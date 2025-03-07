Програмне забезпечення для управління кар'єрою - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Workhuman

workhuman.com

Заснований у 1999 році, Workhuman прагнув будувати людські робочі місця, які визнають цінність та потенціал кожного працівника. Сьогодні це допомагає керівникам кадрів та бізнесу з деяких найбільших світових організацій, таких як LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool та Intuit, будуючи людські зв’язки в глобальному масштабі для сприяння рентабельності інвестицій. Позитивний досвід працівників вже не є приємним; Вони є імперативом бізнесу. Workhuman Cloud - це безпечна платформа SaaS з більш ніж шести мільйонами користувачів на понад 30 мовах у 180 країнах, створюючи 100 мільйонів випадків людського зв’язку. Її рішення підживлюють культуру компанії за допомогою визнання, залучення, ефективності, гармонії між робочим життям, включенням та належністю. У поєднанні з неперевершеними унікальними бізнес -розуміннями від Workhuman IQ він надає лідерам проактивне розуміння та інструменти, які неможливо знайти в будь -якому іншому рішенні HR. Ці відомості використовуються для розуміння питань під час розвитку, і допомагають прийняти правильні рішення для узгодження бізнес -цілей та негайного впливу. Компанія має подвійну штаб -квартиру в Фреймінгемі, Массачусетсі та Дубліні, Ірландія. Він був представлений у Великих місцях для роботи в Ірландії протягом восьми років поспіль і був названий №1 у 2019 році; Це найголовніше місце для роботи в Бостонському глобусі протягом семи років, і це чудове місце для роботи, сертифікованої в США.