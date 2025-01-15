Програмне забезпечення для управління кар'єрою - Найпопулярніші застосунки - Палестинські території

Draup

draup.com

Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.