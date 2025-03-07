Програмне забезпечення для управління кар'єрою - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

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Програмне забезпечення для управління кар’єрою допомагає організаціям підтримувати співробітників у їх індивідуальному кар’єрному зростанні. Ці інструменти дозволяють відділам кадрів відстежувати прогрес, навички та досвід, сприяючи розвитку та утриманню внутрішніх талантів. Одночасно рішення з управління кар’єрою допомагають співробітникам вдосконалювати свої навички та визначати кар’єрні цілі. Функції можуть включати програми розвитку співробітників, самооцінку, підтримку менеджерів, внутрішній пошук талантів, управління мобільністю, прогнозну аналітику, звітність, можливості для спілкування тощо. Такі рішення є цінними для всіх галузей, розмірів компаній і відділів. Вони часто інтегровані з системами відстеження заявників (ATS) і програмним забезпеченням для управління продуктивністю.
Запит на новий застосунок
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоративного офісу. І, роблячи навчання легким, доступним, корисним і веселим, ми допомагаємо вам більше захоплювати кожного своєю кар’єрою. Учні можуть «підвищувати» свої навички, розвиватися в роботі та робити більше, а ви можете вимірювати вплив їхніх чудових досягнень. Schoox поєднує інструменти навчання, контенту, залучення, розвитку талантів і впливу на бізнес в одне комплексне рішення, яке заохочує учнів працювати з відповідним контентом для розвитку навичок через сучасні та інтуїтивно зрозумілі інтерфейси користувача.
Lattice
lattice.com
Ґратка-це платформа для управління людьми, яка об'єднує всі інструменти, робочі процеси та розуміння, щоб допомогти організаціям розвивати залучених та високоефективних працівників у виграшній культурі. Поєднуючи постійне управління ефективністю, опитування залучення працівників, управління компенсацією та інструменти розвитку кар’єри в одне підключене рішення, решітки можуть забезпечити потужну аналітику людей, які використовуються командами HR та People для досягнення впливу на результати бізнесу. Пославшись на 500 найшвидше зростаючих приватних компаній, перелічені три роки поспіль і оцінюють як чудове місце для роботи на 99 відсотків своїх працівників, ґрата обслуговує понад 5000 клієнтів у всьому світі, включаючи Slack, Cruise та Reddit.
Workhuman
workhuman.com
Заснований у 1999 році, Workhuman прагнув будувати людські робочі місця, які визнають цінність та потенціал кожного працівника. Сьогодні це допомагає керівникам кадрів та бізнесу з деяких найбільших світових організацій, таких як LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool та Intuit, будуючи людські зв’язки в глобальному масштабі для сприяння рентабельності інвестицій. Позитивний досвід працівників вже не є приємним; Вони є імперативом бізнесу. Workhuman Cloud - це безпечна платформа SaaS з більш ніж шести мільйонами користувачів на понад 30 мовах у 180 країнах, створюючи 100 мільйонів випадків людського зв’язку. Її рішення підживлюють культуру компанії за допомогою визнання, залучення, ефективності, гармонії між робочим життям, включенням та належністю. У поєднанні з неперевершеними унікальними бізнес -розуміннями від Workhuman IQ він надає лідерам проактивне розуміння та інструменти, які неможливо знайти в будь -якому іншому рішенні HR. Ці відомості використовуються для розуміння питань під час розвитку, і допомагають прийняти правильні рішення для узгодження бізнес -цілей та негайного впливу. Компанія має подвійну штаб -квартиру в Фреймінгемі, Массачусетсі та Дубліні, Ірландія. Він був представлений у Великих місцях для роботи в Ірландії протягом восьми років поспіль і був названий №1 у 2019 році; Це найголовніше місце для роботи в Бостонському глобусі протягом семи років, і це чудове місце для роботи, сертифікованої в США.
Leadr
leadr.com
Leadr - це цифрова робоча область, яка допомагає організаціям будувати ефективних лідерів, які створюють здорові команди, що призводить до збільшення результатів. Leadr надає менеджерам інструменти, необхідні для створення здорових звичок лідерства, надаючи платформу для зустрічей 1: 1 та командних зустрічей, більш навмисних відгуків, налаштування цілей та відстеження відгуків про ефективність, залучення працівників тощо. Найкраща частина? Ви можете зробити все це та багато іншого на одній прості у використанні платформи. Платформа покращує розвиток лідерства на кожному рівні організації, створюючи здорові культури зворотного зв'язку та навчання. Кожен працівник - голос. Кожен менеджер - тренер. Настав час перетворити управління людьми на розвиток людей.
