальний інтерфейс, який керує наступною найкращою дією * Моменти, що утворюють звичку, через AI підштовхують * Діючі відомості, корінням у людей * Доставляється в потоці роботи за допомогою інтеграції з електронною поштою, чатом, продуктивністю та іншим бізнес -програмним забезпеченням. Mesh допомагає організаціям покращити свої шанси на досягнення бізнес-цілей, підвищуючи щільність високих виконавців з 5% до приблизно 10-20%. Для талантів він забезпечує чітку видимість щодо зростання та розвитку через прозорі шляхи кар’єри, своєчасне навчання та відгуки команд, однолітків та менеджерів.
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness Platform пропонує сучасні рішення для аутплейсменту, які допомагають організаціям справлятися зі звільненнями та надають співробітникам підтримку у зміні кар’єри. Відзначена нагородами цифрова платформа переосмислює вихідні місця для роботи майбутнього, поєднуючи передові технології з персоналізованою високою сенсорною підтримкою. Наш підхід спрямований на задоволення унікальних потреб кожної людини, оскільки ми допомагаємо їй просувати свою кар’єру вперед. Кожен заслуговує на роботу, яку любить, де він може рости та реалізувати свій потенціал. Саме так ми розуміємо досягнення кар’єрного благополуччя. Дізнайтесь більше на thrivemycareer.com
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
Schoox
schoox.com
Schoox - це програма для корпоративного навчання, що дозволяє створювати, керувати та надавати навчальний контент працівникам в різних форматах.
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте підписки на свій досвід за допомогою ШІ. Розширте свою здатність надавати поради за допомогою спеціального штучного інтелекту, який базується на вашій унікальній базі знань.
Valence
valence.co
Валент - єдина платформа командної роботи для менеджерів, яка прискорює охорону здоров'я, підключення та продуктивність, необхідні для сьогоднішнього робочого місця. Валент дає кожному менеджеру інструменти та розуміння, необхідні для розуміння здоров'я своєї команди в режимі реального часу, втручаються з потужними керованими розмовами та встановити та відстежувати спільні зобов'язання щодо вдосконалення команди. Прості у використанні валентні модулі командного досвіду з підтримкою веб-сайтів усувають потребу в дорогих тренерах та втручанні команд талантів, ставлячи менеджерів на водійське місце свого командного досвіду. Управління ніколи не було важче, і валентність полегшує керівників тягаря, допомагаючи їм розвивати та підтримувати свої команди, одночасно сприяючи ефективності та вдосконаленню.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman - платформа для визнання працівників, яка сприяє позитивній культурі робочого місця та покращує залучення та задоволення співробітників.
Torch
torch.io
Факел - це платформа розвитку людей, яка розблокує потенціал людей, команд та організацій. За допомогою Torch ви можете забезпечити інклюзивні, інтегровані та вражаючі програми коучінгу та наставництва, які сприяють успіху ваших людей та вашої організації. Провідні бренди використовують факел для розвитку своїх людей, створення більш сильних лідерів та менеджерів та підвищення ефективності бізнесу.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome - платформа для HR, яка автоматизує процеси управління працівниками, сприяє залученню та розвитку, забезпечує зворотній зв'язок та аналітику.
Lattice
lattice.com
Lattice - це платформа управління людьми, що об'єднує інструменти для моніторингу ефективності працівників, проведення опитувань та розвитку кар'єри.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 – платформа для розвитку кар'єри, що забезпечує зворотний зв'язок та інструменти для підтримки внутрішньої мобільності і розвитку навичок співробітників.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp - платформа для збору та аналізу відгуків працівників, що допомагає покращувати залучення та продуктивність команди.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — це провідна глобальна платформа розвитку талантів, яка дозволяє організаціям створювати персоналізовану, вимірювану та масштабовану програму навчання для всієї робочої сили, незалежно від відділу та рівня старшинства. Завдяки цьому організації можуть отримати численні переваги, зокрема підвищення залученості співробітників, вищий рівень продуктивності, покращену ефективність роботи та збільшення утримання. Глобальний пул тренерів CoachHub складається з понад 3500 сертифікованих бізнес-тренерів у 70 країнах на шести континентах, які проводяться коучингами понад 60 мовами та обслуговують понад 500 клієнтів. Наші програми базуються на передових дослідженнях і розробках нашої Тренерської лабораторії під керівництвом професора Джонатана Пассмора та нашої Наукової ради. CoachHub підтримується провідними технологічними інвесторами, зокрема Draper Esprit, Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital і Speedinvest. У вересні 2021 року CoachHub придбав французького піонера цифрового коучингу MoovOne, щоб створити глобального чемпіона, зосередженого на спільній демократизації коучингу.
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