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Програмне забезпечення для управління кар'єрою - Найпопулярніші застосунки - Фарерські Острови
Програмне забезпечення для управління кар’єрою допомагає організаціям підтримувати співробітників у їх індивідуальному кар’єрному зростанні. Ці інструменти дозволяють відділам кадрів відстежувати прогрес, навички та досвід, сприяючи розвитку та утриманню внутрішніх талантів. Одночасно рішення з управління кар’єрою допомагають співробітникам вдосконалювати свої навички та визначати кар’єрні цілі. Функції можуть включати програми розвитку співробітників, самооцінку, підтримку менеджерів, внутрішній пошук талантів, управління мобільністю, прогнозну аналітику, звітність, можливості для спілкування тощо. Такі рішення є цінними для всіх галузей, розмірів компаній і відділів. Вони часто інтегровані з системами відстеження заявників (ATS) і програмним забезпеченням для управління продуктивністю.
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Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоратив...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального ...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітник...
Mesh AI
mesh.ai
Mesh — це платформа для управління продуктивністю, яка дозволяє співробітникам легко досягати цілей і отримувати своєчасний зворотний зв’язок, особливо у віддалених командах. Це схоже на Facebook, і замість того, щоб заповнювати нудні HR-форми, співробітники лайкають і коментують прогрес один одного...
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію ...
Torch
torch.io
Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щ...
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в р...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50's 360 Feedback підтримує кар'єрний ріст у реальному часі. Підтримуйте нескінченний кар'єрний ріст своїх співробітників у своїй організації. 360 Feedback дозволяє співробітникам, керівникам, наставникам і тренерам запитувати, отримувати та надавати відгуки один одному. Підтримуйте самоокупний ...
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте підписки на свій досвід за допомогою ШІ. Розширте свою здатність надавати поради за допомогою спеціального штучного інтелекту, який базується на вашій унікальній базі знань.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — це провідна глобальна платформа розвитку талантів, яка дозволяє організаціям створювати персоналізовану, вимірювану та масштабовану програму навчання для всієї робочої сили, незалежно від відділу та рівня старшинства. Завдяки цьому організації можуть отримати численні переваги, зокрема пі...
Edform
edform.com
Інтелектуальна платформа для кар’єри та залучення роботодавців, яка допомагає роботодавцям знаходити та виховувати талановитих студентів і випускників.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвива...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching розкриває необмежений потенціал у ваших співробітниках за допомогою коучингу в масштабі всього підприємства. EZRA є одним із найбільших постачальників коучингів у всьому світі. Вони навчають тисячі співробітників таких корпоративних брендів, як Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vo...
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які ...
Marlee
getmarlee.com
Marlee (Fingerprint for Success) — це штучний інтелект для співпраці та продуктивності для окремих людей і команд, який дозволяє виявляти найкраще в кожному прямо в робочому процесі будь-де та будь-коли. На основі більш ніж 20 років науково-обґрунтованих досліджень і даних наша революційна аналітик...
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Leadr
leadr.com
Leadr — це цифровий робочий простір, який допомагає організаціям створювати ефективних лідерів, які створюють здорові команди, що сприяє підвищенню результатів. Leadr надає менеджерам інструменти, необхідні для формування здорових лідерських звичок, забезпечуючи платформу для зустрічей 1:1 і командн...
Klaar
klaarhq.com
Керівники персоналу та відділи кадрів понад 150 організацій у всьому світі довіряють і люблять Klaar як їхню систему дій на основі штучного інтелекту, яка поєднує в собі безперервне управління ефективністю, планування й готовність наступників, наставництво та опитування щодо залучення працівників. З...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman підтримує співробітників, коли вони ростуть і адаптуються в унікальних сферах життя людини як особисто, так і професійно. Ми дотримуємося цілісного підходу до професійної досконалості, задовольняючи потреби всіх співробітників за допомогою коучингів з питань добробуту, розвитку л...
Insala
insala.com
Розширюйте можливості учасників і досягайте вимірних результатів за допомогою комплексного рішення Insala для наставництва. Отримайте підтримку там, де вона вам потрібна - наші рішення складаються з програмного забезпечення для консультацій, навчання та наставництва. Ми маємо понад 25 років досвіду ...
Growthspace
growthspace.com
Підвищуйте ключові показники ефективності бізнесу за допомогою програм розвитку під керівництвом експертів із Growthspace. Платформа, розроблена для запуску, керування та вимірювання впливу на весь спектр навчальних процесів, включаючи індивідуальні або командні програми, забезпечує ефективність і в...
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — це універсальна платформа з розширеним штучним інтелектом для керування вашим талантом. Продуктивність, розвиток і навчання – все в одному інструменті.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — це платформа управління розробкою, яка революціонізує вимірювання продуктивності, надаючи керівникам інженерів візуальне уявлення про прогрес розробки їхніх команд, перевірки коду, надані окремими особами, і сам написаний код. Отримавши дані в реальному часі з інженерних інструмен...
WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove залучення, ефективності та управління талантами покращує роботу співробітників. Наші клієнти створюють зацікавлені, високоефективні команди та роблять талант конкурентною перевагою для досягнення бізнес-результатів. Платформа WorkDove дає клієнтам можливість узгодити організацію (...
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness Platform пропонує сучасні рішення для аутплейсменту, які допомагають організаціям справлятися зі звільненнями та надають співробітникам підтримку у зміні кар’єри. Відзначена нагородами цифрова платформа переосмислює вихідні місця для роботи майбутнього, поєднуючи пер...