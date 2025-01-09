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Програмне забезпечення для управління кар'єрою - Найпопулярніші застосунки - Папуа-Нова Гвінея
Програмне забезпечення для управління кар’єрою допомагає організаціям підтримувати співробітників у їх індивідуальному кар’єрному зростанні. Ці інструменти дозволяють відділам кадрів відстежувати прогрес, навички та досвід, сприяючи розвитку та утриманню внутрішніх талантів. Одночасно рішення з управління кар’єрою допомагають співробітникам вдосконалювати свої навички та визначати кар’єрні цілі. Функції можуть включати програми розвитку співробітників, самооцінку, підтримку менеджерів, внутрішній пошук талантів, управління мобільністю, прогнозну аналітику, звітність, можливості для спілкування тощо. Такі рішення є цінними для всіх галузей, розмірів компаній і відділів. Вони часто інтегровані з системами відстеження заявників (ATS) і програмним забезпеченням для управління продуктивністю.
Запит на новий застосунок
WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove залучення, ефективності та управління талантами покращує роботу співробітників. Наші клієнти створюють зацікавлені, високоефективні команди та роблять талант конкурентною перевагою для досягнення бізнес-результатів. Платформа WorkDove дає клієнтам можливість узгодити організацію (навколо основних цінностей і каскадних OKR/цілей), проводити та документувати регулярні тренінги та розвиток (реєстрації, IDP), підвищувати залученість та діалог із працівниками (настрої/пульс працівників, визнання, опитування) , автоматизувати перевірку продуктивності та 360-градусний зворотний зв’язок, а також оптимізувати спадкоємність керівництва (9 блоків). Поєднуючи просте у використанні потужне програмне забезпечення з нашою командою успіху клієнтів світового класу, ми будуємо довгострокові відносини з нашими клієнтами. Як золотий партнер ADP Marketplace, WorkDove може безпосередньо підключатися до даних ваших людей за допомогою спеціального набору талантів ADP, а також працювати з багатьма іншими системами HRIS.
Edform
edform.com
Інтелектуальна платформа для кар’єри та залучення роботодавців, яка допомагає роботодавцям знаходити та виховувати талановитих студентів і випускників.
Leadr
leadr.com
Leadr — це цифровий робочий простір, який допомагає організаціям створювати ефективних лідерів, які створюють здорові команди, що сприяє підвищенню результатів. Leadr надає менеджерам інструменти, необхідні для формування здорових лідерських звичок, забезпечуючи платформу для зустрічей 1:1 і командних зустрічей, більш цілеспрямованого зворотного зв’язку, встановлення цілей і відстеження оцінок ефективності, залучення співробітників тощо. Найкраща частина? Ви можете робити все це та багато іншого на одній простій у використанні платформі. Платформа покращує розвиток лідерства 1:1 на кожному рівні організації, створюючи здорову культуру зворотного зв’язку та навчання. Голос кожного працівника. Кожен менеджер – тренер. Настав час перетворити управління людьми на розвиток людей.
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які свідчать про зростання, коли це відбувається - давати змогу вашій команді розвиватися за допомогою багатої інформації в реальному часі - залучати, мотивувати та дати змогу Ваші співробітники створюють власну кар’єру - Розблокуйте винятковий ріст співробітників у рекордно короткі терміни. Створюйте, розгортайте та підтримуйте найкращі в своєму класі навички та кар’єрні шляхи з Progression. Приєднуйтеся до тисяч команд, які сприяють справжньому зростанню співробітників і скорочують відтік уже сьогодні.
Klaar
klaarhq.com
Керівники персоналу та відділи кадрів понад 150 організацій у всьому світі довіряють і люблять Klaar як їхню систему дій на основі штучного інтелекту, яка поєднує в собі безперервне управління ефективністю, планування й готовність наступників, наставництво та опитування щодо залучення працівників. З Klaar вперше керівники відділу кадрів мають доступ до порівняльних зовнішніх даних, які допомагають відповісти на запитання
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвивати високоефективні команди, розкривати моделі внутрішньої співпраці, виявляти розбіжності та вузькі місця, а також виділяти найбільш пов’язаних і відокремлених співробітників. Завдяки Peoplelogic ви матимете всі дані та статистику, необхідні для прийняття ефективних бізнес-рішень.