Mesh AI
mesh.ai
Сьогодні керівники керівників та керівників кадрів повинні створити провідні ринкові організації в умовах постійно зростаючого зриву та розвиваються очікування талантів. Дослідження показали, що менше 5% ролей організації становить 95% її здатності досягти результатів бізнесу. Повна стратегія сьогодні вимагає підвищення продуктивності кожної людини. Однак традиційні процеси управління ефективністю та технології нічого не роблять для побудови щільності талантів як рову. Mesh - це платформа для управління продуктивністю, яка дозволяє працівникам легко досягти цілей та своєчасно отримати відгуки, особливо у віддалених командах. Це схоже на Facebook, а замість того, щоб заповнювати нудні форми персоналу, такі працівники та коментують прогрес один одного. MESH допомагає організаціям створити культуру сприяння ефективності за допомогою своїх цілей/ОКР, постійних відгуків, менеджера 1: 1, кар'єрних розмов, оглядів ефективності/360 -х та функціональних можливостей залучення працівників. За допомогою сітки організації можуть легко здійснювати своєчасні розмови про результативність звичкою в цілому: * Соціальний інтерфейс, який керує наступною найкращою дією * Моменти, що утворюють звичку, через AI підштовхують * Діючі відомості, корінням у людей * Доставляється в потоці роботи за допомогою інтеграції з електронною поштою, чатом, продуктивністю та іншим бізнес -програмним забезпеченням. Mesh допомагає організаціям покращити свої шанси на досягнення бізнес-цілей, підвищуючи щільність високих виконавців з 5% до приблизно 10-20%. Для талантів він забезпечує чітку видимість щодо зростання та розвитку через прозорі шляхи кар’єри, своєчасне навчання та відгуки команд, однолітків та менеджерів.
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витримати будь-яку бурю.
Leapsome
leapsome.com
Lepsome-це платформа People, що працює на AI, для HR-досконалості та високоефективних команд. Він автоматизує, з'єднує та спрощує всі процеси кадрів протягом усього життєвого циклу працівників, від на борту та управління продуктивністю до залучення та розвитку працівників. Генеральні директори, менеджери та команди з персоналу в понад 1600 перспективних компаній довіряють стрибанню, щоб підняти стратегію своїх людей з інтелектуальними уявленнями про кращі рішення, можливості AI для майбутнього, захищені від HR-інструментів та вбудованих найкращих практик розвитку, залучення , і збереження найвищих талантів.
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію співробітників, розвивати високоефективні команди, визнавати успіх, стимулювати розвиток співробітників і утримувати таланти. Завдяки передовим дослідженням, новітнім технологіям і найбільшій базі даних про співробітників у світі, Culture Amp дозволяє легко побудувати впевнену, керовану даними стратегію роботи з людьми, яка принесе користь співробітникам і сприяє успіху бізнесу.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50's 360 Feedback підтримує кар'єрний ріст у реальному часі. Підтримуйте нескінченний кар'єрний ріст своїх співробітників у своїй організації. 360 Feedback дозволяє співробітникам, керівникам, наставникам і тренерам запитувати, отримувати та надавати відгуки один одному. Підтримуйте самоокупний розвиток кар'єри вашої робочої сили. Дайте своїм співробітникам регулярний зворотний зв’язок, який їм необхідний для постійного вдосконалення та просування своєї кар’єри разом із вами.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching розкриває необмежений потенціал у ваших співробітниках за допомогою коучингу в масштабі всього підприємства. EZRA є одним із найбільших постачальників коучингів у всьому світі. Вони навчають тисячі співробітників таких корпоративних брендів, як Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca та P&G. Їхня материнська компанія, The Adecco Group, є постачальником кадрових послуг зі списку Fortune 500 і має більш ніж 50-річний досвід коучингу для керівників, надавши EZRA лаву з понад 2000 тренерів по всьому світу. Тренери EZRA забезпечують персоналізоване навчання та розвиток, а їхня технологія дозволяє це робити в масштабах, усуваючи адміністративний тягар, матеріально-технічні проблеми та витрати, які традиційно пов’язані з коучингом. Ця технологія дає змогу керівникам вимірювати вплив на кожну програму та надає інформацію та звіти в додатку. Адміністратори можуть вимірювати кількість проведених коучинг-сесій, відгуки та настрої цих сесій, а також відео, аудіо та рейтинги якості тренерів. Вбудована оцінка EZRA Measure дозволяє керівникам зрозуміти сукупні дані про те, які результати вони отримали та які зміни в поведінці відбулися. Типові бізнес-результати включають збільшення утримання на 14%, зростання лояльності до компанії на 77%. Типові поведінкові результати включають значне підвищення таких компетенцій, як еквалайзер, комунікабельність, управління конфліктами, стійкість і керівництво змінами. EZRA підтримується всіма основними мовами, країнами та континентами.
