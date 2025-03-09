Програмне забезпечення для управління кар'єрою - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Mesh AI

mesh.ai

Сьогодні керівники керівників та керівників кадрів повинні створити провідні ринкові організації в умовах постійно зростаючого зриву та розвиваються очікування талантів. Дослідження показали, що менше 5% ролей організації становить 95% її здатності досягти результатів бізнесу. Повна стратегія сьогодні вимагає підвищення продуктивності кожної людини. Однак традиційні процеси управління ефективністю та технології нічого не роблять для побудови щільності талантів як рову. Mesh - це платформа для управління продуктивністю, яка дозволяє працівникам легко досягти цілей та своєчасно отримати відгуки, особливо у віддалених командах. Це схоже на Facebook, а замість того, щоб заповнювати нудні форми персоналу, такі працівники та коментують прогрес один одного. MESH допомагає організаціям створити культуру сприяння ефективності за допомогою своїх цілей/ОКР, постійних відгуків, менеджера 1: 1, кар'єрних розмов, оглядів ефективності/360 -х та функціональних можливостей залучення працівників. За допомогою сітки організації можуть легко здійснювати своєчасні розмови про результативність звичкою в цілому: * Соціальний інтерфейс, який керує наступною найкращою дією * Моменти, що утворюють звичку, через AI підштовхують * Діючі відомості, корінням у людей * Доставляється в потоці роботи за допомогою інтеграції з електронною поштою, чатом, продуктивністю та іншим бізнес -програмним забезпеченням. Mesh допомагає організаціям покращити свої шанси на досягнення бізнес-цілей, підвищуючи щільність високих виконавців з 5% до приблизно 10-20%. Для талантів він забезпечує чітку видимість щодо зростання та розвитку через прозорі шляхи кар’єри, своєчасне навчання та відгуки команд, однолітків та менеджерів.