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman підтримує співробітників, коли вони ростуть і адаптуються в унікальних сферах життя людини як особисто, так і професійно. Ми дотримуємося цілісного підходу до професійної досконалості, задовольняючи потреби всіх співробітників за допомогою коучингів з питань добробуту, розвитку лідерства, ефективності продажів і наставництва.
Insala
insala.com
Розширюйте можливості учасників і досягайте вимірних результатів за допомогою комплексного рішення Insala для наставництва. Отримайте підтримку там, де вона вам потрібна - наші рішення складаються з програмного забезпечення для консультацій, навчання та наставництва. Ми маємо понад 25 років досвіду роботи з клієнтами в багатьох галузях. Довіряють US Bank, Societe Generalle, Open University, Channel 4, Nestle Purina, Ralph Lauren тощо. Використовуйте потужність своєї програми наставництва за допомогою рішення, розробленого відповідно до унікальних потреб вашої організації.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching розкриває необмежений потенціал у ваших співробітниках за допомогою коучингу в масштабі всього підприємства. EZRA є одним із найбільших постачальників коучингів у всьому світі. Вони навчають тисячі співробітників таких корпоративних брендів, як Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca та P&G. Їхня материнська компанія, The Adecco Group, є постачальником кадрових послуг зі списку Fortune 500 і має більш ніж 50-річний досвід коучингу для керівників, надавши EZRA лаву з понад 2000 тренерів по всьому світу. Тренери EZRA забезпечують персоналізоване навчання та розвиток, а їхня технологія дозволяє це робити в масштабах, усуваючи адміністративний тягар, матеріально-технічні проблеми та витрати, які традиційно пов’язані з коучингом. Ця технологія дає змогу керівникам вимірювати вплив на кожну програму та надає інформацію та звіти в додатку. Адміністратори можуть вимірювати кількість проведених коучинг-сесій, відгуки та настрої цих сесій, а також відео, аудіо та рейтинги якості тренерів. Вбудована оцінка EZRA Measure дозволяє керівникам зрозуміти сукупні дані про те, які результати вони отримали та які зміни в поведінці відбулися. Типові бізнес-результати включають збільшення утримання на 14%, зростання лояльності до компанії на 77%. Типові поведінкові результати включають значне підвищення таких компетенцій, як еквалайзер, комунікабельність, управління конфліктами, стійкість і керівництво змінами. EZRA підтримується всіма основними мовами, країнами та континентами.
Growthspace
growthspace.com
Підвищуйте ключові показники ефективності бізнесу за допомогою програм розвитку під керівництвом експертів із Growthspace. Платформа, розроблена для запуску, керування та вимірювання впливу на весь спектр навчальних процесів, включаючи індивідуальні або командні програми, забезпечує ефективність і вплив на весь бізнес. Використовуючи найнадійніший у світі набір даних про розвиток талантів і нашу мережу з понад 2000 глобальних експертів, які охоплюють понад 80 наборів навичок і 50+ мов, Growthspace допомагає сотням клієнтів, зокрема Siemens, Microsoft, EY, Deloitte та уряду Сполучених Штатів, вдосконалюватись. ефективність бізнесу більш ніж на 5%, скорочення відтоку на 10% і збільшення бази для просування на 30% - гарантуючи, що L&D є критично важливою місією. Платформа унікально ефективна: наш штучний інтелект гарантує підбір потрібного експерта для кожної особи чи групи, а наша унікальна модель спринту гарантує понад 95% показників завершення та очевидні результати. Growthspace тут, щоб допомогти вам досягти найвищого потенціалу вашої організації. швидко легко. гнучкий. Дізнайтеся більше та зустріньтеся з нами.