Torch
torch.io
Факел - це платформа розвитку людей, яка розблокує потенціал людей, команд та організацій. За допомогою Torch ви можете забезпечити інклюзивні, інтегровані та вражаючі програми коучінгу та наставництва, які сприяють успіху ваших людей та вашої організації. Провідні бренди використовують факел для розвитку своїх людей, створення більш сильних лідерів та менеджерів та підвищення ефективності бізнесу.
Klaar
klaarhq.com
KLAAR - це платформа B2B SAAS, розробка та залучення, яка відповідає тому, як ви працюєте. Її модулі щодо управління продуктивністю, цілями та ОКР, 360 відгуків, наставництва та коучингу, залучення та орг -діаграм надають компаніям розробляти та зберігати високоефективні та залучені команди. Платформа управління розмовними ефективними ефективними роботами KLAAR виключає стрес та упередженість управління продуктивністю з своєчасним розумінням AI, які допомагають командам визначити сфери для вдосконалення, приймати рішення, керовані даними, та в кінцевому рахунку сприяти кращому виконанню та кар’єрі. Побудований та реалізований екс -лідерами HR, Klaar - це єдина платформа, яка не просто допомагає вам керувати продуктивністю - це також дає змогу прогнозувати та підвищити ефективність роботи в режимі реального часу. Гнучкий та інтегрований з усіма вашими бізнес -інструментами, KLAAR завжди оновлюється та усуває будь -яку подвійну роботу для бізнес -команд та персоналу. Ви можете легко запустити гнучкі відгуки про ефективність, визначити провідних виконавців за допомогою калібрування, вирівнювання та треку цілей та оКР, автоматизацію 360 відгуків, створити культуру безперервного навчання за допомогою наставництва та слухати & діяти за найважливішим відгуком працівників через ENP, опитування та пульс.
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ринок підібраних ресурсів. Ми виконуємо свою місію шляхом: ● Створення зручного користувальницького досвіду за допомогою даних і передових технологій ● Надання персоналізованого преміум-контенту кожному користувачу, незалежно від постачальників ● Розширення можливостей компаній для розробки стратегій, контролю та покращення розвитку навичок за допомогою комплексної аналітики Ми ведемо революцію підвищення кваліфікації шляхом узгодження корпоративних цілей, індивідуальних прагнень і пропозицій постачальників навчання. Зосереджуючись на використанні й автоматизації робочого процесу, ми оптимізуємо інвестиції в навчання, заощаджуючи час і гроші наших клієнтів.
Growthspace
growthspace.com
Підвищуйте ключові показники ефективності бізнесу за допомогою програм розвитку під керівництвом експертів із Growthspace. Платформа, розроблена для запуску, керування та вимірювання впливу на весь спектр навчальних процесів, включаючи індивідуальні або командні програми, забезпечує ефективність і вплив на весь бізнес. Використовуючи найнадійніший у світі набір даних про розвиток талантів і нашу мережу з понад 2000 глобальних експертів, які охоплюють понад 80 наборів навичок і 50+ мов, Growthspace допомагає сотням клієнтів, зокрема Siemens, Microsoft, EY, Deloitte та уряду Сполучених Штатів, вдосконалюватись. ефективність бізнесу більш ніж на 5%, скорочення відтоку на 10% і збільшення бази для просування на 30% - гарантуючи, що L&D є критично важливою місією. Платформа унікально ефективна: наш штучний інтелект гарантує підбір потрібного експерта для кожної особи чи групи, а наша унікальна модель спринту гарантує понад 95% показників завершення та очевидні результати. Growthspace тут, щоб допомогти вам досягти найвищого потенціалу вашої організації. швидко легко. гнучкий. Дізнайтеся більше та зустріньтеся з нами.
