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Програмне забезпечення для оренди автомобілів
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Програмне забезпечення для оренди автомобілів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для оренди автомобілів пропонує настроювані інструменти, які допомагають підприємствам з оренди автомобілів оптимізувати свою діяльність, керувати співробітниками та покращити взаємодію з клієнтами. Менеджери офісів і торгові представники використовують ці рішення, щоб контролювати інвентаризацію орендованих автомобілів, допомагати клієнтам і виконувати адміністративні завдання. Основні функції часто включають управління запасами, звіти про історію транспортних засобів, бази даних клієнтів, обробку платежів, GPS-відстеження та функції бухгалтерського обліку. Крім того, це програмне забезпечення може зв’язуватися з гаражами та автомайстернями для ремонту транспортних засобів і полегшити зв’язок із дилерами автомобілів для придбання автомобілів напрокат. Багато систем програмного забезпечення для оренди автомобілів також інтегруються з платіжними шлюзами для забезпечення безпечних транзакцій, а також програмним забезпеченням для виставлення рахунків і бухгалтерського обліку для спрощення фінансових процесів.

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Turo

Turo

turo.com

Turo — це платформа для обміну автомобілями, де користувачі можуть бронювати транспортні засоби від місцевих господарів у США, Канаді та Великій Британії.

Fleetlane

Fleetlane

fleetlane.com

Fleetlane - це хмарне рішення для управління автомобілями для надання в оренду, яке дозволяє слідкувати за транспортними засобами та керувати контрактами і платежами.

RentSyst

RentSyst

rentsyst.com

RentSyst - програмне забезпечення для управління прокатом автомобілів, що автоматизує бронювання, відстеження транспортних засобів та платежі клієнтів.

Fleetee

Fleetee

fleetee.io

Fleetee – це програмне забезпечення для управління прокатом автомобілів та інших транспортних засобів, включаючи бронювання, підготовку, обслуговування та управління платежами.

Loopit

Loopit

loopit.co

Loopit - це програмне забезпечення для запуску та управління підпискою на авто для бізнесу, включаючи облік платежів, управління клієнтами та автопарком.

CarCort

CarCort

carcort.com

CarCort – платформа для управління орендою автомобілів, яка спрощує операції з договорами, інтеграцією квитків та передачею відповідальності.

RENTALL

RENTALL

rentallsoftware.com

RENTALL — це хмарне програмне забезпечення для управління бізнесом з оренди автомобілів, яке дозволяє керувати автопарком, клієнтами, бронюваннями та угодами.

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