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ринок підібраних ресурсів. Ми виконуємо свою місію шляхом: ● Створення зручного користувальницького досвіду за допомогою даних і передових технологій ● Надання персоналізованого преміум-контенту кожному користувачу, незалежно від постачальників ● Розширення можливостей компаній для розробки стратегій, контролю та покращення розвитку навичок за допомогою комплексної аналітики Ми ведемо революцію підвищення кваліфікації шляхом узгодження корпоративних цілей, індивідуальних прагнень і пропозицій постачальників навчання. Зосереджуючись на використанні й автоматизації робочого процесу, ми оптимізуємо інвестиції в навчання, заощаджуючи час і гроші наших клієнтів.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — це універсальна платформа з розширеним штучним інтелектом для керування вашим талантом. Продуктивність, розвиток і навчання – все в одному інструменті.
Marlee
getmarlee.com
Marlee (Fingerprint for Success) — це штучний інтелект для співпраці та продуктивності для окремих людей і команд, який дозволяє виявляти найкраще в кожному прямо в робочому процесі будь-де та будь-коли. На основі більш ніж 20 років науково-обґрунтованих досліджень і даних наша революційна аналітика досягла понад 90% надійності в прогнозуванні особистих і командних мотивацій, поведінки та продуктивності. У 2020 році ми запустили перший у світі AI Coach Marlee, щоб допомогти кожному розвиватися та досягати своїх цілей. Маючи 4,4-зірковий рейтинг клієнтів, Марлі тренує 1000 різних типів цілей для підтримки роботи, кар’єри, лідерства, фінансів, добробуту та стосунків. 90% людей досягають своїх цілей лише за чотири тижні!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — це платформа управління розробкою, яка революціонізує вимірювання продуктивності, надаючи керівникам інженерів візуальне уявлення про прогрес розробки їхніх команд, перевірки коду, надані окремими особами, і сам написаний код. Отримавши дані в реальному часі з інженерних інструментів, таких як Jira та GitHub, Snapshot робить процес розробки програмного забезпечення більш видимим. Допомагаючи кодифікувати та вимірювати прогрес, він забезпечує прозорість і узгодженість між окремими особами та командами, що призводить до вищої швидкості, даних у реальному часі та задоволення від роботи. Snapshot поєднує повсякденну діяльність із загальною продуктивністю компанії за допомогою штучного інтелекту, вносячи контекст і релевантність у щоденну роботу, що веде до продуктивніших і більш повноцінних інженерів.
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витримати будь-яку бурю.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh — це платформа для управління продуктивністю, яка дозволяє співробітникам легко досягати цілей і отримувати своєчасний зворотний зв’язок, особливо у віддалених командах. Це схоже на Facebook, і замість того, щоб заповнювати нудні HR-форми, співробітники лайкають і коментують прогрес один одного.
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness Platform пропонує сучасні рішення для аутплейсменту, які допомагають організаціям справлятися зі звільненнями та надають співробітникам підтримку у зміні кар’єри. Відзначена нагородами цифрова платформа переосмислює вихідні місця для роботи майбутнього, поєднуючи передові технології з персоналізованою високою сенсорною підтримкою. Наш підхід спрямований на задоволення унікальних потреб кожної людини, оскільки ми допомагаємо їй просувати свою кар’єру вперед. Кожен заслуговує на роботу, яку любить, де він може рости та реалізувати свій потенціал. Саме так ми розуміємо досягнення кар’єрного благополуччя. Дізнайтесь більше на thrivemycareer.com
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоративного офісу. І, роблячи навчання легким, доступним, корисним і веселим, ми допомагаємо вам більше захоплювати кожного своєю кар’єрою. Учні можуть «підвищувати» свої навички, розвиватися в роботі та робити більше, а ви можете вимірювати вплив їхніх чудових досягнень. Schoox поєднує інструменти навчання, контенту, залучення, розвитку талантів і впливу на бізнес в одне комплексне рішення, яке заохочує учнів працювати з відповідним контентом для розвитку навичок через сучасні та інтуїтивно зрозумілі інтерфейси користувача.