Insala
insala.com
Розширюйте можливості учасників і досягайте вимірних результатів за допомогою комплексного рішення Insala для наставництва. Отримайте підтримку там, де вона вам потрібна - наші рішення складаються з програмного забезпечення для консультацій, навчання та наставництва. Ми маємо понад 25 років досвіду роботи з клієнтами в багатьох галузях. Довіряють US Bank, Societe Generalle, Open University, Channel 4, Nestle Purina, Ralph Lauren тощо. Використовуйте потужність своєї програми наставництва за допомогою рішення, розробленого відповідно до унікальних потреб вашої організації.
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman підтримує співробітників, коли вони ростуть і адаптуються в унікальних сферах життя людини як особисто, так і професійно. Ми дотримуємося цілісного підходу до професійної досконалості, задовольняючи потреби всіх співробітників за допомогою коучингів з питань добробуту, розвитку лідерства, ефективності продажів і наставництва.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвивати високоефективні команди, розкривати моделі внутрішньої співпраці, виявляти розбіжності та вузькі місця, а також виділяти найбільш пов’язаних і відокремлених співробітників. Завдяки Peoplelogic ви матимете всі дані та статистику, необхідні для прийняття ефективних бізнес-рішень.
WorkDove
workdove.com
Платформа для залучення, ефективності та управління талантами Workdove забезпечує досвід роботи працівника. Його клієнти створюють зайняті, високоефективні команди та роблять талант конкурентною перевагою для досягнення результатів бізнесу. Платформа WorkDove дає можливість організаціям узгоджуватись навколо основних цінностей та каскадних оКР/цілей, виконувати та документувати регулярний коучинг та розвиток (контрольні, ВПО), збільшити залучення та діалог працівників (настрої/пульс працівників, розпізнавання, опитування), автоматизувати відгуки про ефективність роботи і 360 зворотного зв'язку та впорядкування спадкоємства лідерства (9-коробка). Поєднуючи просте у користуванні потужне програмне забезпечення з командою успіху клієнтів світового класу, WorkDove створює тривалі стосунки зі своїми клієнтами. Як партнер ADP Marketplace, WorkDove може безпосередньо підключитися до даних людей із спеціалізованим пакетом талантів ADP, а також інтегрувати з більш ніж 30 іншими системами HRIS/оплати праці.
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які свідчать про зростання, коли це відбувається - давати змогу вашій команді розвиватися за допомогою багатої інформації в реальному часі - залучати, мотивувати та дати змогу Ваші співробітники створюють власну кар’єру - Розблокуйте винятковий ріст співробітників у рекордно короткі терміни. Створюйте, розгортайте та підтримуйте найкращі в своєму класі навички та кар’єрні шляхи з Progression. Приєднуйтеся до тисяч команд, які сприяють справжньому зростанню співробітників і скорочують відтік уже сьогодні.
Edform
edform.com
Інтелектуальна платформа для кар’єри та залучення роботодавців, яка допомагає роботодавцям знаходити та виховувати талановитих студентів і випускників.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Pray - це персоналізована платформа для розвитку працівників, що надає бізнесу інструментами для залучення своїх людей та надання їм можливостей професійно зростати, як вони - на борту, вмикають, розвивають та зберігають їх протягом усього життєвого циклу працівників. Juno Mourne-це LMS, які найшвидше зростаючі компанії використовують для створення програм навчання та розвитку, які люблять працівники та партнери-і які сприяють впливу нижньої лінії. Лише Juno Moary дозволяє командам L+ D безперешкодно інтегрувати відповідний зовнішній вміст із 100+ платформ у шляхи розвитку для кожного окремого працівника та легко відстежувати та керувати навчальними подорожами в цілому. Результатом цього є команди L+D, які витрачають менше часу на управління програмним забезпеченням, працівники, які більше займаються, та компанії, які виграють у глобальній технічній економіці. Компанії з високим зростанням співпрацюють з Juno Mraine для розвитку, залучення, підвищення кваліфікації та зберігають свою робочу силу за частку часу та вартості традиційних навчальних рішень.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — це універсальна платформа з розширеним штучним інтелектом для керування вашим талантом. Продуктивність, розвиток і навчання – все в одному інструменті.