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте підписки на свій досвід за допомогою ШІ. Розширте свою здатність надавати поради за допомогою спеціального штучного інтелекту, який базується на вашій унікальній базі знань.
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального часу, втручання в ефективні керовані бесіди та встановлення та відстеження спільних зобов’язань щодо вдосконалення команди. Прості у використанні веб-модулі командного досвіду Valence усувають потребу в дорогих тренерах і втручанні команди талантів, ставлячи менеджерів на керівне місце їх командного досвіду. Управління ніколи не було важчим, і Valence полегшує тягар, який несуть менеджери, допомагаючи їм розвивати та підтримувати свої команди, а також підвищувати продуктивність і вдосконалення.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітники визнавали та винагороджували один одного як стимул за продуктивність і поведінку, які відповідають цінностям компанії. Деякі з клієнтів Workhuman включають Symantec, Intuit, JetBlue, Cisco та InterContinental Hotels Group. У лютому 2019 року компанія змінила назву з Globoforce на Workhuman.
Torch
torch.io
Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щоб розвивати своїх співробітників, створювати сильніших лідерів і менеджерів і підвищувати ефективність бізнесу.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління цілями та OKR, огляду ефективності та 360-х, інфраструктури розвитку, навчання та адаптації співробітників, опитувань щодо залученості працівників, відгуків та похвал, компенсацій та просування по службі та зустрічей. Докладніше: Leapsome.com
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості співробітників, управління компенсаціями та інструменти розвитку кар’єри в одному пов’язаному рішенні, Lattice може надати потужну аналітику персоналу, яку використовують команди відділу кадрів і персоналу для досягнення вражаючих бізнес-результатів. Три роки поспіль входить до списку 500 найшвидше зростаючих приватних компаній і оцінюється 99 відсотками співробітників як чудове місце для роботи. Lattice обслуговує понад 5000 клієнтів у всьому світі, включаючи Slack, Cruise і Reddit.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50's 360 Feedback підтримує кар'єрний ріст у реальному часі. Підтримуйте нескінченний кар'єрний ріст своїх співробітників у своїй організації. 360 Feedback дозволяє співробітникам, керівникам, наставникам і тренерам запитувати, отримувати та надавати відгуки один одному. Підтримуйте самоокупний розвиток кар'єри вашої робочої сили. Дайте своїм співробітникам регулярний зворотний зв’язок, який їм необхідний для постійного вдосконалення та просування своєї кар’єри разом із вами.
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію співробітників, розвивати високоефективні команди, визнавати успіх, стимулювати розвиток співробітників і утримувати таланти. Завдяки передовим дослідженням, новітнім технологіям і найбільшій базі даних про співробітників у світі, Culture Amp дозволяє легко побудувати впевнену, керовану даними стратегію роботи з людьми, яка принесе користь співробітникам і сприяє успіху бізнесу.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — це провідна глобальна платформа розвитку талантів, яка дозволяє організаціям створювати персоналізовану, вимірювану та масштабовану програму навчання для всієї робочої сили, незалежно від відділу та рівня старшинства. Завдяки цьому організації можуть отримати численні переваги, зокрема підвищення залученості співробітників, вищий рівень продуктивності, покращену ефективність роботи та збільшення утримання. Глобальний пул тренерів CoachHub складається з понад 3500 сертифікованих бізнес-тренерів у 70 країнах на шести континентах, які проводяться коучингами понад 60 мовами та обслуговують понад 500 клієнтів. Наші програми базуються на передових дослідженнях і розробках нашої Тренерської лабораторії під керівництвом професора Джонатана Пассмора та нашої Наукової ради. CoachHub підтримується провідними технологічними інвесторами, зокрема Draper Esprit, Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital і Speedinvest. У вересні 2021 року CoachHub придбав французького піонера цифрового коучингу MoovOne, щоб створити глобального чемпіона, зосередженого на спільній демократизації коучингу.