Marlee
getmarlee.com
Marlee (Fingerprint for Success) — це штучний інтелект для співпраці та продуктивності для окремих людей і команд, який дозволяє виявляти найкраще в кожному прямо в робочому процесі будь-де та будь-коли. На основі більш ніж 20 років науково-обґрунтованих досліджень і даних наша революційна аналітика досягла понад 90% надійності в прогнозуванні особистих і командних мотивацій, поведінки та продуктивності. У 2020 році ми запустили перший у світі AI Coach Marlee, щоб допомогти кожному розвиватися та досягати своїх цілей. Маючи 4,4-зірковий рейтинг клієнтів, Марлі тренує 1000 різних типів цілей для підтримки роботи, кар’єри, лідерства, фінансів, добробуту та стосунків. 90% людей досягають своїх цілей лише за чотири тижні!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — це платформа управління розробкою, яка революціонізує вимірювання продуктивності, надаючи керівникам інженерів візуальне уявлення про прогрес розробки їхніх команд, перевірки коду, надані окремими особами, і сам написаний код. Отримавши дані в реальному часі з інженерних інструментів, таких як Jira та GitHub, Snapshot робить процес розробки програмного забезпечення більш видимим. Допомагаючи кодифікувати та вимірювати прогрес, він забезпечує прозорість і узгодженість між окремими особами та командами, що призводить до вищої швидкості, даних у реальному часі та задоволення від роботи. Snapshot поєднує повсякденну діяльність із загальною продуктивністю компанії за допомогою штучного інтелекту, вносячи контекст і релевантність у щоденну роботу, що веде до продуктивніших і більш повноцінних інженерів.
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness Platform пропонує сучасні рішення для аутплейсменту, які допомагають організаціям справлятися зі звільненнями та надають співробітникам підтримку у зміні кар’єри. Відзначена нагородами цифрова платформа переосмислює вихідні місця для роботи майбутнього, поєднуючи передові технології з персоналізованою високою сенсорною підтримкою. Наш підхід спрямований на задоволення унікальних потреб кожної людини, оскільки ми допомагаємо їй просувати свою кар’єру вперед. Кожен заслуговує на роботу, яку любить, де він може рости та реалізувати свій потенціал. Саме так ми розуміємо досягнення кар’єрного благополуччя. Дізнайтесь більше на thrivemycareer.com
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте підписки на свій досвід за допомогою ШІ. Розширте свою здатність надавати поради за допомогою спеціального штучного інтелекту, який базується на вашій унікальній базі знань.
Valence
valence.co
Валент - єдина платформа командної роботи для менеджерів, яка прискорює охорону здоров'я, підключення та продуктивність, необхідні для сьогоднішнього робочого місця. Валент дає кожному менеджеру інструменти та розуміння, необхідні для розуміння здоров'я своєї команди в режимі реального часу, втручаються з потужними керованими розмовами та встановити та відстежувати спільні зобов'язання щодо вдосконалення команди. Прості у використанні валентні модулі командного досвіду з підтримкою веб-сайтів усувають потребу в дорогих тренерах та втручанні команд талантів, ставлячи менеджерів на водійське місце свого командного досвіду. Управління ніколи не було важче, і валентність полегшує керівників тягаря, допомагаючи їм розвивати та підтримувати свої команди, одночасно сприяючи ефективності та вдосконаленню.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — це провідна глобальна платформа розвитку талантів, яка дозволяє організаціям створювати персоналізовану, вимірювану та масштабовану програму навчання для всієї робочої сили, незалежно від відділу та рівня старшинства. Завдяки цьому організації можуть отримати численні переваги, зокрема підвищення залученості співробітників, вищий рівень продуктивності, покращену ефективність роботи та збільшення утримання. Глобальний пул тренерів CoachHub складається з понад 3500 сертифікованих бізнес-тренерів у 70 країнах на шести континентах, які проводяться коучингами понад 60 мовами та обслуговують понад 500 клієнтів. Наші програми базуються на передових дослідженнях і розробках нашої Тренерської лабораторії під керівництвом професора Джонатана Пассмора та нашої Наукової ради. CoachHub підтримується провідними технологічними інвесторами, зокрема Draper Esprit, Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital і Speedinvest. У вересні 2021 року CoachHub придбав французького піонера цифрового коучингу MoovOne, щоб створити глобального чемпіона, зосередженого на спільній демократизації коучингу.
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